Bitcoin Emperor

Правьте криптовалютным рынком

Bitcoin Emperor EA  это новый и динамичный эксперт-советник, разработанный для торговли на рынке Bitcoin BTCUSD с подтверждением тренда, используя стратегию, которая доказала свою эффективность с конца 2024 года и остается актуальной по сегодняшний день.

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Символ: BTCUSD (BITCOIN)
Таймфрейм: Любой
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Важное предупреждение

Автор данного экспертного советника не гарантирует получение какой-либо прибыли.

Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском, и убытки могут превысить ожидания при использовании неправильных настроек риска.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Данный EA является торговым инструментом, а не гарантией прибыли.

Пользователь несет полную ответственность за:

  • Тестирование EA на демо-счете перед использованием на реальном счете
  • Выбор подходящих настроек риска
  • Понимание рисков, связанных с автоматической торговлей

Заключительные замечания

Данный EA подходит трейдерам, которые ценят:

  • Структурированную торговую логику
  • Строгий контроль рисков
  • Прозрачную и дисциплинированную автоматизацию
  • Особенности поведения рынка золота

Этот EA не предназначен для азартной торговли или нереалистичных ожиданий прибыли, а создан для трейдеров, которые понимают важность управления рисками и последовательного подхода к торговле.


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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
Другие продукты этого автора
Gold Slayer
Eugen-alexandru Zibileanu
4.64 (11)
Эксперты
Gold Market Domination Прецизионная скальпинговая машина, разработанная на QuantConnect (непревзойдённая на рынке золота, пишите в ЛС за настройками) Она создана с одной целью: полное доминирование на рынке GOLD (XAUUSD) с постоянно прибыльными результатами трейдинга. старые сигналы смотрите на нашей странице MyFXBook MeanFX СТАРТОВАЯ ЦЕНА: Сейчас повышена до 99$ — осталось 2 копии по этой цене, не упустите возможность! Цена повышается на 10$ после каждых 5 продаж! Финальная цена 1666$ Честн
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Surfer EA
Eugen-alexandru Zibileanu
4.83 (12)
Эксперты
Прокатитесь на волнах RSI Surfer EA — это свежий и динамичный Grid Expert Advisor, созданный для навигации по рынку Forex с использованием умной логики на основе RSI в сочетании с подтверждением тренда. ПОПРОБУЙТЕ наши полнофункциональные версии EA для золота: Gold Slayer (будущий лидер рынка) или Quant Invest < Входы Surfer EA основаны на нашем топовом индикаторе: Reversion King (ОТПРАВИТЕЛЬ И МЕНЕДЖЕР TELEGRAM-СИГНАЛОВ — автоматически управляет вашим Telegram-каналом с сигналами) ПОЛУЧИТЕ НАШ
FREE
Quant Invest
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (3)
Эксперты
Создан для трейдеров, разработан для результатов Высокоточная скальпинговая система, специально разработанная для рынка GOLD (XAUUSD) через QuantConnect. LIVE SIGNAL (не используйте на Darwinex, это лишь демонстрационный стресс-тест — на других площадках результаты будут значительно лучше) Quant Invest был создан для трейдеров с долгосрочным видением, которые подходят к рынку дисциплинированно и с уважением: только одна позиция одновременно, заранее определённые Stop Loss и Take Profit для каждо
King Darwin
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
Эксперты
Премиальное решение для торговли золотом KING DARWIN был разработан, чтобы помочь трейдерам добиваться успеха, придерживаясь долгосрочного взгляда на рынок. В основе лежит очень простая концепция: дисциплина и уважение к рискам. Только одна позиция одновременно, заранее установленные Stop Loss и Take Profit для каждой сделки, максимум одна сделка в день и никакой ненужной чрезмерной торговли. LIVE SIGNAL  Готов для Darwinex (Darwinex Ready) — этот советник изначально создавался в первую очередь
MeanReversion Pro System
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
Индикаторы
