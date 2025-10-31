Trend Catcher EA Pro MT5
- Experts
- Issam Kassas
- Versione: 1.0
Trend Catcher EA Pro — Basato sull'indicatore Trend Catcher, uno dei più apprezzati dai trader, e dopo numerose richieste, è finalmente arrivato il Trend Catcher EA.
Un Expert Advisor di nuova generazione che unisce automazione algoritmica e controllo manuale diretto, offrendo massimo controllo sul mercato.
Veloce, adattivo e progettato per i trader che valorizzano chiarezza, performance e libertà decisionale.
Sviluppato e ottimizzato specificamente per EURUSD con dati tick reali (99,9%).
Nessun repaint, nessun redrawing, nessun ritardo — esecuzione stabile e precisa.
[Manuale utente, Raccomandazioni] e [Presets testati] — clicca sui link.
Strategie principali:
L’EA include due modalità operative integrate:
I. Smart Trend Mode – Opera in una sola direzione alla volta, seguendo il momentum del trend con entrate chiare e strutturate.
Rischio basso. Alta precisione. Nessun hedging.
II. Dynamic Dual Mode (Aggressivo) – Opera in entrambe le direzioni utilizzando logica di scalping con hedging per catturare ogni impulso di volatilità.
Massima attività. Automatizzazione completa.
Puoi scegliere: Solo Buy / Solo Sell / Entrambi, adattando l’EA al tuo stile di trading.
Sistema di controllo ibrido:
Trend Catcher offre ciò che la maggior parte degli EA non fornisce — controllo manuale diretto dal grafico.
Comandi istantanei:
Chiudi tutte le operazioni (C)
Chiudi solo operazioni in profitto (L)
Chiudi solo operazioni in perdita (O)
Chiudi tutte le posizioni Buy (S)
Chiudi tutte le posizioni Sell (E)
Attiva/Disattiva l’automazione con un solo clic, anche durante l’operazione.
Visualizzazione profitto: Blu = Profitto, Rosso = Perdita, Bianco = Neutro.
Perché i trader lo amano:
Algoritmo ibrido Trend + Scalping
Pannello di controllo manuale completo — senza aprire le liste del terminale
Profitto in tempo reale mostrato in pips
Nessun repaint / Nessuna latenza / Esecuzione rapida
Gestione rischio e lotto integrata
Compatibile con qualsiasi broker ECN / low spread
Ideale per chi combina logica e automazione
Configurazione raccomandata:
Simbolo: EURUSD (testato)
Timeframe: M1
Conto: ECN / Low spread / Hedging abilitato
Leva: 1:100 – 1:500
Deposito minimo: $5000
VPS: Fortemente consigliato
Trend Catcher EA Pro non è solo un altro bot di trading — è un sistema di intelligenza di trading ibrido.
Puoi lasciare che lavori in automatico oppure prendere il controllo in qualsiasi momento.
Stabile, trasparente, realizzato con precisione — per i trader che sanno che il controllo è il vero vantaggio.
Disclaimer:
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
L’utilizzo di Expert Advisor o sistemi automatizzati — incluso Trend Catcher EA Pro — non garantisce profitti e non protegge dalle perdite.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Utilizzando questo prodotto, accetti di essere l’unico responsabile delle tue decisioni di trading e delle relative conseguenze finanziarie.
Lo sviluppatore non è responsabile per eventuali perdite dirette o indirette derivanti dall’uso di questo software.
Testa sempre le impostazioni su un conto demo prima di operare in reale e gestisci il rischio responsabilmente.