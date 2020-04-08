Dragon Bands Z

Dragon Bands Z: Indicador de Análise Visual de Tendência

Dragon Bands Z é um indicador projetado para simplificar a leitura do gráfico através da consolidação visual de múltiplas fontes técnicas. Seu objetivo é fornecer uma indicação clara da direção do mercado e sua força, sem a necessidade de gráficos saturados com múltiplos indicadores.

O indicador utiliza um preenchimento de cor híbrido para traduzir a ação do preço em quatro estados visuais primários:

  • Verde: Indica uma força direcional predominante de alta.

  • Vermelho: Confirma uma força direcional predominante de baixa.

  • Amarelo: Sugere uma fase de baixa volatilidade ou consolidação.

  • Cinza: Sinaliza indecisão no mercado, sugerindo a necessidade de aguardar uma confirmação da direção.

Esta metodologia permite uma leitura rápida da tendência atual. Diferentemente da análise de vários indicadores separadamente, Dragon Bands Z funde a análise para uma visão unificada.

Características Principais

  • Clareza Visual: Traduz informações técnicas complexas em um código de cores simples.

  • Análise Multitemporal: Inclui um painel para ratificar o sinal ou a tendência em outros prazos, o que ajuda a alinhar as operações com a tendência maior.

  • Versatilidade: É adequado para a análise em prazos curtos (scalping) e longos (swing trading), pois foca sua funcionalidade na confirmação de direções.

Dragon Bands Z busca ser uma ferramenta de suporte que potencializa sua estratégia atual, eliminando o ruído visual para deixar apenas a informação essencial da tendência.

DRAGON BANDS Z (Informação Técnica)

Dragon Bands Z foi projetado para potencializar a leitura do mercado através de uma arquitetura híbrida de três camadas. A primeira, as Bandas Híbridas (Bollinger + Keltner + Envelopes), gera um canal adaptativo que responde melhor à volatilidade real e evita falsos rompimentos típicos de cada sistema separadamente. A segunda, o Motor de Sinais (ADX + MACD + Estocástico), integra direção e força de tendência sob um consenso tripartite, reduzindo a subjetividade de sinais isolados. A terceira, o Filtro de Momentum (RSI + Williams %R), valida que a aceleração do preço acompanha a direção principal, eliminando divergências enganosas. Toda esta informação é traduzida em uma saída visual simplificada de quatro cores, onde cada tom representa a síntese direta do consenso técnico: alta, baixa, compressão ou conflito. O resultado é uma ferramenta que condensa o poder de sete indicadores em uma única leitura clara e operacional, maximizando a precisão e a velocidade de decisão.


