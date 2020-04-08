Dragon Bands Z

Dragon Bands Z: Indicador de Análisis de Tendencia Visual

Dragon Bands Z es un indicador diseñado para simplificar la lectura del gráfico mediante la consolidación visual de múltiples fuentes técnicas. Su objetivo es proporcionar una indicación clara de la dirección del mercado y su fuerza, sin la necesidad de gráficos saturados de múltiples indicadores.

El indicador utiliza un relleno de color híbrido para traducir la acción del precio en cuatro estados visuales primarios:

  • Verde: Indica una fuerza direccional alcista predominante.

  • Rojo: Confirma una fuerza direccional bajista predominante.

  • Amarillo: Sugiere una fase de baja volatilidad o consolidación.

  • Gris: Señala indecisión en el mercado, sugiriendo la necesidad de esperar una confirmación de la dirección.

Esta metodología permite una lectura rápida de la tendencia actual. A diferencia de analizar varios indicadores por separado, Dragon Bands Z fusiona el análisis para una visión unificada.

Características Clave

  • Claridad Visual: Traduce la información técnica compleja en un código de color sencillo.

  • Análisis Multitemporal: Incluye un panel para ratificar la señal o la tendencia en otros marcos temporales, lo que ayuda a alinear las operaciones con la tendencia mayor.

  • Versatilidad: Es adecuado para el análisis en marcos temporales cortos (scalping) y largos (swing trading), ya que enfoca su funcionalidad en confirmar direcciones.

Dragon Bands Z busca ser una herramienta de soporte que potencie tu estrategia actual, eliminando el ruido visual para dejar solo la información esencial de la tendencia.


DRAGON BANDS Z (información técnica)
Dragon Bands Z fue diseñado para potenciar la lectura del mercado a través de una arquitectura híbrida de tres capas. La primera, las Bandas Híbridas (Bollinger + Keltner + Envelopes), genera un canal adaptativo que responde mejor a la volatilidad real y evita falsos rompimientos típicos de cada sistema por separado. La segunda, el Motor de Señales (ADX + MACD + Estocástico), integra dirección y fuerza de tendencia bajo un consenso tripartito, reduciendo la subjetividad de señales aisladas. La tercera, el Filtro de Momentum (RSI + Williams %R), valida que la aceleración del precio acompañe la dirección principal, eliminando divergencias engañosas. Toda esta información se traduce en una salida visual simplificada a cuatro colores, donde cada tono representa la síntesis directa del consenso técnico: alcista, bajista, compresión o conflicto. El resultado es una herramienta que condensa la potencia de siete indicadores en una sola lectura clara y operativa, maximizando precisión y velocidad de decisión.


