Dragon Bands Z: 시각적 추세 분석 지표

Dragon Bands Z는 여러 기술적 소스를 시각적으로 통합하여 차트 판독을 단순화하도록 설계된 지표입니다. 이 지표의 목표는 여러 개별 지표로 인해 차트가 복잡해질 필요 없이 시장 방향과 강도에 대한 명확한 지표를 제공하는 것입니다.

이 지표는 하이브리드 색상 채우기를 사용하여 가격 움직임을 네 가지 주요 시각적 상태로 변환합니다.

녹색: 우세한 상승 방향의 힘을 나타냅니다.

빨간색: 우세한 하락 방향의 힘을 확인합니다.

노란색: 낮은 변동성 또는 통합 단계를 시사합니다.

회색: 시장의 불확실성을 나타내며, 방향 확인을 기다려야 함을 시사합니다.

이 방법론은 현재 추세를 빠르게 평가할 수 있도록 합니다. 여러 지표를 개별적으로 분석하는 것과 달리, Dragon Bands Z는 분석을 통합하여 통일된 시각을 제공합니다.

주요 기능

시각적 명확성: 복잡한 기술 정보를 단순한 색상 코드로 변환합니다.

다중 시간대 분석: 다른 시간대에서 신호 또는 추세를 확인할 수 있는 패널을 포함하여, 주요 추세와 거래를 일치시키는 데 도움을 줍니다.

다용성: 기능이 방향 확인에 중점을 두고 있으므로 단기(스캘핑) 및 장기(스윙 트레이딩) 시간대 분석에 모두 적합합니다.

Dragon Bands Z는 시각적 혼란을 제거하고 추세의 본질적인 정보만을 남겨 현재 전략을 강화하는 지원 도구가 되기를 목표로 합니다.

DRAGON BANDS Z (기술 정보)

Dragon Bands Z는 3계층 하이브리드 아키텍처를 통해 시장 판독 능력을 향상시키도록 설계되었습니다. 첫 번째 계층인 하이브리드 밴드(볼린저 밴드 + 켈트너 채널 + 엔벨롭)는 실제 변동성에 더 잘 반응하고 각 시스템별로 발생하는 일반적인 거짓 돌파를 방지하는 적응형 채널을 생성합니다. 두 번째 계층인 신호 엔진(ADX + MACD + 스토캐스틱)은 3자간 합의를 통해 추세 방향과 강도를 통합하여 고립된 신호의 주관성을 줄입니다. 세 번째 계층인 모멘텀 필터(RSI + Williams %R)는 가격 가속이 주요 방향과 동반되는지 확인하여 오해의 소지가 있는 다이버전스를 제거합니다. 이 모든 정보는 4가지 색상으로 단순화된 시각적 출력으로 변환되며, 각 색상은 기술적 합의(상승, 하락, 압축 또는 충돌)를 직접적으로 나타냅니다. 그 결과, 7가지 지표의 강력한 기능을 단 하나의 명확하고 실용적인 판독으로 응축하여 정밀도와 의사 결정 속도를 극대화하는 도구가 탄생했습니다.