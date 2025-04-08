Tokyo Crown
- Эксперты
- Janet Abu Khalil
- Версия: 4.3
- Активации: 10
Tokyo Crown — сессионный советник для GBPUSD и USDJPY
Tokyo Crown — это дисциплинированный, низкочастотный советник, предназначенный для контролируемой торговли по GBPUSD и USDJPY, включая счета формата проп‑фирм.
Он ориентирован в среднем на одну качественную сделку в день по каждому инструменту, используя фиксированные стоп‑лосс и тейк‑профит, без скрытого мартингейла и со строгой защитой капитала.
Обзор стратегии
Tokyo Crown анализирует структуру азиатской и ранней лондонской сессий и ищет аккуратные пробои или коррекционные входы от ночного диапазона при соблюдении заданных условий по волатильности и тренду.
Система избегает чрезмерного количества сделок, фильтруя шумный рынок и открывая только одну сделку с заранее заданным риском на сигнал, что делает поведение более стабильным и удобным для контроля.
Основные особенности
-
Низкая частота: в среднем около одной сделки в день по каждому символу (в отдельные дни сделок может не быть, если условия не выполнены).
-
Фиксированный лот или авто‑лот на основе баланса с верхним пределом авто‑лота.
-
Стоп‑лосс и тейк‑профит в пунктах, совместимы с ECN, Raw и Standard счетами.
-
Регулируемый сдвиг времени сервера брокера для выравнивания сессий.
-
Максимальное количество открытых позиций на символ и на экземпляр советника.
-
Глобальный стоп по капиталу и трейлинг по капиталу.
-
Необязательное закрытие по цене закрытия свечи для снижения ночной экспозиции при изменении условий.
-
Без сетки и мартингейла: по умолчанию Tokyo Crown использует одну сделку с фиксированным риском на сигнал.
-
Необязательное ограниченное наращивание позиции (мелкие заранее заданные добавочные входы, без удвоения лота и без бесконечной сетки).
Реальная работа
Доступен реальный сигнал с использованием профиля риска по умолчанию:
Tokyo Crown Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344783
Результаты сигнала могут отличаться от ваших из‑за условий брокера, спредов, исполнения и настроек риска.
Рекомендуемые настройки
-
Инструменты: GBPUSD (M30) и USDJPY (H1).
-
Тип счета: ECN или Raw (Standard поддерживается, но менее предпочтителен).
-
Минимальный баланс: 500 USD (1 000 USD и более рекомендуется для более плавного роста).
-
Кредитное плечо: не менее 1:100.
-
Тип лота:
-
Фиксированный лот для начального демо и реального тестирования.
-
Авто‑лот для более крупных счетов после подтверждения результата и устраивающего уровня риска.
-
-
Сдвиг времени брокера: установите в соответствии с временем сервера брокера, чтобы окно азиатской/лондонской сессии совпадало.
Профиль проп‑фирм и риск
Tokyo Crown может использоваться в проп‑фирменных челленджах и на фондированных счетах при консервативной настройке:
-
Рекомендуемый риск: 0.25–0.5% на сделку на символ (не превышайте 1% на сделку на проп‑счетах).
-
Для строгих дневных/общих лимитов по просадке держите опциональное наращивание отключенным и используйте только одиночные входы.
-
Устанавливайте уровни стопа по капиталу с учетом правил проп‑фирмы (например, 3–5% для этапа отбора и меньше для фондированного счета).
Система защиты
-
Максимальный стоп по капиталу для приостановки торговли при снижении эквити на заданный процент или сумму.
-
Трейлинг по капиталу для фиксации части плавающей прибыли после успешных периодов.
-
Опция закрытия по цене закрытия свечи для завершения сделок при выполнении внутренних условий выхода.
-
Без внешних DLL: полностью автономный советник для MT5.
Обзор входных параметров
-
Сдвиг времени брокера (GMT‑смещение сервера).
-
Фиксированный размер лота или риск авто‑лота на 1 000 единиц валюты счета.
-
Максимальный размер авто‑лота (жесткий лимит).
-
Стоп‑лосс и тейк‑профит (в пунктах).
-
Максимальное число позиций на символ.
-
Защита капитала: стоп по капиталу, трейлинг по капиталу и опциональные дневные/недельные блокировки.
-
Включение/выключение выхода по закрытию свечи.
Тестирование и быстрый старт
-
Для тестов используйте тиковые данные с реальными спредами и корректным GMT/сдвигом брокера.
-
Подключите Tokyo Crown к:
-
графику GBPUSD M30,
-
графику USDJPY H1.
-
-
Установите сдвиг времени брокера и начните с небольшого фиксированного лота на демо‑счете.