Produtos recomendados
SLS Tutelege
Hope Salang
Indicadores
Product Name: SavasaLaS Tutelage | Pro Price Action Compass Stop guessing. Start trading with Confluence. SavasaLaS Tutelage is not just an indicator; it is a complete trading system designed for the serious Price Action trader. It eliminates chart noise by strictly enforcing the three pillars of institutional trading: Market Structure , Trend Direction , and Candlestick Verification . Unlike standard indicators that flood your chart with weak signals, SavasaLaS Tutelage waits for the "Perfect O
FREE
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 4 Version Read the Indicator User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the
Solar Prediction
Dmitry Naumov
Indicadores
Solar Prediction – Indicator for Market Price Analysis Solar Prediction is a tool designed to analyze market price movements. The indicator processes market dynamics and helps identify potential entry and exit points. Market data analysis without additional indicators Flexible application – works on different timeframes Ease of use – suitable for both beginners and experienced traders Adaptability to market conditions – tracks price movement changes Solar Prediction is a solution
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Adaptive SR Zones – Breakout Edition Adaptive SR Zones is a next-generation MetaTrader 5 indicator that automatically maps support and resistance zones and tracks breakout activity in real time. Designed for traders who rely on market structure and zone confluence, it combines multi-timeframe analysis , breakout confirmation logic , and customizable alerts into one powerful tool. No repainting. Core Features Dynamic Support & Resistance Mapping Detects zones from swing highs/lows and reaction po
CChart
Rong Bin Su
Indicadores
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Trend Exhaustion Williams
Mudit Agarwal
Indicadores
Dual-Period Williams %R Oscillator for MT5 A sophisticated trend exhaustion detector that combines two Williams %R oscillators to identify high-probability reversal opportunities through confluence analysis. ======================================================================================== Key Features Intelligent Dual-Signal System Fast and Slow Williams %R periods working in confluence Real-time trend exhaustion detection with reliable signals Optimized calculations for smooth MT5 perfor
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Indicadores
O indicador ajuda a entrar em uma negociação seguindo a tendência, ao mesmo tempo, após alguma correção. Ele encontra fortes movimentos de tendência de um par de moedas em um determinado número de barras e também encontra níveis de correção para essa tendência. Se a tendência for forte o suficiente e a correção se tornar igual à especificada nos parâmetros, o indicador sinalizará isso. Você pode definir diferentes valores de correção, 38, 50 e 62 (níveis de Fibonacci) são melhores. Além disso,
Dark Breakout MT5
Marco Solito
3.67 (3)
Indicadores
Dark Breakout   is an Indicator for intraday trading. This Indicator is based on Trend Following  strategy, providing an entry signal on the breakout. The signal is provided by the arrow, which confirms the breaking of the level. We can enter in good price with this Indicator, in order to follow the main trend on the current instrument. It is advised to use low spread ECN brokers. This Indicator does Not repaint and N ot lag . Recommended timeframes are M5, M15 and H1. Recommended working pairs
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experts
O Alphabet AI é um consultor que trabalha com a estratégia de reversão à média — ou seja, utiliza a propriedade natural dos mercados de regressar aos seus valores médios após fortes desvios. O algoritmo analisa constantemente o preço atual do ativo, comparando-o com os níveis médios calculados. Quando o preço se desvia significativamente do seu valor médio, o consultor interpreta isso como um sinal de ação: quando o limite superior é excedido, abre posições curtas, esperando uma descida do preç
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Indicadores
CISD Levels Pro automatically draws CISD Buy and Sell levels directly on your chart. It highlights pending levels while they are forming, then marks confirmed levels after the confirmation candle closes. Optional confirmation arrows help you spot the signal quickly. This tool is designed for traders who want clean, simple CISD level visualization without extra indicators or clutter. Key Features Draws Bullish (BUY) CISD levels and Bearish (SELL) CISD levels Shows Pending levels (dashed) and
BinaWin NoTouch
Juan Fernando Urrego Alvarez
Indicadores
BinaWin NoTouch is an indicator that sends an alert signal when the trade is in the right position to wait for the breakdown of a side market. It is specially designed to trade under the “No Touch” strategy of the Binary.Com platform with synthetic indexes N.10, N.25, N.50, N.75 and N.100 Similarly, trading can be done with the conventional CALL and PUT strategy of any Binary Options platform. Requirements to use the indicator: 1. Have an account at Binary.Com 2. Configure the Binary.Com d