Productos recomendados
SLS Tutelege
Hope Salang
Indicadores
Nombre del producto: SavasaLaS Tutelaje | Pro Price Action Compass Deje de adivinar. Empiece a operar con Confluence. SavasaLaS Tutelage no es sólo un indicador; es un sistema de trading completo diseñado para el trader serio de Price Action. Elimina el ruido de los gráficos aplicando estrictamente los tres pilares del trading institucional: Estructura del Mercado , Dirección de la Tendencia y Verificación de Velas . A diferencia de los indicadores estándar que inundan su gráfico con señales déb
FREE
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Hydra Trend Rider es un indicador de tendencia multitemporal sin repintado que ofrece señales precisas de compra/venta y alertas en tiempo real para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Con su línea de tendencia codificada por colores, panel personalizable y notificaciones móviles, es perfecto para los operadores que buscan claridad, confianza y consistencia en las operaciones de tendencia. Descargar la versión para Metatrader 4 Lea el Manual de Usuario del Indicador aquí. ¡ PRONTO!
Solar Prediction
Dmitry Naumov
Indicadores
Solar Prediction - Indicador para el análisis de precios de mercado Solar Prediction es una herramienta diseñada para analizar los movimientos de precios del mercado. El indicador procesa la dinámica del mercado y ayuda a identificar posibles puntos de entrada y salida. Análisis de datos de mercado sin indicadores adicionales Aplicación flexible - funciona en diferentes marcos temporales Facilidad de uso - adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados Adaptab
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Adaptive SR Zones - Edición Breakout Adaptive SR Zones es un indicador de MetaTrader 5 de última generación que mapea automáticamente las zonas de soporte y resistencia y rastrea la actividad de ruptura en tiempo real. Diseñado para los operadores que confían en la estructura del mercado y la confluencia de zonas, combina el análisis de múltiples marcos de tiempo , la lógica de confirmación de ruptura y alertas personalizables en una poderosa herramienta. Sin repintado. Características principal
CChart
Rong Bin Su
Indicadores
Visión general En el vertiginoso mundo de los mercados financieros y de divisas, la rapidez de reacción y la precisión en la toma de decisiones son cruciales. Sin embargo, el terminal estándar MetaTrader 5 sólo admite un mínimo de gráficos de 1 minuto, lo que limita la sensibilidad de los operadores a las fluctuaciones del mercado. Para solucionar este problema, presentamos el Indicador de Velas en Gráficos de Segundo Nivel , que le permite ver y analizar sin esfuerzo la dinámica del mercado de
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Trend Exhaustion Williams
Mudit Agarwal
Indicadores
Oscilador Williams %R de doble periodo para MT5 Un sofisticado detector de agotamiento de tendencia que combina dos osciladores Williams %R para identificar oportunidades de reversión de alta probabilidad a través del análisis de confluencia. ======================================================================================== Características principales Sistema inteligente de doble señal Periodos Williams %R rápido y lento trabajando en confluencia Detección de agotamiento de tendencia en ti
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Indicadores
El indicador ayuda a entrar en una operación siguiendo la tendencia, al mismo tiempo, después de alguna corrección. Encuentra fuertes movimientos de tendencia de un par de divisas en un número determinado de barras y también encuentra niveles de corrección para esta tendencia. Si la tendencia es lo suficientemente fuerte y la corrección se vuelve igual a la especificada en los parámetros, entonces el indicador lo señala. Puede establecer diferentes valores de corrección, 38, 50 y 62 (niveles de
Dark Breakout MT5
Marco Solito
3.67 (3)
Indicadores
Dark Breakout es un indicador para operaciones intradía. Este indicador se basa en la estrategia de seguimiento de la tendencia , proporcionando una señal de entrada en la ruptura. La señal es proporcionada por la flecha, que confirma la ruptura del nivel. Podemos entrar en buen precio con este indicador, con el fin de seguir la tendencia principal en el instrumento actual. Se aconseja utilizar brokers ECN de bajo spread. Este Indicador no repinta y no tiene lag . Los plazos recomendados son M5
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Asesores Expertos
