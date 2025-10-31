Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。

アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。

市場に対する完全な主導権を与えます。

高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。

EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。

再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。

【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。

コア戦略:

EA には2つの戦略モードが内蔵されています：

I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。

構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。

II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場のあらゆる変動を捉える。

最大稼働、フルオート。

さらに、Buy のみ / Sell のみ / 両方 を自由に切り替え可能。

あなたの取引スタイルに完全に適応。

ハイブリッド制御システム:

Trend Catcher は他の EA にはない「チャート上からの直接手動操作」を実現。

即時に以下を実行可能：

すべてのポジションを決済 (C)

利益ポジションのみ決済 (L)

損失ポジションのみ決済 (O)

買いポジション全決済 (S)

売りポジション全決済 (E)

自動売買の ON/OFF もワンクリック — 取引中でも自由にコントロールできる。

利益可視化：青 = 利益、赤 = 損失、白 = ±0。

トレーダーが選ぶ理由:

トレンド + スキャルピングのデュアルアルゴリズム

フル手動パネル — ターミナルを開く必要なし

リアルタイムで pips 利益表示

ノンリペイント / ノンレイテンシー / 安定実行

ロット & リスク管理内蔵

ECN / 低スプレッド口座で動作

ロジックと自動化を両立したいトレーダーに最適

推奨セットアップ:

シンボル: EURUSD（検証済み）

時間足: M1

口座タイプ: ECN / 低スプレッド / ヘッジ可能

レバレッジ: 1:100 – 1:500

最低入金額: $5000

VPS: 強く推奨

Trend Catcher EA Pro は「ただの自動売買ボット」ではありません。

ハイブリッド型トレードインテリジェンスシステムです。

完全自動で運用してもいいし、好きな瞬間に手動で主導権を奪ってもいい。

安定・透明・精密設計 — 「コントロールこそ最大の武器」と知るトレーダーへ。

免責事項:

金融市場での取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。

Expert Advisor や自動売買システム（Trend Catcher EA Pro を含む）は利益を保証したり、損失を防止するものではありません。

過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。

本製品を使用することで、取引判断およびその結果について全責任を負うことに同意したものとします。

本ソフトウェアの使用による直接的または間接的な損害について、作者および開発者は一切の責任を負いません。

必ずライブ運用前にデモ口座でテストし、リスクを適切に管理してください。