Mean Reversion Pro System Высокоточный индикатор возврата к среднему (Mean Reversion), объединяющий три независимых сигнальных движка с сигналами BUY и SELL, два осцилляторных фильтра и адаптивный мульти-таймфреймовый луч Ганна в одном оптимизированном инструменте, созданном специально для скальпинга. Особенности: Без перерисовки (No Repaint) Мульти-таймфреймовый анализ Автоматические TP и SL Звуковые оповещения Оптимизирован для таймфреймов M3–M5 Определение ложных пробоев по теням свечей (Wick
Super Hero Signals
Eugen-alexandru Zibileanu
4 (3)
Индикаторы
SUPER HERO Signals — новый индикатор от MeanFX. Он объединяет точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL, что позволяет находить сделки с наилучшими статистическими характеристиками. Цена увеличивается после каждых 5 покупок. Следующая цена — 50$ . Перед покупкой напишите мне, чтобы получить доступ к демонстрации на реальном графике и актуальной торговой статистике. Это поможет вам принять взвешенное решение и, надеюсь, улучшить ваш торговый процесс. Что делает этот индикатор особенным
Candle Timer and Spread
Eugen-alexandru Zibileanu
Утилиты
ENJOY for FREE  kindly leave a positive review. Candle elapsing time and spread on the  Bid Price Line Apply to Chart > Works on any timeframe, no bugs, fully optimised Try the Gold Version EA   < Click here Candle Time Indicator, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Spread Indicator, Spread count, Spread Clock, Spread Timer, Spread in Points, Spread in Pips
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MeanReversion Pro System MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
Mean Reversion Pro System MT4 Version A precision mean reversion indicator combining three independent signal engines with BUY and SELL signals , two oscillator filters, and an adaptive multi-timeframe Gann ray, all in a single, optimized tool built for scalpers. No repaint  Multi-timeframe  Auto TP SL  Sound alerts  3m-5m optimized  Wick detection + Candle break The concept: Standard Bollinger Bands only signal when price   closes   beyond the band missing the countless high-probability setup
Neuro Gann
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
Индикатор неврологического обучения: Установите его на график и позвольте ему самостоятельно найти свои лучшие настройки. Neuro Gann AI — это нейросетевой сигнальный индикатор для MetaTrader 5, который делает то, что большинство инструментов оставляют на вас. Он изучает недавнюю историю и текущее состояние рынка выбранного символа, определяет все лучшие настройки для фильтров индикатора, расстояния Stop Loss и Take Profit, которые дали бы наилучшие результаты, и применяет их за вас. Переключитес
MeanFX Hydra
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
Эксперты
Торгуйте связью между Золотом и AUD вместе с Double Headed Hydra Австралия является одним из крупнейших экспортёров золота в мире, поэтому движения XAUUSD часто напрямую влияют на силу австралийского доллара. Когда цены на золото растут, AUD обычно укрепляется, создавая высоковероятные импульсные сетапы на AUDCAD. Этот Expert Advisor создан для определения и торговли в таких рыночных условиях, объединяя ценовое движение золота с трендовым поведением AUDCAD. Это помогает захватывать возможности,
Candle Timer and Spread Met4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
ENJOY for FREE  kindly leave a positive review. Candle elapsing time and spread on the  Bid Price Line Apply to Chart > Works on any timeframe, no bugs, fully optimised Candle Time Indicator, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Spread Indicator, Spread count, Spread Clock, Spread Timer, Spread in Points, Spread in Pips
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Gridney Spears
Eugen-alexandru Zibileanu
4.67 (3)
Эксперты
Using Grids with Efficacity and Style Gridney Spears EA is a dynamic Martin Girl Expert Advisor designed to navigate the AUDCAD market with smart ADR based logic combined with trend confirmation from Moving Averages. > TRY our full Version EA for gold:   Gold Slayer  (the future leader of the market) Try our top tier indicator: Reversion King (TELEGRAM SIGNAL SENDER and MANAGER- auto runs your telegram signal channel) >GET OUR HIGH% WINRATE INDICATOR HERE<   Current Status: TESTING PERIOD -  Lea
