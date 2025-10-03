隆重推出 Silver Comet：多货币专家顾问

Silver Comet 是一款先进的多货币交易系统，专门设计用于驾驭波动性较大的白银符号市场。它专为独具慧眼的交易者打造，从个人零售账户到专业的 **PropFirm（自营交易公司）**专业人士，提供了一种强大且低风险的商品交易方法。

主要特点和符号规格

Silver Comet EA 是自动化交易领域的突破，将多符号灵活性与高级风险控制相结合：

符号专业化： 专为掌握三种主要货币对的白银市场而构建： XAGUSD 、 XAGEUR 和 XAGAUD 。

最佳时间框架： 仅在 H1 （1 小时）图表上进行交易，在高频分析和持续走势分析之间取得平衡。

风险系统： 配备 高级资金管理系统 以保护资金。

安全网： 增强了 Trailstop（追踪止损） 和 **Breakeven（盈亏平衡）**功能，以便在交易发展时锁定利润并最大限度地减少潜在损失。

规避高风险： 严格遵守安全交易理念，不采用 **Grid（网格）**或 **Martingale（马丁格尔）**等高风险策略。

Silver Comet 策略

Silver Comet 性能的核心在于其复杂的执行和分析：

基于人工智能的过滤： 该 EA 使用 基于人工智能的高级过滤系统 来处理和分析三个白银符号的大量数据集。该系统识别复杂的模式和趋势，通过过滤掉市场噪音来提供独特的优势。

多货币动态适应： 通过同时分析多个白银交易对，该机器人动态适应不断变化的市场条件，确保在全球范围内捕捉最佳交易机会。

尖端自动化： 该策略将经过验证的技术分析与专有的 AI 过滤无缝集成，提供卓越的市场分析和最佳的交易性能。

交易建议

为确保 Silver Comet 的最佳性能：

交易符号： 仅将 EA 附加到图表： XAGUSD 。

时间框架： H1 （1 小时）。

账户类型： 强烈推荐 ECN 、 Raw 或低点差账户。

PropFirm 用户： PropFirm 设置 已预先优化，适用于希望通过挑战并交易资金账户的用户。

最低存款： 建议从最低 $1,000 开始，以使高级资金管理系统具有足够的灵活性。

账户类型： 对冲 (Hedge)。

ATTENTION! when purchased the product fell free to send me a private message if you need more help.

Important links of the EA? Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry Inputs description: click here More info: click here



IMPORTANT: Always read the documentation carefully to fully understand all the features and risk settings!







