Trend Follower Usdjpy

Описание

MA Cross Trend Filter EA — это автоматический торговый робот для MetaTrader 5. Он следует за трендом с помощью пересечения двух скользящих средних и торгует только в направлении более длинной скользящей средней, которая выступает фильтром тренда. Каждая позиция защищена стоп-лоссом и трейлинг-стопом, а несколько механизмов удерживают риск под контролем.

Принцип работы

Логика входа. Советник рассчитывает LWMA (взвешенную) и SMMA (сглаженную) одного периода по цене закрытия. Покупка рассматривается, когда LWMA пересекает SMMA снизу вверх, продажа — сверху вниз. Сигналы проверяются только на закрытии бара.

Фильтр тренда. Длинная скользящая средняя задаёт направление рынка: покупки разрешены только выше неё, продажи — только ниже, что отсеивает контртрендовые сигналы.

Управление рисками

  • Стоп-лосс устанавливается при открытии каждой позиции.
  • Трейлинг-стоп фиксирует прибыль по мере движения цены.
  • Фильтр максимального спреда.
  • Три режима расчёта объёма: фиксированный лот, риск в процентах или гибридный (риск в процентах с ограничением по максимальному лоту).
  • Проверка свободной маржи перед каждым ордером.
  • «Предохранитель», приостанавливающий торговлю после заданного числа убытков подряд.
  • Покупки и продажи включаются раздельно; по одной позиции в каждом направлении.

Рекомендации по использованию

  • Символ / Таймфрейм: USDJPY, M5
  • Тип счёта: Hedging (хеджинговый)
  • Предустановки: прилагается файл .set

Предупреждение о рисках: торговля на рынке Форекс и производными с кредитным плечом сопряжена с высоким риском и может привести к потере всего капитала. Она подходит не всем инвесторам. Результаты бэктестов — историческое моделирование; они не отражают реальные сделки и не гарантируют будущих результатов. Перед реальным использованием протестируйте советник на демо-счёте. Данный продукт не является инвестиционной рекомендацией.

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Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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