FREE
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
TilsonT3
Jonathan Pereira
5 (1)
Indicadores
A média móvel Tillson's T3 foi apresentada ao mundo da análise técnica no artigo ''A Better Moving Average'', publicado na revista americana   Technical   Analysis of Stock Commodities . Desenvolvida por Tim Tillson, logo os analistas e operadores de mercados futuros ficaram fascinados com esta técnica que suaviza a série de preços ao mesmo tempo em que   diminui o lag (atraso)   típicos dos sistemas seguidores de tendências.
FREE
Super Scanner
Li Wei Huang
Indicadores
【Super Scanner】Indicator Introduction : The color of the Super Scanner which is green and climbing up means that the price trend is going up.The color of the Super Scanner is red and going down means that the price trend is going down. It is very simple to use it to judge the market trend! What's even better is that the open parameters of the indicators allow investors to adjust. You can adjust【Super Scanner】according to your needs. Adjust it faster to be closer to short-term market fluctuatio
PriceActionOracle
Vitalii Zakharuk
Indicadores
The PriceActionOracle indicator greatly simplifies your trading decision-making process by providing accurate signals about market reversals. It is based on a built-in algorithm that not only recognizes possible reversals, but also confirms them at support and resistance levels. This indicator embodies the concept of market cyclicality in a form of technical analysis. PriceActionOracle tracks the market trend with a high degree of reliability, ignoring short-term fluctuations and noise around
Stop Grabber Pattern MT5
Samil Bozuyuk
5 (1)
Indicadores
The indicator determines a special pattern of Joe Dinapoli. It gives very high probability buy and sell signals. Indicator does not repaint. Indicator Usage Buy Signal ''B'' Entry : Market buy order at signal bar close Stop : Low of signal bar Take Profit : First swing high Sell Signal ''S'' Entry : Market sell order at signal bar close Stop : High of signal bar Take Profit : First swing low Indicator Parameters Fast EMA : External Parameter (should be kept as default) Slow EMA: External Param
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Hammer Star
Arkadii Zagorulko
Indicadores
Indicador Hammer & Star Bar para MT5 Identifique rapidamente padrões de reversão, incluindo Hammer e Star Bar , para aproveitar os pontos-chave do mercado. Recursos: Detecção de máximos/mínimos das últimas X barras Proporção de sombra/corpo ajustável Confirmação da sombra oposta Alertas Push e comentários no gráfico TF recomendado: H4 Benefícios: Para iniciantes e traders experientes Totalmente personalizável Não redesenha , sinais confiáveis Potencialize seu trading com o Hammer & Star Bar para
Elephant Candle MT5
David Leander Tschacher
Indicadores
The Elephant Candle is an indicator for MT5. It draws arrows when strong bullish or bearish candles appear. Strong candles frequently initiate a new trend. The arrows can be used in expert advisors. This indicator can improve already existing trading strategies. The indicator is very fast and doesn't repaint. Inputs Period Candle Multiplier Candle Niceness [%] Arrow Size Enable Alert Enable Push Notification Enable Email
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
Supply and Demand Indicator + FREE Currency Strength Meter ADD-ON Looking for a powerful tool that can help you identify the most reactive zones in the forex market? Our supply and demand indicator for MetaTrader 4 and 5 is exactly what you need. With its advanced algorithms and real-time analysis, this indicator helps traders of all experience levels make informed trading decisions. The supply and demand indicator is a cutting-edge tool that helps traders identify areas where buyers and sellers
Visual Vortex Trend Strength Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
The Visual Vortex Trend Strength Indicator is designed to help traders assess the strength and direction of trends, allowing for better trade placements and exit strategies. While it is not optimized, it provides flexibility for customization according to personal trading preferences and strategies. How It Works: Trend Confirmation: Helps determine if the market is trending or ranging. Strength Analysis: Measures the vigor of the trend, aiding in trade placements. Potential Reversals: Detects w
Trend is real
Ivan Simonika
Indicadores
Despite the apparent simplicity of the indicator, inside it has complex analytical algorithms with which the system determines the moments of inputs. The indicator gives accurate and timely signals to enter and exit the transaction that appear on the current candle. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entry and exit from transactions, therefore, the Trend Revers indicator will display only the trend line and entry points, that is, displays the entry points to the
