Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro — это профессиональный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD (золото) на таймфрейме M1 (1 минута).

Он основан на собственной стратегии с несколькими подтверждениями и предназначен для точных, системных входов в условиях высокой волатильности рынка золота.

Советник ориентирован на дисциплинированное исполнение и контролируемую торговлю, избегая избыточной активности и адаптируясь к рыночным условиям.

Основная концепция

Gold M1 Pro создан для трейдеров, которые ищут структурированную и стабильную торговую систему для золота.

Стратегия делает упор на подтверждённые входы, заранее заданные лимиты и долгосрочное использование.

Технические параметры и рекомендации

Инструмент: XAUUSD (Gold)

Таймфрейм: M1 (рекомендуется)

Минимальный баланс: 300–500 USD

Рекомендуемый лот: 0.01 на каждые 200 USD

Тип счёта: любой MT5 брокер с XAUUSD

Настройка времени брокера:

Включить GMT offset для брокеров GMT+3

Отключить GMT offset для брокеров GMT+0

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Основные функции

Пользовательская стратегия с несколькими подтверждениями

Автоматическое компаундирование лота (опционально)

Контроль базового размера лота

Ограничение максимального лота

Ограничение дневной просадки

Общая защита по максимальной просадке

Логика управления рисками, ориентированная на проп-фирмы

Полностью автоматическая торговля

Рекомендации по использованию

Предназначен исключительно для XAUUSD

Оптимальная работа на таймфрейме M1

Используйте консервативный размер лота на небольших счетах

Настраивайте риск с учётом условий брокера

Рекомендуется предварительное тестирование на демо-счёте