Martingale Super EA

Martingale Super EA — это профессиональный сеточный Expert Advisor, разработанный для контролируемой торговли корзинами с отдельными движками BUY и SELL, закрытием корзины по пунктам, гибкой прогрессией сетки и дополнительной логикой расширенного восстановления.

EA поддерживает независимую работу BUY и SELL, отдельное управление корзиной для каждой стороны, опциональное совместное закрытие корзины и настраиваемую структуру сетки. Прогрессия сетки может быть установлена в режимы Fixed Lot, Sum Grid или Custom Grid. В режиме Custom Grid пользователь может определить размер лота и расстояние для каждого шага сетки.

Управление корзиной основано на пунктах. EA может закрывать корзину BUY отдельно, корзину SELL отдельно или обе стороны вместе, когда достигается выбранная цель корзины. Это дает трейдеру более точный контроль над выходами из корзины.

В EA включен специальный параметр с именем Super EA.

Когда Super EA = true

Expert Advisor работает в полном режиме и использует полную логику стратегии, включая расширение сетки, управление корзиной и заданное торговое поведение.

Когда Super EA = false

Expert Advisor переключается в ограниченный безопасный режим, предназначенный для совместимости с валидацией MQL5 Market. Этот режим не предназначен для отображения нормального торгового поведения системы.

Рекомендуемое использование

Для более низкого уровня риска EA лучше всего использовать на основных валютных парах, таких как EURUSD и GBPUSD 10k +. EA совместим со счетами Standard, ECN и Cent 1k+. Cent-счета могут использоваться для тестирования с меньшим риском и консервативной оценки настроек. Торговые условия могут различаться в зависимости от исполнения брокера, спреда, кредитного плеча и спецификаций символа.

Основные функции

Отдельные торговые движки BUY и SELL

Закрытие корзины по пунктам

Отдельное закрытие корзины BUY

Отдельное закрытие корзины SELL

Опциональное совместное закрытие BUY и SELL

Режим Fixed Lot

Режим Sum Grid

Режим Custom Grid с пользовательской последовательностью лотов

Режим Custom Grid с пользовательской последовательностью расстояний

Опциональная защита от входа по той же цене

Фильтр одного бара

Выбор таймфрейма для логики EA

Фильтр торгового расписания

Фильтр спреда

Защита по максимальной просадке

Опциональный фильтр направления на основе EMA

Опциональный фильтр HILO

Структура адаптивного хедж-восстановления

Защита по дате истечения, включенная в логику исходного кода

Специальный переключатель Super EA для полного режима или безопасного режима

Режимы сетки

Fixed Lot

Использует одинаковый размер лота для каждой сделки сетки.

Sum Grid

Увеличивает лот постепенно в суммирующей последовательности.

Custom Grid

Позволяет пользователю определить:

размер лота для каждого шага сетки

расстояние для каждого шага сетки

должен ли EA остановиться после последнего определенного пользовательского шага

Логика закрытия корзины

EA использует пункты корзины для логики закрытия.

Пользователь может выбрать:

закрывать только корзину BUY

закрывать только корзину SELL

закрывать BUY и SELL вместе

Это обеспечивает гибкое управление корзиной и позволяет трейдеру адаптировать EA к различным рыночным условиям и стилям торговли.

Параметр Super EA

Этот параметр важен.

Super EA = false

Ограниченный безопасный режим для совместимости с валидацией

Ограниченный безопасный режим для совместимости с валидацией Super EA = true

Полный режим стратегии с нормальным торговым поведением EA

Для обычной торговли и тестирования используйте Super EA = true.

Для совместимости с валидацией используйте Super EA = false.

Важное примечание

Ограниченный режим с Super EA = false включен только для совместимости с валидацией. Он не предназначен для отображения нормальной производительности или нормального торгового поведения Expert Advisor.

Предупреждение о рисках

Сеточные и мартингейл-стратегии связаны со значительным риском. Рыночные условия, спред, качество исполнения, спецификация символа и кредитное плечо счета могут существенно влиять на результаты. Используйте надлежащее управление рисками и тщательно тестируйте Expert Advisor на демо-счете перед использованием на реальном счете.