Bitcoin Sniper
- Experts
- Janet Abu Khalil
- Versão: 6.5
- Ativações: 10
Bitcoin Sniper — Assessor Especialista para Bitcoin
Requisitos do sistema
- Símbolo: BTCUSD
- Período: M30
- Depósito mínimo: 200 USD
- Corretora: ECN, spread baixo, suporta negociação de Bitcoin nos fins de semana
- Tamanho de lote: ~0.01 lotes por cada 500 USD (ajustar conforme o risco)
Visão geral
Bitcoin Sniper é um Assessor Especialista automatizado para BTCUSD no período M30. Focado em volatilidade intradiária e impulso, inclui bloqueio de notícias, proteções diárias e controle de cesta. Recomenda-se o uso de VPS para operação contínua.
Principais recursos
- Lógica otimizada para movimentos intradiários de BTC em M30
- Proteções diárias: número máximo de operações, barras de resfriamento, limite de perda de capital
- TP/SL de cesta como % do saldo
- Modos: Aggressive / Neutral
- Filtro de notícias opcional (baseado em WebRequest)
- Compatível com FIFO; sem martingale, grade ou hedge
Parâmetros e configurações
- Risco e tamanho: % do saldo; tamanho máximo de lote por operação
- Modo de negociação: Aggressive / Neutral
- Limites e frequência: número máximo de posições abertas; máximo de operações por dia; mínimo de barras entre operações
- Controle de cesta: TP %; SL %; perda diária de capital %
- Filtro de notícias (opcional): ativar/desativar; endpoints; intervalo de atualização; níveis de impacto; bloqueio antes/depois de eventos (minutos)
- Deslocamento do horário do corretor: ativar/desativar; horas de deslocamento para sincronizar com o servidor
Deslocamento do corretor — Importante
- Corretor ≈ GMT+3 → Deslocamento ativado = SIM, Horas = 0
- Corretor ≈ GMT+0 → Deslocamento ativado = NÃO, Horas = 3
Configuração de WebRequest (para filtro de notícias)
- Abra Ferramentas → Opções → Assessores Especialistas
- Ative Permitir WebRequest para URLs listadas
- Adicione os endpoints HTTPS necessários do EA (principal + backup)
- Clique em OK e reinicie o MetaTrader se necessário
Configuração rápida
- Abra o gráfico BTCUSD M30
- Anexe o EA e habilite a negociação automática
- (Opcional) Se usar o filtro de notícias, ative o WebRequest e adicione os endpoints
- Faça o backtest com notícias habilitadas
Observações
Use uma corretora que permita negociação de Bitcoin nos fins de semana para execução contínua da estratégia.
Suporte
Para ajuda na configuração ou para solicitar um arquivo de dados de notícias, entre em contato via mensagens MQL5 ou na seção de comentários do produto.