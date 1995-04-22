Правьте криптовалютным рынком

Bitcoin Emperor EA это новый и динамичный эксперт-советник, разработанный для торговли на рынке Bitcoin BTCUSD с подтверждением тренда, используя стратегию, которая доказала свою эффективность с конца 2024 года и остается актуальной по сегодняшний день.

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Входы Bitcoin Emperor основаны на нашем индикаторе премиум-класса: Reversion King (ОТПРАВИТЕЛЬ И МЕНЕДЖЕР СИГНАЛОВ В TELEGRAM автоматически управляет вашим Telegram-каналом с торговыми сигналами).

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Настройка:

Символ: BTCUSD (BITCOIN)

Таймфрейм: Любой

Рекомендуемый размер капитала (USD): $2,000+ (высокий риск!), $5,000+ (средний риск), $10,000+ (стандартный)

Размер лота: автоматический

Тип счета: Hedging Standard или Low Spread (ECN RAW ZERO PRIME + и т.д.)

VPS: Настоятельно рекомендуется

Reversion King Indicator

Мы только что выпустили по-настоящему мощный индикатор с приблизительно 90% винрейтом.

MeanReversion Pro System

Наш простой индикатор для торговли на возврате к среднему.

Важное предупреждение

Автор данного экспертного советника не гарантирует получение какой-либо прибыли.

Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском, и убытки могут превысить ожидания при использовании неправильных настроек риска.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Данный EA является торговым инструментом, а не гарантией прибыли.

Пользователь несет полную ответственность за:

Тестирование EA на демо-счете перед использованием на реальном счете

Выбор подходящих настроек риска

Понимание рисков, связанных с автоматической торговлей

Заключительные замечания

Данный EA подходит трейдерам, которые ценят:

Структурированную торговую логику

Строгий контроль рисков

Прозрачную и дисциплинированную автоматизацию

Особенности поведения рынка золота

Этот EA не предназначен для азартной торговли или нереалистичных ожиданий прибыли, а создан для трейдеров, которые понимают важность управления рисками и последовательного подхода к торговле.