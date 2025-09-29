Dragon Bands Z

Dragon Bands Z: Visueller Trendanalyse-Indikator

Dragon Bands Z ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um die Chart-Lektüre durch die visuelle Konsolidierung mehrerer technischer Quellen zu vereinfachen. Sein Ziel ist es, eine klare Indikation der Marktrichtung und ihrer Stärke zu liefern, ohne dass Charts mit zahlreichen einzelnen Indikatoren überladen werden.

Der Indikator verwendet eine hybride Farbfüllung, um die Preisaktion in vier primäre visuelle Zustände zu übersetzen:

  • Grün: Zeigt eine vorherrschende Aufwärtsbewegung an.

  • Rot: Bestätigt eine vorherrschende Abwärtsbewegung.

  • Gelb: Deutet auf eine Phase geringer Volatilität oder Konsolidierung hin.

  • Grau: Signalisiert Marktunentschlossenheit und legt nahe, auf eine Richtungsbestätigung zu warten.

Diese Methodik ermöglicht eine schnelle Beurteilung des aktuellen Trends. Im Gegensatz zur Analyse mehrerer Indikatoren separat, verschmilzt Dragon Bands Z die Analyse für eine einheitliche Sicht.

Hauptmerkmale

  • Visuelle Klarheit: Übersetzt komplexe technische Informationen in einen einfachen Farbcode.

  • Multizeitrahmen-Analyse: Enthält ein Panel zur Bestätigung des Signals oder Trends über andere Zeitrahmen hinweg, was hilft, Trades mit dem übergeordneten Trend abzustimmen.

  • Vielseitigkeit: Er ist sowohl für die Analyse in kurzen Zeitrahmen (Scalping) als auch in langen Zeitrahmen (Swing Trading) geeignet, da seine Funktionalität auf die Bestätigung von Richtungen ausgerichtet ist.

Dragon Bands Z soll ein Unterstützungstool sein, das Ihre aktuelle Strategie verbessert, indem es visuelles Rauschen eliminiert, um nur die wesentlichen Trendinformationen übrig zu lassen.

DRAGON BANDS Z (Technische Informationen)

Dragon Bands Z wurde entwickelt, um die Marktanalyse durch eine dreischichtige Hybridarchitektur zu verbessern. Die erste Schicht, die Hybrid-Bänder (Bollinger + Keltner + Envelopes), erzeugt einen adaptiven Kanal, der besser auf die reale Volatilität reagiert und falsche Ausbrüche, die für jedes System einzeln typisch sind, vermeidet. Die zweite Schicht, die Signal-Engine (ADX + MACD + Stochastik), integriert Trendrichtung und -stärke basierend auf einem dreiseitigen Konsens, wodurch die Subjektivität isolierter Signale reduziert wird. Die dritte Schicht, der Momentum-Filter (RSI + Williams %R), validiert, dass die Preisbeschleunigung die Hauptrichtung begleitet, wodurch irreführende Divergenzen eliminiert werden. All diese Informationen werden in eine vereinfachte visuelle Ausgabe in vier Farben übersetzt, wobei jeder Ton die direkte Synthese des technischen Konsenses darstellt: bullisch, bärisch, Kompression oder Konflikt. Das Ergebnis ist ein Tool, das die Leistung von sieben Indikatoren in einer einzigen, klaren und operativen Ablesung kondensiert und so Präzision und Entscheidungsgeschwindigkeit maximiert.


