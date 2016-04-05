Martingale Super EA

Martingale Super EA

Martingale Super EA — это профессиональный сеточный Expert Advisor, разработанный для контролируемой торговли корзинами с отдельными движками BUY и SELL, закрытием корзины по пунктам, гибкой прогрессией сетки и дополнительной логикой расширенного восстановления.

EA поддерживает независимую работу BUY и SELL, отдельное управление корзиной для каждой стороны, опциональное совместное закрытие корзины и настраиваемую структуру сетки. Прогрессия сетки может быть установлена в режимы Fixed Lot, Sum Grid или Custom Grid. В режиме Custom Grid пользователь может определить размер лота и расстояние для каждого шага сетки.

Управление корзиной основано на пунктах. EA может закрывать корзину BUY отдельно, корзину SELL отдельно или обе стороны вместе, когда достигается выбранная цель корзины. Это дает трейдеру более точный контроль над выходами из корзины.

В EA включен специальный параметр с именем Super EA.

Когда Super EA = true
Expert Advisor работает в полном режиме и использует полную логику стратегии, включая расширение сетки, управление корзиной и заданное торговое поведение.

Когда Super EA = false
Expert Advisor переключается в ограниченный безопасный режим, предназначенный для совместимости с валидацией MQL5 Market. Этот режим не предназначен для отображения нормального торгового поведения системы.

Рекомендуемое использование

Для более низкого уровня риска EA лучше всего использовать на основных валютных парах, таких как EURUSD и GBPUSD 10k +. EA совместим со счетами Standard, ECN и Cent 1k+. Cent-счета могут использоваться для тестирования с меньшим риском и консервативной оценки настроек. Торговые условия могут различаться в зависимости от исполнения брокера, спреда, кредитного плеча и спецификаций символа.

Основные функции

  • Отдельные торговые движки BUY и SELL
  • Закрытие корзины по пунктам
  • Отдельное закрытие корзины BUY
  • Отдельное закрытие корзины SELL
  • Опциональное совместное закрытие BUY и SELL
  • Режим Fixed Lot
  • Режим Sum Grid
  • Режим Custom Grid с пользовательской последовательностью лотов
  • Режим Custom Grid с пользовательской последовательностью расстояний
  • Опциональная защита от входа по той же цене
  • Фильтр одного бара
  • Выбор таймфрейма для логики EA
  • Фильтр торгового расписания
  • Фильтр спреда
  • Защита по максимальной просадке
  • Опциональный фильтр направления на основе EMA
  • Опциональный фильтр HILO
  • Структура адаптивного хедж-восстановления
  • Защита по дате истечения, включенная в логику исходного кода
  • Специальный переключатель Super EA для полного режима или безопасного режима

Режимы сетки

Fixed Lot
Использует одинаковый размер лота для каждой сделки сетки.

Sum Grid
Увеличивает лот постепенно в суммирующей последовательности.

Custom Grid
Позволяет пользователю определить:

  • размер лота для каждого шага сетки
  • расстояние для каждого шага сетки
  • должен ли EA остановиться после последнего определенного пользовательского шага

Логика закрытия корзины

EA использует пункты корзины для логики закрытия.

Пользователь может выбрать:

  • закрывать только корзину BUY
  • закрывать только корзину SELL
  • закрывать BUY и SELL вместе

Это обеспечивает гибкое управление корзиной и позволяет трейдеру адаптировать EA к различным рыночным условиям и стилям торговли.

Параметр Super EA

Этот параметр важен.

  • Super EA = false
    Ограниченный безопасный режим для совместимости с валидацией
  • Super EA = true
    Полный режим стратегии с нормальным торговым поведением EA

Для обычной торговли и тестирования используйте Super EA = true.
Для совместимости с валидацией используйте Super EA = false.

Важное примечание

Ограниченный режим с Super EA = false включен только для совместимости с валидацией. Он не предназначен для отображения нормальной производительности или нормального торгового поведения Expert Advisor.

Предупреждение о рисках

Сеточные и мартингейл-стратегии связаны со значительным риском. Рыночные условия, спред, качество исполнения, спецификация символа и кредитное плечо счета могут существенно влиять на результаты. Используйте надлежащее управление рисками и тщательно тестируйте Expert Advisor на демо-счете перед использованием на реальном счете.


