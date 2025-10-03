Silver Comet
- Experts
- Sahil Mukhtar
- Versione: 1.58
- Attivazioni: 11
Presentazione di Silver Comet: L'Expert Advisor Multi-Valuta
Il Silver Comet è un sistema di trading multi-valuta avanzato, progettato specificamente per navigare nel mondo volatile dei simboli dell'argento. È costruito per il trader esigente, dai conti retail individuali ai professionisti seri delle PropFirm, offrendo un approccio potente e a basso rischio al trading di materie prime.
Caratteristiche Chiave e Specifiche dei Simboli
Il Silver Comet EA è una svolta nel trading automatizzato, combinando la flessibilità multi-simbolo con un controllo avanzato del rischio:
-
Specializzazione sui Simboli: Costruito per dominare il mercato dell'argento su tre principali coppie di valute: XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD.
-
Timeframe Ottimale: Negozia esclusivamente sul grafico H1 (1 ora), fornendo un equilibrio tra analisi ad alta frequenza e analisi del movimento sostenuto.
-
Sistema di Rischio: Presenta un Sistema Avanzato di Gestione del Denaro per proteggere il capitale.
-
Rete di Sicurezza: Potenziato con le funzionalità Trailstop (Stop a rimorchio) e Breakeven (Punto di pareggio) per bloccare i profitti e minimizzare l'esposizione alle perdite man mano che le negoziazioni si sviluppano.
-
Senza Alto Rischio: Aderisce rigorosamente a una filosofia di trading sicuro, operando Senza strategie ad alto rischio Grid (Griglia) o Martingale.
La Strategia Silver Comet
Il cuore delle prestazioni di Silver Comet risiede nella sua esecuzione e analisi sofisticate:
-
Filtro Basato sull'IA: L'EA utilizza un Sistema di Filtro Avanzato basato sull'IA per elaborare e analizzare grandi set di dati sui tre simboli dell'argento. Questo sistema identifica schemi e tendenze intricati, fornendo un vantaggio unico filtrando il rumore del mercato.
-
Adattamento Dinamico Multi-Valuta: Analizzando simultaneamente più coppie di argento, il robot si adatta dinamicamente alle condizioni di mercato in evoluzione, assicurando che catturi le migliori opportunità di trading a livello globale.
-
Automazione All'Avanguardia: La strategia integra perfettamente l'analisi tecnica collaudata con questo filtro IA proprietario, offrendo un'analisi di mercato superiore e prestazioni di trading ottimali.
Raccomandazioni di Trading
Per prestazioni ottimali con Silver Comet:
-
Simboli di Trading: Allega l'EA solo al grafico: XAGUSD.
-
Timeframe: H1 (1 ora).
-
Tipo di Conto: Si consigliano vivamente conti ECN, Raw o a spread ridotti.
-
Utenti PropFirm: L'impostazione PropFirm è pre-ottimizzata per coloro che cercano di superare le sfide e negoziare conti finanziati.
-
Deposito Minimo: Si consiglia di iniziare con un minimo di $1.000 per consentire al sistema avanzato di gestione del denaro sufficiente flessibilità.
-
Tipo di Conto: Copertura (Hedge).
ATTENTION! when purchased the product fell free to send me a private message if you need more help.
Important links of the EA?
Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry
Inputs description: click here
More info: click here
________________________________________
IMPORTANT: Always read the documentation carefully to fully understand all the features and risk settings!