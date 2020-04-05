TradeVision Pro

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro

Панель аналитики и мониторинга торгового счета MT5

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro — это решение для анализа торговли и мониторинга счетов, разработанное для пользователей MetaTrader 5.

Продукт организует торговые данные MT5 в структурированной веб-панели, позволяя трейдерам просматривать информацию о счете, контролировать открытые позиции, анализировать историю торговли, отслеживать стратегии, вести торговый журнал и изучать статистику эффективности.

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro помогает трейдерам систематизировать торговую информацию и получать к ней доступ через поддерживаемые веб-браузеры на компьютерах и мобильных устройствах.

Основные функции

• Панель счета MT5

• Мониторинг открытых позиций

• Анализ истории торговли

• Торговый календарь

• Отслеживание стратегий

• Торговый журнал

• Статистика эффективности счета

• Отчеты об эффективности

• Торговые уведомления

• Поддержка нескольких счетов

• Общедоступные отчеты только для чтения

Панель счета MT5

Просматривайте важную информацию о своем торговом счете MetaTrader 5 в одной структурированной панели.

Доступная информация может включать:

• Баланс

• Средства

• Свободную маржу

• Уровень маржи

• Открытые позиции

• Плавающую прибыль или убыток

• Торговый объем

• Информацию о брокере

• Информацию о счете

Панель предоставляет централизованный обзор активности счета для удобного мониторинга и анализа.

Мониторинг открытых позиций

Просматривайте активные торговые позиции в одной панели.

Контролируйте:

• Торговый символ

• Направление сделки

• Размер лота

• Цену входа

• Текущую цену

• Stop Loss

• Take Profit

• Текущий результат позиции

Эта функция предоставляет наглядный обзор активной торговли без необходимости использовать несколько окон терминала.

Анализ истории торговли

Просматривайте завершенные сделки и историческую активность счета.

Историю торговли можно использовать для анализа:

• Закрытых сделок

• Исторической прибыли и убытков

• Торгового объема

• Частоты торговли

• Прибыльных и убыточных сделок

• Результатов за различные периоды

Исторические данные организованы таким образом, чтобы упростить анализ счета и торговой эффективности.

Торговый календарь

Просматривайте торговую активность в календарном формате.

Торговый календарь помогает анализировать:

• Ежедневные торговые результаты

• Частоту торговли

• Активные торговые дни

• Исторические периоды эффективности

• Распределение прибыли и убытков

Календарь предоставляет дополнительный способ анализа торговой активности и выявления закономерностей по дням и периодам.

Отслеживание стратегий

Организуйте сделки по используемой стратегии, торговой модели или подходу.

Отслеживайте:

• Название стратегии

• Количество сделок

• Прибыльные сделки

• Убыточные сделки

• Средние результаты

• Торговые заметки

Отслеживание стратегий помогает анализировать результаты различных торговых подходов на основе исторических данных счета.

Торговый журнал

Ведите структурированные записи о торговых решениях и наблюдениях.

Записи журнала могут включать:

• Причину входа в сделку

• Используемую стратегию

• Рыночные условия

• Торговые заметки

• Выявленные ошибки

• Полученные уроки

Торговый журнал можно использовать для документирования торговой активности и анализа процесса принятия решений по отдельным сделкам.

Статистика эффективности счета

Просматривайте статистику, рассчитанную на основе истории торговли.

Доступные показатели могут включать:

• Процент прибыльных сделок

• Общее количество сделок

• Прибыль и убыток

• Среднюю прибыльную сделку

• Среднюю убыточную сделку

• Информацию о просадке

• Историю средств

• Распределение сделок

Эти показатели предоставляют структурированный обзор исторической активности и торговой эффективности счета.

Отчеты об эффективности

Просматривайте торговую информацию в организованных отчетах.

Отчеты могут включать:

• Статистику счета

• Историю торговли

• Данные об эффективности

• Сводки торговой активности

Отчеты упрощают просмотр и систематизацию торговых данных.

Торговые уведомления

Получайте уведомления о поддерживаемых событиях на счете.

Уведомления могут включать:

• Новые позиции

• Закрытые позиции

• Изменения счета

• Торговые события

Эта функция помогает пользователям быть в курсе важной активности торгового счета.

Поддержка нескольких счетов

Управляйте и анализируйте несколько поддерживаемых счетов MetaTrader 5 из одной панели.

Это может быть полезно для:

• Личных торговых счетов

• Счетов у разных брокеров

• Тестовых счетов

• Счетов с различными торговыми стратегиями

Каждый подключенный счет остается отдельным для индивидуального мониторинга, анализа и отчетности.

Общедоступные отчеты только для чтения

Создавайте отчеты только для чтения с выбранной торговой информацией.

Отчеты могут включать:

• Статистику счета

• Историю торговли

• Данные об эффективности

• Сводки торговой активности

Это позволяет делиться выбранной торговой информацией без предоставления доступа к самому торговому счету.

Доступ через веб-панель

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro предоставляет доступ к панели через поддерживаемые веб-браузеры.

Поддерживаемые типы устройств могут включать:

• Настольные компьютеры

• Ноутбуки

• Планшеты

• Мобильные устройства

Интерфейс разработан для доступа к торговой информации через поддерживаемые настольные и мобильные браузеры.

Как это работает

Подключите поддерживаемый счет MetaTrader 5. Откройте панель TradeVisonPro Forex Analyzer Pro. Просматривайте информацию о счете и торговле. Контролируйте открытые позиции и историческую активность. Используйте инструменты аналитики, торгового журнала, отслеживания стратегий и отчетности для организации и анализа торговых данных.

Для кого предназначен продукт?

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro может использоваться:

• Форекс-трейдерами

• Трейдерами золотом

• Трейдерами индексами

• Ручными трейдерами

• Алгоритмическими трейдерами

• Управляющими счетами

• Трейдерами, управляющими несколькими счетами

Важная информация

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro является инструментом для анализа торговли, мониторинга, отчетности и ведения торгового журнала.

Продукт не предоставляет финансовых консультаций, инвестиционных рекомендаций, гарантированных торговых результатов или гарантий будущей доходности.

Торговля связана с риском, а исторические результаты не гарантируют будущих результатов.

Цель TradeVisonPro Forex Analyzer Pro — помочь пользователям организовывать, контролировать, анализировать и просматривать информацию, связанную с их торговой активностью в MetaTrader 5.