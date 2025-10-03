Silver Comet

Silver Comet 소개: 멀티 통화 전문가 자문 (Expert Advisor)

Silver Comet는 변동성이 큰 실버 심볼 시장을 탐색하기 위해 특별히 설계된, 첨단 멀티 통화 거래 시스템입니다. 개인 소매 계정부터 진지한 PropFirm(전업 투자 회사) 전문가까지, 통찰력 있는 트레이더를 위해 구축되었으며, 강력하고 저위험 상품 거래 접근 방식을 제공합니다.

주요 기능 및 심볼 사양

Silver Comet EA는 다중 심볼 유연성과 고급 위험 제어를 결합한 자동화 거래 분야의 혁신입니다.

  • 심볼 전문화: XAGUSD, XAGEUR, XAGAUD의 세 가지 주요 통화 쌍에서 실버 시장을 마스터하도록 설계되었습니다.

  • 최적 시간대: H1(1시간) 차트에서 독점적으로 거래하며, 고빈도 분석과 지속적인 움직임 분석 사이의 균형을 제공합니다.

  • 위험 시스템: 자본 보호를 위한 고급 자금 관리 시스템을 갖추고 있습니다.

  • 안전망: 거래가 전개됨에 따라 이익을 확보하고 손실 노출을 최소화하기 위해 Trailstop(추적 손절매)Breakeven(손익분기) 기능으로 강화되었습니다.

  • 고위험 요소 없음: 안전한 거래 철학을 엄격하게 준수하며, Grid(그리드) 또는 **Martingale(마팅게일)**과 같은 고위험 전략 없이 작동합니다.

Silver Comet 전략

Silver Comet 성능의 핵심은 정교한 실행 및 분석에 있습니다.

  • AI 기반 필터링: 이 EA는 고급 AI 기반 필터링 시스템을 사용하여 세 가지 실버 심볼에 걸친 대규모 데이터 세트를 처리하고 분석합니다. 이 시스템은 복잡한 패턴과 추세를 식별하며, 시장 노이즈를 필터링하여 독특한 우위를 제공합니다.

  • 멀티 통화 동적 적응: 여러 실버 쌍을 동시에 분석함으로써, 로봇은 진화하는 시장 조건에 동적으로 적응하여 전 세계적으로 최고의 거래 기회를 포착하도록 보장합니다.

  • 최첨단 자동화: 이 전략은 입증된 기술 분석을 이 독점적인 AI 필터링과 완벽하게 통합하여 우수한 시장 분석과 최적의 거래 성능을 제공합니다.

거래 권장 사항

Silver Comet로 최적의 성능을 얻으려면:

  • 거래 심볼: EA를 XAGUSD 차트에만 첨부하십시오.

  • 시간대: H1(1시간).

  • 계정 유형: ECN, Raw, 또는 낮은 스프레드 계정이 강력히 권장됩니다.

  • PropFirm 사용자: PropFirm 설정은 도전을 통과하고 자금이 지원되는 계정으로 거래하려는 사람들을 위해 사전 최적화되어 있습니다.

  • 최소 입금액: 고급 자금 관리 시스템에 충분한 유연성을 허용하기 위해 최소 $1,000부터 시작하는 것이 좋습니다.

  • 계정 유형: 헤지(Hedge).

    ATTENTION! when purchased the product fell free to send me a private message if you need more help.

      Important links of the EA?

      Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry

      Inputs description: click here

      More info: click here

        ________________________________________

        IMPORTANT: Always read the documentation carefully to fully understand all the features and risk settings!




