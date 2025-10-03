Silver Comet

Silver Comet のご紹介：マルチ通貨エキスパートアドバイザー

Silver Comet は、ボラティリティの高いシルバーシンボルの世界をナビゲートするために特別に設計された、高度なマルチ通貨取引システムです。個人リテール口座から本格的なプロップファーム (PropFirm) の専門家まで、目の肥えたトレーダー向けに構築されており、強力かつ低リスクなコモディティ取引アプローチを提供します。

主な機能とシンボル仕様

Silver Comet EA は、マルチシンボルの柔軟性と高度なリスク制御を組み合わせた、自動取引における画期的なシステムです。

  • シンボル専門性： XAGUSDXAGEURXAGAUD の3つの主要な通貨ペアにわたるシルバー市場をマスターするために構築されています。

  • 最適な時間枠： H1（1時間足）チャートでのみ取引し、高頻度分析と持続的な動きの分析とのバランスを提供します。

  • リスクシステム： 資本を保護するための高度な資金管理システムを備えています。

  • セーフティネット： **Trailstop（トレーリングストップ）**および **Breakeven（ブレイクイーブン、損益分岐点）**機能で強化されており、取引の進行に合わせて利益を確定し、損失への露出を最小限に抑えます。

  • ハイリスクフリー： 安全な取引哲学を厳守し、**Grid（グリッド）**や Martingale（マーチンゲール）といったハイリスク戦略を使用せずに動作します。

Silver Comet の戦略

Silver Comet のパフォーマンスの中核は、その洗練された実行と分析にあります。

  • AIベースのフィルタリング： この EA は、高度な AI ベースのフィルタリングシステムを使用して、3つのシルバーシンボルにわたる大規模なデータセットを処理・分析します。このシステムは、複雑なパターンとトレンドを識別し、市場のノイズをフィルタリングすることで独自の優位性を提供します。

  • マルチ通貨の動的適応： 複数のシルバーペアを同時に分析することで、このロボットは進化する市場状況に動的に適応し、世界中の最良の取引機会を確実に捉えます。

  • 最先端の自動化： この戦略は、実績のあるテクニカル分析とこの独自の AI フィルタリングをシームレスに統合し、優れた市場分析と最適な取引パフォーマンスを提供します。

取引の推奨事項

Silver Comet で最適なパフォーマンスを得るために：

  • 取引シンボル： EA はXAGUSDのチャートにのみアタッチしてください。

  • 時間枠： H1（1時間足）。

  • 口座タイプ： ECNRaw、または低スプレッド口座を強く推奨します。

  • PropFirm ユーザー： PropFirm 設定は、チャレンジをクリアし、資金提供を受けた口座で取引をしたいユーザー向けに事前に最適化されています。

  • 最低入金額： 高度な資金管理システムに十分な柔軟性を持たせるため、最低 $1,000 から始めることを推奨します。

  • 口座タイプ： ヘッジ（Hedge）。

    ATTENTION! when purchased the product fell free to send me a private message if you need more help.

      Important links of the EA?

      Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry

      Inputs description: click here

      More info: click here

      ________________________________________

      IMPORTANT: Always read the documentation carefully to fully understand all the features and risk settings!




