Fibonacci Alert MT4 Pro

FibonacciAlert Pro - Торговый индикатор для MetaTrader 5





FibonacciAlert Pro — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5 и 4, который автоматически отслеживает уровни Фибоначчи на ваших графиках и отправляет предупреждения в реальном времени. Разработан как профессиональное решение для трейдеров, использующих уровни Фибоначчи в техническом анализе.





Продвинутый индикатор FIBO ALERTS PRO доступен в двух версиях, совместимых с MetaTrader 4 и MetaTrader 5, и работает со всеми форекс-брокерами и проп-трейдинговыми компаниями.





Предоставляется подробное руководство пользователя на НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ.





После покупки отправьте мне личное сообщение для получения индивидуального сопровождения и подробного руководства. Наша команда поддержки лично поможет вам настроить и эффективно использовать инструмент.





Свяжитесь с нами: vopiser77@gmail.com





---





Ключевые особенности





1. Мульти-Фибоначчи мониторинг





· Одновременное отслеживание до 5 различных объектов Фибоначчи

· Настраиваемые названия для каждого Фибоначчи

· Индивидуальная настройка уровней для каждого Фибоначчи





2. Интеллектуальная система оповещения





· Оповещения в терминале: Уведомления внутри MetaTrader 5 или 4

· Push-уведомления: Оповещения на мобильные устройства (через приложение MT5 или MT4)

· Email-оповещения: Уведомления по электронной почте

· Настраиваемый период ожидания: Предотвращает повторные оповещения (по умолчанию 30 минут)





3. Автоматическое определение





· Интеллектуальное определение направления Фибоначчи (Сверху->Вниз или Снизу->Вверх)

· Автоматическое соответствие уровней в зависимости от направления

· Адаптация отображаемых названий согласно ориентации





4. Расширенные настройки





· Настраиваемая чувствительность: 1.5% по умолчанию для запоминания цены

· Порог в пипсах: 0.5 пипса для точного определения

· Исторические бары: Анализ на 100 исторических барах

· Кнопка сброса: Ручной сброс всех заблокированных уровней





---





Настройка уровней





Отслеживаемые уровни Фибоначчи





· 0.0% (опционально)

· 23.6% (включено по умолчанию)

· 38.2% (включено по умолчанию)

· 50.0% (включено по умолчанию)

· 61.8% (включено по умолчанию)

· 78.6% (включено по умолчанию)

· 100.0% (включено по умолчанию)

· 161.8% (опционально)





Автоматическое соответствие уровней

КогдаAutoLevelMapping = true:





· Сверху->Вниз: Стандартные названия (0.0%, 23.6%, и т.д.)

· Снизу->Вверх: Инвертированные названия (100.0%, 78.6%, и т.д.)





---





Пользовательский интерфейс





Панель информации (На вкладке "Эксперты" вашего терминала MT5 или MT4)





· Отображение в реальном времени всех отслеживаемых объектов Фибоначчи

· Статус каждого уровня (заблокирован/свободен)

· Оставшееся время до окончания периода ожидания

· Определенное направление и активное соответствие





Кнопка управления





· Настраиваемая кнопка "RESET ALERTS"

· Настраиваемые позиция, размер и цвет

· Мгновенный сброс всех заблокированных уровней





---





Технические функции





Система блокировки





· Каждый достигнутый уровень блокируется индивидуально

· Блокировка основана на комбинации Фибоначчи + Уровень

· Автоматическая разблокировка после окончания периода ожидания

· Проверка зоны чувствительности





Логирование





· Полный файл логов (FibonacciAlert_Log.txt)

· История последних 100 оповещений

· Полные детали каждого события





---





Варианты использования





Для активного трейдера





· Одновременное отслеживание нескольких инструментов

· Получение точных оповещений о ключевых уровнях

· Избегание упущенных возможностей в ваше отсутствие





Для автоматизированного трейдера





· Легкая интеграция с торговыми советниками (EA)

· Источник данных для тестирования стратегий

· Круглосуточный мониторинг на VPS





Для мобильного трейдера





· Push-уведомления на смартфон/планшет

· Торговля из любой точки мира

· Удаленное управление уровнями Фибоначчи





---





Системные требования





Совместимость





· Платформа: MetaTrader 5 и 4 (все последние версии)

· Брокеры: Совместим со всеми MT5 и MT4 брокерами

· Инструменты: Все валютные пары, индексы, сырьевые товары, металлы, криптовалюты, синтетические индексы Deriv...





Рекомендуемая конфигурация





· Доступ к VPS для круглосуточного мониторинга

· Стабильное интернет-соединение

· Мобильное приложение MT5 или MT4 для push-уведомлений





---





Поддержка и документация





Руководство пользователя





· Подробные инструкции по установке

· Полное руководство по настройке

· Практические примеры использования

· Устранение неполадок и FAQ





Техническая поддержка





· Контакт: vopiser77@gmail.com

· Доступна персональная помощь

· Регулярные обновления





---





Гарантии и политика





Гарантия удовлетворенности





· Пробный период: 30 дней

· Полный возврат средств, если вы не удовлетворены

· Включает техническую поддержку





Лицензия





· Пожизненная лицензия для личного использования

· Бесплатные обновления

· Приоритетная поддержка





---





Конкурентные преимущества





1. Мульти-Фибоначчи: Один индикатор отслеживает 5 объектов Фибоначчи одновременно

2. Интеллектуальность: Автоматическое определение направления

3. Точность: Настраиваемый порог до 0.5 пипса

4. Гибкость: Полная настройка каждого уровня

5. Профессионализм: Полный интерфейс с кнопкой управления

6. Документация: Подробное многоязычное руководство

7. Поддержка: Индивидуальное сопровождение





---





Заключение





FibonacciAlert Pro представляет собой эволюцию индикаторов Фибоначчи для MetaTrader 5. Сочетая многопользовательский мониторинг, искусственный интеллект и полную систему оповещений, он предлагает профессиональным трейдерам идеальный инструмент, чтобы никогда не упустить возможность на финансовых рынках.





Цена: $59 (включает полное руководство и поддержку)





По всем вопросам или для покупки обращайтесь: vopiser77@gmail.com