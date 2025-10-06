Bitcoin Sniper
Bitcoin Sniper — Expert Advisor pour Bitcoin
Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2335201
Bitcoin Sniper est un Expert Advisor automatisé conçu pour Bitcoin. Il gère les entrées en fonction de la distance et du pas, applique des limites journalières strictes et prend en charge la gestion en panier. Un filtre journalier et un filtre d’actualités optionnel permettent de bloquer les transactions à certains moments ou lors d’événements économiques.
Conditions de trading importantes
-
Il est recommandé d’utiliser un courtier permettant de trader le Bitcoin le week-end (samedi et dimanche).
-
Les comptes ECN à faible spread sont préférés pour une exécution précise et des backtests réalistes.
-
Lot Size : 0.01 for each 500$ safe
-
Pour un fonctionnement continu, utilisez un VPS ou un terminal stable 24/7.
Fonctionnalités principales
-
Symbole: Bitcoin (BTC).
-
Prêt pour PROP-FIRM ; Utilisez une petite taille de lot pour les comptes financés importants, avec un drawdown journalier maximum.
-
Dimensionnement basé sur % du solde avec limite maximale de lot.
-
Contrôle des entrées par distance et pas.
-
Filtre par jour (activer/désactiver selon le jour de la semaine).
-
Limites sur le nombre de positions et de transactions par jour.
-
Take-profit et stop-loss de panier en % du solde.
-
Filtre d’actualités en direct avec fenêtres avant/après configurables.
Paramètres
RISK & SIZING
-
% of balance – Pourcentage du solde utilisé pour la taille de position.
-
Max Lot Size – Volume maximal par transaction.
-
SL in $ (0 = off) – Stop loss en dollars par transaction.
-
TP in $ (0 = off) – Take profit en dollars par transaction.
LEVELING
-
Distance in pips – Distance minimale entre entrées.
-
Steps in pips – Taille de pas pour entrées supplémentaires.
DAY FILTER
-
EnableMonday … EnableSunday – Activer/désactiver par jour de la semaine.
LIMITS & FREQUENCY
-
Max open positions – Limite de positions ouvertes (symbole+magic).
-
Max trades per day – Limite quotidienne de transactions.
-
Min bars between trades – Nombre minimum de barres entre opérations.
BASKET CONTROL
-
Basket TakeProfit (% of balance) – Fermer toutes les positions si profit ≥ %.
-
Basket StopLoss (% of balance) – Fermer toutes les positions si perte ≥ %.
-
Daily equity loss (% of day start equity) – Protection journalière.
NEWS FILTER (LIVE)
-
UseNewsFilter – Activer/désactiver le filtre d’actualités.
-
PrimaryNewsUrl / BackupNewsUrl – Sources JSON.
-
Refresh interval – Intervalle de mise à jour (minutes).
-
FilterHigh / Medium / Low – Niveaux d’impact à filtrer.
-
Do_Not_Trade_Before / Start_Trade_After (mins) – Fenêtres avant/après événement.
Installation et test
-
Attachez l’EA au graphique Bitcoin de votre courtier.
-
Si vous utilisez le filtre d’actualités, activez WebRequest dans Outils → Options → Expert Advisors et ajoutez les URLs fournies.
-
Pour des résultats précis, utilisez des données incluant les bougies du week-end si disponibles.
Support
Pour toute question ou assistance, contactez-moi directement via les messages MQL5.