Empfohlene Produkte
SLS Tutelege
Hope Salang
Indikatoren
Produktname: SavasaLaS Tutelage | Pro Preis-Aktions-Kompass Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie zu handeln mit Confluence. SavasaLaS Tutelage ist nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Handelssystem für den ernsthaften Price Action Trader. Es eliminiert Chart-Rauschen, indem es die drei Säulen des institutionellen Handels strikt durchsetzt: Marktstruktur , Trendrichtung und Candlestick-Verifizierung . Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die Ihren Chart mit schwachen Signalen überflut
FREE
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 4-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Indikators hier. HURRY! Preiserhö
Solar Prediction
Dmitry Naumov
Indikatoren
Solar Prediction - Indikator für die Marktpreisanalyse Solar Prediction ist ein Tool zur Analyse von Marktpreisbewegungen. Der Indikator verarbeitet die Marktdynamik und hilft, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Marktdatenanalyse ohne zusätzliche Indikatoren Flexible Anwendung - funktioniert auf verschiedenen Zeitrahmen Einfache Bedienung - sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen - verfolgt Änderu
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Adaptive SR Zones - Ausbruch Edition Adaptive SR Zones ist ein MetaTrader 5-Indikator der nächsten Generation, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandszonen abbildet und Ausbruchsaktivitäten in Echtzeit verfolgt. Er wurde für Händler entwickelt, die sich auf die Marktstruktur und das Zusammentreffen von Zonen verlassen. Er kombiniert Multi-Timeframe-Analysen , eine Logik zur Bestätigung von Ausbrüchen und anpassbare Alarme in einem leistungsstarken Tool. Kein Neulackieren. Hauptmerkmale D
CChart
Rong Bin Su
Indikatoren
Überblick In der schnelllebigen Welt der Devisen- und Finanzmärkte sind schnelle Reaktionen und präzise Entscheidungen von entscheidender Bedeutung. Das Standard-MetaTrader 5-Terminal unterstützt jedoch nur ein Minimum an 1-Minuten-Charts, was die Sensibilität des Händlers für Marktschwankungen einschränkt. Um dieses Problem zu lösen, führen wir den Second-Level Chart Candlestick Indicator ein, der es Ihnen ermöglicht, die Marktdynamik von 1 Sekunde bis 30 Sekunden mühelos in einem Sub-Chart zu
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Trend Exhaustion Williams
Mudit Agarwal
Indikatoren
Zwei-Perioden-Williams-%R-Oszillator für MT5 Ein ausgeklügelter Detektor für die Trenderschöpfung, der zwei Williams %R Oszillatoren kombiniert, um durch eine Konfluenzanalyse hochwahrscheinliche Umkehrmöglichkeiten zu identifizieren. ======================================================================================== Wichtigste Merkmale Intelligentes Dual-Signal-System Schnelle und langsame Williams %R-Perioden , die zusammenlaufen Erkennung von Trenderschöpfung in Echtzeit mit zuverlässige
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Indikatoren
Der Indikator hilft, gleichzeitig nach einer gewissen Korrektur in einen Trade einzutreten, der dem Trend folgt. Es findet starke Trendbewegungen eines Währungspaares auf einer bestimmten Anzahl von Balken und findet auch Korrekturniveaus für diesen Trend. Wenn der Trend stark genug ist und die Korrektur der in den Parametern angegebenen entspricht, signalisiert der Indikator dies. Sie können unterschiedliche Korrekturwerte einstellen, besser geeignet sind die Werte von 38, 50 und 62 (Fibonacci
Dark Breakout MT5
Marco Solito
3.67 (3)
Indikatoren
Dark Breakout ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf der Trendfolgestrategie und liefert ein Einstiegssignal bei einem Ausbruch. Das Signal wird durch einen Pfeil dargestellt, der den Durchbruch des Niveaus bestätigt. Mit diesem Indikator kann man bei einem guten Preis einsteigen, um dem Haupttrend des aktuellen Instruments zu folgen. Es wird empfohlen, ECN-Broker mit niedrigen Spreads zu verwenden. Dieser Indikator malt nicht nach und verzögert nicht . Empfohle
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experten
Alphabet AI ist ein Berater, der nach der Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Das bedeutet, dass er die natürliche Eigenschaft der Märkte nutzt, nach starken Abweichungen zu ihren Durchschnittswerten zurückzukehren. Der Algorithmus analysiert ständig den aktuellen Preis des Vermögenswerts und vergleicht ihn mit den berechneten Durchschnittswerten. Weicht der Preis deutlich vom Durchschnittswert ab, interpretiert der Berater dies als Handlungssignal: Wird die Obergrenze überschritten, eröffnet er
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indikatoren
