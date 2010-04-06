Gold M1 Pro

Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro — это профессиональный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD (золото) на таймфрейме M1 (1 минута).
Он основан на собственной стратегии с несколькими подтверждениями и предназначен для точных, системных входов в условиях высокой волатильности рынка золота.

Советник ориентирован на дисциплинированное исполнение и контролируемую торговлю, избегая избыточной активности и адаптируясь к рыночным условиям.

Основная концепция

Gold M1 Pro создан для трейдеров, которые ищут структурированную и стабильную торговую систему для золота.
Стратегия делает упор на подтверждённые входы, заранее заданные лимиты и долгосрочное использование.

Технические параметры и рекомендации

Инструмент: XAUUSD (Gold)
Таймфрейм: M1 (рекомендуется)
Минимальный баланс: 300–500 USD
Рекомендуемый лот: 0.01 на каждые 200 USD
Тип счёта: любой MT5 брокер с XAUUSD

Настройка времени брокера:
Включить GMT offset для брокеров GMT+3
Отключить GMT offset для брокеров GMT+0

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Основные функции

Пользовательская стратегия с несколькими подтверждениями
Автоматическое компаундирование лота (опционально)
Контроль базового размера лота
Ограничение максимального лота
Ограничение дневной просадки
Общая защита по максимальной просадке
Логика управления рисками, ориентированная на проп-фирмы
Полностью автоматическая торговля

Рекомендации по использованию

Предназначен исключительно для XAUUSD
Оптимальная работа на таймфрейме M1
Используйте консервативный размер лота на небольших счетах
Настраивайте риск с учётом условий брокера
Рекомендуется предварительное тестирование на демо-счёте