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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Pro — Расширенный копировщик сигналов Telegram с Auto-Fix, Multi-TP, управлением риском и полным управлением сделками Telegram to MT5 Pro — профессиональный копировщик сигналов Telegram Telegram to MT5 Pro автоматически копирует торговые сигналы из Telegram прямо в ваш аккаунт MetaTrader 5 в реальном времени с полным контролем риска, исполнения и управления сделками. Система состоит из двух компонентов: • Expert Advisor (EA), работающий внутри MetaTrader 5 • Desktop bridge прило
Royal Copier
Janet Abu Khalil
5 (1)
Утилиты
Royal Copier — Профессиональный копировщик сделок для MT5 Royal Copier — это профессиональный локальный копировщик сделок в реальном времени для MetaTrader 5. Теперь он объединяет обе функции в одном MT5 Expert Advisor. В параметрах вы просто выбираете, будет ли EA работать в режиме Master или в режиме Client . Это означает, что один и тот же EA можно использовать как на исходном счёте, так и на принимающем счёте, при этом сохраняя исходное поведение копировщика. Royal Copier поддерживает копиро
Gold M1 Pro
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Gold M1 Pro Gold M1 Pro — это автоматизированный советник, разработанный для торговли XAUUSD на таймфрейме M1. Он включает стандартную стратегию для золота, независимый торговый AI-движок и гибридный режим, позволяющий обеим системам работать одновременно. LIVE SIGNALS Стандартная стратегия https://www.mql5.com/en/signals/2381033 TRADING MODES Стандартный режим Использует основную стратегию Gold M1 Pro и анализирует краткосрочные движения золота с помощью нескольких внутренних торговых условий
Telegram to mt4 pro
Janet Abu Khalil
Утилиты
Что такое Telegram to MT4 Pro? Telegram to MT4 Pro автоматически копирует сигналы из приватных, публичных и ограниченных каналов и групп Telegram напрямую на ваш счет MetaTrader 4 . Telegram to MT4 Pro — это профессиональный копировщик сигналов, который автоматически копирует торговые сигналы из любого канала или группы Telegram напрямую на ваш счет MetaTrader 4 в реальном времени, с полным контролем над каждой сделкой. Система состоит из двух частей, работающих вместе: Этот Expert Advisor — уст
Royal Copier Client
Janet Abu Khalil
Утилиты
Royal Copier — Профессиональный копировщик сделок для MT4 Royal Copier — это профессиональный локальный копировщик сделок в реальном времени для MetaTrader 4. Теперь он объединяет обе функции в одном MT4 Expert Advisor. В параметрах вы просто выбираете, будет ли EA работать в режиме Master или в режиме Client . Это означает, что один и тот же EA можно использовать как на исходном счёте, так и на принимающем счёте, при этом сохраняя исходное поведение копировщика. Royal Copier поддерживает копиро
Mt4 to Telegram Pro Max
Janet Abu Khalil
Утилиты
MT4 to Telegram Pro — это комплексное решение для копирования и публикации из MT4 в Telegram, которое превращает ваш терминал MetaTrader 4 в систему сигналов, отчетов и уведомлений Telegram в реальном времени. Оно может копировать рыночные ордера, отложенные ордера, закрытые сделки, частичные закрытия, изменения сделок и новостные оповещения напрямую с вашего счета MT4 в ваш канал или группу Telegram. Одним из его самых сильных преимуществ является гибкость. Все сообщения редактируются в виде об
MT4 to Discord Pro
Janet Abu Khalil
Утилиты
MT4 to Discord Pro — это профессиональная система публикации и уведомлений из MetaTrader 4 в Discord, которая отправляет вашу торговую активность напрямую из MT4 в любой канал Discord в реальном времени. Она превращает ваш терминал MetaTrader 4 в полноценное решение для Discord-уведомлений для трейдеров, поставщиков сигналов, сообществ, управляющих счетами и всех, кто хочет автоматически публиковать торговую активность в чистом и профессиональном формате. Советник может отправлять уведомления о
Discord to MT4
Janet Abu Khalil
Утилиты
Discord to MT4 Pro Discord to MT4 Pro — это профессиональный советник для MetaTrader 4, который считывает торговые сообщения из канала Discord и автоматически исполняет их на вашем счете MT4. Он предназначен для трейдеров, которые получают сигналы через Discord и хотят прямое исполнение внутри MetaTrader 4 с гибкой обработкой рыночных ордеров, отложенных ордеров, входов по диапазону, лестничных входов, логики один ордер на каждый TP, безубытка, трейлинг-стопа, частичного закрытия, ежедневных пра
Discord to Telegram bridge mt4
Janet Abu Khalil
Утилиты
Что такое Discord to Telegram Pro? Discord to Telegram Pro — это профессиональный мост для MetaTrader 4, который автоматически читает сообщения из выбранного вами канала Discord и напрямую пересылает их в ваш канал Telegram, группу или личный чат. Этот советник предназначен для поставщиков сигналов, закрытых сообществ, торговых групп Discord и пользователей, которые хотят автоматически пересылать сообщения из Discord в Telegram без ручного копирования и вставки. Система работает внутри MetaTrade
Telegram to Discord MT4 Bridgr
Janet Abu Khalil
Утилиты