AI Adaptive Market Holographic System Indicator basierend auf Mikrostruktur und Feldtheorie Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden die Konstruktionsprinzipien und der Implementierungsmechanismus eines neuartigen Finanzmarktanalysewerkzeugs untersucht - das KI-Selbstregulierungssystem mit Mikrogravitationsregression. Dieses System vereint die Theorie der Marktmikrostruktur, die klassische Mechanik (Elastizitäts- und Gravitationsmodelle), die Theorie der Informationsentropie und adaptive KI-Alg
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Indikatoren
CISD Levels Pro zeichnet automatisch CISD-Kauf- und -Verkaufslevels direkt auf Ihrem Chart. Es hebt schwebende Niveaus hervor, während sie sich bilden, und markiert dann bestätigte Niveaus, nachdem die Bestätigungskerze geschlossen wurde. Optionale Bestätigungspfeile helfen Ihnen, das Signal schnell zu erkennen. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die eine klare, einfache Visualisierung der CISD-Levels ohne zusätzliche Indikatoren oder Unordnung wünschen. Hauptmerkmale Zeichnet Bullish
BinaWin NoTouch
Juan Fernando Urrego Alvarez
Indikatoren
BinaWin NoTouch ist ein Indikator, der ein Alarmsignal sendet, wenn der Handel in der richtigen Position ist, um auf den Zusammenbruch eines Seitenmarktes zu warten. Er wurde speziell für den Handel mit der "No Touch"-Strategie der Binary.Com-Plattform mit den synthetischen Indizes N.10, N.25, N.50, N.75 und N.100 entwickelt. Ebenso kann der Handel mit der konventionellen CALL- und PUT-Strategie jeder Plattform für binäre Optionen durchgeführt werden. Voraussetzungen für die Verwendung des I
FREE
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Impulsfraktal-Indikator - ist ein gegen den Trend gerichtetes komplexes Marktfraktalmuster. Der Markt erzeugt einen Bullen/Bären-Impuls, der Trend beginnt, Fraktale auf der impulsiven Welle sind ein aggressives Pullback-Signal. Der Kaufpfeil wird gezeichnet, wenn der Markt bärisch ist und sein Impuls ein Aufwärtsfraktal zeigt, und der Verkaufspfeil wird gezeichnet, wenn der Markt bullisch ist und sein Impuls ein Abwärtsfraktal zeigt. Die einstellbaren Eingaben des Hauptindikators : impulsePerio
TilsonT3
Jonathan Pereira
5 (1)
Indikatoren
Der gleitende T3-Durchschnitt von Tillson wurde der Welt der technischen Analyse in dem Artikel "A Better Moving Average" vorgestellt, der in der amerikanischen Zeitschrift Technical Analysis of Stock Commodities veröffentlicht wurde. Der von Tim Tillson entwickelte gleitende Durchschnitt faszinierte schon bald die Analysten und Händler auf den Futures-Märkten, da er die Preisreihen glättet und gleichzeitig die für Trendfolgesysteme typische Verzögerung (Lag) verringert.
FREE
Super Scanner
Li Wei Huang
Indikatoren
【Super Scanner】Indikator Einführung : Die Farbe des Superscanners, die grün ist und nach oben steigt, bedeutet, dass der Preistrend nach oben geht, die Farbe des Superscanners, die rot ist und nach unten geht, bedeutet, dass der Preistrend nach unten geht. Es ist sehr einfach, damit den Markttrend zu beurteilen! Was noch besser ist, ist, dass die offenen Parameter der Indikatoren den Anlegern erlauben, sich anzupassen. Sie können den【Super Scanner】nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Stellen Si
PriceActionOracle
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Der PriceActionOracle-Indikator vereinfacht Ihren Entscheidungsfindungsprozess beim Handel erheblich, da er präzise Signale für Marktumkehrungen liefert. Er basiert auf einem eingebauten Algorithmus, der nicht nur mögliche Umkehrungen erkennt, sondern diese auch an Unterstützungs- und Widerstandsebenen bestätigt. Dieser Indikator verkörpert das Konzept der Marktzyklizität in einer Form der technischen Analyse. PriceActionOracle verfolgt den Markttrend mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit und
Stop Grabber Pattern MT5
Samil Bozuyuk
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator bestimmt ein spezielles Muster von Joe Dinapoli. Er gibt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Kauf- und Verkaufssignale. Der Indikator malt nicht neu. Verwendung des Indikators Kaufsignal ''B'' Einstieg: Marktkaufauftrag bei Signalbalkenschluss Stop: Tiefststand des Signalbalkens Gewinnmitnahme: Erstes Swing-Hoch Verkaufssignal ''S'' Eingabe: Markt-Verkaufsorder bei Schließen des Signalbalkens Stop: Höchststand des Signalbalkens Gewinnmitnahme: Erstes Swing-Tief Parameter des Indikat
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Hammer Star
Arkadii Zagorulko
Indikatoren
Hammer & Star Bar Indikator für MT5 Erkennen Sie schnell Schlüssel-Reversal-Muster wie Hammer und Star Bar für optimale Einstiege. Funktionen: Hoch/Tief-Erkennung der letzten X Bars Anpassbares Schatten-Körper-Verhältnis Gegenüberliegende Schattenbestätigung Push-Benachrichtigungen & Chart-Meldungen Empfohlener TF: H4 Vorteile: Für Anfänger und erfahrene Trader Vollständig anpassbar Kein Repainting , zuverlässige Signale Steigern Sie Ihr Trading mit dem Hammer & Star Bar Indikator für MT5!
Elephant Candle MT5