EYeQ Indicator
Amos Chacha
Indicadores
EYeQ Indicator é uma ferramenta poderosa para oferecer sinais de entrada em STEP INDEX, VOLATILITY 10, 25,50,75 100, BOOM e CRUSH. É mais eficaz para capturar SPIKES em BOOM e CRUSH 300, 500 e 1000. O indicador EYeQ analisa os mercados em vários prazos e encontra os pontos de entrada mais adequados com base nas tendências. Você só precisa ativar os alertas da área de trabalho para ser notificado quando os sinais forem liberados. Permita notificações por push para outros dispositivos portáteis
Channels Universal
Nadiya Mirosh
Indicadores
Channel Universal   knows how to correctly build a forex channel and forms a classic trading strategy, it is easy to execute, therefore it is accessible even to beginners. Price channels work equally well on any trading assets and timeframes, they can be used both independently and with additional confirmation from oscillators and market volumes. If you look at the price and try to identify the simplest visual patterns, you will immediately see that the price almost never moves in a straight l
Asia London New York Session Kill Zone Mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Session Kill zones with panel for quick changes. Asia Killzone London Killzone New York Killzone London Close Killzone In this indicator GMT+2 timings are used that are most common among many brokers. read the image attached in the screenshots to know more about sessions adjustments Session timings can be changed according to your broker timings and day light savings. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide you more value. - Rahul  My other indicators you may l
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
Indicadores
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Portuguese Version O indicador SSL ST Strategy MT5 é uma ferramenta de análise técnica projetada para ajudar os traders a identificar claramente sinais de compra e venda no gráfico de negociação. Oferece indicadores visuais como linhas e setas, juntamente com notificações de som, pop-up e push para alertar os traders prontamente quando surge uma oportunidade de negociação. ## Principais vantagens - Fornece sinais visuais claros diretamente no gráfico usando
FREE
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Indicadores
Xtrade Trend Detector is an indicator capable of finding the best opportunities to take a position in any stock market. Indeed, it is a great tool for scalpers but also for Daytraders. You could therefore use it to identify areas to trade, it fits easily on a chart. I use it to detect trends on Big timeframes and take positions on Small timeframes. Don't hesitate to give me a feedback if you test it.
Trend Enthusiasm Indicator
eSoftrade
Indicadores
Apresentando o Trend Enthusiasm Indicator (TEI), a melhor ferramenta para maximizar os lucros no pregão. Este indicador inovador combina o poder da análise de tendências com a empolgação do sentimento do mercado, proporcionando aos traders uma vantagem única nos mercados financeiros em constante mudança. O TEI usa algoritmos avançados para analisar a tendência subjacente de um instrumento financeiro e o entusiasmo dos traders para identificar oportunidades de alto lucro. Isso permite que os t
Os compradores deste produto também adquirem
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Apresentando       Quantum Breakout PRO   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você negocia Breakout Zones! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Quantum Breakout PRO       foi projetado para impulsionar sua jornada comercial a novos patamares com sua estratégia de zona de fuga inovadora e dinâmica. O Quantum Breakout Indicator lhe dará setas de sinal em zonas de breakout com 5 zonas-alvo de lucro e su
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIÇÃO ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) é o indicador que analisa o movimento do preço e identifica impulsos válidos, correções e SCOBs (Single Candle Order Block). É uma ferramenta poderosa que pode ser usada com qualquer tipo de análise técnica porque é flexível, informativa, fácil de usar e melhora substancialmente a consciência do trader sobre as zonas de interesse mais líquidas. CONFIGURAÇÕES Geral | Visuais Tema de cor — define o tema de cor do ICSM. SCOB | Visuais Mostrar S
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ajuda a identificar onde o mercado realmente muda de direção. O indicador destaca reversões de tendência e áreas onde os principais participantes do mercado voltam a entrar. As marcações BOS no gráfico representam mudanças reais de tendência e níveis-chave de timeframes superiores. Os dados do indicador não são redesenhados e permanecem no gráfico após o fechamento de cada candle. Principais elementos do indicador: BOS FLOW – ondas de tendência e mudanças reais de tendência. Repre
