Tokyo Crown — сессионный советник для GBPUSD и USDJPY

Tokyo Crown — это дисциплинированный, низкочастотный советник, предназначенный для контролируемой торговли по GBPUSD и USDJPY, включая счета формата проп‑фирм.

Он ориентирован в среднем на одну качественную сделку в день по каждому инструменту, используя фиксированные стоп‑лосс и тейк‑профит, без скрытого мартингейла и со строгой защитой капитала.

Обзор стратегии

Tokyo Crown анализирует структуру азиатской и ранней лондонской сессий и ищет аккуратные пробои или коррекционные входы от ночного диапазона при соблюдении заданных условий по волатильности и тренду.

Система избегает чрезмерного количества сделок, фильтруя шумный рынок и открывая только одну сделку с заранее заданным риском на сигнал, что делает поведение более стабильным и удобным для контроля.

Основные особенности

Низкая частота: в среднем около одной сделки в день по каждому символу (в отдельные дни сделок может не быть, если условия не выполнены).

Фиксированный лот или авто‑лот на основе баланса с верхним пределом авто‑лота.

Стоп‑лосс и тейк‑профит в пунктах, совместимы с ECN, Raw и Standard счетами.

Регулируемый сдвиг времени сервера брокера для выравнивания сессий.

Максимальное количество открытых позиций на символ и на экземпляр советника.

Глобальный стоп по капиталу и трейлинг по капиталу.

Необязательное закрытие по цене закрытия свечи для снижения ночной экспозиции при изменении условий.

Без сетки и мартингейла: по умолчанию Tokyo Crown использует одну сделку с фиксированным риском на сигнал.

Необязательное ограниченное наращивание позиции (мелкие заранее заданные добавочные входы, без удвоения лота и без бесконечной сетки).

Реальная работа

Доступен реальный сигнал с использованием профиля риска по умолчанию:

Tokyo Crown Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344783

Результаты сигнала могут отличаться от ваших из‑за условий брокера, спредов, исполнения и настроек риска.

Рекомендуемые настройки

Инструменты: GBPUSD (M30) и USDJPY (H1).

Тип счета: ECN или Raw (Standard поддерживается, но менее предпочтителен).

Минимальный баланс: 500 USD (1 000 USD и более рекомендуется для более плавного роста).

Кредитное плечо: не менее 1:100.

Тип лота: Фиксированный лот для начального демо и реального тестирования. Авто‑лот для более крупных счетов после подтверждения результата и устраивающего уровня риска.

Сдвиг времени брокера: установите в соответствии с временем сервера брокера, чтобы окно азиатской/лондонской сессии совпадало.

Профиль проп‑фирм и риск

Tokyo Crown может использоваться в проп‑фирменных челленджах и на фондированных счетах при консервативной настройке:

Рекомендуемый риск: 0.25–0.5% на сделку на символ (не превышайте 1% на сделку на проп‑счетах).

Для строгих дневных/общих лимитов по просадке держите опциональное наращивание отключенным и используйте только одиночные входы.

Устанавливайте уровни стопа по капиталу с учетом правил проп‑фирмы (например, 3–5% для этапа отбора и меньше для фондированного счета).

Система защиты

Максимальный стоп по капиталу для приостановки торговли при снижении эквити на заданный процент или сумму.

Трейлинг по капиталу для фиксации части плавающей прибыли после успешных периодов.

Опция закрытия по цене закрытия свечи для завершения сделок при выполнении внутренних условий выхода.

Без внешних DLL: полностью автономный советник для MT5.

Обзор входных параметров

Сдвиг времени брокера (GMT‑смещение сервера).

Фиксированный размер лота или риск авто‑лота на 1 000 единиц валюты счета.

Максимальный размер авто‑лота (жесткий лимит).

Стоп‑лосс и тейк‑профит (в пунктах).

Максимальное число позиций на символ.

Защита капитала: стоп по капиталу, трейлинг по капиталу и опциональные дневные/недельные блокировки.

Включение/выключение выхода по закрытию свечи.

Тестирование и быстрый старт