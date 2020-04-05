TradeVision Pro
- Эксперты
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Ian Nganga CombaHi, I'm Ian – a trader and MQL developer with 2 years of experience building Expert Advisors, indicators, and trading utilities. I specialize in creating tools that are practical, efficient, and tailored to the real needs of traders.
- Версия: 5.12
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro
Панель аналитики и мониторинга торгового счета MT5
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro — это решение для анализа торговли и мониторинга счетов, разработанное для пользователей MetaTrader 5.
Продукт организует торговые данные MT5 в структурированной веб-панели, позволяя трейдерам просматривать информацию о счете, контролировать открытые позиции, анализировать историю торговли, отслеживать стратегии, вести торговый журнал и изучать статистику эффективности.
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro помогает трейдерам систематизировать торговую информацию и получать к ней доступ через поддерживаемые веб-браузеры на компьютерах и мобильных устройствах.
Основные функции
• Панель счета MT5
• Мониторинг открытых позиций
• Анализ истории торговли
• Торговый календарь
• Отслеживание стратегий
• Торговый журнал
• Статистика эффективности счета
• Отчеты об эффективности
• Торговые уведомления
• Поддержка нескольких счетов
• Общедоступные отчеты только для чтения
Панель счета MT5
Просматривайте важную информацию о своем торговом счете MetaTrader 5 в одной структурированной панели.
Доступная информация может включать:
• Баланс
• Средства
• Свободную маржу
• Уровень маржи
• Открытые позиции
• Плавающую прибыль или убыток
• Торговый объем
• Информацию о брокере
• Информацию о счете
Панель предоставляет централизованный обзор активности счета для удобного мониторинга и анализа.
Мониторинг открытых позиций
Просматривайте активные торговые позиции в одной панели.
Контролируйте:
• Торговый символ
• Направление сделки
• Размер лота
• Цену входа
• Текущую цену
• Stop Loss
• Take Profit
• Текущий результат позиции
Эта функция предоставляет наглядный обзор активной торговли без необходимости использовать несколько окон терминала.
Анализ истории торговли
Просматривайте завершенные сделки и историческую активность счета.
Историю торговли можно использовать для анализа:
• Закрытых сделок
• Исторической прибыли и убытков
• Торгового объема
• Частоты торговли
• Прибыльных и убыточных сделок
• Результатов за различные периоды
Исторические данные организованы таким образом, чтобы упростить анализ счета и торговой эффективности.
Торговый календарь
Просматривайте торговую активность в календарном формате.
Торговый календарь помогает анализировать:
• Ежедневные торговые результаты
• Частоту торговли
• Активные торговые дни
• Исторические периоды эффективности
• Распределение прибыли и убытков
Календарь предоставляет дополнительный способ анализа торговой активности и выявления закономерностей по дням и периодам.
Отслеживание стратегий
Организуйте сделки по используемой стратегии, торговой модели или подходу.
Отслеживайте:
• Название стратегии
• Количество сделок
• Прибыльные сделки
• Убыточные сделки
• Средние результаты
• Торговые заметки
Отслеживание стратегий помогает анализировать результаты различных торговых подходов на основе исторических данных счета.
Торговый журнал
Ведите структурированные записи о торговых решениях и наблюдениях.
Записи журнала могут включать:
• Причину входа в сделку
• Используемую стратегию
• Рыночные условия
• Торговые заметки
• Выявленные ошибки
• Полученные уроки
Торговый журнал можно использовать для документирования торговой активности и анализа процесса принятия решений по отдельным сделкам.
Статистика эффективности счета
Просматривайте статистику, рассчитанную на основе истории торговли.
Доступные показатели могут включать:
• Процент прибыльных сделок
• Общее количество сделок
• Прибыль и убыток
• Среднюю прибыльную сделку
• Среднюю убыточную сделку
• Информацию о просадке
• Историю средств
• Распределение сделок
Эти показатели предоставляют структурированный обзор исторической активности и торговой эффективности счета.
Отчеты об эффективности
Просматривайте торговую информацию в организованных отчетах.
Отчеты могут включать:
• Статистику счета
• Историю торговли
• Данные об эффективности
• Сводки торговой активности
Отчеты упрощают просмотр и систематизацию торговых данных.
Торговые уведомления
Получайте уведомления о поддерживаемых событиях на счете.
Уведомления могут включать:
• Новые позиции
• Закрытые позиции
• Изменения счета
• Торговые события
Эта функция помогает пользователям быть в курсе важной активности торгового счета.
Поддержка нескольких счетов
Управляйте и анализируйте несколько поддерживаемых счетов MetaTrader 5 из одной панели.
Это может быть полезно для:
• Личных торговых счетов
• Счетов у разных брокеров
• Тестовых счетов
• Счетов с различными торговыми стратегиями
Каждый подключенный счет остается отдельным для индивидуального мониторинга, анализа и отчетности.
Общедоступные отчеты только для чтения
Создавайте отчеты только для чтения с выбранной торговой информацией.
Отчеты могут включать:
• Статистику счета
• Историю торговли
• Данные об эффективности
• Сводки торговой активности
Это позволяет делиться выбранной торговой информацией без предоставления доступа к самому торговому счету.
Доступ через веб-панель
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro предоставляет доступ к панели через поддерживаемые веб-браузеры.
Поддерживаемые типы устройств могут включать:
• Настольные компьютеры
• Ноутбуки
• Планшеты
• Мобильные устройства
Интерфейс разработан для доступа к торговой информации через поддерживаемые настольные и мобильные браузеры.
Как это работает
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Подключите поддерживаемый счет MetaTrader 5.
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Откройте панель TradeVisonPro Forex Analyzer Pro.
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Просматривайте информацию о счете и торговле.
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Контролируйте открытые позиции и историческую активность.
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Используйте инструменты аналитики, торгового журнала, отслеживания стратегий и отчетности для организации и анализа торговых данных.
Для кого предназначен продукт?
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro может использоваться:
• Форекс-трейдерами
• Трейдерами золотом
• Трейдерами индексами
• Ручными трейдерами
• Алгоритмическими трейдерами
• Управляющими счетами
• Трейдерами, управляющими несколькими счетами
Важная информация
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro является инструментом для анализа торговли, мониторинга, отчетности и ведения торгового журнала.
Продукт не предоставляет финансовых консультаций, инвестиционных рекомендаций, гарантированных торговых результатов или гарантий будущей доходности.
Торговля связана с риском, а исторические результаты не гарантируют будущих результатов.
Цель TradeVisonPro Forex Analyzer Pro — помочь пользователям организовывать, контролировать, анализировать и просматривать информацию, связанную с их торговой активностью в MetaTrader 5.