Bitcoin Sniper — Expert Advisor pour Bitcoin

Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2335201

Bitcoin Sniper est un Expert Advisor automatisé conçu pour Bitcoin. Il gère les entrées en fonction de la distance et du pas, applique des limites journalières strictes et prend en charge la gestion en panier. Un filtre journalier et un filtre d’actualités optionnel permettent de bloquer les transactions à certains moments ou lors d’événements économiques.

Conditions de trading importantes

Pour un fonctionnement continu, utilisez un VPS ou un terminal stable 24/7.

Lot Size : 0.01 for each 500$ safe

Les comptes ECN à faible spread sont préférés pour une exécution précise et des backtests réalistes.

Il est recommandé d’utiliser un courtier permettant de trader le Bitcoin le week-end (samedi et dimanche).

Fonctionnalités principales

Symbole: Bitcoin (BTC).

Prêt pour PROP-FIRM ; Utilisez une petite taille de lot pour les comptes financés importants, avec un drawdown journalier maximum.



Dimensionnement basé sur % du solde avec limite maximale de lot.

Contrôle des entrées par distance et pas.

Filtre par jour (activer/désactiver selon le jour de la semaine).

Limites sur le nombre de positions et de transactions par jour.

Take-profit et stop-loss de panier en % du solde.