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast prevê e visualiza o futuro de qualquer mercado com base nas harmonias nos dados de preços. Embora o mercado nem sempre seja previsível, se houver um padrão nos preços, o MetaForecast pode prever o futuro com a maior precisão possível. Em comparação com outros produtos similares, o MetaForecast pode gerar resultados mais precisos ao analisar as tendências do mercado. Parâmetros de entrada Past size (Tamanho do passado) Especifica o número de barras que o MetaForecast usa para criar
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
This Indicator creates a heatmap based on depth of market of the current symbol or another symbol. Other symbol is useful when you trade futures market and a contract has 'mini' and 'full' split. For example, in Brazil (B3 - BMF&Bovespa), WDO and DOL are future Forex contract of BRL/USD (where 1 DOL = 5 WDO) and big banks work mostly with DOL (where liquidity is important). Please use with M1 timeframe , objects are too small to be displayed at higher timeframes (MT5 limit). The number of level
Volume at Price VAP
Samuele Borella
Indicadores
Volume at Price (VAP) VAP is a right-anchored Volume Profile Heatmap for MetaTrader 5 designed for clean, fast, and stable execution on any chart. It shows where trading activity clustered, not just when—so you can read balance/imbalance, spot value migration, and plan trades with precise references: VAH, VAL, and POC . What VAP shows Heatmap Profile (tick-volume): A compact, right-anchored histogram that scales with the chart. Value Area (~70%) in Gold Non-Value in White Soft shadow gradient
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima geração de zonas automatizadas de oferta e demanda. Algoritmo novo e inovador que funciona em qualquer gráfico. Todas as zonas estão sendo criadas dinamicamente de acordo com a ação do preço do mercado. DOIS TIPOS DE ALERTAS --> 1) QUANDO O PREÇO ATINGE UMA ZONA 2) QUANDO UMA NOVA ZONA É FORMADA Você não recebe mais um indicador inútil. Você obtém uma estratégia de negociação completa com resultados comprovados.     Novas características:     Alertas quando o preço atinge a zona d
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
O indicador ACB Breakout Arrows fornece um sinal de entrada crucial no mercado ao detectar um padrão especial de rompimento. O indicador escaneia constantemente o gráfico em busca de um momento de consolidação em uma direção e fornece o sinal preciso logo antes do movimento principal. Obtenha o scanner de múltiplos ativos e múltiplos períodos aqui - Scanner para ACB Breakout Arrows MT5 Principais recursos Níveis de Stop Loss e Take Profit são fornecidos pelo indicador. Acompanha um painel Scan
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
O indicador " Dynamic Scalper System MT5 " foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência. Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação. Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços. O princípio do indicador: As setas grandes determinam a direção da tendência. Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob
Mais do autor
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Indicadores
Indicador Trend BB MACD com Filtro ADX O Trend BB MACD com Filtro ADX é uma ferramenta técnica avançada que combina Bandas de Bollinger (BB) , MACD e o Índice de Movimento Direcional (ADX) , incorporando agora um sistema completo de análise direcional com +DI e -DI , além de opções de confirmação cruzada com o MACD. Ele foi projetado para oferecer sinais de trading precisos e filtrados, otimizados para scalping , intraday e swing trading , ajudando a identificar não apenas a direção, mas também
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Projective SR – Suportes e Resistências Projetados em Tempo Real Projective SR é um indicador avançado que detecta automaticamente os pontos-chave de suporte e resistência no gráfico e os projeta de forma diagonal e dinâmica para o futuro, antecipando possíveis zonas onde o preço poderá reagir. Diferente dos indicadores tradicionais que apenas mostram níveis fixos, o Projective SR analisa a geometria do preço , identifica os pivôs mais relevantes e desenha linhas inclinadas que se adaptam ao mov
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O Que Este Indicador Faz? Ele analisa automaticamente o gráfico para identificar padrões de Ondas de Elliott (impulsos e correções) e mostra onde estão as ondas 1, 2, 3, 4 e 5 em tempo real. Além disso, inclui projeções de preço , validação de volume e detecção de triângulos . Em Que Esta Versão "Radar" Melhora? Projeção de Alvos: Sugere para onde o preço pode ir na onda 5. Validação com Volume: Confirma se o volume apoia o padrão detectado. Detecção de Triângulos: Identifica correções complexas