David Leander Tschacher
Indikatoren
Die Elefantenkerze ist ein Indikator für MT5. Er zeichnet Pfeile, wenn starke bullische oder bearische Kerzen erscheinen. Starke Kerzen leiten häufig einen neuen Trend ein. Die Pfeile können in Expert Advisors verwendet werden. Dieser Indikator kann bereits bestehende Handelsstrategien verbessern. Der Indikator ist sehr schnell und malt nicht nach. Eingaben Zeitraum Kerze Multiplikator Candle Niceness [%] Pfeilgröße Warnung aktivieren Push-Benachrichtigung aktivieren E-Mail aktivieren
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Angebots- und Nachfrageindikator + KOSTENLOSES Währungsstärkenmessgerät ADD-ON Suchen Sie nach einem leistungsstarken Tool, das Ihnen hilft, die reaktionsfreudigsten Zonen auf dem Devisenmarkt zu identifizieren? Unser Angebots- und Nachfrageindikator für MetaTrader 4 und 5 ist genau das, was Sie brauchen. Mit seinen fortschrittlichen Algorithmen und Echtzeitanalysen hilft dieser Indikator Händlern aller Erfahrungsstufen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Der Angebots- und Nachfrageindi
Visual Vortex Trend Strength Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Der Visual Vortex Trend Strength Indicator soll Händlern helfen, die Stärke und Richtung von Trends einzuschätzen und so bessere Handelsplatzierungen und Ausstiegsstrategien zu ermöglichen. Er ist zwar nicht optimiert, bietet aber Flexibilität für die Anpassung an persönliche Handelsvorlieben und -strategien. Wie es funktioniert: Trend-Bestätigung: Hilft festzustellen, ob sich der Markt in einem Trend oder einer Spanne befindet. Analyse der Stärke: Misst die Stärke des Trends und hilft bei der
Trend is real
Ivan Simonika
Indikatoren
Trotz der scheinbaren Einfachheit des Indikators verfügt er im Inneren über komplexe analytische Algorithmen, mit denen das System die Momente der Eingaben bestimmt. Der Indikator gibt genaue und rechtzeitige Signale zum Ein- und Ausstieg aus der Transaktion, die auf der aktuellen Kerze erscheinen. Der Hauptzweck dieses Indikators besteht darin, die Ein- und Ausstiegszeitpunkte von Transaktionen zu bestimmen. Daher zeigt der Trend Revers-Indikator nur die Trendlinie und die Einstiegspunkte an,
EYeQ Indicator
Amos Chacha
Indikatoren
EYeQ Indicator ist ein leistungsstarkes Tool, um Einstiegssignale für STEP INDEX, VOLATILITY 10, 25,50,75 100, BOOM und CRUSH anzubieten. Es ist effektiver zum Fangen von SPIKES auf BOOM und CRUSH 300, 500 und 1000. Der EYeQ-Indikator analysiert Märkte über mehrere Zeiträume hinweg und findet basierend auf Trends die am besten geeigneten Einstiegspunkte. Sie müssen nur die Desktop-Benachrichtigungen einschalten, damit Sie benachrichtigt werden können, wenn Signale freigegeben werden. Erlauben
Channels Universal
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Channel Universal weiß, wie man einen Forex-Kanal richtig aufbaut und bildet eine klassische Handelsstrategie, die einfach auszuführen ist und daher auch für Anfänger zugänglich ist. Preiskanäle funktionieren bei allen Handelsaktiva und Zeitrahmen gleichermaßen gut, sie können sowohl unabhängig als auch mit zusätzlicher Bestätigung durch Oszillatoren und Marktvolumen verwendet werden. Wenn Sie sich den Kurs ansehen und versuchen, die einfachsten visuellen Muster zu erkennen, werden Sie sofort
Asia London New York Session Kill Zone Mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indikatoren
Session Killzonen mit Panel für schnelle Änderungen. Asien Killzone London Killzone New York Killzone London Schluss-Killzone In diesem Indikator werden GMT+2-Zeiten verwendet, die bei vielen Brokern üblich sind. Lesen Sie das Bild in den Screenshots, um mehr über die Sitzungseinstellungen zu erfahren Die Sitzungszeiten können entsprechend den Zeiten Ihres Brokers und der Sommerzeit geändert werden. Danke :) Ich bin immer offen für Feedback und Kritik, wenn es mir hilft, Ihnen mehr Wert zu biet
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
Indikatoren
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - German Version Der SSL ST Strategy MT5 Indikator ist ein technisches Analysetool, das Trader dabei unterstützt, Kauf- und Verkaufssignale im Handelschart klar zu erkennen. Er bietet visuelle Indikatoren wie Linien und Pfeile sowie Sound-, Popup- und Push-Benachrichtigungen, um Trader umgehend zu benachrichtigen, wenn eine Handelsmöglichkeit auftritt. ## Hauptvorteile - Bietet klare visuelle Signale direkt auf dem Chart mit Hilfe von farbigen Linien (SSL1 und
FREE
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Indikatoren
Der Xtrade Trend Detector ist ein Indikator, der in der Lage ist, die besten Gelegenheiten zum Eingehen einer Position an jedem Aktienmarkt zu finden. In der Tat ist er ein großartiges Werkzeug für Scalper, aber auch für Daytrader. Sie können ihn also verwenden, um Bereiche zu identifizieren, in denen gehandelt werden soll, denn er lässt sich leicht in ein Diagramm einfügen. Ich verwende es, um Trends auf großen Zeitskalen zu erkennen und Positionen auf kleinen Zeitskalen einzugehen. Zögern Sie
