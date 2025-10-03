Silver Comet

隆重推出 Silver Comet：多货币专家顾问

Silver Comet 是一款先进的多货币交易系统，专门设计用于驾驭波动性较大的白银符号市场。它专为独具慧眼的交易者打造，从个人零售账户到专业的 **PropFirm（自营交易公司）**专业人士，提供了一种强大且低风险的商品交易方法。

主要特点和符号规格

Silver Comet EA 是自动化交易领域的突破，将多符号灵活性与高级风险控制相结合：

  • 符号专业化： 专为掌握三种主要货币对的白银市场而构建：XAGUSDXAGEURXAGAUD

  • 最佳时间框架： 仅在 H1（1 小时）图表上进行交易，在高频分析和持续走势分析之间取得平衡。

  • 风险系统： 配备高级资金管理系统以保护资金。

  • 安全网： 增强了 Trailstop（追踪止损） 和 **Breakeven（盈亏平衡）**功能，以便在交易发展时锁定利润并最大限度地减少潜在损失。

  • 规避高风险： 严格遵守安全交易理念，不采用 **Grid（网格）**或 **Martingale（马丁格尔）**等高风险策略。

Silver Comet 策略

Silver Comet 性能的核心在于其复杂的执行和分析：

  • 基于人工智能的过滤： 该 EA 使用基于人工智能的高级过滤系统来处理和分析三个白银符号的大量数据集。该系统识别复杂的模式和趋势，通过过滤掉市场噪音来提供独特的优势。

  • 多货币动态适应： 通过同时分析多个白银交易对，该机器人动态适应不断变化的市场条件，确保在全球范围内捕捉最佳交易机会。

  • 尖端自动化： 该策略将经过验证的技术分析与专有的 AI 过滤无缝集成，提供卓越的市场分析和最佳的交易性能。

交易建议

为确保 Silver Comet 的最佳性能：

  • 交易符号： 仅将 EA 附加到图表：XAGUSD

  • 时间框架： H1（1 小时）。

  • 账户类型： 强烈推荐 ECNRaw 或低点差账户。

  • PropFirm 用户： PropFirm 设置已预先优化，适用于希望通过挑战并交易资金账户的用户。

  • 最低存款： 建议从最低 $1,000 开始，以使高级资金管理系统具有足够的灵活性。

  • 账户类型： 对冲 (Hedge)。

