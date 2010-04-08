Bitcoin Sniper — 비트코인용 전문가 어드바이저

시스템 요구사항

심볼: BTCUSD

시간 프레임: M30

최소 입금: 200 USD

브로커: ECN, 낮은 스프레드, 주말 비트코인 거래 지원

로트 가이드: 500 USD당 약 0.01 로트 (위험도에 따라 조정)

개요

Bitcoin Sniper는 M30 타임프레임에서 BTCUSD 거래를 위해 개발된 자동 거래 EA입니다. 일중 변동성과 모멘텀에 초점을 두며, 뉴스 차단, 일일 보호 기능, 바스켓 관리 기능을 포함합니다. 지속적인 운영을 위해 VPS 사용을 권장합니다.

핵심 기능

M30 비트코인 전용 로직

일일 보호: 최대 거래 수, 쿨다운 바, 자산 손실 방어

잔액 대비 퍼센트 기준의 바스켓 TP/SL

모드: Aggressive / Neutral

옵션 뉴스 필터 (WebRequest 기반)

FIFO 준수; 마틴게일 / 그리드 / 헤징 없음

입력 및 설정

리스크 및 로트: 잔액 비율; 거래당 최대 로트 크기

거래 모드: Aggressive / Neutral

제한 및 빈도: 최대 포지션 수; 일일 최대 거래 수; 거래 간 최소 봉 수

바스켓 관리: TP %; SL %; 일일 자산 손실 %

뉴스 필터 (선택): 활성/비활성; 엔드포인트; 새로 고침 주기; 영향 수준; 이벤트 전후 차단 (분)

브로커 시간 오프셋: 활성/비활성; 브로커 서버 시간과 맞춤

브로커 오프셋 — 중요

브로커 ≈ GMT+3 → 오프셋 활성 = ON, 오프셋 시간 = 0

브로커 ≈ GMT+0 → 오프셋 활성 = OFF, 오프셋 시간 = 3

WebRequest 설정 (뉴스 필터용)

도구 → 옵션 → 전문가 어드바이저 로 이동 목록에 있는 URL WebRequest 허용 활성화 필요한 HTTPS 엔드포인트 (주 + 백업) 추가 확인 을 클릭 하고 MetaTrader 재시작 (필요한 경우)

빠른 설정

BTCUSD M30 차트 열기 EA 적용 및 자동 거래 활성화 (선택) 뉴스 필터 사용 시 WebRequest 활성화 및 엔드포인트 추가 뉴스 활성화 상태로 백테스트 실행

참고

주말에도 비트코인 거래를 지원하는 브로커를 선택하면 전략이 중단 없이 운용됩니다.

지원

설정 도움 또는 백테스트용 뉴스 데이터 파일이 필요하면 MQL5 메시지 또는 제품 댓글 섹션을 통해 문의하세요.