Trend Enthusiasm Indicator
eSoftrade
Indikatoren
Wir stellen den Trend Enthusiasm Indicator (TEI) vor, das ultimative Tool zur Gewinnmaximierung auf dem Parkett. Dieser innovative Indikator kombiniert die Kraft der Trendanalyse mit der Aufregung der Marktstimmung und verschafft Händlern einen einzigartigen Vorteil in den sich ständig verändernden Finanzmärkten. Der TEI verwendet fortschrittliche Algorithmen, um den zugrunde liegenden Trend eines Finanzinstruments und den Enthusiasmus von Händlern zu analysieren, um Gelegenheiten mit hohem G
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Breakout PRO       ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zone-Strategie auf ein neues Niveau zu heben. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen u
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stel
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indikatoren
Elliot Waves Analyzer Pro berechnet Elliot Waves, um die Trendrichtung und Einstiegslevels zu identifizieren. Hauptsächlich für Swing-Trading-Strategien. Normalerweise würde man eine Position in Trendrichtung für Welle 3 oder eine Korrektur für Welle C eröffnen. Dieser Indikator zeichnet die Zielniveaus für die aktuelle und die nächste Welle. Die wichtigsten Regeln der Elliot-Wellen-Analyse werden durch den Indikator verifiziert. Die Pro-Version analysiert mehrere Timeframes und zeigt die Subwav
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt eine Heatmap basierend auf der Markttiefe des aktuellen Symbols oder eines anderen Symbols. Ein anderes Symbol ist nützlich, wenn Sie mit Terminkontrakten handeln und ein Kontrakt in "Mini" und "Full" aufgeteilt ist. In Brasilien (B3 - BMF&Bovespa) zum Beispiel sind WDO und DOL Devisenterminkontrakte von BRL/USD (wobei 1 DOL = 5 WDO) und große Banken arbeiten hauptsächlich mit DOL (wo Liquidität wichtig ist). Bitte verwenden Sie den M1-Zeitrahmen , da die Objekte zu kl
Volume at Price VAP
Samuele Borella
Indikatoren
Volumen zum Preis (VAP) VAP ist eine rechts verankerte Volume Profile Heatmap für MetaTrader 5, die für eine saubere, schnelle und stabile Ausführung auf jedem Chart entwickelt wurde. Sie zeigt an , wo sich die Handelsaktivitäten häufen, und nicht nur, wann. So können Sie Saldo/Gleichgewicht, Spot-Wert-Migration ablesen und Trades mit präzisen Referenzen planen: VAH, VAL, und POC . Was VAP zeigt Heatmap-Profil (Tick-Volumen): Ein kompaktes, rechts verankertes Histogramm, das mit dem Diagramm s
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen.     Neue Eigenschaften:     Warnungen, w
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Weitere Produkte dieses Autors
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Indikatoren
Trend BB MACD Indikator mit ADX-Filter Der Trend BB MACD mit ADX-Filter ist ein fortschrittliches technisches Werkzeug, das Bollinger-Bänder (BB) , MACD und den Average Directional Index (ADX) kombiniert. Er integriert nun ein vollständiges System zur Richtungsanalyse mit +DI und -DI sowie Optionen zur Kreuzbestätigung mit dem MACD. Er wurde entwickelt, um präzise und gefilterte Handelssignale zu liefern, optimiert für Scalping , Intraday-Handel und Swing-Trading . Er hilft nicht nur, die Richtu
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Projective SR – Echtzeit-projizierte Unterstützung und Widerstände Projective SR ist ein fortschrittlicher Indikator, der automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandspunkte im Chart erkennt und diese diagonal und dynamisch in die Zukunft projiziert . Er antizipiert somit mögliche Zonen, in denen der Preis reagieren könnte. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die nur feste Niveaus anzeigen, analysiert Projective SR die Preisgeometrie , identifiziert die relevantesten Pivots und ze
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Advanced ADX Pro: Bringen Sie Ihre ADX-Analyse auf das nächste Level  Der Advanced ADX Pro ist ein fortschrittliches Trading-Tool, das entwickelt wurde, um Ihre Erfahrung mit dem traditionellen Average Directional Index (ADX) Indikator zu revolutionieren. Er wurde geschaffen, um mehr Komfort, Kontrolle und visuelle sowie akustische Klarheit zu bieten, und geht weit über die Fähigkeiten des nativen ADX von MetaTrader 5 (MT5) hinaus.  Was ist der ADX und warum ist er entscheidend?  Der ADX ist ein
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Was macht dieser Indikator? Er analysiert das Chart automatisch, um Elliott-Wellen-Muster (Impulse und Korrekturen) zu identifizieren, und zeigt Ihnen in Echtzeit, wo sich die Wellen 1, 2, 3, 4 und 5 befinden. Zusätzlich beinhaltet er Preisprognosen , Volumenbestätigungen und Dreieckserkennung . Welche Verbesserungen bietet die "Radar"-Version? Zielprojektion: Sie schlägt vor, wohin der Preis in Welle 5 gehen könnte. Volumenbestätigung: Sie bestätigt, ob das Volumen das erkannte Muster unterstüt