Alphabet AI es un asesor que utiliza la estrategia de reversión a la media, lo que significa que aprovecha la propiedad natural de los mercados de volver a sus valores promedio tras fuertes desviaciones. El algoritmo analiza constantemente el precio actual del activo, comparándolo con los niveles promedio calculados. Cuando el precio se desvía significativamente de su valor promedio, el asesor lo interpreta como una señal para actuar: si se supera el límite superior, abre posiciones cortas, esp
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Indicadores
CISD Levels Pro dibuja automáticamente niveles de compra y venta CISD directamente en su gráfico. Destaca los niveles pendientes mientras se están formando, y luego marca los niveles confirmados después del cierre de la vela de confirmación. Las flechas de confirmación opcionales le ayudan a detectar la señal rápidamente. Esta herramienta está diseñada para operadores que desean una visualización de niveles CISD limpia y sencilla, sin indicadores adicionales ni desorden. Características princ
BinaWin NoTouch
Juan Fernando Urrego Alvarez
Indicadores
BinaWin NoTouch es un indicador que manda una señal de alerta cuando el comercio está en la posición correcta para esperar el rompimiento de un mercado lateral. Es pensado especialmente para hacer trading bajo la estrategia “No Touch” de la plataforma Binary.Com con los índices sintéticos N.10, N.25, N.50, N.75 y N.100 De igual forma se puede hacer trading con la estrategia CALL y PUT convencional de cualquier plataforma de Opciones Binarias. Requisitos para usar el indicador: 1. Tener cuenta en
FREE
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Impulse fractals indicator - es un patrón fractal de mercado complejo orientado a la contra-tendencia. El mercado crea un impulso alcista/bajista, la tendencia comienza, los fractales en la onda impulsada son señales de un retroceso agresivo. La flecha de compra se traza cuando el mercado es bajista y su impulso muestra un fractal ascendente, y la flecha de venta se traza cuando el mercado es alcista y su impulso muestra un fractal descendente. Entradas ajustables del indicador principal : impu
TilsonT3
Jonathan Pereira
5 (1)
Indicadores
La media móvil T3 de Tillson se introdujo al mundo del análisis técnico en el artículo '' A Better Moving Average '', publicado en la revista estadounidense Technical Analysis of Stock Commodities. Desarrollada por Tim Tillson, los analistas y operadores de los mercados de futuros pronto quedaron fascinados con esta técnica que suaviza las series de precios al tiempo que disminuye el retraso (lag) típico de los sistemas de seguimiento de tendencias.
FREE
Super Scanner
Li Wei Huang
Indicadores
【Super Scanner】Indicador Introducción : El color del Super Scanner que es verde y subiendo significa que la tendencia del precio está subiendo.El color del Super Scanner es rojo y bajando significa que la tendencia del precio está bajando. Es muy sencillo utilizarlo para juzgar la tendencia del mercado. Lo que es aún mejor es que los parámetros abiertos de los indicadores permiten a los inversores ajustar. Usted puede ajustar【Super Scanner】de acuerdo a sus necesidades. ¡Ajústelo más rápido par
PriceActionOracle
Vitalii Zakharuk
Indicadores
El indicador PriceActionOracle simplifica enormemente el proceso de toma de decisiones de negociación al proporcionar señales precisas sobre los retrocesos del mercado. Se basa en un algoritmo incorporado que no sólo reconoce posibles retrocesos, sino que también los confirma en los niveles de soporte y resistencia. Este indicador encarna el concepto de ciclicidad del mercado en una forma de análisis técnico. PriceActionOracle sigue la tendencia del mercado con un alto grado de fiabilidad, ign
Stop Grabber Pattern MT5
Samil Bozuyuk
5 (1)
Indicadores
El indicador determina un patrón especial de Joe Dinapoli. Da señales de compra y venta de muy alta probabilidad. El indicador no se repinta. Uso del indicador Señal de compra ''B Entrada : Orden de compra de mercado al cierre de la barra de señal Stop : Mínimo de la barra de señal Take Profit : Primer swing alto Señal de venta ''S Entrada : Orden de venta al cierre de la barra de señal Stop : Máximo de la barra de señal Take Profit : Primer swing bajo Parámetros del indicador EMA rápida : Pará
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Hammer Star
Arkadii Zagorulko
Indicadores
Detecta rápidamente patrones de reversión clave, como Hammer y Star Bar , y aprovecha las oportunidades de tendencia. Características: Detección de máximos/mínimos comparando las X barras anteriores Relación cuerpo-sombra ajustable Confirmación de sombra opuesta para mayor fiabilidad Alertas Push y mensajes en gráfico TF recomendado: H4 Ventajas: Ideal para principiantes y traders experimentados Totalmente personalizable No repinta , señales fiables ¡Mejora tu trading con el indicador Hammer & S
Elephant Candle MT5
David Leander Tschacher
Indicadores
