Silver Comet

Présentation de Silver Comet : L'Expert Advisor Multi-Devises

Le Silver Comet est un système de trading multi-devises avancé, conçu spécifiquement pour naviguer dans l'univers volatil des symboles de l'argent. Il est conçu pour le trader averti, des comptes de détail individuels aux professionnels sérieux des PropFirms, offrant une approche puissante et à faible risque pour le trading de matières premières.

Caractéristiques Clés et Spécifications des Symboles

Le Silver Comet EA est une avancée majeure dans le trading automatisé, combinant la flexibilité multi-symboles avec un contrôle des risques avancé :

  • Spécialisation des Symboles : Conçu pour maîtriser le marché de l'argent sur trois paires de devises majeures : XAGUSD, XAGEUR et XAGAUD.

  • Horizon Temporel Optimal : Trade exclusivement sur le graphique H1 (1 heure), offrant un équilibre entre l'analyse à haute fréquence et l'analyse des mouvements soutenus.

  • Système de Risque : Dispose d'un Système Avancé de Gestion de l'Argent pour protéger le capital.

  • Filet de Sécurité : Amélioré avec les fonctionnalités Trailstop (Stop suiveur) et Breakeven (Point mort) pour verrouiller les bénéfices et minimiser l'exposition aux pertes à mesure que les transactions se développent.

  • Sans Haut Risque : Il adhère strictement à une philosophie de trading sécurisé, fonctionnant Sans stratégies à haut risque de Grid (Grille) ou de Martingale.

La Stratégie Silver Comet

Le cœur de la performance du Silver Comet réside dans son exécution et son analyse sophistiquées :

  • Filtrage Basé sur l'IA : L'EA utilise un Système de Filtrage Avancé basé sur l'IA pour traiter et analyser de grands ensembles de données sur les trois symboles de l'argent. Ce système identifie des schémas et des tendances complexes, offrant un avantage unique en filtrant le bruit du marché.

  • Adaptation Dynamique Multi-Devises : En analysant plusieurs paires d'argent simultanément, le robot s'adapte dynamiquement aux conditions de marché changeantes, garantissant qu'il capture les meilleures opportunités de trading à l'échelle mondiale.

  • Automatisation de Pointe : La stratégie intègre de manière transparente l'analyse technique éprouvée avec ce filtrage IA propriétaire, offrant une analyse de marché supérieure et des performances de trading optimales.

Recommandations de Trading

Pour une performance optimale avec le Silver Comet :

  • Symboles de Trading : Attachez l'EA uniquement au graphique : XAGUSD.

  • Horizon Temporel : H1 (1 heure).

  • Type de Compte : Les comptes ECN, Raw ou à faibles spreads sont fortement recommandés.

  • Utilisateurs PropFirm : Le paramètre PropFirm est pré-optimisé pour ceux qui cherchent à réussir des défis et à trader des comptes financés.

  • Dépôt Minimum : Il est recommandé de commencer avec un minimum de 1 000 $ pour permettre au système avancé de gestion de l'argent une flexibilité suffisante.

  • Type de Compte : Couverture (Hedge).

    ATTENTION! when purchased the product fell free to send me a private message if you need more help.

      Important links of the EA?

      Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry

      Inputs description: click here

      More info: click here

      ________________________________________

      IMPORTANT: Always read the documentation carefully to fully understand all the features and risk settings!




      Plus de l'auteur
      Euro Vision
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Euro Vision Expert Advisor Euro Vision est un robot de trading multi-devises de nouvelle génération, conçu exclusivement pour trader les principales paires basées sur l’euro : EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD et EURNZD. Fonctionnant sur l’unité de temps H1, le système combine un modèle avancé de corrélation avec des techniques de scalping de précision pour offrir des entrées de trading à forte probabilité et maximiser la régularité. Contrairement aux systèmes mono-paire, Euro Vis
      Dollar Pilot
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Ce robot de trading est un expert advisor multi-devises conçu pour le marché FOREX, spécifiquement pour trader les paires USD : USDJPY, GBPUSD et AUDUSD. Fonctionnant sur le timeframe standard H1 (horaire), le système utilise l’analyse technique pour identifier simultanément des opportunités de trading sur les trois symboles. En tirant parti des dynamiques inter-marchés et des stratégies de corrélation, il peut ouvrir et gérer des positions sur plusieurs paires à la fois, optimisant le risque e
      GoldEdge Scalper
      Sahil Mukhtar
      Experts
      GoldenEdge Scalper est un conseiller expert (EA) puissant, conçu pour le trading de l’OR et de ses paires de devises associées — incluant XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Conçu pour les traders Forex individuels comme pour les professionnels de Prop Firm, cet EA se distingue par sa fréquence de trading élevée et sa flexibilité stratégique. Son principal atout réside dans sa capacité à gérer plusieurs devises liées à l’or, en faisant une solution de premier plan pour les marchés des métaux précieux. Pourq
      CryptoEdge Scalper
      Sahil Mukhtar
      1 (1)
      Experts
      Ce conseiller expert (EA) est un robot de trading entièrement automatisé et hautement spécialisé, conçu pour trader le Bitcoin (BTCUSD) avec précision sur le marché des cryptomonnaies toujours actif. Fonctionnant sur l’unité de temps H1 (horaire), il est optimisé pour l’environnement crypto 24h/24 et 7j/7, en analysant le comportement des faiseurs de marché (baleines) et en suivant les flux de capitaux intelligents pour détecter des configurations de trading à forte probabilité. Contrairement a
      Red Berry MT4
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experts
      Introduction : Red Berry est un robot de trading alimenté par l'intelligence  artificielle, conçu pour les traders FOREX ou PropFirms. Cet expert advisor utilise une stratégie unique qui combine des techniques avancées d'IA avec une analyse technique, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects principaux de Red Berry : Alimenté par des fonctionnalités d'IA Conçu pour les traders PropFirm Retrait standard inférieur à 10% La principale stratégie n'est pas basée sur une grille
      The Apple MT4
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experts
      Introduction: Apple est un robot de trading basé sur l'analyse technique, que vous soyez un trader FOREX ou PropFirm, cet EA est conçu pour vous. Ce conseiller expert utilise une stratégie de trading qui emploie des analyses techniques avancées et des indicateurs personnalisés, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects clés d'Apple :    Conseiller expert multi-devises    Alimenté par des fonctionnalités d'analyse technique    Conçu pour les traders PropFirm    Écart standa
      Red Berry MT5
      Sahil Mukhtar
      5 (4)
      Experts
      Introduction : Red Berry est un robot de trading alimenté par l'intelligence  artificielle, conçu pour les traders FOREX ou PropFirms. Cet expert advisor utilise une stratégie unique qui combine des techniques avancées d'IA avec une analyse technique, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects principaux de Red Berry : Alimenté par des fonctionnalités d'IA Conçu pour les traders PropFirm Retrait standard inférieur à 10% La principale stratégie n'est pas basée sur une grille
      The Apple
      Sahil Mukhtar
      4.5 (8)
      Experts
      Introduction: Apple est un robot de trading basé sur l'analyse technique, que vous soyez un trader FOREX ou PropFirm, cet EA est conçu pour vous. Ce conseiller expert utilise une stratégie de trading qui emploie des analyses techniques avancées et des indicateurs personnalisés, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects clés d'Apple :  Conseiller expert multi-devises  Alimenté par des fonctionnalités d'analyse technique  Conçu pour les traders PropFirm  Écart standard infér
      Filtrer:
      Aucun avis
      Répondre à l'avis