FREE
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
Indikatoren
StochW%R Momentum Oszillator – Ihr intelligenter hybrider Momentum-Indikator Präzision. Rauschfilterung. Zuverlässiger. Sind Sie es leid, dass traditionelle Oszillatoren in volatilen Märkten falsche Signale erzeugen? Der StochW%R Momentum Oszillator ist die Evolution zur Analyse des Momentums und kombiniert das Beste aus dem Stochastik und dem Williams %R in einem einzigen leistungsstarken und anpassbaren Indikator. Hauptvorteil: Er reduziert das Marktrauschen und bietet dank seines intelligente
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Virtual Candle Blocks – Visualisiere den Markt ohne Grenzen Virtual Candle Blocks ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5, mit dem Sie Kerzen jeder benutzerdefinierten Zeitspanne erstellen und visualisieren können, auch jene, die nicht nativ in der Plattform existieren. Haupteigenschaften: Benutzerdefinierte Zeitspannen: Gruppieren Sie die Basiskerzen in Blöcken der gewünschten Dauer (z. B. 5h, 14h, 28h, 72h usw.), um eine neue virtuelle Kerze zu erstellen. Dies ermöglicht Ihnen den
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitys
Theme Switcher - Passen Sie Ihr Trading-Terminal an Beschreibung Der Theme Switcher ist ein interaktives Panel, mit dem Sie das Farbschema Ihres Charts in MetaTrader 5 schnell ändern können. Dieser Indikator wurde für Trader entwickelt, die eine komfortable und personalisierte visuelle Umgebung suchen, und bietet eine Vielzahl von Themenstilen, inspiriert von Marken, Filmen und professionellen Designs. So verwenden Sie es Panel öffnen : Fügen Sie den Indikator einfach Ihrem Chart hinzu, und es e
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Was ist Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections ist ein umfassendes Handelssystem für MetaTrader 5, das Ihnen einen doppelten Vorteil bietet: Es identifiziert nicht nur hochwahrscheinliche Einstiegssignale (Kreuzung von gleitenden Durchschnitten) im gegenwärtigen Moment, sondern zeichnet auch eine visuelle Karte mit möglichen zukünftigen Marktszenarien . Stellen Sie es sich als ein 2-in-1-System vor: Ein intelligenter Signalgeber , der Ihnen sagt, wann Sie handeln sollten (Kreuzungen der Pi-G
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
LCD Laguerre Convergence Divergence: Ein fortschrittlicher MACD-Indikator Der LCD Laguerre Convergence Divergence ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der entwickelt wurde, um den klassischen MACD zu verbessern. Er bietet eine schnellere, sensiblere und adaptivere Erkennung von Momentum. Sein Hauptvorteil ist die Verwendung von Laguerre-Filtern , die präziser auf Preisänderungen reagieren als herkömmliche gleitende Durchschnitte. Hauptvorteile Höhere Sensibilität und geringere Verzög
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
MarketCrack – Whale Detector: Mit Smart Money im Einklang MarketCrack – Whale Detector ist ein professioneller Indikator, der entwickelt wurde, um die Aktivität großer Marktteilnehmer, bekannt als „Wale“, visuell und vorausschauend zu erkennen. Sein Zweck ist es, Schlüsselmomente erheblichen institutionellen Drucks zu identifizieren, wodurch Trader sich an der Richtung des intelligenten Geldes ausrichten und strategische Entscheidungen mit größerem Vertrauen treffen können. Funktionalität und Zi
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Scalping Timer – Echtzeitpräzision für anspruchsvolle Scalper Der Scalping Timer ist ein kompaktes visuelles Tool, das speziell für Scalper und Daytrader entwickelt wurde, die auf perfektes Timing und minimale Transaktionskosten angewiesen sind. Dieses Echtzeit-Panel zeigt zwei wesentliche Metriken für das Scalping an: Exakter Countdown der verbleibenden Zeit bis zum Schluss der im Chart eingestellten Kerze. Sofortige Visualisierung des aktuellen Spreads des Symbols. Mit diesen entscheidenden In
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um vollständige und strukturierte Handelsdaten im JSON-Format zu exportieren. Sein Ziel ist es, jedem kostenlosen oder kostenpflichtigen KI-Assistenten wie ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude oder DeepSeek die Analyse der Informationen zu ermöglichen und personalisierte Empfehlungen, Strategien und Erklärungen anzubieten. Besondere Empfehlung: DeepSeek Obwohl