El Elephant Candle es un indicador para MT5. Dibuja flechas cuando aparecen velas alcistas o bajistas fuertes. Las velas fuertes suelen iniciar una nueva tendencia. Las flechas se pueden utilizar en asesores expertos. Este indicador puede mejorar las estrategias de trading ya existentes. El indicador es muy rápido y no se repinta. Entradas Periodo Multiplicador de Velas Bondad de la vela [%] Tamaño de la Flecha Activar Alerta Activar notificación push Activar correo electrónico
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
Indicador de Oferta y Demanda + ADD-ON GRATUITO de Medición de la Fuerza de la Divisa ¿Busca una herramienta potente que le ayude a identificar las zonas más reactivas del mercado de divisas? Nuestro indicador de oferta y demanda para MetaTrader 4 y 5 es exactamente lo que necesita. Con sus avanzados algoritmos y análisis en tiempo real, este indicador ayuda a los operadores de todos los niveles de experiencia a tomar decisiones comerciales informadas. El indicador de la oferta y la demanda es u
Visual Vortex Trend Strength Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
El indicador Visual Vortex Trend Strength está diseñado para ayudar a los operadores a evaluar la fuerza y la dirección de las tendencias, lo que permite una mejor colocación de las operaciones y estrategias de salida. Aunque no está optimizado, ofrece flexibilidad para personalizarlo según las preferencias y estrategias de negociación personales. Cómo funciona: Confirmación de Tendencia: Ayuda a determinar si la tendencia del mercado es alcista o bajista. Análisis de Fuerza: Mide el vigor de l
Trend is real
Ivan Simonika
Indicadores
A pesar de la aparente simplicidad del indicador, en su interior tiene algoritmos analíticos complejos con los que el sistema determina los momentos de las entradas. El indicador da señales precisas y oportunas para entrar y salir de la transacción que aparecen en la vela actual. El objetivo principal de este indicador es determinar los momentos de entrada y salida de las transacciones, por lo tanto, el indicador Trend Revers mostrará sólo la línea de tendencia y los puntos de entrada, es deci
EYeQ Indicator
Amos Chacha
Indicadores
El indicador EYeQ es una herramienta poderosa para ofrecer señales de entrada en STEP INDEX, VOLATILITY 10, 25,50,75 100, BOOM y CRUSH. Es más efectivo para atrapar PINCHOS en BOOM y CRUSH 300, 500 y 1000. El indicador EYeQ analiza los mercados en múltiples períodos de tiempo y encuentra los puntos de entrada más adecuados en función de las tendencias. Solo necesita activar las alertas de escritorio para que pueda recibir una notificación cuando se emitan señales. Permita las notificaciones a
Channels Universal
Nadiya Mirosh
Indicadores
Channel Universal sabe cómo construir correctamente un canal de forex y forma una estrategia de trading clásica, es fácil de ejecutar, por lo tanto es accesible incluso para principiantes. Los canales de precios funcionan igualmente bien en cualquier activo comercial y marco temporal, pueden utilizarse tanto de manera independiente como con la confirmación adicional de osciladores y volúmenes de mercado. Si observa el precio e intenta identificar los patrones visuales más sencillos, verá inmed
Asia London New York Session Kill Zone Mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Sesión Kill zonas con panel para cambios rápidos. Asia Killzone Londres Killzone Nueva York Killzone Londres Cerrar Killzone En este indicador se utilizan los tiempos GMT+2 que son los más comunes entre muchos brokers. lea la imagen adjunta en las capturas de pantalla para saber más sobre los ajustes de las sesiones. Los tiempos de sesión pueden ser cambiados de acuerdo a los tiempos de su broker y al horario de verano. Gracias :) Siempre abierto a la retroalimentación y la crítica si me ayuda
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
Indicadores
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Spanish Version El indicador SSL ST Strategy MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar claramente señales de compra y venta en el gráfico de operaciones. Ofrece indicadores visuales como líneas y flechas, junto con notificaciones de sonido, emergentes e inserción para alertar a los operadores oportunamente cuando surge una oportunidad comercial. ## Ventajas principales - Proporciona señales visuales claras
FREE
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Indicadores
Xtrade Trend Detector es un indicador capaz de encontrar las mejores oportunidades para tomar una posición en cualquier mercado de valores. De hecho, es una gran herramienta para scalpers pero también para Daytraders. Por lo tanto, puede utilizarlo para identificar las zonas para el comercio, que se adapta fácilmente en un gráfico. Yo lo utilizo para detectar tendencias en plazos grandes y tomar posiciones en plazos pequeños. No dudes en darme tu opinión si lo pruebas.
