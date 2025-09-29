Dragon Bands Z: Visueller Trendanalyse-Indikator

Dragon Bands Z ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um die Chart-Lektüre durch die visuelle Konsolidierung mehrerer technischer Quellen zu vereinfachen. Sein Ziel ist es, eine klare Indikation der Marktrichtung und ihrer Stärke zu liefern, ohne dass Charts mit zahlreichen einzelnen Indikatoren überladen werden.

Der Indikator verwendet eine hybride Farbfüllung, um die Preisaktion in vier primäre visuelle Zustände zu übersetzen:

Grün: Zeigt eine vorherrschende Aufwärtsbewegung an.

Rot: Bestätigt eine vorherrschende Abwärtsbewegung.

Gelb: Deutet auf eine Phase geringer Volatilität oder Konsolidierung hin.

Grau: Signalisiert Marktunentschlossenheit und legt nahe, auf eine Richtungsbestätigung zu warten.

Diese Methodik ermöglicht eine schnelle Beurteilung des aktuellen Trends. Im Gegensatz zur Analyse mehrerer Indikatoren separat, verschmilzt Dragon Bands Z die Analyse für eine einheitliche Sicht.

Hauptmerkmale

Visuelle Klarheit: Übersetzt komplexe technische Informationen in einen einfachen Farbcode.

Multizeitrahmen-Analyse: Enthält ein Panel zur Bestätigung des Signals oder Trends über andere Zeitrahmen hinweg, was hilft, Trades mit dem übergeordneten Trend abzustimmen.

Vielseitigkeit: Er ist sowohl für die Analyse in kurzen Zeitrahmen (Scalping) als auch in langen Zeitrahmen (Swing Trading) geeignet, da seine Funktionalität auf die Bestätigung von Richtungen ausgerichtet ist.

Dragon Bands Z soll ein Unterstützungstool sein, das Ihre aktuelle Strategie verbessert, indem es visuelles Rauschen eliminiert, um nur die wesentlichen Trendinformationen übrig zu lassen.

DRAGON BANDS Z (Technische Informationen)

Dragon Bands Z wurde entwickelt, um die Marktanalyse durch eine dreischichtige Hybridarchitektur zu verbessern. Die erste Schicht, die Hybrid-Bänder (Bollinger + Keltner + Envelopes), erzeugt einen adaptiven Kanal, der besser auf die reale Volatilität reagiert und falsche Ausbrüche, die für jedes System einzeln typisch sind, vermeidet. Die zweite Schicht, die Signal-Engine (ADX + MACD + Stochastik), integriert Trendrichtung und -stärke basierend auf einem dreiseitigen Konsens, wodurch die Subjektivität isolierter Signale reduziert wird. Die dritte Schicht, der Momentum-Filter (RSI + Williams %R), validiert, dass die Preisbeschleunigung die Hauptrichtung begleitet, wodurch irreführende Divergenzen eliminiert werden. All diese Informationen werden in eine vereinfachte visuelle Ausgabe in vier Farben übersetzt, wobei jeder Ton die direkte Synthese des technischen Konsenses darstellt: bullisch, bärisch, Kompression oder Konflikt. Das Ergebnis ist ein Tool, das die Leistung von sieben Indikatoren in einer einzigen, klaren und operativen Ablesung kondensiert und so Präzision und Entscheidungsgeschwindigkeit maximiert.