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Der Laguerre RSI: Ein fortschrittlicher Oszillator für die Marktanalyse Der Laguerre RSI ist ein fortschrittlicher Oszillator, der auf digitalen Filtern basiert und von John Ehlers entwickelt wurde. Dieser Indikator glättet Preisschwankungen mithilfe einer Technik namens Laguerre-Filter , wodurch Überkaufs- und Überverkaufszonen präziser erkannt und Marktrauschen reduziert werden können. Der Laguerre RSI oszilliert zwischen 0 und 1 , und seine Standardniveaus sind: Überkauft: über 0.75 Überverka
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Trading Advisor - Eine helfende Hand Dieser Indikator wurde entwickelt, um Trader bei ihren Operationen zu beraten und zu begleiten , indem er eine quantitative Marktanalyse in Echtzeit anbietet. Er ist kein Werkzeug für automatische Entscheidungen, sondern ein intelligenter Assistent , der Folgendes bietet: Marktdiagnose (Aufwärts-/Abwärtstrend, Spanne, Volatilität) Allgemeine Empfehlungen (wann kaufen, verkaufen oder abwarten) Vorgeschlagenes Risikomanagement (Stop Loss und Take Profit basiere
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Intelligente Signale basierend auf Price Action mit erweiterten Filtern GoGo Breaker ist ein leistungsstarker Handelsindikator, der das "Master Candle" -Muster nutzt, um hochwahrscheinliche Handelschancen in Echtzeit zu identifizieren. Er wurde für Trader entwickelt, die schnelle und präzise Einstiege suchen und ist ideal für Scalping, Intraday und Swing-Trading . Erkennt automatisch Kauf-/Verkaufssignale mit klaren Pfeilen. Funktioniert auf allen Märkten:
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Correlation Nexus Correlation Nexus: Beherrschen Sie die Beziehung zwischen Paaren – direkt oder invers Correlation Nexus ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der Trading-Chancen basierend auf der statistischen Korrelation zwischen zwei Finanzinstrumenten erkennt. Dieses System ermöglicht es Tradern, sowohl von positiven (direkten) als auch von negativen (inversen) Korrelationen zu profitieren, indem es sich dynamisch an verschiedene Währungspaare, Indizes oder Rohst
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein fortschrittlicher Monitor für Verlustpositionen , der Ihnen helfen soll, rechtzeitig zu reagieren und Ihr Kapital zu schützen. Er analysiert in Echtzeit alle offenen Trades im aktuellen Symbol, berechnet die Volatilität mit ATR auf mehreren Zeitrahmen und bestimmt, wie nah der Preis an Ihrem Stop Loss ist. Er zeigt visuelle Linien ( dynamischer Stop Loss und Break-Even ) und ein Panel im Bloomberg-Stil mit wichtigen Informationen zu jedem Trade: Verlustprozentsatz im Ver
FREE
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Real-Time Synthetic FX Rate (Echtzeit-Synthetischer FX-Kurs) Der Real-Time Synthetic FX Rate ist ein fortschrittlicher Indikator, der entwickelt wurde, um eine robuste, synthetische Schätzung des Wechselkurses für jedes bei Ihrem Broker verfügbare Währungspaar (einschließlich Majors, Minors und Exoten) zu berechnen. Sein Ziel ist es, eine dynamische Referenz zu bieten, die die minütliche Preisbildung widerspiegelt und somit eine orientierende Anleitung vor der Veröffentlichung offizieller Kurse
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Adaptive Fibonacci Zones ist eine verbesserte, dynamische Version des klassischen MetaTrader 5 Fibonacci-Retracements. Der Hauptunterschied zum nativen Fibonacci-Tool besteht darin, dass Sie die Niveaus nicht manuell zeichnen müssen und auch nicht nach Gefühl entscheiden müssen, von welchem Punkt bis zu welchem Punkt das Retracement gemessen werden soll. Der Indikator übernimmt diese Arbeit für Sie: Er erkennt automatisch die Swings (relevanten Hochs und Tiefs) des Marktes mithilfe von Fraktalen
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Smart Volume Flow (Intelligenter Volumenfluss) Smart Volume Flow ist ein professionelles Volumenanalyse-Tool, das die Interpretation des Orderflusses auf ein höheres Niveau hebt. Es wurde entwickelt, um über das bloße Zählen von Balken hinauszugehen, indem es hybrides Volumen , Trendkontext , Multi-Timeframe-Filter und Validierung mit gerichteter Stärke (ADX und +DI/-DI) kombiniert. Sein Ziel ist es, die Marktaktivität zu zerlegen, zu gewichten und zu kontextualisieren , um Rohdaten in taktische
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Entdecken Sie die Geheimnisse, die die großen Marktteilnehmer Ihnen vorenthalten wollen. Haben Sie sich jemals gefragt, ob die Markt- „Wale“ immer zur gleichen Zeit und in die gleiche Richtung einsteigen? Dieser Indikator zeigt es Ihnen. Er liefert keine direkten Einstiegssignale, aber er enthüllt historische Bewegungsmuster nach Stunden oder Tagen , die normalerweise unbemerkt bleiben würden. Sie könnten beispielsweise feststellen, dass der EURUSD donnerstags um 15:00 Uhr eine 80%ige Wahrschein
FREE
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
