Euro Vision

5

Euro Vision Экспертный Советник
Euro Vision — это инновационный мультивалютный торговый робот, созданный исключительно для торговли всеми основными валютными парами с евро: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD и EURNZD. Работая на таймфрейме H1, система объединяет передовое корреляционное моделирование с точными скальпинговыми техниками, чтобы предоставлять высоковероятные торговые входы и максимизировать стабильность.

В отличие от однопарных систем, Euro Vision одновременно контролирует все семь евро-пар, выявляя скрытые взаимосвязи и синхронные движения цен. Это дает трейдерам постоянный поток торговых возможностей при сохранении дисциплинированного риск-менеджмента.

Почему выбирают Euro Vision

  • Специалист по евро-парам – работает только с кроссами евро

  • Продвинутая корреляционная система – повышает точность за счет анализа нескольких пар

  • Скальпинговая точность – определяет микро-движения для оптимальных входов и выходов

  • Высокая торговая активность – максимизирует рыночное присутствие без чрезмерных сделок

  • Профессиональная автоматизация – подходит как для розничных трейдеров, так и для проп-фирм

Основные функции

  • Мультивалютная торговля: до 7 евро-пар одновременно

  • Высокая доходность: сочетает корреляцию рынков и сигналы скальпинга

  • Низкие риски: без опасных стратегий, таких как Мартингейл или Грид

  • Динамический риск-менеджмент: настраиваемые параметры для контроля просадок

  • Готовность к работе: предустановленные параметры для быстрого запуска

  • Надежная защита капитала: встроенные механизмы долгосрочной стабильности

⚡ Euro Vision создан для трейдеров, которым нужны частые сделки, глубокий анализ и дисциплинированный подход, полностью сосредоточенный на силе евро.

      ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] 

      After purchasing, send a private message to receive the full setup.

      input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit: $100
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




        Отзывы 1
        John Woodward Jr
        370
        John Woodward Jr 2025.12.16 00:50 
         

        I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.

