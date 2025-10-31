Trend Catcher EA Pro MT5

4.88

Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。

アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。
市場に対する完全な主導権を与えます。

高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。

EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。
再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。

【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。

コア戦略:
EA には2つの戦略モードが内蔵されています：

I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。
構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。

II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場のあらゆる変動を捉える。
最大稼働、フルオート。

さらに、Buy のみ / Sell のみ / 両方 を自由に切り替え可能。
あなたの取引スタイルに完全に適応。

ハイブリッド制御システム:
Trend Catcher は他の EA にはない「チャート上からの直接手動操作」を実現。

即時に以下を実行可能：

すべてのポジションを決済 (C)
利益ポジションのみ決済 (L)
損失ポジションのみ決済 (O)
買いポジション全決済 (S)
売りポジション全決済 (E)

自動売買の ON/OFF もワンクリック — 取引中でも自由にコントロールできる。
利益可視化：青 = 利益、赤 = 損失、白 = ±0。

トレーダーが選ぶ理由:
トレンド + スキャルピングのデュアルアルゴリズム
フル手動パネル — ターミナルを開く必要なし
リアルタイムで pips 利益表示
ノンリペイント / ノンレイテンシー / 安定実行
ロット & リスク管理内蔵
ECN / 低スプレッド口座で動作
ロジックと自動化を両立したいトレーダーに最適

推奨セットアップ:

シンボル: EURUSD（検証済み）
時間足: M1
口座タイプ: ECN / 低スプレッド / ヘッジ可能
レバレッジ: 1:100 – 1:500
最低入金額: $5000
VPS: 強く推奨

Trend Catcher EA Pro は「ただの自動売買ボット」ではありません。
ハイブリッド型トレードインテリジェンスシステムです。

完全自動で運用してもいいし、好きな瞬間に手動で主導権を奪ってもいい。
安定・透明・精密設計 — 「コントロールこそ最大の武器」と知るトレーダーへ。

免責事項:
金融市場での取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。
Expert Advisor や自動売買システム（Trend Catcher EA Pro を含む）は利益を保証したり、損失を防止するものではありません。
過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。
本製品を使用することで、取引判断およびその結果について全責任を負うことに同意したものとします。
本ソフトウェアの使用による直接的または間接的な損害について、作者および開発者は一切の責任を負いません。
必ずライブ運用前にデモ口座でテストし、リスクを適切に管理してください。


レビュー 19
HOGJoerch63
539
HOGJoerch63 2025.12.16 17:19 
 

First of all Thank you very much for the FREE EA. I really appriciate it. The EA is quite unique with e.g. the voice confirmation for signals of buing or selling. And I like the design of the EA/Indicator. I can really recommend this EA.

wfney Valencia
111
wfney Valencia 2025.12.09 01:53 
 

I've been using the expert advisor for several days on a demo account and I've found it excellent, very well designed and structured. I hope it can help many people.

Maemoun Soussi Neji
144
Maemoun Soussi Neji 2025.12.03 06:38 
 

This EA is good !! i could configure it like i want and i managed to to have decent gains in M1 EURUSD running on real account, i even tested it on DEMO account first, plus some backtesting of course before its update date and after that . And now i'm trying to minimise the DrawDown to 5% overall, i'm getting there and it's very promising ** i would say it lack some configuration i hope the Dev would put add them in the next update