Trend Enthusiasm Indicator
eSoftrade
Indicadores
Presentamos el indicador Trend Enthusiasm (TEI), la herramienta definitiva para maximizar las ganancias en el parqué. Este indicador innovador combina el poder del análisis de tendencias con la emoción del sentimiento del mercado, brindando a los operadores una ventaja única en los mercados financieros en constante cambio. El TEI utiliza algoritmos avanzados para analizar la tendencia subyacente de un instrumento financiero y el entusiasmo de los comerciantes para identificar oportunidades de
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Indicador profesional de scalping para XAUUSD y los principales pares de divisas Orderflow Scalp Pro ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de trading transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para una rentabilidad consistente en plazos de 3-4 minutos. Tres potentes componentes en un solo sistema Perfil de volumen HeatMap Tra
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
Este indicador crea un mapa térmico basado en la profundidad de mercado del símbolo actual o de otro símbolo. Otro símbolo es útil cuando se negocia en el mercado de futuros y un contrato tiene una división "mini" y "completa". Por ejemplo, en Brasil (B3 - BMF&Bovespa), WDO y DOL son contratos de futuros Forex de BRL/USD (donde 1 DOL = 5 WDO) y los grandes bancos trabajan principalmente con DOL (donde la liquidez es importante). Por favor, utilice con M1 timeframe , los objetos son demasiado pe
Volume at Price VAP
Samuele Borella
Indicadores
Volumen a Precio (VAP) VAP es un mapa térmico de perfil de volumen anclado a la derecha para MetaTrader 5, diseñado para una ejecución limpia, rápida y estable en cualquier gráfico. Muestra dónde se agrupa la actividad comercial, no sólo cuándo, para que pueda leer el balance/desbalance, la migración del valor al contado y planificar las operaciones con referencias precisas: VAH, VAL y POC . Qué muestra VAP Perfil de mapa de calor (tick-volumen): Un histograma compacto, anclado a la derecha, q
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Otros productos de este autor
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Indicadores
Indicador Trend BB MACD con Filtro ADX El Trend BB MACD con Filtro ADX es una herramienta técnica avanzada que combina Bandas de Bollinger (BB) , MACD y el Índice de Movimiento Direccional (ADX) , incorporando ahora un sistema completo de análisis direccional con +DI y -DI , así como opciones de confirmación cruzada con MACD. Está diseñado para ofrecer señales de trading precisas y filtradas, optimizadas para scalping, intradía y swing trading , ayudando a identificar no solo la dirección, sino
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Projective SR – Soportes y Resistencias Proyectados en Tiempo Real Projective SR es un indicador avanzado que detecta automáticamente los puntos clave de soporte y resistencia en el gráfico y los proyecta de forma diagonal y dinámica hacia el futuro , anticipando posibles zonas donde el precio podría reaccionar. A diferencia de los indicadores tradicionales que solo muestran niveles fijos, Projective SR analiza la geometría del precio , identifica los pivotes más relevantes y dibuja líneas incli
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
¿Qué hace este indicador? Analiza automáticamente el gráfico para identificar   patrones de Ondas de Elliott   (impulsos y correcciones) y te muestra dónde están las ondas 1, 2, 3, 4 y 5 en tiempo real. Además, incluye   proyecciones de precio, validación de volumen y detección de triángulos .   ¿En qué mejora esta versión "Radar"? Proyección de objetivos : Sugiere hacia dónde podría ir el precio en la onda 5. Validación con volumen : Confirma si el volumen apoya el patrón detectado. Detección d
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Advanced ADX Pro: Lleva tu Análisis del ADX al Siguiente Nivel  El Advanced ADX Pro es una herramienta de trading avanzada diseñada para transformar tu experiencia con el tradicional indicador Average Directional Index (ADX) . Creado para ofrecer mayor comodidad, control y claridad visual y auditiva, este indicador va mucho más allá de las capacidades del ADX nativo de MetaTrader 5 (MT5).  ¿Qué es el ADX y por qué es Crucial?  El ADX es un indicador técnico vital que mide la fuerza de la tendenc
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
Indicadores
