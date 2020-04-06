Bitcoin Sniper — ビットコイン用エキスパートアドバイザー

システム要件

シンボル: BTCUSD

時間足: M30

最低入金額: 200 USD

ブローカー: ECN、低スプレッド、週末のビットコイン取引対応

ロットガイド: 約0.01ロット / 500 USD（リスクに応じて調整）

概要

Bitcoin Sniper は BTCUSD 向けに開発された自動売買エキスパートアドバイザーです。 M30 時間足で日中のボラティリティとモメンタムを捉え、ニュースフィルター、デイリープロテクション、バスケット管理を備えています。 安定稼働のため VPS の使用を推奨します。

主な特徴

BTC の日中動向に最適化された M30 ロジック

日次保護：最大取引数、クールダウンバー、エクイティ損失制限

バスケット単位の TP/SL（残高比率）

モード: Aggressive / Neutral

オプションのニュースフィルター（WebRequest ベース）

FIFO 対応、マーチンゲール・グリッド・ヘッジなし

入力と設定

リスクとロットサイズ: 残高比率%; 取引ごとの最大ロット

取引モード: Aggressive / Neutral

制限と頻度: 最大ポジション数; 1日あたりの最大取引数; 最小バー間隔

バスケット制御: TP%; SL%; 日次エクイティ損失%

ニュースフィルター（任意）: 有効/無効; エンドポイント; 更新間隔; 影響レベル; 事前/事後ブロック（分）

ブローカー時間オフセット: 有効/無効; サーバー時間との同期オフセット時間

ブローカー時間オフセット — 重要

ブローカー ≈ GMT+3 → オフセット有効 = ON、オフセット時間 = 0

ブローカー ≈ GMT+0 → オフセット有効 = OFF、オフセット時間 = 3

WebRequest 設定（ニュースフィルター用）

ツール → オプション → エキスパートアドバイザー を開く リストされた URL への WebRequest を許可 を有効にする 必要な HTTPS エンドポイント（メイン + バックアップ）を追加 OK をクリックし、必要に応じて MetaTrader を再起動

クイックセットアップ

BTCUSD M30 チャートを開く EA をチャートに適用し、自動売買を有効化 （オプション）ニュースフィルター使用時は WebRequest を有効にし、エンドポイントを追加 ニュースを有効にしてバックテストを実行

注意事項

週末のビットコイン取引に対応したブローカーを使用することで、戦略の連続実行が可能になります。

サポート

セットアップ支援やバックテスト用ニュースデータのリクエストは、MQL5 メッセージ または 製品コメント欄 からご連絡ください。