おすすめのプロダクト
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
インディケータ
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
エキスパート
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
インディケータ
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
インディケータ
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
エキスパート
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
エキスパート
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
エキスパート
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
インディケータ
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
エキスパート
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
インディケータ
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
インディケータ
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
エキスパート
これは、ほぼ10年前に初めて公開された私の有名なスキャルパー、ゴールドフィンチEAの最新版です。短期間で起こる急激なボラティリティの拡大で市場をスキャルピングします。突然の価格上昇の後、価格変動の慣性を利用しようとします。この新しいバージョンは、トレーダーがテスターの最適化機能を簡単に使用して最適な取引パラメーターを見つけられるように簡素化されています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 最適化を容易にするシンプルな入力パラメーター カスタマイズ可能な取引管理設定 取引セッションの選択 平日の選択 資金管理 注意してください... 多くの要因が見返りを台無しにする可能性があるため、ダニのダフ屋は危険です。変動スプレッドとスリッページは、取引の数学的期待値を低下させ、ブローカーからの低いティック密度は幻の取引を引き起こす可能性があり、ストップレベルは利益を確保する能力を損ない、ネットワークラグはリクオートを意味します。注意が必要です。 バックテスト Expert Advisorはティックデータのみを使用します
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
インディケータ
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
エキスパート
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
インディケータ
概要 このインジケーターは、クラシックな ドンチャンチャネル を強化したバージョンで、実践的なトレード機能を追加しています。 標準の3本線（上限、下限、中央線）に加え、 ブレイクアウト を検出し、チャート上に矢印で視覚的に表示します。また、チャートを見やすくするために、 現在のトレンド方向と逆側のラインのみを表示 します。 インジケーターの機能: 視覚的シグナル ：ブレイクアウト時にカラフルな矢印を表示 自動通知 ：ポップアップ、プッシュ通知、Eメール RSIフィルター ：市場の相対的な強弱に基づいてシグナルを検証 カスタマイズ可能 ：色、ラインの太さ、矢印コード、RSI閾値など 動作原理 ドンチャンチャネルは次のように計算します: 上限線 ：直近N本のクローズ済みローソク足の最高値 下限線 ：直近N本のクローズ済みローソク足の最安値 中央線 ：最高値と最安値の平均値 上方ブレイクアウト は終値が上限線を超えたときに発生し、 下方ブレイクアウト は終値が下限線を下回ったときに発生します。 インジケーターは以下を行います: 3本のドンチャンラインを描画 方向転換後の最初のブレイクアウト
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
インディケータ
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Three Moving Averages
MetaQuotes Ltd.
3.2 (25)
エキスパート
The trade strategy is based on three moving averages. To determine the trend, it uses three exponentially smoothed moving averages: FastEMA, MediumEMA and SlowEMA. Trade signals: Buy signal: FastEMA>MediumEMA>SlowEMA (upward trend). Sell signal: FastEMA<MediumEMA<SlowEMA (downward trend). Input parameters: Inp_Signal_ThreeEMA_FastPeriod = 8; Inp_Signal_ThreeEMA_MediumPeriod = 38; Inp_Signal_ThreeEMA_SlowPeriod = 48; Inp_Signal_ThreeEMA_StopLoss = 400; Inp_Signal_ThreeEMA_TakeProfit = 900; Inp_
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
インディケータ
