Bitcoin Sniper — Экспертный советник для Биткоина

Системные требования

Символ: BTCUSD

Таймфрейм: M30

Минимальный депозит: 200 USD

Брокер: ECN, низкий спред, поддержка торговли Биткоином по выходным

Размер позиции: ~0.01 лота на каждые 500 USD (корректируйте по риску)

Обзор

Bitcoin Sniper — это автоматический советник для BTCUSD на таймфрейме M30. Он рассчитан на внутридневные движения и импульсы, оснащён новостным фильтром, ежедневными ограничениями и управлением корзиной ордеров. Рекомендуется VPS для стабильной работы.

Основные функции

Оптимизированная логика под BTC на M30

Ежедневные защиты: лимит сделок, пауза между входами, ограничение потерь по эквити

Корзинные TP/SL в процентах от баланса

Режимы: Aggressive / Neutral

Опциональный новостной фильтр (через WebRequest)

Совместим с FIFO; без мартингейла, без сетки, без хеджирования

Параметры и настройки

Риск и размер: % от баланса; максимальный лот на сделку

Режим торговли: Aggressive / Neutral

Ограничения и частота: макс. открытых позиций; макс. сделок в день; минимум баров между входами

Управление корзиной: TP корзины %; SL корзины %; дневная потеря по эквити %

Новостной фильтр (опционально): включить/выключить; источники; интервал обновления; уровни влияния; блокировка до/после событий (минуты)

Смещение времени брокера: включить/выключить; часы смещения для синхронизации с сервером брокера

Смещение времени брокера — Важно

Брокер ≈ GMT+3 → Смещение включено = ДА, Смещение часов = 0

Брокер ≈ GMT+0 → Смещение включено = НЕТ, Смещение часов = 3

Настройка WebRequest (для новостного фильтра)

Откройте Сервис → Настройки → Советники Активируйте Разрешить WebRequest для указанных URL Добавьте необходимые HTTPS-адреса советника (основной + резервный) Нажмите ОК и перезапустите MetaTrader при необходимости

Быстрая настройка

Откройте график BTCUSD M30 Прикрепите советник и включите автоторговлю (Опционально) Если используется новостной фильтр, активируйте WebRequest и добавьте URL Запустите тест с включёнными новостями

Примечания

Используйте брокера, который поддерживает торговлю Биткоином по выходным для непрерывной работы стратегии.

Поддержка

Для помощи по настройке или получения файла новостей для тестирования напишите мне через сообщения MQL5 или в комментариях к продукту.