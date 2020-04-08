Dragon Bands Z: Indicador de Análisis de Tendencia Visual

Dragon Bands Z es un indicador diseñado para simplificar la lectura del gráfico mediante la consolidación visual de múltiples fuentes técnicas. Su objetivo es proporcionar una indicación clara de la dirección del mercado y su fuerza, sin la necesidad de gráficos saturados de múltiples indicadores.

El indicador utiliza un relleno de color híbrido para traducir la acción del precio en cuatro estados visuales primarios:

Verde: Indica una fuerza direccional alcista predominante.

Rojo: Confirma una fuerza direccional bajista predominante.

Amarillo: Sugiere una fase de baja volatilidad o consolidación.

Gris: Señala indecisión en el mercado, sugiriendo la necesidad de esperar una confirmación de la dirección.

Esta metodología permite una lectura rápida de la tendencia actual. A diferencia de analizar varios indicadores por separado, Dragon Bands Z fusiona el análisis para una visión unificada.

Características Clave

Claridad Visual: Traduce la información técnica compleja en un código de color sencillo.

Análisis Multitemporal: Incluye un panel para ratificar la señal o la tendencia en otros marcos temporales, lo que ayuda a alinear las operaciones con la tendencia mayor.

Versatilidad: Es adecuado para el análisis en marcos temporales cortos (scalping) y largos (swing trading), ya que enfoca su funcionalidad en confirmar direcciones.

Dragon Bands Z busca ser una herramienta de soporte que potencie tu estrategia actual, eliminando el ruido visual para dejar solo la información esencial de la tendencia.





Dragon Bands Z fue diseñado para potenciar la lectura del mercado a través de una. La primera, las(Bollinger + Keltner + Envelopes), genera un canal adaptativo que responde mejor a la volatilidad real y evita falsos rompimientos típicos de cada sistema por separado. La segunda, el(ADX + MACD + Estocástico), integra dirección y fuerza de tendencia bajo un consenso tripartito, reduciendo la subjetividad de señales aisladas. La tercera, el(RSI + Williams %R), valida que la aceleración del precio acompañe la dirección principal, eliminando divergencias engañosas. Toda esta información se traduce en una, donde cada tono representa la síntesis directa del consenso técnico: alcista, bajista, compresión o conflicto. El resultado es una herramienta que condensa la potencia de siete indicadores en una sola lectura clara y operativa, maximizando precisión y velocidad de decisión.



