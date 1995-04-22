Bitcoin Emperor
- Эксперты
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Eugen-alexandru Zibileanu⚡ Торговые Алгоритмы MeanFX ⚡
📈 Разработка мощного торгового ПО (пишите в ЛС для любого проекта)
- Версия: 1.0
Правьте криптовалютным рынком
Bitcoin Emperor EA это новый и динамичный эксперт-советник, разработанный для торговли на рынке Bitcoin BTCUSD с подтверждением тренда, используя стратегию, которая доказала свою эффективность с конца 2024 года и остается актуальной по сегодняшний день.
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Входы Bitcoin Emperor основаны на нашем индикаторе премиум-класса: Reversion King (ОТПРАВИТЕЛЬ И МЕНЕДЖЕР СИГНАЛОВ В TELEGRAM автоматически управляет вашим Telegram-каналом с торговыми сигналами).
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Настройка:
Символ: BTCUSD (BITCOIN)
Таймфрейм: Любой
Рекомендуемый размер капитала (USD): $2,000+ (высокий риск!), $5,000+ (средний риск), $10,000+ (стандартный)
Размер лота: автоматический
Тип счета: Hedging Standard или Low Spread (ECN RAW ZERO PRIME + и т.д.)
VPS: Настоятельно рекомендуется
Reversion King Indicator
Мы только что выпустили по-настоящему мощный индикатор с приблизительно 90% винрейтом.
MeanReversion Pro System
Наш простой индикатор для торговли на возврате к среднему.
Важное предупреждение
Автор данного экспертного советника не гарантирует получение какой-либо прибыли.
Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском, и убытки могут превысить ожидания при использовании неправильных настроек риска.
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Данный EA является торговым инструментом, а не гарантией прибыли.
Пользователь несет полную ответственность за:
- Тестирование EA на демо-счете перед использованием на реальном счете
- Выбор подходящих настроек риска
- Понимание рисков, связанных с автоматической торговлей
Заключительные замечания
Данный EA подходит трейдерам, которые ценят:
- Структурированную торговую логику
- Строгий контроль рисков
- Прозрачную и дисциплинированную автоматизацию
- Особенности поведения рынка золота
Этот EA не предназначен для азартной торговли или нереалистичных ожиданий прибыли, а создан для трейдеров, которые понимают важность управления рисками и последовательного подхода к торговле.