Tokyo Crown

Tokyo Crown — сессионный советник для GBPUSD и USDJPY
Tokyo Crown — это дисциплинированный, низкочастотный советник, предназначенный для контролируемой торговли по GBPUSD и USDJPY, включая счета формата проп‑фирм.
Он ориентирован в среднем на одну качественную сделку в день по каждому инструменту, используя фиксированные стоп‑лосс и тейк‑профит, без скрытого мартингейла и со строгой защитой капитала.

Обзор стратегии
Tokyo Crown анализирует структуру азиатской и ранней лондонской сессий и ищет аккуратные пробои или коррекционные входы от ночного диапазона при соблюдении заданных условий по волатильности и тренду.
Система избегает чрезмерного количества сделок, фильтруя шумный рынок и открывая только одну сделку с заранее заданным риском на сигнал, что делает поведение более стабильным и удобным для контроля.

Основные особенности

  • Низкая частота: в среднем около одной сделки в день по каждому символу (в отдельные дни сделок может не быть, если условия не выполнены).

  • Фиксированный лот или авто‑лот на основе баланса с верхним пределом авто‑лота.

  • Стоп‑лосс и тейк‑профит в пунктах, совместимы с ECN, Raw и Standard счетами.

  • Регулируемый сдвиг времени сервера брокера для выравнивания сессий.

  • Максимальное количество открытых позиций на символ и на экземпляр советника.

  • Глобальный стоп по капиталу и трейлинг по капиталу.

  • Необязательное закрытие по цене закрытия свечи для снижения ночной экспозиции при изменении условий.

  • Без сетки и мартингейла: по умолчанию Tokyo Crown использует одну сделку с фиксированным риском на сигнал.

  • Необязательное ограниченное наращивание позиции (мелкие заранее заданные добавочные входы, без удвоения лота и без бесконечной сетки).

Реальная работа
Доступен реальный сигнал с использованием профиля риска по умолчанию:
Tokyo Crown Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344783
Результаты сигнала могут отличаться от ваших из‑за условий брокера, спредов, исполнения и настроек риска.

Рекомендуемые настройки

  • Инструменты: GBPUSD (M30) и USDJPY (H1).

  • Тип счета: ECN или Raw (Standard поддерживается, но менее предпочтителен).

  • Минимальный баланс: 500 USD (1 000 USD и более рекомендуется для более плавного роста).

  • Кредитное плечо: не менее 1:100.

  • Тип лота:

    • Фиксированный лот для начального демо и реального тестирования.

    • Авто‑лот для более крупных счетов после подтверждения результата и устраивающего уровня риска.

  • Сдвиг времени брокера: установите в соответствии с временем сервера брокера, чтобы окно азиатской/лондонской сессии совпадало.

Профиль проп‑фирм и риск
Tokyo Crown может использоваться в проп‑фирменных челленджах и на фондированных счетах при консервативной настройке:

  • Рекомендуемый риск: 0.25–0.5% на сделку на символ (не превышайте 1% на сделку на проп‑счетах).

  • Для строгих дневных/общих лимитов по просадке держите опциональное наращивание отключенным и используйте только одиночные входы.

  • Устанавливайте уровни стопа по капиталу с учетом правил проп‑фирмы (например, 3–5% для этапа отбора и меньше для фондированного счета).

Система защиты

  • Максимальный стоп по капиталу для приостановки торговли при снижении эквити на заданный процент или сумму.

  • Трейлинг по капиталу для фиксации части плавающей прибыли после успешных периодов.

  • Опция закрытия по цене закрытия свечи для завершения сделок при выполнении внутренних условий выхода.

  • Без внешних DLL: полностью автономный советник для MT5.

Обзор входных параметров

  • Сдвиг времени брокера (GMT‑смещение сервера).

  • Фиксированный размер лота или риск авто‑лота на 1 000 единиц валюты счета.

  • Максимальный размер авто‑лота (жесткий лимит).

  • Стоп‑лосс и тейк‑профит (в пунктах).

  • Максимальное число позиций на символ.

  • Защита капитала: стоп по капиталу, трейлинг по капиталу и опциональные дневные/недельные блокировки.

  • Включение/выключение выхода по закрытию свечи.

Тестирование и быстрый старт

  • Для тестов используйте тиковые данные с реальными спредами и корректным GMT/сдвигом брокера.

  • Подключите Tokyo Crown к:

    • графику GBPUSD M30,

    • графику USDJPY H1.

  • Установите сдвиг времени брокера и начните с небольшого фиксированного лота на демо‑счете.


Другие продукты этого автора
Gold M1 Pro
Janet Abu Khalil
Эксперты
Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor Gold M1 Pro — это профессиональный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD (золото) на таймфрейме M1 (1 минута). Он основан на собственной стратегии с несколькими подтверждениями и предназначен для точных, системных входов в условиях высокой волатильности рынка золота. Советник ориентирован на дисциплинированное исполнение и контролируемую торговлю, избегая избыточной активности и адаптируясь к рыночным условиям. Основная концепция Gold M1 Pro созд
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Эксперты
Bitcoin Sniper — Советник для BTCUSD (MT5) Общая информация Bitcoin Sniper — это автоматический торговый советник, разработанный для MetaTrader 5. Советник предназначен для торговли инструментом BTCUSD на таймфрейме M30 с использованием предопределённых внутренних правил и параметров, настраиваемых пользователем. После установки на график все торговые операции выполняются автоматически в соответствии с выбранными входными настройками. Торговые условия Символ: BTCUSD Таймфрейм: M30 Минимальный д
FREE
Rose Gold
Janet Abu Khalil
Эксперты
ROSE Gold — Советник для XAUUSD (MT5) ROSE Gold — это полностью автоматизированный торговый советник, разработанный исключительно для торговли Золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Советник ориентирован на контролируемое, основанное на правилах исполнение сделок с настраиваемым риском, частотой торговли и управлением корзиной ордеров. Он подходит трейдерам, которые предпочитают структурированную и дисциплинированную автоматическую торговлю, а не агрессивные стратегии. ROSE Gold открывает
FREE
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Poison Ivy Pro
Janet Abu Khalil
Эксперты
Poison Ivy - Торговый советник с новостным фильтром Poison Ivy - автоматический торговый советник для нескольких символов Оптимизирован для GBPUSD,  на таймфрейме H1 Минимальный депозит: 100 USD на каждые 0.01 лота; рекомендуется 500 USD на каждые 0.01 лота РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ   ФУНКЦИЯ БЭКТЕСТА С НОВОСТЯМИ Советник поддерживает полный бэктест с включенным новостным фильтром Запросите исторический CSV файл новостей после покупки Включает данные 2022-2025 с ежеквартальными обновлениями Двойной ист
