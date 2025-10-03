Silver Comet

Silver Comet Tanıtımı: Çoklu Para Birimi Uzman Danışmanı (Expert Advisor)

Silver Comet, volatil gümüş sembolleri dünyasında gezinmek için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir çoklu para birimi ticaret sistemidir. Bireysel perakende hesaplarından ciddi PropFirm profesyonellerine kadar, bilgili yatırımcılar için üretilmiş olup, emtia ticaretine güçlü, düşük riskli bir yaklaşım sunar.

Temel Özellikler ve Sembol Spesifikasyonları

Silver Comet EA, çoklu sembol esnekliğini gelişmiş risk kontrolüyle birleştiren, otomatik ticarette bir çığır açmaktadır:

  • Sembol Uzmanlığı: Üç ana para birimi çiftinde gümüş piyasasına hakim olmak için üretilmiştir: XAGUSD, XAGEUR ve XAGAUD.

  • Optimal Zaman Dilimi: Yalnızca H1 (1 Saatlik) grafikte işlem yapar, yüksek frekanslı analiz ile sürekli hareket analizi arasında bir denge sağlar.

  • Risk Sistemi: Sermayeyi korumak için Gelişmiş Para Yönetimi sistemine sahiptir.

  • Güvenlik Ağı: İşlemler geliştikçe kârı kilitlemek ve olası kayıp riskini en aza indirmek için Trailstop (Takip Eden Durdurma) ve Breakeven (Başa Baş) özellikleriyle geliştirilmiştir.

  • Yüksek Risksiz: Güvenli bir ticaret felsefesine sıkı sıkıya bağlıdır, Grid (Izgara) veya Martingale yüksek risk stratejileri olmadan çalışır.

Silver Comet Stratejisi

Silver Comet'in performansının özü, sofistike yürütme ve analizinde yatmaktadır:

  • AI Tabanlı Filtreleme: EA, üç gümüş sembolü üzerindeki büyük veri kümelerini işlemek ve analiz etmek için Gelişmiş AI tabanlı filtreleme sistemi kullanır. Bu sistem, karmaşık desenleri ve trendleri tanımlar, piyasa gürültüsünü filtreleyerek benzersiz bir avantaj sağlar.

  • Çoklu Para Birimi Dinamik Adaptasyonu: Robot, birden fazla gümüş çiftini eşzamanlı olarak analiz ederek değişen piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlar ve dünya çapında en iyi ticaret fırsatlarını yakalamasını garanti eder.

  • Son Teknoloji Otomasyon: Strateji, kanıtlanmış teknik analizi bu tescilli AI filtrelemesiyle sorunsuz bir şekilde entegre ederek üstün piyasa analizi ve optimal ticaret performansı sunar.

Ticaret Tavsiyeleri

Silver Comet ile optimal performans için:

  • İşlem Sembolleri: EA'yı yalnızca XAGUSD grafiğine ekleyin.

  • Zaman Dilimi: H1 (1 Saatlik).

  • Hesap Türü: ECN, Raw veya düşük spreadli hesaplar şiddetle tavsiye edilir.

  • PropFirm Kullanıcıları: PropFirm ayarı, meydan okumaları geçmek ve fonlu hesaplarda ticaret yapmak isteyenler için önceden optimize edilmiştir.

  • Minimum Para Yatırma: Gelişmiş para yönetim sistemine yeterli esneklik sağlamak için minimum 1.000 $ ile başlanması önerilir.

  • Hesap Türü: Korunma (Hedge).

    ATTENTION! when purchased the product fell free to send me a private message if you need more help.

      Important links of the EA?

      Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry

      Inputs description: click here

      More info: click here

      ________________________________________

      IMPORTANT: Always read the documentation carefully to fully understand all the features and risk settings!