Telegram to Discord Pro для MT4 Telegram to Discord Pro — это мостовой Expert Advisor для MetaTrader 4, который считывает торговые сигналы и сообщения по управлению сделками из Telegram-бота, канала или группы и затем пересылает их в ваш канал Discord в чистом и настраиваемом формате. Этот EA создан для трейдеров, поставщиков сигналов, частных сообществ и пользователей автоматизации, которые хотят в реальном времени дублировать торговые сообщения из Telegram в Discord. Он может обнаруживать и пе
Poison Ivy Pro
Janet Abu Khalil
Эксперты
Poison Ivy - Торговый советник с новостным фильтром Poison Ivy - автоматический торговый советник для нескольких символов Оптимизирован для GBPUSD,  на таймфрейме H1 Минимальный депозит: 100 USD на каждые 0.01 лота; рекомендуется 500 USD на каждые 0.01 лота РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ   ФУНКЦИЯ БЭКТЕСТА С НОВОСТЯМИ Советник поддерживает полный бэктест с включенным новостным фильтром Запросите исторический CSV файл новостей после покупки Включает данные 2022-2025 с ежеквартальными обновлениями Двойной ист
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Эксперты
Bitcoin Sniper для MT5 Bitcoin Sniper - это полностью автоматизированный Expert Advisor, разработанный исключительно для BTCUSD в MetaTrader 5. После установки на график и настройки параметров EA управляет торговлей автоматически без необходимости ручного вмешательства во время торговых сессий. Система предназначена для трейдеров, которым нужно структурированное решение для BTCUSD с контролируемыми настройками риска, ограничениями частоты сделок, трейлинг-управлением и ежедневными защитными пар
Tokyo Crown
Janet Abu Khalil
Эксперты
Tokyo Crown   — сессионный   советник для   GBPUSD и USDJPY Tokyo Crown   — это дисциплинированный, низкочастотный советник, предназначенный для контролируемой торговли   по GBPUSD и USDJPY, включая счета   формата проп‑фирм. Он ориентирован в среднем   на одну качественную сделку в день по каждому   инструменту,   используя фиксированные стоп‑лосс и тейк‑профит, без скрытого мартингейла и со строгой защитой капитала. Обзор стратегии Tokyo Crown   анализирует структуру азиатской   и ранней лондо
PropPass Master MT5
Janet Abu Khalil
Утилиты
PropPass – EA для проп-фирм челленджей Система автоматизации проп-фирм челленджей и управления рисками Стартовое предложение Только 5 лицензий доступны по этой цене. После продажи первых 5 копий цена будет увеличена. Основная цель Основная цель PropPass — организовать торговлю таким образом, чтобы: • если челлендж не пройден на любом этапе, сторона восстановления на реальном счёте может помочь компенсировать стоимость челленджа и помочь трейдеру продолжить путь к проп-фирме • если челлендж про
MT5 To Telegram Pro Max
Janet Abu Khalil
Утилиты
MT5 to Telegram Pro — это комплексное решение для копирования и публикации из MT5 в Telegram, которое превращает ваш терминал MetaTrader 5 в систему сигналов, отчетов и уведомлений Telegram в реальном времени. Оно может копировать рыночные ордера, отложенные ордера, закрытые сделки, частичные закрытия, изменения сделок и новостные оповещения напрямую с вашего счета MT5 в ваш канал или группу Telegram. Одним из его самых сильных преимуществ является гибкость. Все сообщения редактируются в виде об
MT5 To Discord Pro
Janet Abu Khalil
Утилиты
MT5 to Discord Pro — это профессиональная система публикации и уведомлений из MetaTrader 5 в Discord, которая отправляет вашу торговую активность напрямую из MT5 в любой канал Discord в реальном времени. Она превращает ваш терминал MetaTrader 5 в полноценное решение для Discord-уведомлений для трейдеров, поставщиков сигналов, сообществ, управляющих счетами и всех, кто хочет автоматически публиковать торговую активность в чистом и профессиональном формате. Советник может отправлять уведомления о
Discord to MT5
Janet Abu Khalil
Утилиты
Discord to MT5 Pro Discord to MT5 Pro — это профессиональный советник для MetaTrader 5, который считывает торговые сообщения из канала Discord и автоматически исполняет их на вашем счете MT5. Он предназначен для трейдеров, которые получают сигналы через Discord и хотят прямое исполнение внутри MetaTrader 5 с гибкой обработкой рыночных ордеров, отложенных ордеров, входов по диапазону, лестничных входов, логики один ордер на каждый TP, безубытка, трейлинг-стопа, частичного закрытия, ежедневных пра
Discord To Telegram
Janet Abu Khalil
Утилиты
Что такое Discord to Telegram Pro? Discord to Telegram Pro — это профессиональный мост для MetaTrader 5, который автоматически читает сообщения из выбранного вами канала Discord и напрямую пересылает их в ваш канал Telegram, группу или личный чат. Этот советник предназначен для поставщиков сигналов, закрытых сообществ, торговых групп Discord и пользователей, которые хотят автоматически пересылать сообщения из Discord в Telegram без ручного копирования и вставки. Система работает внутри MetaTrade
Telegram to Discord MT5 Bridge
Janet Abu Khalil
Утилиты
Telegram to Discord Pro для MT5 Telegram to Discord Pro — это мостовой Expert Advisor для MetaTrader 5, который считывает торговые сигналы и сообщения по управлению сделками из Telegram-бота, канала или группы и затем пересылает их в ваш канал Discord в чистом и настраиваемом формате. Этот EA создан для трейдеров, поставщиков сигналов, частных сообществ и пользователей автоматизации, которые хотят в реальном времени дублировать торговые сообщения из Telegram в Discord. Он может обнаруживать и пе
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