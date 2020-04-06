Bitcoin Sniper — Assessor Especialista para Bitcoin

Requisitos do sistema

Símbolo: BTCUSD

Período: M30

Depósito mínimo: 200 USD

Corretora: ECN, spread baixo, suporta negociação de Bitcoin nos fins de semana

Tamanho de lote: ~0.01 lotes por cada 500 USD (ajustar conforme o risco)

Visão geral

Bitcoin Sniper é um Assessor Especialista automatizado para BTCUSD no período M30. Focado em volatilidade intradiária e impulso, inclui bloqueio de notícias, proteções diárias e controle de cesta. Recomenda-se o uso de VPS para operação contínua.

Principais recursos

Lógica otimizada para movimentos intradiários de BTC em M30

Proteções diárias: número máximo de operações, barras de resfriamento, limite de perda de capital

TP/SL de cesta como % do saldo

Modos: Aggressive / Neutral

Filtro de notícias opcional (baseado em WebRequest)

Compatível com FIFO; sem martingale, grade ou hedge

Parâmetros e configurações

Risco e tamanho: % do saldo; tamanho máximo de lote por operação

Modo de negociação: Aggressive / Neutral

Limites e frequência: número máximo de posições abertas; máximo de operações por dia; mínimo de barras entre operações

Controle de cesta: TP %; SL %; perda diária de capital %

Filtro de notícias (opcional): ativar/desativar; endpoints; intervalo de atualização; níveis de impacto; bloqueio antes/depois de eventos (minutos)

Deslocamento do horário do corretor: ativar/desativar; horas de deslocamento para sincronizar com o servidor

Deslocamento do corretor — Importante

Corretor ≈ GMT+3 → Deslocamento ativado = SIM, Horas = 0

Corretor ≈ GMT+0 → Deslocamento ativado = NÃO, Horas = 3

Configuração de WebRequest (para filtro de notícias)

Abra Ferramentas → Opções → Assessores Especialistas Ative Permitir WebRequest para URLs listadas Adicione os endpoints HTTPS necessários do EA (principal + backup) Clique em OK e reinicie o MetaTrader se necessário

Configuração rápida

Abra o gráfico BTCUSD M30 Anexe o EA e habilite a negociação automática (Opcional) Se usar o filtro de notícias, ative o WebRequest e adicione os endpoints Faça o backtest com notícias habilitadas

Observações

Use uma corretora que permita negociação de Bitcoin nos fins de semana para execução contínua da estratégia.

Suporte

Para ajuda na configuração ou para solicitar um arquivo de dados de notícias, entre em contato via mensagens MQL5 ou na seção de comentários do produto.