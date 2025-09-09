Euro Vision
Euro Vision Экспертный Советник
Euro Vision — это инновационный мультивалютный торговый робот, созданный исключительно для торговли всеми основными валютными парами с евро: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD и EURNZD. Работая на таймфрейме H1, система объединяет передовое корреляционное моделирование с точными скальпинговыми техниками, чтобы предоставлять высоковероятные торговые входы и максимизировать стабильность.
В отличие от однопарных систем, Euro Vision одновременно контролирует все семь евро-пар, выявляя скрытые взаимосвязи и синхронные движения цен. Это дает трейдерам постоянный поток торговых возможностей при сохранении дисциплинированного риск-менеджмента.
Почему выбирают Euro Vision
Специалист по евро-парам – работает только с кроссами евро
Продвинутая корреляционная система – повышает точность за счет анализа нескольких пар
Скальпинговая точность – определяет микро-движения для оптимальных входов и выходов
Высокая торговая активность – максимизирует рыночное присутствие без чрезмерных сделок
Профессиональная автоматизация – подходит как для розничных трейдеров, так и для проп-фирм
Основные функции
Мультивалютная торговля: до 7 евро-пар одновременно
Высокая доходность: сочетает корреляцию рынков и сигналы скальпинга
Низкие риски: без опасных стратегий, таких как Мартингейл или Грид
Динамический риск-менеджмент: настраиваемые параметры для контроля просадок
Готовность к работе: предустановленные параметры для быстрого запуска
Надежная защита капитала: встроенные механизмы долгосрочной стабильности
⚡ Euro Vision создан для трейдеров, которым нужны частые сделки, глубокий анализ и дисциплинированный подход, полностью сосредоточенный на силе евро.
input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit: $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.