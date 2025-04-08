Poison Ivy Pro
- Эксперты
- Janet Abu Khalil
- Версия: 4.3
- Активации: 10
Poison Ivy - Торговый советник с новостным фильтром
Poison Ivy - автоматический торговый советник для нескольких символов
Оптимизирован для GBPUSD, на таймфрейме H1
Минимальный депозит: 100 USD на каждые 0.01 лота; рекомендуется 500 USD на каждые 0.01 лота
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ
ФУНКЦИЯ БЭКТЕСТА С НОВОСТЯМИ
Советник поддерживает полный бэктест с включенным новостным фильтром
Запросите исторический CSV файл новостей после покупки
Включает данные 2022-2025 с ежеквартальными обновлениями
Двойной источник новостей: Forex Factory + DailyFX
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- Включение/отключение торговли в определенные дни недели
- Установка времени начала и окончания торговли
- Magic number для идентификации сделок
- Размер лота на основе процента от баланса счета
- Статические тейк-профит и стоп-лосс в USD
- Закрытие всех сделок при достижении определенного процента прибыли
- Умное управление позициями с настраиваемыми параметрами
- Новостной фильтр с уровнями High/Medium/Low
ПРИМЕЧАНИЯ
- Советник начинает торговать сразу с настройками по умолчанию
- Используйте SET файлы из скриншотов для оптимальной производительности
- Для GBPUSD/USDJPY используйте таймфрейм H1
- Тестер стратегий дает точные результаты с новостными событиями
- Внешние библиотеки не требуются
УСТАНОВКА
1. Поместите советник в папку /MQL4/Experts
2. Разрешите веб-запросы к:
- https://nfs.faireconomy.media
3. Загрузите SET файл из скриншотов
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИМВОЛЫ
GBPUSD, USDJPY (рекомендуется)
Другие могут быть протестированы пользователем
БРОКЕР
Рекомендуются ECN или брокеры с низким спредом
ПОДДЕРЖКА
Поддержка предоставляется только через личные сообщения MQL5
Запросите CSV файл новостей после покупки
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Протестируйте на демо перед использованием на реальном счете
Производительность зависит от исполнения, спреда и условий брокера