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Advanced ADX Pro: Leve Sua Análise do ADX para o Próximo Nível  O Advanced ADX Pro é uma ferramenta de negociação avançada, projetada para transformar sua experiência com o tradicional indicador Average Directional Index (ADX) . Criado para oferecer maior conforto, controle e clareza visual e auditiva , este indicador vai muito além das capacidades do ADX nativo do MetaTrader 5 (MT5).  O Que É o ADX e Por Que Ele é Crucial?  O ADX é um indicador técnico vital que mede a força da tendência no mer
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
Indicadores
StochW%R Momentum Oscillator – Seu Indicador Híbrido de Momentum Inteligente Precisão. Filtragem de Ruído. Mais Confiável. Cansado de osciladores tradicionais que geram sinais falsos em mercados voláteis? O StochW%R Momentum Oscillator é a evolução para analisar o momentum, combinando o melhor do Estocástico e do Williams %R em um único indicador potente e personalizável. Benefício chave: Ele reduz o ruído do mercado e oferece sinais mais limpos graças ao seu algoritmo de fusão inteligente, com
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Virtual Candle Blocks – Visualize o mercado sem limites Virtual Candle Blocks é um indicador avançado para MetaTrader 5 que permite criar e visualizar candles de qualquer temporalidade personalizada, mesmo aqueles que não existem nativamente na plataforma. Características Principais: Temporalidades Personalizadas: Agrupe os candles base em blocos da duração que desejar (ex: 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) para criar um novo candle virtual. Isso permite que você acesse temporalidades exclusivas de plat
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitários
Theme Switcher - Personalize seu Terminal de Negociação Descrição O Theme Switcher é um painel interativo que permite mudar rapidamente o esquema de cores do seu gráfico no MetaTrader 5. Projetado para traders que buscam um ambiente visual confortável e personalizado, este indicador oferece uma variedade de estilos temáticos inspirados em marcas, filmes e designs profissionais. Como Usar? Abrir o painel : Basta adicionar o indicador ao seu gráfico e uma janela com botões de diferentes temas apar
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O que é o Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections é um sistema de negociação completo para MetaTrader 5 que oferece uma dupla vantagem: ele não só identifica sinais de entrada de alta probabilidade (cruzamento de médias móveis) no momento presente, mas também traça um mapa visual com possíveis cenários futuros do mercado. Pense nele como um sistema dois em um: Um Gerador de Sinais Inteligente que diz quando agir, usando o cruzamento das médias móveis Pi. Um Projetor de Ciclos Estratégico que
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
LCD Laguerre Convergence Divergence: Uma Melhoria Avançada do MACD Clássico O LCD Laguerre Convergence Divergence é um indicador técnico avançado, projetado para aprimorar o MACD clássico, oferecendo uma detecção de momentum mais rápida, sensível e adaptável. Sua principal vantagem é o uso dos filtros de Laguerre , que reagem às mudanças de preço com maior precisão do que as médias móveis tradicionais. Vantagens Chave Maior Sensibilidade e Menor Atraso: Os filtros de Laguerre geram sinais de ent
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
MarketCrack – Whale Detector: Alinhando-se com o Dinheiro Inteligente MarketCrack – Whale Detector é um indicador profissional concebido para detetar, de forma visual e antecipada, a atividade dos grandes participantes do mercado, conhecidos como "baleias". O seu propósito é identificar momentos-chave de pressão institucional significativa, permitindo ao trader alinhar-se com a direção do dinheiro inteligente e tomar decisões estratégicas com maior confiança. Funcionalidade e Objetivo O MarketCr
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Scalping Timer – Precisão em Tempo Real para Scalpers Exigentes O Scalping Timer é um indicador visual compacto projetado especificamente para scalpers e day traders que dependem do timing perfeito e do custo mínimo de transação . Este painel em tempo real exibe duas métricas essenciais para o scalping: Contagem regressiva exata do tempo restante para o fechamento da vela definida no gráfico. Visualização imediata do spread atual do símbolo. Com estas informações críticas ao seu alcance, você po
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant é um indicador profissional para MetaTrader 5, projetado para exportar dados de trading completos e estruturados em formato JSON. Seu objetivo é permitir que qualquer assistente de Inteligência Artificial (IA) — seja gratuito ou pago, como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ou DeepSeek — possa analisar as informações e oferecer recomendações, estratégias e explicações personalizadas. Recomendação Especial: DeepSeek Embora este exp
