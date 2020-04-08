Volume Compair
- Индикаторы
- Thiago Pereira Pinho
- Версия: 2.0
- Обновлено: 10 августа 2025
- Активации: 20
Ключевые Особенности Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени.
Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж.
Умная Классификация Объема – Разделяет:
Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление.
Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление.
Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок.
Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Ориентир для типичного объема продаж.
Настраиваемые Параметры – Настройте CDIPeriod и CDIRange для чувствительности.
Объем, Сглаженный EMA – Уменьшает рыночный шум для более чистых сигналов.
Чем Он Помогает Трейдерам:
Выявлять Институциональную Активность – Необычные всплески объема указывают на вход крупных игроков.
Подтверждать Прорывы/Развороты – Сильная дельта-дивергенция предупреждает о ложных движениях.
Поддержка/Сопротивление на Основе Объема – Линии медиан выступают в качестве динамических референсных уровней.
Дневная Торговля и Скальпинг – Оценивает внутридневные изменения импульса.
Логика Индикатора:
Зеленые Бары = Чистый объем покупок (бычье давление).
Красные Бары = Чистый объем продаж (медвежье давление).
Синяя Линия = Медиана объема покупок (типичная сила покупок).
Оранжевая Линия = Медиана объема продаж (типичная сила продаж).