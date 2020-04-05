TradeVision Pro

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro

Панель аналитики и мониторинга торгового счета MT5

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro — это решение для анализа торговли и мониторинга счетов, разработанное для пользователей MetaTrader 5.

Продукт организует торговые данные MT5 в структурированной веб-панели, позволяя трейдерам просматривать информацию о счете, контролировать открытые позиции, анализировать историю торговли, отслеживать стратегии, вести торговый журнал и изучать статистику эффективности.

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro помогает трейдерам систематизировать торговую информацию и получать к ней доступ через поддерживаемые веб-браузеры на компьютерах и мобильных устройствах.

Основные функции

• Панель счета MT5

• Мониторинг открытых позиций

• Анализ истории торговли

• Торговый календарь

• Отслеживание стратегий

• Торговый журнал

• Статистика эффективности счета

• Отчеты об эффективности

• Торговые уведомления

• Поддержка нескольких счетов

• Общедоступные отчеты только для чтения

Панель счета MT5

Просматривайте важную информацию о своем торговом счете MetaTrader 5 в одной структурированной панели.

Доступная информация может включать:

• Баланс

• Средства

• Свободную маржу

• Уровень маржи

• Открытые позиции

• Плавающую прибыль или убыток

• Торговый объем

• Информацию о брокере

• Информацию о счете

Панель предоставляет централизованный обзор активности счета для удобного мониторинга и анализа.

Мониторинг открытых позиций

Просматривайте активные торговые позиции в одной панели.

Контролируйте:

• Торговый символ

• Направление сделки

• Размер лота

• Цену входа

• Текущую цену

• Stop Loss

• Take Profit

• Текущий результат позиции

Эта функция предоставляет наглядный обзор активной торговли без необходимости использовать несколько окон терминала.

Анализ истории торговли

Просматривайте завершенные сделки и историческую активность счета.

Историю торговли можно использовать для анализа:

• Закрытых сделок

• Исторической прибыли и убытков

• Торгового объема

• Частоты торговли

• Прибыльных и убыточных сделок

• Результатов за различные периоды

Исторические данные организованы таким образом, чтобы упростить анализ счета и торговой эффективности.

Торговый календарь

Просматривайте торговую активность в календарном формате.

Торговый календарь помогает анализировать:

• Ежедневные торговые результаты

• Частоту торговли

• Активные торговые дни

• Исторические периоды эффективности

• Распределение прибыли и убытков

Календарь предоставляет дополнительный способ анализа торговой активности и выявления закономерностей по дням и периодам.

Отслеживание стратегий

Организуйте сделки по используемой стратегии, торговой модели или подходу.

Отслеживайте:

• Название стратегии

• Количество сделок

• Прибыльные сделки

• Убыточные сделки

• Средние результаты

• Торговые заметки

Отслеживание стратегий помогает анализировать результаты различных торговых подходов на основе исторических данных счета.

Торговый журнал

Ведите структурированные записи о торговых решениях и наблюдениях.

Записи журнала могут включать:

• Причину входа в сделку

• Используемую стратегию

• Рыночные условия

• Торговые заметки

• Выявленные ошибки

• Полученные уроки

Торговый журнал можно использовать для документирования торговой активности и анализа процесса принятия решений по отдельным сделкам.

Статистика эффективности счета

Просматривайте статистику, рассчитанную на основе истории торговли.

Доступные показатели могут включать:

• Процент прибыльных сделок

• Общее количество сделок

• Прибыль и убыток

• Среднюю прибыльную сделку

• Среднюю убыточную сделку

• Информацию о просадке

• Историю средств

• Распределение сделок

Эти показатели предоставляют структурированный обзор исторической активности и торговой эффективности счета.

Отчеты об эффективности

Просматривайте торговую информацию в организованных отчетах.

Отчеты могут включать:

• Статистику счета

• Историю торговли

• Данные об эффективности

• Сводки торговой активности

Отчеты упрощают просмотр и систематизацию торговых данных.

Торговые уведомления

Получайте уведомления о поддерживаемых событиях на счете.

Уведомления могут включать:

• Новые позиции

• Закрытые позиции

• Изменения счета

• Торговые события

Эта функция помогает пользователям быть в курсе важной активности торгового счета.

Поддержка нескольких счетов

Управляйте и анализируйте несколько поддерживаемых счетов MetaTrader 5 из одной панели.

Это может быть полезно для:

• Личных торговых счетов

• Счетов у разных брокеров

• Тестовых счетов

• Счетов с различными торговыми стратегиями

Каждый подключенный счет остается отдельным для индивидуального мониторинга, анализа и отчетности.

