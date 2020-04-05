Trend Follower Usdjpy

Описание

MA Cross Trend Filter EA — это автоматический торговый робот для MetaTrader 5. Он следует за трендом с помощью пересечения двух скользящих средних и торгует только в направлении более длинной скользящей средней, которая выступает фильтром тренда. Каждая позиция защищена стоп-лоссом и трейлинг-стопом, а несколько механизмов удерживают риск под контролем.

Принцип работы

Логика входа. Советник рассчитывает LWMA (взвешенную) и SMMA (сглаженную) одного периода по цене закрытия. Покупка рассматривается, когда LWMA пересекает SMMA снизу вверх, продажа — сверху вниз. Сигналы проверяются только на закрытии бара.

Фильтр тренда. Длинная скользящая средняя задаёт направление рынка: покупки разрешены только выше неё, продажи — только ниже, что отсеивает контртрендовые сигналы.

Управление рисками

Стоп-лосс устанавливается при открытии каждой позиции.

Трейлинг-стоп фиксирует прибыль по мере движения цены.

Фильтр максимального спреда.

Три режима расчёта объёма: фиксированный лот, риск в процентах или гибридный (риск в процентах с ограничением по максимальному лоту).

Проверка свободной маржи перед каждым ордером.

«Предохранитель», приостанавливающий торговлю после заданного числа убытков подряд.

Покупки и продажи включаются раздельно; по одной позиции в каждом направлении.

Рекомендации по использованию

Символ / Таймфрейм: USDJPY, M5

USDJPY, M5 Тип счёта: Hedging (хеджинговый)

Hedging (хеджинговый) Предустановки: прилагается файл .set

Предупреждение о рисках: торговля на рынке Форекс и производными с кредитным плечом сопряжена с высоким риском и может привести к потере всего капитала. Она подходит не всем инвесторам. Результаты бэктестов — историческое моделирование; они не отражают реальные сделки и не гарантируют будущих результатов. Перед реальным использованием протестируйте советник на демо-счёте. Данный продукт не является инвестиционной рекомендацией.