このプロジェクトが好きなら、5つ星レビューを残してください。 このインジケータは、指定されたためのオープン、ハイ、ロー、クローズ価格を描画します 特定のタイムゾーンの期間と調整が可能です。 これらは、多くの機関や専門家によって見られた重要なレベルです トレーダーは、彼らがより多くのかもしれない場所を知るために有用であり、 アクティブ。 利用可能な期間は次のとおりです。 前の日。 前週。 前の月。 前の四半期。 前年。 または: 現在の日。 現在の週。 現在の月。 現在の四半期。 現年。
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
エキスパート
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
インディケータ
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
インディケータ
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
エキスパート
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
インディケータ
Daily Support and Resistance Levels は、クラシックピボットポイント手法に基づき、日中取引用の重要な価格レベルを自動計算・表示するプロ仕様のインジケーターです。 主な機能: ピボットポイント(PP)の自動計算 3つのレジスタンスレベル(R1, R2, R3) 3つのサポートレベル(S1, S2, S3) 前日の高値/安値の表示 リアルタイム情報パネル 市場バイアス(強気/弱気)表示 近いレベルまでの距離表示 色と表示設定の完全カスタマイズ 毎日自動更新 全タイムフレーム対応 計算方法: 前日の高値、安値、終値に基づくクラシックピボットポイント。 トレード活用例: サポート/レジスタンス反発トレード ブレイクアウト戦略 レンジトレード 方向性バイアス判断 利確目標設定 使用方法: 任意のチャートに追加 レベルは自動計算 価格 > PP = 強気バイアス 価格 < PP = 弱気バイアス S1-S3 = サポートゾーン R1-R3 = レジスタンスゾーン 設定: ピボット/サポート/レジスタンス色 線幅/スタイル 価格ラベル表示ON/OFF 情報パネル表示
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
エキスパート
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
インディケータ
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
インディケータ
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
インディケータ
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
エキスパート
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
エキスパート
Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline.   Our new product based on artificial intelligence   https://www.mql5.com/ru/market/product/127820   Telegramm channel
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
インディケータ
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (41)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 [機能と推奨事項] 取引対象 : XAU
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (14)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は179ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (85)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.15 (27)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   Remstone CopyTrading   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
エキスパート
The Techno Deity — XAUUSD デジタル・ドミナンス ライブシグナルとモニタリング：こちらの公式リンクからリアルタイムのパフォーマンスを確認できます： https://www.mql5.com/en/signals/2349716 プロモーション：Cryon X-9000 アドバイザーをプレゼントとして受け取ることができます。条件の確認とアクセスについては、直接お問い合わせください The Techno Deityは、ゴールド市場の混沌の中に構造的な秩序を求めるトレーダーのために開発されたハイテク・トレーディング・エコシステムです。価格を追うだけでなく、機関投資家の関心ゾーンや市場の不均衡を特定するデジタル直感アルゴリズムを搭載しています。 主なメリット リクイディティ・インテリジェンス：隠れた流動性をスキャンし、急激なインパルスの可能性が高いポイントでエントリーします。 ニューラル・トレンドフィルター：ノイズや偽の調整を排除し、真のトレンドを判別します。 ゼロ・グリッド哲学：ナンピン、グリッド、マーチンゲールを一切使用しません。「ワン・エントリー、ワン・エグジット