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O Laguerre RSI: Um Oscilador Avançado para Análise de Mercado O Laguerre RSI é um oscilador avançado baseado em filtros digitais desenvolvido por John Ehlers . Este indicador suaviza as flutuações de preço usando uma técnica chamada filtro de Laguerre , permitindo detectar com maior precisão as zonas de sobrecompra e sobrevenda , reduzindo o ruído do mercado. O Laguerre RSI oscila entre 0 e 1 , e seus níveis padrão são: Sobrecompra: acima de 0.75 Sobrevenda: abaixo de 0.25 Este indicador é ideal
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Trading Advisor - Uma Mão Amiga Este indicador foi projetado para aconselhar e acompanhar o trader em sua operação, oferecendo uma análise quantitativa do mercado em tempo real. Não é uma ferramenta para tomar decisões automáticas, mas sim um assistente inteligente que fornece: Diagnóstico do mercado (tendência de alta/baixa, range, volatilidade) Recomendações gerais (quando comprar, vender ou esperar) Gestão de risco sugerida (Stop Loss e Take Profit baseados no ATR) Conselhos psicológicos para
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Correlation Nexus Correlation Nexus: Domine a Relação entre Pares de Forma Direta ou Inversa Correlation Nexus é um indicador técnico avançado para o MetaTrader 5 que detecta oportunidades de negociação com base na correlação estatística entre dois instrumentos financeiros. Este sistema permite ao trader se beneficiar tanto de correlações positivas (diretas) quanto de correlações negativas (inversas) , adaptando-se dinamicamente a diferentes pares de moedas, índices ou commodities. Diferente das
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Sinais inteligentes baseados na ação do preço com filtros avançados GoGo Breaker é um poderoso indicador de trading que usa o padrão "Master Candle" para identificar oportunidades de alta probabilidade em tempo real. Projetado para traders que buscam entradas rápidas e precisas , é ideal para scalping, intraday e swing trading . Detecta automaticamente sinais de compra/venda com setas claras. Funciona em todos os mercados: Forex, índices, commodities e cri
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Este indicador é um monitor avançado de posições em perda , projetado para ajudá-lo a reagir a tempo e proteger seu capital. Ele analisa em tempo real todas as operações abertas no símbolo atual, calcula a volatilidade usando o ATR em múltiplos timeframes e determina o quão perto o preço está do seu Stop Loss. Ele exibe linhas visuais ( Stop Loss dinâmico e Break-Even ) e um painel estilo Bloomberg com informações-chave de cada operação: Porcentagem de perda em relação ao seu saldo Distância até
FREE
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Taxa de Câmbio Sintética em Tempo Real (Real-Time Synthetic FX Rate) O Real-Time Synthetic FX Rate é um indicador avançado projetado para calcular uma estimativa sintética e robusta da taxa de câmbio para qualquer par de moedas disponível na sua corretora (incluindo pares maiores, menores e exóticos). Seu objetivo é oferecer uma referência dinâmica que reflita a formação do preço minuto a minuto , fornecendo uma orientação antes da publicação de taxas oficiais ou validações institucionais. Como
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O Adaptive Fibonacci Zones é uma versão aprimorada e dinâmica do clássico retrocesso de Fibonacci do MetaTrader 5. Sua principal diferença em relação ao Fibonacci nativo é que você não precisa traçar os níveis manualmente nem decidir a olho nu de qual ponto a qual ponto medir o retrocesso. O indicador faz esse trabalho por você: ele detecta automaticamente os swings (máximos e mínimos relevantes) do mercado usando fractais e um filtro de volatilidade baseado no ATR. Dessa forma, o Fibonacci se a
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Smart Volume Flow O Smart Volume Flow é uma ferramenta profissional de análise de volume que eleva a interpretação do fluxo de ordens a um nível superior. Foi projetada para ir além da simples contagem de barras, combinando volume híbrido , contexto de tendência , filtros multi-temporalidade e validação com força direcional (ADX e +DI/-DI) . Seu objetivo é desmembrar, ponderar e contextualizar a atividade do mercado, transformando dados brutos em informações táticas para a tomada de decisões mai
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
"A Estratégia de Xadrez Aplicada ao Trading em Forex" Imagine o mercado como um tabuleiro de xadrez. Cada indicador técnico é uma peça única e poderosa, com uma função distinta. Este sistema inteligente combina seis "peças" chave que trabalham em harmonia para detetar sinais de entrada com alta probabilidade: Peão (EMA 50): O seu ágil batedor, deteta mudanças rápidas na tendência de curto prazo. Torre (EMA 200): Uma fortaleza inabalável, confirma a tendência principal do mercado. Cavalo (Bandas
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