Общедоступные отчеты только для чтения

Создавайте отчеты только для чтения с выбранной торговой информацией.

Отчеты могут включать:

• Статистику счета

• Историю торговли

• Данные об эффективности

• Сводки торговой активности

Это позволяет делиться выбранной торговой информацией без предоставления доступа к самому торговому счету.

Доступ через веб-панель

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro предоставляет доступ к панели через поддерживаемые веб-браузеры.

Поддерживаемые типы устройств могут включать:

• Настольные компьютеры

• Ноутбуки

• Планшеты

• Мобильные устройства

Интерфейс разработан для доступа к торговой информации через поддерживаемые настольные и мобильные браузеры.

Как это работает

  1. Подключите поддерживаемый счет MetaTrader 5.

  2. Откройте панель TradeVisonPro Forex Analyzer Pro.

  3. Просматривайте информацию о счете и торговле.

  4. Контролируйте открытые позиции и историческую активность.

  5. Используйте инструменты аналитики, торгового журнала, отслеживания стратегий и отчетности для организации и анализа торговых данных.

Для кого предназначен продукт?

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro может использоваться:

• Форекс-трейдерами

• Трейдерами золотом

• Трейдерами индексами

• Ручными трейдерами

• Алгоритмическими трейдерами

• Управляющими счетами

• Трейдерами, управляющими несколькими счетами

Важная информация

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro является инструментом для анализа торговли, мониторинга, отчетности и ведения торгового журнала.

Продукт не предоставляет финансовых консультаций, инвестиционных рекомендаций, гарантированных торговых результатов или гарантий будущей доходности.

Торговля связана с риском, а исторические результаты не гарантируют будущих результатов.

Цель TradeVisonPro Forex Analyzer Pro — помочь пользователям организовывать, контролировать, анализировать и просматривать информацию, связанную с их торговой активностью в MetaTrader 5.


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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Performance Tracker для MT4 Performance Tracker — это инструмент аналитики торговли и мониторинга производительности торгового счета для MetaTrader 4. Он помогает трейдерам анализировать исторические результаты, оценивать поведение рисков и улучшать процесс принятия решений с помощью визуальных отчетов и подробной торговой статистики. Продукт создан для трейдеров, которые хотят понимать свою торговую активность в структурированном и понятном виде. Основные функции Панель аналитики счета Просматр
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ВЫБОР ДЛЯ PROP-ФИРМ  Готовы раскрыть свой финансовый потенциал? Приобретите Gold Digger сегодня и станьте настоящим ЗОЛОТОИСКАТЕЛЕМ! Описание Gold Digger EA: Использует тщательно анализируемую сеточную систему для достижения ежемесячной прибыли в размере 4-8%. Обзор Gold Digger — это сложный экспертный советник (EA), который использует передовую сеточную торговую систему, специально разработанную для торговли XAUUSD (Золотом). Цель EA — обеспечить стабильную ежемесячную прибыль в диапазоне 4-8%.
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Trading Dashboard MT5
Ian Nganga Comba
Утилиты
Trading Dashboard Pro MT5 Trading Dashboard Pro MT5 — это панель управления и мониторинга торговли для MetaTrader 5. Панель предоставляет обзор торговой активности, статистики счёта и открытых позиций в режиме реального времени в удобном и организованном интерфейсе. Продукт предназначен для трейдеров, которые хотят контролировать свои счета и управлять сделками из одного окна, не переключаясь между несколькими вкладками терминала. Основные возможности Обзор счёта в режиме реального времени Панел
Performance Calendar MT5
Ian Nganga Comba
Утилиты
Trading Calendar — Видите свои самые прибыльные торговые дни Превратите историю своих сделок в понятную аналитику ежедневной эффективности с   Trading Calendar . Trading Calendar   — это мощный аналитический инструмент для MT5, который помогает трейдерам визуализировать прибыль и убытки по дням с помощью интерактивного календаря (P&L Heatmap). Вместо просмотра длинной истории сделок вы можете мгновенно определить свои лучшие дни, худшие дни, серии прибыльных и убыточных сделок. Анализируйте рез
Trading Journal Pro MT5
Ian Nganga Comba
Утилиты
Trade Journal Анализируйте свои торговые решения и улучшайте свои торговые навыки Trade Journal — это профессиональный инструмент для анализа торговли, созданный для того, чтобы помочь трейдерам записывать, просматривать и понимать свою торговую активность. Каждая сделка автоматически сохраняется в структурированном журнале, где вы можете анализировать свои стратегии, настройки, эмоции, исполнение сделок и результаты со временем. Trade Journal помогает понять процесс принятия решений, стоящий за
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