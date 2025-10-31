Trend Catcher EA Pro MT5
- 专家
- Issam Kassas
- 版本: 1.0
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。
一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。
它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。
该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。
【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。
核心策略：
EA 内置两种策略，可自由选择交易风格：
I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。
低风险，高准确度，无对冲。
II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。
高参与度，全自动执行。
你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。
混合控制系统：
Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的功能 — 在图表上直接进行手动干预。
可即时执行：
关闭所有订单 (C)
仅关闭盈利订单 (L)
仅关闭亏损订单 (O)
关闭所有多单 (S)
关闭所有空单 (E)
并可一键启用/关闭自动交易 — 即使在交易进行中也能保持灵活控制。
盈亏可视化显示（蓝=盈利，红=亏损，白=持平）让你始终掌握交易状况。
为什么交易者喜欢它：
趋势 + 剥头皮 双逻辑混合算法
完整可视化手动控制面板 — 无需打开订单列表
实时盈亏以点数显示
无重绘 / 无延迟 / 快速执行
内置风险与手数管理
适用于任何 ECN / 低点差经纪商
非常适合结合思考与自动化的交易者
推荐设置：
交易品种：EURUSD（已验证）
周期：M1
账户类型：ECN / 低点差 / 支持对冲
杠杆：1:100 – 1:500
最低入金：$5000
VPS：强烈推荐使用
Trend Catcher EA Pro 不只是一个机器人 —— 它是一套混合型智能交易系统。
你可以选择全自动交易，也可以随时接管控制。
稳定、透明、精密设计 —— 专为明白“控制就是优势”的交易者打造。
免责声明：
金融交易具有高风险，并不适用于所有投资者。使用自动交易系统（包括 Trend Catcher EA Pro）并不保证盈利，也不能防止亏损。
过去表现不代表未来结果。
使用本产品即表示您对自己的交易结果承担全部责任。
开发者不对因使用本软件造成的任何直接或间接损失负责。
请务必先在模拟账户测试，再投入真实资金，并合理控制风险。
First of all Thank you very much for the FREE EA. I really appriciate it. The EA is quite unique with e.g. the voice confirmation for signals of buing or selling. And I like the design of the EA/Indicator. I can really recommend this EA.