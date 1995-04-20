Fibonacci Alert MT4 Pro
- Индикаторы
- Idris Dsapi Douanla
- Версия: 1.50
- Активации: 7
FibonacciAlert Pro - Торговый индикатор для MetaTrader 5
FibonacciAlert Pro — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5 и 4, который автоматически отслеживает уровни Фибоначчи на ваших графиках и отправляет предупреждения в реальном времени. Разработан как профессиональное решение для трейдеров, использующих уровни Фибоначчи в техническом анализе.
Продвинутый индикатор FIBO ALERTS PRO доступен в двух версиях, совместимых с MetaTrader 4 и MetaTrader 5, и работает со всеми форекс-брокерами и проп-трейдинговыми компаниями.
Предоставляется подробное руководство пользователя на НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ.
После покупки отправьте мне личное сообщение для получения индивидуального сопровождения и подробного руководства. Наша команда поддержки лично поможет вам настроить и эффективно использовать инструмент.
Свяжитесь с нами: vopiser77@gmail.com
---
Ключевые особенности
1. Мульти-Фибоначчи мониторинг
· Одновременное отслеживание до 5 различных объектов Фибоначчи
· Настраиваемые названия для каждого Фибоначчи
· Индивидуальная настройка уровней для каждого Фибоначчи
2. Интеллектуальная система оповещения
· Оповещения в терминале: Уведомления внутри MetaTrader 5 или 4
· Push-уведомления: Оповещения на мобильные устройства (через приложение MT5 или MT4)
· Email-оповещения: Уведомления по электронной почте
· Настраиваемый период ожидания: Предотвращает повторные оповещения (по умолчанию 30 минут)
3. Автоматическое определение
· Интеллектуальное определение направления Фибоначчи (Сверху->Вниз или Снизу->Вверх)
· Автоматическое соответствие уровней в зависимости от направления
· Адаптация отображаемых названий согласно ориентации
4. Расширенные настройки
· Настраиваемая чувствительность: 1.5% по умолчанию для запоминания цены
· Порог в пипсах: 0.5 пипса для точного определения
· Исторические бары: Анализ на 100 исторических барах
· Кнопка сброса: Ручной сброс всех заблокированных уровней
---
Настройка уровней
Отслеживаемые уровни Фибоначчи
· 0.0% (опционально)
· 23.6% (включено по умолчанию)
· 38.2% (включено по умолчанию)
· 50.0% (включено по умолчанию)
· 61.8% (включено по умолчанию)
· 78.6% (включено по умолчанию)
· 100.0% (включено по умолчанию)
· 161.8% (опционально)
Автоматическое соответствие уровней
КогдаAutoLevelMapping = true:
· Сверху->Вниз: Стандартные названия (0.0%, 23.6%, и т.д.)
· Снизу->Вверх: Инвертированные названия (100.0%, 78.6%, и т.д.)
---
Пользовательский интерфейс
Панель информации (На вкладке "Эксперты" вашего терминала MT5 или MT4)
· Отображение в реальном времени всех отслеживаемых объектов Фибоначчи
· Статус каждого уровня (заблокирован/свободен)
· Оставшееся время до окончания периода ожидания
· Определенное направление и активное соответствие
Кнопка управления
· Настраиваемая кнопка "RESET ALERTS"
· Настраиваемые позиция, размер и цвет
· Мгновенный сброс всех заблокированных уровней
---
Технические функции
Система блокировки
· Каждый достигнутый уровень блокируется индивидуально
· Блокировка основана на комбинации Фибоначчи + Уровень
· Автоматическая разблокировка после окончания периода ожидания
· Проверка зоны чувствительности
Логирование
· Полный файл логов (FibonacciAlert_Log.txt)
· История последних 100 оповещений
· Полные детали каждого события
---
Варианты использования
Для активного трейдера
· Одновременное отслеживание нескольких инструментов
· Получение точных оповещений о ключевых уровнях
· Избегание упущенных возможностей в ваше отсутствие
Для автоматизированного трейдера
· Легкая интеграция с торговыми советниками (EA)
· Источник данных для тестирования стратегий
· Круглосуточный мониторинг на VPS
Для мобильного трейдера
· Push-уведомления на смартфон/планшет
· Торговля из любой точки мира
· Удаленное управление уровнями Фибоначчи
---
Системные требования
Совместимость
· Платформа: MetaTrader 5 и 4 (все последние версии)
· Брокеры: Совместим со всеми MT5 и MT4 брокерами
· Инструменты: Все валютные пары, индексы, сырьевые товары, металлы, криптовалюты, синтетические индексы Deriv...
Рекомендуемая конфигурация
· Доступ к VPS для круглосуточного мониторинга
· Стабильное интернет-соединение
· Мобильное приложение MT5 или MT4 для push-уведомлений
---
Поддержка и документация
Руководство пользователя
· Подробные инструкции по установке
· Полное руководство по настройке
· Практические примеры использования
· Устранение неполадок и FAQ
Техническая поддержка
· Контакт: vopiser77@gmail.com
· Доступна персональная помощь
· Регулярные обновления
---
Гарантии и политика
Гарантия удовлетворенности
· Пробный период: 30 дней
· Полный возврат средств, если вы не удовлетворены
· Включает техническую поддержку
Лицензия
· Пожизненная лицензия для личного использования
· Бесплатные обновления
· Приоритетная поддержка
---
Конкурентные преимущества
1. Мульти-Фибоначчи: Один индикатор отслеживает 5 объектов Фибоначчи одновременно
2. Интеллектуальность: Автоматическое определение направления
3. Точность: Настраиваемый порог до 0.5 пипса
4. Гибкость: Полная настройка каждого уровня
5. Профессионализм: Полный интерфейс с кнопкой управления
6. Документация: Подробное многоязычное руководство
7. Поддержка: Индивидуальное сопровождение
---
Заключение
FibonacciAlert Pro представляет собой эволюцию индикаторов Фибоначчи для MetaTrader 5. Сочетая многопользовательский мониторинг, искусственный интеллект и полную систему оповещений, он предлагает профессиональным трейдерам идеальный инструмент, чтобы никогда не упустить возможность на финансовых рынках.
Цена: $59 (включает полное руководство и поддержку)
По всем вопросам или для покупки обращайтесь: vopiser77@gmail.com