DominoSync DoubleSix: Um Indicador Avançado para Negociações Mais Confiáveis DominoSync DoubleSix é um indicador avançado que ajuda os traders a identificar sinais de entrada mais confiáveis , analisando várias temporalidades e filtrando velas com baixo volume ou ranges atípicos. Os sinais de entrada são mostrados no histograma do indicador , permitindo uma análise mais clara e menos intrusiva no gráfico de preços. O Que Torna o DominoSync DoubleSix Único? Análise Multitemporal Avalia até 20 tem
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Pro MA 5 – O Pacote Profissional de Médias Móveis  O sistema mais completo de médias móveis no MetaTrader 5 Pro MA 5 revoluciona a análise técnica ao oferecer uma interface poderosa, personalizável e eficiente para detectar tendências com precisão cirúrgica.  O que é o Pro MA 5? É um indicador avançado que integra até 5 médias móveis configuráveis com alertas inteligentes, painel interativo e um design otimizado para operar em qualquer instrumento ou timeframe . Uma solução completa para o trade
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
Bot AUI - Ultra Instinto Artificial ATENÇÃO: Este bot NÃO é para você se busca lucros diários, semanais ou mensais. Este bot foi projetado exclusivamente para rentabilidade ANUAL . Portanto, se você não está disposto a deixá-lo trabalhar tranquilamente durante todo um ano sem intervir, ele não é para você. Como Este Bot Funciona? O bot analisa múltiplos fatores do mercado em diferentes temporalidades para tomar decisões muito rigorosas. Ele só entra em operação quando detecta uma confluência pe
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
TDI Laguerre O TDI Laguerre é uma evolução do popular indicador Traders Dynamic Index (TDI) , que substitui o RSI clássico por um filtro Laguerre para oferecer uma leitura mais fluida, sensível e precisa da ação do preço. Esta versão avançada combina elementos de volatilidade, médias móveis e deteção de sinais visuais com alertas configuráveis.  O que este indicador faz? Este indicador representa: Uma linha Laguerre suavizada baseada no preço de fecho. Uma linha de sinal EMA de curto prazo sobr
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicador Avançado de Volatilidade e Compressão A BB KC Hybrid Squeeze Band é um indicador técnico de nova geração que combina inteligentemente as Bandas de Bollinger (BB) e o Canal de Keltner (KC) em uma única estrutura híbrida. Projetado para oferecer uma leitura mais precisa do ambiente de volatilidade, compressão e expansão do mercado, este indicador permite detectar zonas-chave de oportunidade com maior antecedência e menos ruído. O Que Ele Faz? Cálculo da Banda
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Indicador MultiFrame Momentum O MultiFrame Momentum é um indicador avançado que analisa simultaneamente múltiplas temporalidades do mercado para identificar momentos de convergência direcional . Seu design exclusivo busca coincidências de momentum entre diferentes timeframes , gerando sinais visuais claros por meio de uma linha que alterna entre verde (altista) , vermelho (baixista) e cinza (neutro) . Configuração Essencial e Testes A eficácia do indicador depende completamente da configuração p
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Legion of Soldiers – Manual do Usuário Foco Principal O Legion of Soldiers foi projetado como um indicador de reentradas dentro de estratégias de tendência já estabelecidas . Este indicador não define a tendência por si só, mas é usado para acompanhar e reforçar um sistema de tendência previamente identificado. A direção da tendência deve ser confirmada previamente usando ferramentas como: MarketCrack – Whale Detector (recomendado). Ou qualquer outra estratégia de detecção de tendência em tempor
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O Oracle Oscillator é uma verdadeira revolução na análise técnica . Em vez de obrigar o trader a monitorizar vários osciladores ao mesmo tempo — como RSI, Estocástico, Williams %R e DeMarker — este indicador unifica o melhor de cada um numa única linha híbrida (cor DodgerBlue ), perfeitamente calibrada para ser reativa aos movimentos do mercado , mas ao mesmo tempo conservadora e estável , evitando o ruído e os falsos impulsos que confundem tantos traders. Por que é superior a cada oscilador sep
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Descubra os segredos que os grandes players não querem que você veja. Alguma vez você já se perguntou se as "baleias" do mercado sempre entram no mesmo horário e na mesma direção? Este indicador te mostra. Ele não fornece sinais de entrada, mas revela padrões históricos de movimento por hora ou dia que normalmente passariam despercebidos. Por exemplo, você pode descobrir que às quintas-feiras, às 15:00 , o EURUSD tem 80% de probabilidade de se mover para cima . É ideal para traders que desejam c
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário