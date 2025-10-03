Silver Comet
- Эксперты
- Sahil Mukhtar
- Версия: 1.88
- Обновлено: 13 января 2026
- Активации: 11
Представляем Silver Comet: Мультивалютный Экспертный Советник
Silver Comet — это продвинутая мультивалютная торговая система, разработанная специально для работы на волатильном рынке серебряных символов. Она создана для опытных трейдеров, от индивидуальных розничных счетов до серьезных профессионалов в Проп-фирмах (PropFirm), предлагая мощный и низкорисковый подход к товарной торговле.
Ключевые Особенности и Спецификации Символов
Советник Silver Comet EA — это прорыв в автоматизированной торговле, сочетающий гибкость работы с несколькими символами и расширенный контроль рисков:
-
Специализация по Символам: Создан для освоения рынка серебра по трем основным валютным парам: XAGUSD, XAGEUR и XAGAUD.
-
Оптимальный Таймфрейм: Торгует исключительно на графике H1 (1 час), обеспечивая баланс между высокочастотным анализом и анализом устойчивого движения.
-
Система Рисков: Оснащен Продвинутой Системой Управления Капиталом для защиты средств.
-
Страховочная Сетка: Улучшен функциями Trailstop (Трейлинг-стоп) и Breakeven (Безубыток) для фиксации прибыли и минимизации потенциальных потерь по мере развития сделок.
-
Без Высокого Риска: Строго придерживается философии безопасной торговли, работая Без Сеточных (Grid) или Мартингейловых (Martingale) стратегий высокого риска.
Стратегия Silver Comet
Основа производительности Silver Comet заключается в его сложном исполнении и анализе:
-
Фильтрация на основе ИИ: Советник использует Продвинутую систему фильтрации на основе ИИ для обработки и анализа больших объемов данных по трем символам серебра. Эта система выявляет сложные закономерности и тенденции, предоставляя уникальное преимущество за счет отсеивания рыночного шума.
-
Мультивалютная Динамическая Адаптация: Анализируя несколько серебряных пар одновременно, робот динамически адаптируется к меняющимся рыночным условиям, обеспечивая захват лучших торговых возможностей по всему миру.
-
Передовая Автоматизация: Стратегия бесшовно интегрирует проверенный технический анализ с фирменной фильтрацией на основе ИИ, предлагая превосходный анализ рынка и оптимальную торговую производительность.
Торговые Рекомендации
Для оптимальной работы с Silver Comet:
-
Торговые Символы: Прикрепите советник только к графику: XAGUSD.
-
Таймфрейм: H1 (1 час).
-
Тип Счета: Настоятельно рекомендуются счета ECN, Raw или счета с низкими спредами.
-
Пользователи PropFirm: Настройка PropFirm предварительно оптимизирована для тех, кто хочет проходить челленджи и торговать на счетах с финансированием.
-
Минимальный Депозит: Рекомендуется начинать с минимальной суммы $1,000, чтобы дать продвинутой системе управления капиталом достаточную гибкость.
-
Тип Счета: Хеджирование (Hedge).
ATTENTION! when purchased the product fell free to send me a private message if you need more help.
Important links of the EA?
Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry
Inputs description: click here
More info: click here
________________________________________
IMPORTANT: Always read the documentation carefully to fully understand all the features and risk settings!