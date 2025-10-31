Trend Catcher EA Pro MT5

Trend Catcher EA Pro — 가장 사랑받는 지표 Trend Catcher 를 기반으로, 많은 요청 끝에 마침내 Trend Catcher EA 가 출시되었습니다.

알고리즘 기반 자동매매와 트레이더의 직접 수동 제어를 결합한 차세대 EA.

시장에 대한 완전한 주도권을 제공합니다.

빠르고, 적응력이 뛰어나며 명확성, 성능, 선택의 자유를 중요시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

EURUSD 에 대해 실틱(99.9%) 데이터로 최적화 및 검증되었으며,

재도색 없음 / 재계산 없음 / 지연 없음 으로 안정적인 매매를 제공합니다.

[사용 설명서, 추천 설정] 및 [테스트된 프리셋] 링크를 확인하세요.

핵심 전략 구성:

EA 내부에는 두 가지 거래 모드가 포함되어 있습니다:

I. Smart Trend Mode – 한 방향으로만 거래하여 트렌드 모멘텀을 깔끔하고 구조적인 진입으로 따라갑니다.

낮은 리스크, 높은 정확도, 무헤지.

II. Dynamic Dual Mode (공격형) – 헤지 기반 스캐핑 로직으로 양 방향 거래를 수행하여 모든 변동성을 포착합니다.

최대 개입, 완전 자동화.

또한 Buy 전용 / Sell 전용 / 양방향 을 자유롭게 선택하여 개인 매매 스타일에 맞게 조정 할 수 있습니다.

하이브리드 제어 시스템:

Trend Catcher EA 는 대부분의 EA 에 없는 기능 —

차트에서 직접 즉시 수동 개입 가능.

즉시 실행 버튼:

모든 포지션 청산 (C)

수익 포지션만 청산 (L)

손실 포지션만 청산 (O)

매수 포지션 전체 청산 (S)

매도 포지션 전체 청산 (E)

자동매매 ON/OFF 버튼으로 거래 중에도 즉시 제어 가능.

수익 시각화 색 표시: 파란색 = 수익, 빨간색 = 손실, 흰색 = 보합.

트레이더들이 좋아하는 이유:

트렌드 + 스캘핑 혼합 알고리즘

터미널 메뉴 열 필요 없이 완전 수동 제어 패널 포함

실시간 pips 단위 수익 표시

재도색 없음 / 지연 없음 / 빠른 실행

위험 관리 & 로트 크기 제어 내장

모든 ECN / 저스프레드 브로커에서 작동

논리 + 자동화를 함께 사용하는 트레이더에 최적

추천 환경 설정:

심볼: EURUSD (검증됨)

시간 프레임: M1

계좌 유형: ECN / 저스프레드 / 헤지 허용

레버리지: 1:100 – 1:500

최소 예치금: $5000

VPS: 강력 추천

Trend Catcher EA Pro 는 그저 또 하나의 자동매매봇이 아닙니다.

하이브리드 트레이딩 인텔리전스 시스템 입니다.

원할 때는 완전 자동으로,

원할 때는 즉시 직접 조작.

안정적이고, 투명하며, 정밀하게 설계 —

“통제가 곧 우위” 라는 것을 아는 트레이더를 위해.

면책조항:

금융 시장 거래는 높은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다.

Trend Catcher EA Pro 를 포함한 자동매매 시스템은 수익을 보장하거나 손실을 방지하지 않습니다.

과거 수익률은 미래의 결과를 보장하지 않습니다.

본 제품 사용 시, 모든 거래 결정 및 손익에 대한 책임은 사용자 본인에게 있습니다.

소프트웨어 사용으로 발생하는 직접적 또는 간접적 손실에 대해 개발자는 책임지지 않습니다.

실거래 전 반드시 데모 계정에서 테스트하고, 리스크를 책임감 있게 관리하십시오.