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
作者のその他のプロダクト
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.1 (20)
エキスパート
スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却バッファを提供する任意のカスタムインジケータとシームレスに統合することで、トレーディング体験を支援するために設計されたエキスパートアドバイザーです。その比類のない適応性により、このエキスパートはカスタムインジケータの可能性を最大限に活用し、精度とコントロールを持って取引を実行することができます。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 トレンドブレイクアウトキャッチャーを組み込んでいます。トレンドブレイクアウトキャッチャーはリペイントしない、バックペイントしない、ラグしないインジケータであり、これでスマートユニバーサルエキスパートアドバイザー内でマスターインジケータとして機能することができます。 スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却シグナルを提供する任意のカスタムインジケータと連携するように設計された多機能取引ツールです。これは、カスタムインジケータが生成するシグナルに基づいて取引を実行できる自動取引ソリューションとして機能します。エキスパートアドバイザーには、トレーディング環境を管理およ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
インディケータ
トレンドキャッチャー (The Trend Catcher): アラートインジケーター付きのトレンドキャッチャーストラテジーは、トレーダーが市場のトレンドやエントリー／エグジットのポイントを特定するのに役立つ多機能なテクニカル分析ツールです。市場状況に応じて適応する動的なトレンドキャッチャーストラテジーを搭載し、トレンド方向を視覚的にわかりやすく表示します。トレーダーは自分の好みやリスク許容度に合わせてパラメータをカスタマイズできます。このインジケーターは、トレンドの特定、潜在的な反転のシグナル、トレーリングストップの仕組みとしての機能、そして市場に迅速に対応するためのリアルタイムアラートを提供します。 特徴: トレンド識別: 上昇トレンドおよび下降トレンドをシグナル表示。 トレンド反転: ローソク足の色が上昇から下降、またはその逆に変わるとき、潜在的な反転を警告。 リアルタイムアラート: 新しいトレンドが検出された際にアラートを生成。 推奨設定: 通貨ペア: EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 時間足: M5、M10、M15、M30、H1。 口座タイプ: すべてのECN口座
FREE
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.65 (108)
インディケータ
供給と需要のオーダーブロック： 「供給と需要のオーダーブロック」インジケーターは、外国為替のテクニカル分析において重要なスマートマネーの概念に基づいた洗練されたツールです。このツールは供給と需要ゾーンを特定し、機関投資家が重要な足跡を残す重要な領域に焦点を当てています。売り注文を示す供給ゾーンと買い注文を示す需要ゾーンは、トレーダーが価格の逆転や減速を予測するのに役立ちます。このインジケーターは、ブレイクアウト・オブ・ストラクチャー（BoS）およびフェアバリューギャップ（FVG）のコンポーネントを組み合わせた賢明なアルゴリズムを採用しています。BoSは市場の混乱を検出し、潜在的なオーダーブロックを特定し、FVGは精度を向上させるためにフェアバリューギャップを考慮しています。このツールはこれらの条件の視覚的表現を提供し、潜在的なオーダーブロックを強調し、市場のダイナミクスや転換点に関する洞察を提供することで、トレーダーの意思決定を支援します。使いやすいデザインは、さまざまな技術的な専門知識レベルのトレーダーにアクセスしやすく、高度な分析の包括的なソリューションを提供します。 特徴：
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.58 (38)
ユーティリティ
トレードポジションとバックテストツール： 「トレードポジションとバックテストツール」、またの名を「リスクリワード比ツール」としても知られるこの包括的かつ革新的な指標は、技術分析とトレード戦略を向上させるために設計されています。 リスクツールは、外国為替取引における効果的なリスク管理のための包括的で使いやすいソリューションです。エントリーポイント、ストップロス（SL）、テイクプロフィット（TP）など、取引ポジションのプレビューを含め、今後の取引の透明な表示を提供します。使いやすいパネルには、自動バランスとカスタムバランスのオプションが備わっており、自動ロットおよびリスク計算をサポートしています。市場での買い注文、売り注文、買いストップ、売りストップ注文など、さまざまな取引プレビューをサポートしています。このツールには、高度なリスクリワード比機能が含まれており、チャート上の任意の場所で高度にカスタマイズ可能な動きを提供し、購入および販売セットアップが完了します。トレード情報のスマートな表示には、開始用のロットサイズ、ストップロス、TP、注文タイプなど、重要な詳細が含まれます。また、SL
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
インディケータ
サポート＆レジスタンスレベルファインダー： サポート＆レジスタンスレベルファインダーは、取引におけるテクニカル分析を向上させるために設計された高度なツールです。ダイナミックなサポートとレジスタンスレベルを備えており、チャート上で新しいキーポイントが展開されるにつれてリアルタイムに適応し、ダイナミックかつレスポンシブな分析を提供します。そのユニークなマルチタイムフレーム機能により、ユーザーは任意の所望のタイムフレームで異なるタイムフレームからのサポートとレジスタンスレベルを表示でき、日足レベルを5分足のチャートに表示するなど、微妙な視点を提供します。歴史的データセットを組み込んだスマートアルゴリズムを利用しており、他のS＆Rインジケーターとは異なる包括的な分析を確保しています。レベルの検出時には複数パラメータ計算を使用し、精度を向上させています。ユーザーは、サポートとレジスタンスレベルの色を個別にカスタマイズでき、パーソナライズされたビジュアルエクスペリエンスを作成できます。ツールには価格が重要なレベルに近づくとトレーダーに通知するアラート機能も含まれており、タイムリーな意思決定を促
FREE
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
エキスパート
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 価格モメンタムの純粋な力を捉えるために設計された次世代型エキスパートアドバイザー。 高速で規律的、あらゆる相場環境で精度と適応性を求めるトレーダー向け。 リアルティック（99.9%）データで開発され、EURUSD と XAUUSD に最適化。 Momentum Hunter は加速の瞬間を捉え、即時に実行 — 遅延なし、再描画なし、推測なし。 【ユーザーマニュアル | 推奨プリセット】— ダウンロード コアコンセプト Momentum Hunter は「モメンタムこそチャンスを生む」という単純な真実に基づく。 価格加速、ボラティリティのスパイク、方向圧力を継続的に測定し、ブレイクアウト初期にエントリーし、数学的精度でエグジット。 即時切替：Buy Only / Sell Only / Buy & Sell。 リスク & リカバリー機能 ロット倍率とステップ制御による動的ロットスケーリング 浮動ドローダウン回復ロジック 最大DD%および回復フィルターで自動的にリスク抑制 過剰トレード防止の取引頻度管理 パ
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
インディケータ
トレーディングセッション時間インジケーター： 「トレーディングセッション時間インジケーター」は、外国為替市場での異なる取引セッションの理解を向上させるために設計された強力なテクニカル分析ツールです。このシームレスに統合されたインジケーターは、東京、ロンドン、ニューヨークなどの主要セッションの開始および終了時刻に関する重要な情報を提供します。自動的なタイムゾーンの調整により、世界中のトレーダーに対応し、取引スケジュールを高流動性の期間に最適化し、低活動時間を回避するのに役立ちます。市場センチメント、ピークのボラティリティ期間、およびセッションの重複に関する洞察を提供し、日中トレーダーが戦略に沿った正確な決定を行うのを支援します。カスタマイズ可能な表示により、ユーザーの体験を個人化できます。また、そのデータを組み込んだスマートな取引計画は、改善された取引結果につながる可能性があります。低活動時間の認識を促進することで、トレーダーは過度の取引を避け、品質の高い機会に集中できます。さまざまな取引プラットフォームとシームレスに互換性があり、「トレーディングセッション時間インジケーター」は、ト
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.33 (9)
エキスパート
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 価格モメンタムの純粋な力を捉えるために設計された次世代型エキスパートアドバイザー。 高速で規律的、あらゆる相場環境で精度と適応性を求めるトレーダー向け。 リアルティック（99.9%）データで開発され、EURUSD と XAUUSD に最適化。 Momentum Hunter は加速の瞬間を捉え、即時に実行 — 遅延なし、再描画なし、推測なし。 【ユーザーマニュアル | 推奨プリセット】— ダウンロード コアコンセプト Momentum Hunter は「モメンタムこそチャンスを生む」という単純な真実に基づく。 価格加速、ボラティリティのスパイク、方向圧力を継続的に測定し、ブレイクアウト初期にエントリーし、数学的精度でエグジット。 即時切替：Buy Only / Sell Only / Buy & Sell。 リスク & リカバリー機能 ロット倍率とステップ制御による動的ロットスケーリング 浮動ドローダウン回復ロジック 最大DD%および回復フィルターで自動的にリスク抑制 過剰トレード防止の取引頻度管理 パ
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
インディケータ
供給と需要のオーダーブロック： 「供給と需要のオーダーブロック」インジケーターは、外国為替のテクニカル分析において重要なスマートマネーの概念に基づいた洗練されたツールです。このツールは供給と需要ゾーンを特定し、機関投資家が重要な足跡を残す重要な領域に焦点を当てています。売り注文を示す供給ゾーンと買い注文を示す需要ゾーンは、トレーダーが価格の逆転や減速を予測するのに役立ちます。このインジケーターは、ブレイクアウト・オブ・ストラクチャー（BoS）およびフェアバリューギャップ（FVG）のコンポーネントを組み合わせた賢明なアルゴリズムを採用しています。BoSは市場の混乱を検出し、潜在的なオーダーブロックを特定し、FVGは精度を向上させるためにフェアバリューギャップを考慮しています。このツールはこれらの条件の視覚的表現を提供し、潜在的なオーダーブロックを強調し、市場のダイナミクスや転換点に関する洞察を提供することで、トレーダーの意思決定を支援します。使いやすいデザインは、さまざまな技術的な専門知識レベルのトレーダーにアクセスしやすく、高度な分析の包括的なソリューションを提供します。 特徴：
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
ユーティリティ
スマートトレーディングコパイロット:   これは、日々のトレード管理をサポートするスマートなトレードアシスタントです。スマートトレーディングコパイロットは、モダンなデザインと最先端の技術を採用したユーザーフレンドリーなトレードパネルを搭載しています。 スマートトレーディングコパイロットには、多くの機能が備わっています: 1. リスク管理サポート: 指定されたリスクのパーセンテージとストップロスに基づいて、適切なロットサイズを自動的に計算し、トレーダーが効果的にリスクを管理できるようにします。   2. リスクリワードのプレビュー: トレードを開始する前に、潜在的な利益と損失を表示し、より良い意思決定をサポートします。   3. 自動ロットサイズ計算: ストップロスと希望するリスクに応じてロットサイズを自動的に調整し、安定したリスク管理を実現します。   4. 総合的なオーダー管理: トレーダーが、マーケットオーダーや指値・逆指値など、さまざまな種類のオーダーを簡単に開いたり、修正したり、閉じたりできるようにします。   5. ブレイクイーブンとトレーリングストップ: 利益を確定し
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.71 (72)
インディケータ
トレンドキャッチャー (The Trend Catcher): アラートインジケーター付きのトレンドキャッチャーストラテジーは、トレーダーが市場のトレンドやエントリー／エグジットのポイントを特定するのに役立つ多機能なテクニカル分析ツールです。市場状況に応じて適応する動的なトレンドキャッチャーストラテジーを搭載し、トレンド方向を視覚的にわかりやすく表示します。トレーダーは自分の好みやリスク許容度に合わせてパラメータをカスタマイズできます。このインジケーターは、トレンドの特定、潜在的な反転のシグナル、トレーリングストップの仕組みとしての機能、そして市場に迅速に対応するためのリアルタイムアラートを提供します。 特徴: トレンド識別: 上昇トレンドおよび下降トレンドをシグナル表示。 トレンド反転: ローソク足の色が上昇から下降、またはその逆に変わるとき、潜在的な反転を警告。 リアルタイムアラート: 新しいトレンドが検出された際にアラートを生成。 推奨設定: 通貨ペア: EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 時間足: M5、M10、M15、M30、H1。 口座タイプ: すべてのECN口座、
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
インディケータ
サポート＆レジスタンスレベルファインダー： サポート＆レジスタンスレベルファインダーは、取引におけるテクニカル分析を向上させるために設計された高度なツールです。ダイナミックなサポートとレジスタンスレベルを備えており、チャート上で新しいキーポイントが展開されるにつれてリアルタイムに適応し、ダイナミックかつレスポンシブな分析を提供します。そのユニークなマルチタイムフレーム機能により、ユーザーは任意の所望のタイムフレームで異なるタイムフレームからのサポートとレジスタンスレベルを表示でき、日足レベルを5分足のチャートに表示するなど、微妙な視点を提供します。歴史的データセットを組み込んだスマートアルゴリズムを利用しており、他のS＆Rインジケーターとは異なる包括的な分析を確保しています。レベルの検出時には複数パラメータ計算を使用し、精度を向上させています。ユーザーは、サポートとレジスタンスレベルの色を個別にカスタマイズでき、パーソナライズされたビジュアルエクスペリエンスを作成できます。ツールには価格が重要なレベルに近づくとトレーダーに通知するアラート機能も含まれており、タイムリーな意思決定を促
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
エキスパート
Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。 アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。 市場に対する完全な主導権を与えます。 高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。 EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。 再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。 【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。 コア戦略: EA には2つの戦略モードが内蔵されています： I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。 構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。 II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場の
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
インディケータ
トレーディングセッション時間インジケーター： 「トレーディングセッション時間インジケーター」は、外国為替市場での異なる取引セッションの理解を向上させるために設計された強力なテクニカル分析ツールです。このシームレスに統合されたインジケーターは、東京、ロンドン、ニューヨークなどの主要セッションの開始および終了時刻に関する重要な情報を提供します。自動的なタイムゾーンの調整により、世界中のトレーダーに対応し、取引スケジュールを高流動性の期間に最適化し、低活動時間を回避するのに役立ちます。市場センチメント、ピークのボラティリティ期間、およびセッションの重複に関する洞察を提供し、日中トレーダーが戦略に沿った正確な決定を行うのを支援します。カスタマイズ可能な表示により、ユーザーの体験を個人化できます。また、そのデータを組み込んだスマートな取引計画は、改善された取引結果につながる可能性があります。低活動時間の認識を促進することで、トレーダーは過度の取引を避け、品質の高い機会に集中できます。さまざまな取引プラットフォームとシームレスに互換性があり、「トレーディングセッション時間インジケーター」は、ト
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
ユーティリティ
トレードポジションとバックテストツール： 「トレードポジションとバックテストツール」、またの名を「リスクリワード比ツール」としても知られるこの包括的かつ革新的な指標は、技術分析とトレード戦略を向上させるために設計されています。 リスクツールは、外国為替取引における効果的なリスク管理のための包括的で使いやすいソリューションです。エントリーポイント、ストップロス（SL）、テイクプロフィット（TP）など、取引ポジションのプレビューを含め、今後の取引の透明な表示を提供します。使いやすいパネルには、自動バランスとカスタムバランスのオプションが備わっており、自動ロットおよびリスク計算をサポートしています。市場での買い注文、売り注文、買いストップ、売りストップ注文など、さまざまな取引プレビューをサポートしています。このツールには、高度なリスクリワード比機能が含まれており、チャート上の任意の場所で高度にカスタマイズ可能な動きを提供し、購入および販売セットアップが完了します。トレード情報のスマートな表示には、開始用のロットサイズ、ストップロス、TP、注文タイプなど、重要な詳細が含まれます。また、SL
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーターは
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確な
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
インディケータ
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional multi pair scanner that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant market scanner view of the real trend direction. Instead of switching charts endl
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
エキスパート
スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却バッファを提供する任意のカスタムインジケータとシームレスに統合することで、トレーディング体験を支援するために設計されたエキスパートアドバイザーです。その比類のない適応性により、このエキスパートはカスタムインジケータの可能性を最大限に活用し、精度とコントロールを持って取引を実行することができます。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 トレンドブレイクアウトキャッチャーを組み込んでいます。トレンドブレイクアウトキャッチャーはリペイントしない、バックペイントしない、ラグしないインジケータであり、これでスマートユニバーサルエキスパートアドバイザー内でマスターインジケータとして機能することができます。 スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却シグナルを提供する任意のカスタムインジケータと連携するように設計された多機能取引ツールです。これは、カスタムインジケータが生成するシグナルに基づいて取引を実行できる自動取引ソリューションとして機能します。エキスパートアドバイザーには、トレーディング環境を管理およ
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
ユーティリティ
スマートトレーディングコパイロット:   これは、日々のトレード管理をサポートするスマートなトレードアシスタントです。スマートトレーディングコパイロットは、モダンなデザインと最先端の技術を採用したユーザーフレンドリーなトレードパネルを搭載しています。 スマートトレーディングコパイロットには、多くの機能が備わっています: 1. リスク管理サポート: 指定されたリスクのパーセンテージとストップロスに基づいて、適切なロットサイズを自動的に計算し、トレーダーが効果的にリスクを管理できるようにします。   2. リスクリワードのプレビュー: トレードを開始する前に、潜在的な利益と損失を表示し、より良い意思決定をサポートします。   3. 自動ロットサイズ計算: ストップロスと希望するリスクに応じてロットサイズを自動的に調整し、安定したリスク管理を実現します。   4. 総合的なオーダー管理: トレーダーが、マーケットオーダーや指値・逆指値など、さまざまな種類のオーダーを簡単に開いたり、修正したり、閉じたりできるようにします。   5. ブレイクイーブンとトレーリングストップ: 利益を確定し
FREE
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
4 (1)
インディケータ
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional   multi pair scanner   that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant   market scanner   view of the real trend direction. Instead of switching ch
フィルタ:
inicio04051720
24
inicio04051720 2025.12.30 02:22 
 

me gusta el EA lo he probado en cuanta demo y ha funcionado bien aun no he probado todos los parámetros pues algunos al parecer desactivan otros y estoy tratando de entenderlos pero esta funcionando estoy probándolo en real usando el preset oficial de trend catcher usado en bakctests con una cuenta pequeña , me gustaría poder obtener algunos ejemplos por escrito de como cambiar los parámetros y que resultados pueden dar al modificarlos y cual parámetro desactiva o modifica a otro parámetro, el parámetro de tamaño de lote multiplicador , adición de lote sin problema, el modo de beneficio un poco confundido, trailing al activarlo desactiva los otros parámetros o los complementa ?, hasta el momento me parece un buen EA , seguiré probándolo y les comunicare mis resultados

Mahmud Sharif
151
Mahmud Sharif 2025.12.18 23:34 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

HOGJoerch63
539
HOGJoerch63 2025.12.16 17:19 
 

First of all Thank you very much for the FREE EA. I really appriciate it. The EA is quite unique with e.g. the voice confirmation for signals of buing or selling. And I like the design of the EA/Indicator. I can really recommend this EA.

wfney Valencia
111
wfney Valencia 2025.12.09 01:53 
 

I've been using the expert advisor for several days on a demo account and I've found it excellent, very well designed and structured. I hope it can help many people.

Sarita
15
Sarita 2025.12.08 06:57 
 

its not taking trades on EURUSD, everytime gives error. I am using it on vantage and VPS. it says trade disabled (but EA is enabled and migrated to VPS)

Maemoun Soussi Neji
144
Maemoun Soussi Neji 2025.12.03 06:38 
 

This EA is good !! i could configure it like i want and i managed to to have decent gains in M1 EURUSD running on real account, i even tested it on DEMO account first, plus some backtesting of course before its update date and after that . And now i'm trying to minimise the DrawDown to 5% overall, i'm getting there and it's very promising ** i would say it lack some configuration i hope the Dev would put add them in the next update

lika1960
16
lika1960 2025.11.28 17:34 
 

всё ОК !

Darix
29
Darix 2025.11.28 08:12 
 

Da poco scaricato , devo dire BOT fatto veramente bene lo sto provando su conto demo con buoni risultati.

Se continua cosi passo al reale complimenti allo sviluppatore

Mateusz
16
Mateusz 2025.11.27 17:10 
 

Great Product, I've optimized little bit predefined settings to provide lower drawdown, on backtests equity curve is very good and stable - testing it singe 2 days and live tests so far is covering with backtests . Very good EA - hope thanks to this EA i will earn $ for other products, which looks very promising :)

René
429
René 2025.11.26 14:35 
 

Works well on demo since some weeks. I am using the offered hedging set on EURUSD. Interesting strategy, its not a stupid martingale ea. Great work Issam and thank you!

SG Trading
111
SG Trading 2025.11.26 13:48 
 

I have been using this product with the Trendcatcher Indocator and have been profitable by following the signals on the 5m TF. I have optimized this EA and now I have profitable trades there too after optimization. Issam as great products that compliment my trading style perfectly and I have bought two other indicator I am testing out as well. Highly recommend trying this free EA and get the free indicator too! You will not be disappointed!

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.25 00:39 
 

Great robot! With some adjustments I found a profitable configuration. I’m very thankful to the developer , excellent job.

olegkrieger1970 Krieger
116
olegkrieger1970 Krieger 2025.11.24 23:14 
 

★★★★★ Super

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 16:04 
 

good!

Andres Daniel Pabon Perez
488
Andres Daniel Pabon Perez 2025.11.22 03:59 
 

Excellent work i recommend it.

Jon Camilo Rivedal Schibevaag
119
Jon Camilo Rivedal Schibevaag 2025.11.08 10:19 
 

.

Evgeny Belyaev
90988
Evgeny Belyaev 2025.11.06 17:56 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Yassou Kalimera
854
Yassou Kalimera 2025.11.06 10:10 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.11.01 18:55 
 

Hello! Can I use it to trade BTCUSD? Is there a set file to send to me? Thank you!

レビューに返信