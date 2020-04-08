Dragon Bands Z: Indicador de Análise Visual de Tendência

Dragon Bands Z é um indicador projetado para simplificar a leitura do gráfico através da consolidação visual de múltiplas fontes técnicas. Seu objetivo é fornecer uma indicação clara da direção do mercado e sua força, sem a necessidade de gráficos saturados com múltiplos indicadores.

O indicador utiliza um preenchimento de cor híbrido para traduzir a ação do preço em quatro estados visuais primários:

Verde: Indica uma força direcional predominante de alta.

Vermelho: Confirma uma força direcional predominante de baixa.

Amarelo: Sugere uma fase de baixa volatilidade ou consolidação.

Cinza: Sinaliza indecisão no mercado, sugerindo a necessidade de aguardar uma confirmação da direção.

Esta metodologia permite uma leitura rápida da tendência atual. Diferentemente da análise de vários indicadores separadamente, Dragon Bands Z funde a análise para uma visão unificada.

Características Principais

Clareza Visual: Traduz informações técnicas complexas em um código de cores simples.

Análise Multitemporal: Inclui um painel para ratificar o sinal ou a tendência em outros prazos, o que ajuda a alinhar as operações com a tendência maior.

Versatilidade: É adequado para a análise em prazos curtos (scalping) e longos (swing trading), pois foca sua funcionalidade na confirmação de direções.

Dragon Bands Z busca ser uma ferramenta de suporte que potencializa sua estratégia atual, eliminando o ruído visual para deixar apenas a informação essencial da tendência.

DRAGON BANDS Z (Informação Técnica)

Dragon Bands Z foi projetado para potencializar a leitura do mercado através de uma arquitetura híbrida de três camadas. A primeira, as Bandas Híbridas (Bollinger + Keltner + Envelopes), gera um canal adaptativo que responde melhor à volatilidade real e evita falsos rompimentos típicos de cada sistema separadamente. A segunda, o Motor de Sinais (ADX + MACD + Estocástico), integra direção e força de tendência sob um consenso tripartite, reduzindo a subjetividade de sinais isolados. A terceira, o Filtro de Momentum (RSI + Williams %R), valida que a aceleração do preço acompanha a direção principal, eliminando divergências enganosas. Toda esta informação é traduzida em uma saída visual simplificada de quatro cores, onde cada tom representa a síntese direta do consenso técnico: alta, baixa, compressão ou conflito. O resultado é uma ferramenta que condensa o poder de sete indicadores em uma única leitura clara e operacional, maximizando a precisão e a velocidade de decisão.