StochW%R Momentum Oscillator – Tu Indicador Híbrido de Momentum Inteligente Precisión. Filtrado de Ruido. Mas Confiable. ¿Cansado de osciladores tradicionales que generan señales falsas en mercados volátiles? El   StochW%R Momentum Oscillator   es la evolución para analizar momentum, combinando lo mejor del   Estocástico   y el   Williams %R   en un solo indicador potente y personalizable. Beneficio clave:   Reduce el ruido del mercado   y ofrece   señales más limpias   gracias a su algoritmo de
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Virtual Candle Blocks – Visualiza el mercado sin límites Virtual Candle Blocks es un indicador avanzado para MetaTrader 5 que te permite crear y visualizar velas de cualquier temporalidad personalizada, incluso aquellas que no existen de forma nativa en la plataforma. Características Principales: Temporalidades Personalizadas: Agrupa las velas base en bloques de la duración que desees (ej. 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) para crear una nueva vela virtual. Esto te permite acceder a temporalidades exclus
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilidades
Theme Switcher - Personaliza tu Terminal de Trading Descripción El   Theme Switcher   es un panel interactivo que permite cambiar rápidamente el esquema de colores de tu gráfico en MetaTrader 5. Diseñado para traders que buscan un entorno visual cómodo y personalizado, esta herramienta ofrece una variedad de estilos temáticos inspirados en marcas, películas y diseños profesionales. ¿Cómo usarlo? Abrir el panel : Simplemente añade el indicador a tu gráfico y aparecerá una ventana con botones de d
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
¿Qué es Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections es un completo sistema de trading para MetaTrader 5 que te ofrece una doble ventaja: no solo identifica señales de entrada de alta probabilidad (cruce de Medias Moviles) en el momento presente, sino que también traza un mapa visual con posibles escenarios futuros del mercado. Piensa en él como un sistema dos en uno: Un Generador de Señales Inteligente que te dice cuándo actuar, cruces de medias móviles Pi. Un Proyector de Ciclos Estratégico que
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El LCD Laguerre Convergence Divergence es un indicador técnico avanzado diseñado para mejorar al MACD clásico, ofreciendo una detección de momentum más rápida, sensible y adaptativa. Su ventaja principal es el uso de filtros Laguerre , que reaccionan con mayor precisión a los cambios de precio que las medias móviles tradicionales. Ventajas Clave Mayor Sensibilidad y Menor Retraso: Los filtros Laguerre generan señales de entrada y salida más tempranas, cruciales en mercados volátiles. Adaptabilid
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Scalping Timer – Precisión en Tiempo Real para Scalpers Exigentes Scalping Timer es un indicador visual compacto diseñado específicamente para scalpers y day traders que dependen del timing perfecto y del costo mínimo de transacción . Este panel en tiempo real muestra dos métricas esenciales para el scalping: Cuenta regresiva exacta del tiempo restante para el cierre de vela establecida en el grafico Visualización inmediata del spread actual del símbolo Con esta información crítica al alcance d
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
MarketCrack – Whale Detector,  es un indicador profesional diseñado para detectar de forma visual y anticipada la actividad de los grandes participantes del mercado, conocidos como “ballenas”. Su propósito es identificar momentos clave de presión institucional significativa, permitiendo al trader alinearse con la dirección del dinero inteligente y tomar decisiones estratégicas con mayor confianza. Funcionalidad y objetivo: MarketCrack – Whale Detector analiza la acción del precio y el volumen
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Trading Exporter for AI Assistant es un indicador profesional para MetaTrader 5 diseñado para exportar datos de trading completos y estructurados en formatos JSON. Su objetivo es permitir que cualquier asistente de Inteligencia Artificial (IA) —ya sea gratuito o de pago como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude o DeepSeek— pueda analizar la información y ofrecer recomendaciones, estrategias y explicaciones personalizadas. Recomendación Especial: DeepSeek Si bien este exportador funciona con cualquie
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Trading Advisor - A Helping Hand Este indicador está diseñado para   asesorar y acompañar   al trader en su operativa, ofreciendo un análisis cuantitativo del mercado en tiempo real. No es una herramienta para tomar decisiones automáticas, sino un   asistente inteligente   que proporciona: Diagnóstico del mercado   (tendencia alcista/bajista, rango, volatilidad) Recomendaciones generales   (cuándo comprar, vender o esperar) Gestión de riesgo sugerida   (Stop Loss y Take Profit basados en ATR) Co
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El Laguerre RSI es un oscilador avanzado basado en filtros digitales desarrollado por John Ehlers . Este indicador suaviza las fluctuaciones de precio utilizando una técnica llamada filtro de Laguerre , permitiendo detectar con mayor precisión las zonas de sobrecompra y sobreventa , reduciendo el ruido del mercado. El Laguerre RSI oscila entre 0 y 1 , y sus niveles estándar son: Sobrecompra: por encima de 0.75 Sobreventa: por debajo de 0.25 Este indicador es ideal para detectar giros de mercado
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Este indicador es un monitor avanzado de posiciones en pérdida , diseñado para ayudarte a reaccionar a tiempo y proteger tu capital. Analiza en tiempo real todas las operaciones abiertas en el símbolo actual, calcula la volatilidad usando ATR en múltiples temporalidades y determina qué tan cerca está el precio de tu Stop Loss. Muestra líneas visuales (Stop Loss dinámico y Break-Even) y un panel estilo Bloomberg con información clave de cada operación: Porcentaje de pérdida respecto a tu balanc
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Correlation Nexus Domina la Relación entre Pares de Forma Directa o Inversa Correlation Nexus es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5 que detecta oportunidades de trading basadas en la correlación estadística entre dos instrumentos financieros. Este sistema permite al trader beneficiarse tanto de correlaciones positivas (directas) como de correlaciones negativas (inversas) , adaptándose dinámicamente a distintos pares de divisas, índices o commodities. A diferencia de herramientas con
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Señales inteligentes basadas en acción del precio con filtros avanzados GoGo Breaker es un potente indicador de trading que utiliza el patrón   "Master Candle"   para identificar oportunidades de alta probabilidad en tiempo real. Diseñado para traders que buscan   entradas rápidas y precisas , es ideal para   scalping, intradía y swing trading .   Detecta automáticamente   señales de compra/venta con flechas claras.   Funciona en todos los mercados : Forex
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Real-Time Synthetic FX Rate es un indicador diseñado para calcular una estimación sintética y robusta del tipo de cambio para cualquier par de divisas disponible en su bróker (incluyendo pares mayores, menores y exóticos). Su objetivo es ofrecer una referencia dinámica que refleje la formación del precio minuto a minuto , brindando una guía orientativa antes de la publicación de tasas oficiales o validaciones institucionales. Cómo Funciona: Modelo Híbrido Robusto El indicador genera su valor si
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El Adaptive Fibonacci Zones es una versión mejorada y dinámica del clásico retroceso de Fibonacci de MetaTrader 5. Su principal diferencia con el Fibonacci nativo es que no necesitas trazar manualmente los niveles , ni decidir a ojo desde qué punto hasta qué punto medir el retroceso. El indicador hace este trabajo por ti: detecta automáticamente los swings (máximos y mínimos relevantes) del mercado utilizando fractales y un filtro de volatilidad basado en ATR. De esta forma, el Fibonacci se adap
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Smart Volume Flow  El Smart Volume Flow es una herramienta profesional de análisis de volumen que lleva la interpretación del flujo de órdenes a un nivel superior. Está diseñada para ir más allá del simple conteo de barras, combinando volumen híbrido , contexto de tendencia , filtros multi–temporalidad y validación con fuerza direccional (ADX y +DI/-DI) . Su objetivo es desglosar, ponderar y contextualizar la actividad del mercado, transformando datos crudos en información táctica para la toma d
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
"La Estrategia de Ajedrez Aplicada al Trading en Forex" Imagina el mercado como un tablero de ajedrez. Cada indicador técnico es una pieza única y poderosa, con una función distintiva. Este sistema inteligente combina seis "piezas" clave que trabajan en armonía para detectar señales de entrada con alta probabilidad: Peón (EMA 50): Tu scout ágil, detecta cambios rápidos en la tendencia a corto plazo. Torre (EMA 200): Una fortaleza inquebrantable, confirma la tendencia principal del mercado. Caba
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
DominoSync DoubleSix es un indicador avanzado que ayuda a traders a identificar señales de entrada más confiables analizando varias temporalidades y filtrando velas de bajo volumen o rangos atípicos. las señales de las entradas se muestran en el histograma del indicador , lo que permite un análisis más claro y menos intrusivo en el gráfico de precios. Qué hace único a DominoSync DoubleSix Análisis Multitemporal Evalúa hasta 20 temporalidades (desde M1 hasta W1). Calcula la probabilidad alcista
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Pro MA 5 – La Suite Profesional de Medias Móviles  El sistema de medias móviles más completo para MetaTrader 5 Pro MA 5   revoluciona el análisis técnico al ofrecer una interfaz   potente, personalizable y eficiente   para detectar tendencias con   precisión quirúrgica .  ¿Qué es Pro MA 5? Es un indicador avanzado que integra hasta   5 medias móviles configurables   con   alertas inteligentes , un   panel interactivo   y un diseño optimizado para operar en cualquier instrumento o marco temporal.
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Asesores Expertos
Bot AUI - Ultra Instinto Artificial ATENCIÓN: Este bot NO es para ti si buscas ganancias diarias, semanales o mensuales. Este bot está diseñado únicamente para rentabilidad ANUAL. Así que si no estás dispuesto a dejarlo trabajar tranquilamente durante todo un año sin intervenir, no es para ti.  ¿Cómo funciona este bot? El bot analiza múltiples factores del mercado en diferentes temporalidades para tomar decisiones muy estrictas. Solo entra en operación cuando detecta una confluencia perfecta d
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
TDI Laguerre: El TDI Laguerre es una evolución del popular indicador Traders Dynamic Index (TDI) , que reemplaza el RSI clásico por un filtro Laguerre para ofrecer una lectura más fluida, sensible y precisa de la acción del precio. Esta versión avanzada combina elementos de volatilidad, medias móviles y detección de señales visuales con alertas configurables.  ¿Qué hace este indicador? Este indicador representa: Una línea Laguerre suavizada basada en el precio de cierre. Una línea de señal EMA d
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicador Avanzado de Volatilidad y Compresión BB KC Hybrid Squeeze Band es un indicador técnico de nueva generación que combina de forma inteligente las Bandas de Bollinger (BB) y el Canal de Keltner (KC) en una única estructura híbrida. Diseñado para ofrecer una lectura más precisa del entorno de volatilidad, compresión y expansión del mercado, este indicador permite detectar zonas clave de oportunidad con mayor anticipación y menor ruido. ¿Qué hace? 1. Cálculo de B
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El MultiFrame Momentum es un indicador avanzado que analiza simultáneamente múltiples temporalidades del mercado para identificar momentos de convergencia direccional. Su diseño único busca coincidencias de momentum entre distintos timeframes, generando señales visuales claras mediante una línea que cambia entre verde (alcista), roja (bajista) y gris (neutral). Configuración Esencial y Pruebas La efectividad del indicador depende completamente de la configuración personalizada de temporalidades
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Legion of Soldiers – Manual de Uso Enfoque Principal El Legion of Soldiers está diseñado como un indicador de re-entradas dentro de estrategias tendenciales ya establecidas . Este indicador no define la tendencia por sí mismo, sino que se utiliza para acompañar y reforzar un sistema tendencial previamente identificado. La dirección de la tendencia debe ser previamente confirmada usando herramientas como: MarketCrack – Whale Detector (recomendado). O cualquier otra estrategia de detección de ten
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El Oracle Oscillator es una verdadera revolución en el análisis técnico. En lugar de obligar al trader a vigilar varios osciladores al mismo tiempo —como RSI, Estocástico, Williams %R, DeMarker y Filtro Laguerre— este indicador unifica lo mejor de cada uno en una sola línea híbrida (color DodgerBlue), perfectamente calibrada para ser   reactiva ante los movimientos reales   mientras   filtra el ruido del mercado , evitando los falsos impulsos que confunden a tantos traders. ¿Por qué es superior
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Descubre los secretos que los grandes jugadores no quieren que veas. ¿Alguna vez te has preguntado si las “ballenas” del mercado siempre entran a la misma hora y en la misma dirección? Este indicador te lo muestra. No da señales de entrada, pero revela patrones históricos de movimiento por hora o día que normalmente pasarían desapercibidos. Por ejemplo, podrías descubrir que los jueves a las 15:00 el EURUSD tiene un 80% de probabilidad de moverse al alza . Ideal para traders que quieren confirma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario