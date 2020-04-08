Volume Compair

Ключевые Особенности Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени.

  • Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж.

  •  Умная Классификация Объема – Разделяет:

    • Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление.

    • Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление.

    • Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок.

    • Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Ориентир для типичного объема продаж.

  •  Настраиваемые Параметры – Настройте CDIPeriod и CDIRange для чувствительности.

  • Объем, Сглаженный EMA – Уменьшает рыночный шум для более чистых сигналов.

  •  Чем Он Помогает Трейдерам:

  •  Выявлять Институциональную Активность – Необычные всплески объема указывают на вход крупных игроков.

  •  Подтверждать Прорывы/Развороты – Сильная дельта-дивергенция предупреждает о ложных движениях.

  •  Поддержка/Сопротивление на Основе Объема – Линии медиан выступают в качестве динамических референсных уровней.

  •  Дневная Торговля и Скальпинг – Оценивает внутридневные изменения импульса.

 Логика Индикатора:

  • Зеленые Бары = Чистый объем покупок (бычье давление).

  • Красные Бары = Чистый объем продаж (медвежье давление).

  • Синяя Линия = Медиана объема покупок (типичная сила покупок).

  • Оранжевая Линия = Медиана объема продаж (типичная сила продаж).


Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
Indicador Fimathe   agora com entrada Automática Tamanho e posição do painel selecionáveis.   LINHAS DINÂMICAS  - Suporte e resistência interativas e arrastáveis   ZONA NEUTRA INTELIGENTE  - Área crítica entre os movimentos MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE   - Projeções precisas de lucro   SISTEMA DE ALERTAS   - Notificações visuais e sonoras   FATIAMENTO PRECISO   - Divisão em 25%, 50% e 75%   BOT OPERACIONAL   - Execute trades automaticamente!  NOVIDADE EXCLUSIVA:   Ativação Instantânea  - Um cliq
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Индикаторы
Линии поддержки и сопротивления: Динамические и перемещаемые линии для определения ключевых уровней. Референсный канал: Создает канал между поддержкой и сопротивлением, отображая расстояние в пунктах. Нейтральная зона и каналы для тейк-профита: Генерирует нейтральную зону и несколько каналов для тейк-профита в зависимости от направления рынка (восходящий или нисходящий тренд). Разделение канала: Делит канал на квартили (25%, 50%, 75%) для определения зон интереса. Интерактивные кнопки: Заблокир
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала.  Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов:  Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи.  Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покупки.  Серый Алерт: Предста
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The   ADX  Histogram   is a modern and visual upgrade of the classic   Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a   color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster.  Key Features: Histogram with four states :  Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend  Orange = Normal Sell Trend  Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals.  Fully customizable: ADX
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart.  Key Features: Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions with one clic
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy.  Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing.  Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Optional ad
FREE
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Утилиты
Sync Indicator для MetaTrader 5 (MT5): Синхронизация Графиков и Объектов Расширьте возможности вашего анализа на нескольких графиках с помощью Sync Indicator.   Это идеальный инструмент для трейдеров, использующих Price Action, Smart Money Concepts (SMC) или любые стратегии, требующие точной корреляции между таймфреймами. Этот профессиональный инструмент выходит за рамки простой синхронизации мыши. Он   копирует ваш технический анализ (линии, каналы, прямоугольники)   на другие графики и оснаще
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
TickVolume — это передовой инструмент Анализа Потока Ордеров и Объема (Order Flow & Volume Analysis) , разработанный для отслеживания доминирования тиков в реальном времени между покупателями и продавцами. Он преобразует сырой тиковый объем в интуитивно понятную и действенную визуализацию, выделяя силу, слабость, скорость и зоны поглощения рынка с помощью многослойных динамических гистограмм.  Уникальные Особенности и Передовые Технологии Многослойное Отслеживание Доминирования: Сила и Слабость:
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала.  Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов:  Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи.  Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покупки.  
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Индикаторы
TickVolume: Продвинутый Индикатор Объема TicvVolume — это продвинутый индикатор, основанный на гистограмме тикового объема , который сочетает направленную силу (Бычью/Медвежью) с логикой поглощения ордеров . Он предоставляет четкое представление о доминировании на рынке между покупателями и продавцами, помогая выявлять сильные дисбалансы или фазы нейтрализации . Ключевые Особенности: Направленная Цветовая Гистограмма  Сильные Быки ( Bull Strong ) – доминирующие импульсы покупок.  Слабые Быки ( B
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5 Индикатор   MarketProfileTPO   для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции   Рыночного Профиля   ( Market Profile ), основанной на анализе   Временных Ценовых Возможностей (TPO) , прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации. Он особенно оптимизирован для   высоковолатильных ин
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Red t
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Ключевые Особенности:  Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени.  Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж.  Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Ориенти
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5 Индикатор MarketProfileTPO для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции Рыночного Профиля ( Market Profile ), основанной на анализе Временных Ценовых Возможностей (TPO) , прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации. Он особенно оптимизирован для высоковолатильных инструментов ,
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Price Compass — это мощный инструмент технического анализа, разработанный для работы в качестве навигационной системы тренда на финансовых рынках. Он оценивает среднее направленное давление рынка, эффективно отфильтровывая краткосрочный шум, чтобы ясно определить доминирующее движение. Индикатор количественно определяет, насколько текущая цена отклонилась от своего "центрального среднего", предоставляя точный сигнал рыночной ориентации (Бычья, Медвежья или Нейтральная). Интерпретация (Три Состоя