FREE
The One MeanFX
Eugen-alexandru Zibileanu
Эксперты
One Market. One Strategy. One Winner... Продвинутый торговый советник для золота с интеллектуальной системой хеджирования и восстановления позиций. Попробуйте улучшенную версию: Gold Slayer или Quant Invest < Точки входа One основаны на нашем флагманском индикаторе высшего уровня: Reversion King . ПОЛУЧИТЕ НАШ ИНДИКАТОР С ВЫСОКИМ ПРОЦЕНТОМ УСПЕШНЫХ СДЕЛОК ЗДЕСЬ < Настройки Торговый инструмент: XAUUSD (Золото) Таймфрейм: H1 Рекомендуемый размер депозита: от $2 000 — высокий риск от $5 000 — средн
FREE
Reversion King MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
Новый король на рынке — Индикатор + Управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) (ПОЛНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА) Этот индикатор включает в себя продвинутую торговую стратегию, полноценную торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему возврата к среднему (Mean Reversion), основанную на расширениях Envelopes и усиленную несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятностных разворотных точек входа с сигналами BUY и SELL. Индикатор НЕ перерисовыва
Candle Flowing PnL on Chart
Eugen-alexandru Zibileanu
Утилиты
Candle Flowing PnL on Chart This indicator shows PnL realised profits or losses flowing live on chart above or below candle were it took place. The nice part is it groups the same candle result, for example if you closed a grid with multiple positions you will see the result of candle PnL grouped. Basically this indicator helps trading directly from the chart, no need for toolbox windows, you can see live current open PnL , already cloed positions PnL and Today realised PnL You can switch to mo
FREE
Super Hero Signals MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
SUPER HERO Signals   — новый индикатор от MeanFX. Он объединяет точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL, что позволяет находить сделки с наилучшими статистическими характеристиками. Цена увеличивается после каждых 5 покупок. Следующая цена —   50$ . Перед покупкой напишите мне, чтобы получить доступ к демонстрации на реальном графике и актуальной торговой статистике. Это поможет вам принять взвешенное решение и, надеюсь, улучшить ваш торговый процесс. Что делает этот индикатор особе
King Bridge Telegram Utility
Eugen-alexandru Zibileanu
Утилиты
MT5 To Telegram Signal Bridge — Free Utility What it does This Utility ea connects The REVERSION KING Indicator to your Telegram bot or channel in real time. It runs silently on one chart and automatically forwards trading signals, TP hits, and SL events as formatted messages — no manual copy-pasting, no screen watching. Features Sends new signal alerts with entry, TP1, TP2, TP3, SL levels and R:R ratio Sends TP1, TP2, TP3 hit confirmations with points gained Sends SL hit notifications with poin
FREE
Trade Panel Manager and Assistant
Eugen-alexandru Zibileanu
Утилиты
Trade Panel Manager and Assistant 2026 - “The trading tool we all wish existed when we started trading.” Comes with 3 expansive panels: Main / Grid / Minipanel Trade panel manager is a comprehensive trade management panel for MetaTrader 5, designed for traders who want full control over their entries, exits, and risk without leaving the chart. It handles everything from a single market order to complex grid setups, all through a clean drag-and-drop interface built directly on the chart. The ma
Titan FX
Eugen-alexandru Zibileanu
Эксперты
Раскройте силу Титана с тройным стратегическим грид-движком Создан для стабильности. Разработан для контроля. Усилен 4 стратегическими уровнями. Titan FX — это мощный торговый советник для AUDCAD H1, построенный на системе грид-исполнения и усиленный 4 различными торговыми стратегиями, которые работают вместе, чтобы адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и находить высоковероятные торговые возможности. Вместо того чтобы полагаться на одну модель входа, Titan FX объединяет несколько страте
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