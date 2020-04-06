Bitcoin Sniper
- エキスパート
- Janet Abu Khalil
- バージョン: 6.5
- アクティベーション: 10
Bitcoin Sniper — ビットコイン用エキスパートアドバイザー
システム要件
- シンボル: BTCUSD
- 時間足: M30
- 最低入金額: 200 USD
- ブローカー: ECN、低スプレッド、週末のビットコイン取引対応
- ロットガイド: 約0.01ロット / 500 USD（リスクに応じて調整）
概要
Bitcoin Sniper は BTCUSD 向けに開発された自動売買エキスパートアドバイザーです。 M30 時間足で日中のボラティリティとモメンタムを捉え、ニュースフィルター、デイリープロテクション、バスケット管理を備えています。 安定稼働のため VPS の使用を推奨します。
主な特徴
- BTC の日中動向に最適化された M30 ロジック
- 日次保護：最大取引数、クールダウンバー、エクイティ損失制限
- バスケット単位の TP/SL（残高比率）
- モード: Aggressive / Neutral
- オプションのニュースフィルター（WebRequest ベース）
- FIFO 対応、マーチンゲール・グリッド・ヘッジなし
入力と設定
- リスクとロットサイズ: 残高比率%; 取引ごとの最大ロット
- 取引モード: Aggressive / Neutral
- 制限と頻度: 最大ポジション数; 1日あたりの最大取引数; 最小バー間隔
- バスケット制御: TP%; SL%; 日次エクイティ損失%
- ニュースフィルター（任意）: 有効/無効; エンドポイント; 更新間隔; 影響レベル; 事前/事後ブロック（分）
- ブローカー時間オフセット: 有効/無効; サーバー時間との同期オフセット時間
ブローカー時間オフセット — 重要
- ブローカー ≈ GMT+3 → オフセット有効 = ON、オフセット時間 = 0
- ブローカー ≈ GMT+0 → オフセット有効 = OFF、オフセット時間 = 3
WebRequest 設定（ニュースフィルター用）
- ツール → オプション → エキスパートアドバイザー を開く
- リストされた URL への WebRequest を許可 を有効にする
- 必要な HTTPS エンドポイント（メイン + バックアップ）を追加
- OK をクリックし、必要に応じて MetaTrader を再起動
クイックセットアップ
- BTCUSD M30 チャートを開く
- EA をチャートに適用し、自動売買を有効化
- （オプション）ニュースフィルター使用時は WebRequest を有効にし、エンドポイントを追加
- ニュースを有効にしてバックテストを実行
注意事項
週末のビットコイン取引に対応したブローカーを使用することで、戦略の連続実行が可能になります。
サポート
セットアップ支援やバックテスト用ニュースデータのリクエストは、MQL5 メッセージ または 製品コメント欄 からご連絡ください。