Euro Vision Экспертный Советник

Euro Vision — это инновационный мультивалютный торговый робот, созданный исключительно для торговли всеми основными валютными парами с евро: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD и EURNZD. Работая на таймфрейме H1, система объединяет передовое корреляционное моделирование с точными скальпинговыми техниками, чтобы предоставлять высоковероятные торговые входы и максимизировать стабильность.

В отличие от однопарных систем, Euro Vision одновременно контролирует все семь евро-пар, выявляя скрытые взаимосвязи и синхронные движения цен. Это дает трейдерам постоянный поток торговых возможностей при сохранении дисциплинированного риск-менеджмента.

Почему выбирают Euro Vision

Специалист по евро-парам – работает только с кроссами евро

Продвинутая корреляционная система – повышает точность за счет анализа нескольких пар

Скальпинговая точность – определяет микро-движения для оптимальных входов и выходов

Высокая торговая активность – максимизирует рыночное присутствие без чрезмерных сделок

Профессиональная автоматизация – подходит как для розничных трейдеров, так и для проп-фирм

Основные функции

Мультивалютная торговля: до 7 евро-пар одновременно

Высокая доходность: сочетает корреляцию рынков и сигналы скальпинга

Низкие риски: без опасных стратегий, таких как Мартингейл или Грид

Динамический риск-менеджмент: настраиваемые параметры для контроля просадок

Готовность к работе: предустановленные параметры для быстрого запуска

Надежная защита капитала: встроенные механизмы долгосрочной стабильности

⚡ Euro Vision создан для трейдеров, которым нужны частые сделки, глубокий анализ и дисциплинированный подход, полностью сосредоточенный на силе евро.

ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] After purchasing, send a private message to receive the full setup . input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234



User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart

Timeframe: H1

Minimum deposit: $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!