"Die Schachstrategie angewandt auf den Forex-Handel" Stellen Sie sich den Markt als ein Schachbrett vor. Jeder technische Indikator ist eine einzigartige und mächtige Figur mit einer unverwechselbaren Funktion. Dieses intelligente System kombiniert sechs Schlüssel-"Figuren", die harmonisch zusammenarbeiten, um Einstiegssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen: Bauer (EMA 50): Ihr agiler Späher, der schnelle Veränderungen im kurzfristigen Trend erkennt. Turm (EMA 200): Eine unerschütterl
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
DominoSync DoubleSix: Ein fortschrittlicher Indikator für zuverlässigen Handel DominoSync DoubleSix ist ein fortschrittlicher Indikator, der Händlern hilft, zuverlässigere Einstiegssignale zu identifizieren, indem er mehrere Zeitrahmen analysiert und Kerzen mit geringem Volumen oder atypischen Spannen herausfiltert. Die Einstiegssignale werden im Histogramm des Indikators angezeigt, was eine klarere und weniger aufdringliche Analyse auf dem Preis-Chart ermöglicht. Was DominoSync DoubleSix Einzig
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Pro MA 5 – Die professionelle Suite für gleitende Durchschnitte  Das umfassendste System für gleitende Durchschnitte in MetaTrader 5 Pro MA 5 revolutioniert die technische Analyse, indem es eine leistungsstarke, anpassbare und effiziente Oberfläche zur präzisen Trenderkennung bietet.  Was ist Pro MA 5? Es ist ein fortschrittlicher Indikator, der bis zu 5 konfigurierbare gleitende Durchschnitte mit intelligenten Warnungen, einem interaktiven Panel und einem optimierten Design für den Handel mit j
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experten
AUI Bot - Künstlicher Ultra-Instinkt ACHTUNG: Dieser Bot ist NICHT für Sie, wenn Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Gewinne anstreben. Dieser Bot ist ausschließlich für JÄHRLICHE Rentabilität konzipiert. Wenn Sie also nicht bereit sind, ihn ein ganzes Jahr lang ohne Eingriffe ruhig arbeiten zu lassen, ist er nichts für Sie. Wie funktioniert dieser Bot? Der Bot analysiert mehrere Marktfaktoren in verschiedenen Zeiträumen, um sehr strenge Entscheidungen zu treffen. Er geht nur dann in eine
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
TDI Laguerre Der TDI Laguerre ist eine Weiterentwicklung des beliebten Indikators Traders Dynamic Index (TDI) . Er ersetzt den klassischen RSI durch einen Laguerre-Filter , um eine flüssigere, sensiblere und präzisere Darstellung der Preisbewegung zu ermöglichen. Diese fortschrittliche Version kombiniert Volatilitätselemente, gleitende Durchschnitte und visuelle Signalerkennung mit konfigurierbaren Warnmeldungen.  Was leistet dieser Indikator? Dieser Indikator stellt dar: Eine geglättete Laguer
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
BB KC Hybrid Squeeze Band – Fortschrittlicher Indikator für Volatilität und Kompression Der BB KC Hybrid Squeeze Band ist ein technischer Indikator der nächsten Generation, der die Bollinger Bänder (BB) und den Keltner Kanal (KC) intelligent zu einer einzigen hybriden Struktur kombiniert. Er wurde entwickelt, um eine präzisere Ablesung des Marktvolatilitäts-, Kompressions- und Expansionsumfelds zu ermöglichen. Dieser Indikator hilft dabei, wichtige Chancenbereiche frühzeitiger und mit weniger Ra
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
MultiFrame Momentum Indikator Der MultiFrame Momentum ist ein fortschrittlicher Indikator, der gleichzeitig mehrere Markt-Zeitrahmen analysiert, um Momente der direktionalen Konvergenz zu identifizieren. Sein einzigartiges Design sucht nach Momentum-Übereinstimmungen zwischen verschiedenen Zeiteinheiten und erzeugt klare visuelle Signale durch eine Linie, die zwischen Grün (bullisch) , Rot (bärisch) und Grau (neutral) wechselt. Essenzielle Konfiguration und Tests Die Effektivität des Indikators
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Legion of Soldiers – Benutzerhandbuch Hauptfokus Der Legion of Soldiers wurde als Indikator für Wiedereinstiege in bereits etablierte Trendstrategien konzipiert. Dieser Indikator definiert den Trend nicht selbst, sondern wird verwendet, um ein zuvor identifiziertes Trendsystem zu begleiten und zu verstärken . Die Trendrichtung sollte zuvor mit folgenden Tools bestätigt werden: MarketCrack – Whale Detector (empfohlen). Oder jede andere vom Benutzer verwendete Strategie zur Trenderkennung auf hohe
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Der Oracle Oscillator ist eine wahre Revolution in der technischen Analyse. Anstatt den Trader zu zwingen, mehrere Oszillatoren gleichzeitig zu beobachten – wie RSI (Relative Stärke Index), Stochastik , Williams %R , DeMarker und Laguerre-Filter – vereint dieser Indikator das Beste von jedem in einer einzigen, hybriden Linie (Farbe DodgerBlue ). Diese ist perfekt kalibriert, um auf reale Bewegungen schnell zu reagieren , während sie gleichzeitig Marktrauschen filtert und so die falschen Impulse
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension