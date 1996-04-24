ORB Seeker MT5

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ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика.

Программа автоматически строит график предрыночного или пользовательского сессионного диапазона для любого инструмента, а затем выдает четкие сигналы пробоя с указанием точек входа, стоп-лосса, тейк-профита и, при необходимости, частичных уровней тейк-профита (50%). Все расчеты выполняются и отображаются непосредственно на графике в режиме реального времени.

Торгуйте на открытии Лондонской сессии, Нью-Йоркской сессии, азиатской сессии или в собственном окне рынка. ORB Seeker MT5 адаптируется к выбранному вами времени сессий, поэтому вы можете точно видеть, где находится рыночный диапазон, где находится уровень прорыва и где расположены торговые уровни.

В качестве бонуса к каждой покупке бесплатно предоставляется советник ORB Seeker EA. Советник считывает сигналы пробоя индикатора и может автоматически открывать сделки, предоставляя вам возможность торговать вручную или позволить советнику обрабатывать точки входа, используя логику сигналов индикатора.

 

Почему стоит выбрать ORB Seeker MT5?

  • Поддержка нескольких торговых сессий — установите собственное время начала и окончания торговой сессии для Лондона, Нью-Йорка, Азии или пользовательские торговые сессии.
  • Полный набор визуальных элементов для обозначения зоны прорыва: линии максимума и минимума сессии, рамка диапазона, стрелки зоны прорыва, линия входа, метки SL/TP и, при желании, маркер 50% TP.
  • Два режима пробоя: используйте «Пробой при закрытии» для подтверждения свечи или «Пробой при касании» для более быстрого обнаружения пробоя.
  • Режим повторного тестирования/коррекции — Дополнительная логика повторного тестирования помогает фильтровать сигналы на повторный вход, ожидая, пока цена вернется в диапазон, прежде чем будет принят новый пробой.
  • Гибкие варианты стоп-лосса/тейк-профита — выбирайте фиксированные уровни стоп-лосса/тейк-профита, уровни на основе ATR или классические целевые значения риска/вознаграждения 1:0,5, 1:1, 1:2 и 1:3.
  • Управление буфером прорыва — добавьте пользовательский буфер за пределами верхнего или нижнего предела сессии, чтобы уменьшить количество преждевременных сигналов прорыва.
  • Встроенные фильтры — используйте фильтр тренда MA, фильтр импульса RSI и фильтр VWAP для дополнительного подтверждения сделок.
  • Без перерисовки — как только срабатывает действительный сигнал пробоя, сигнал остается зафиксированным на графике.
  • Интеллектуальная обработка графиков — автоматический сброс сессий, удобное управление объектами и поддержка нескольких сигналов прорыва в рамках одной сессии.
  • Полный набор оповещений — всплывающие уведомления, push-уведомления и оповещения по электронной почте с подробной информацией о сделках.
  • В комплект входит бонусный советник ORB Seeker EA — используйте входящий в комплект бонусный советник для автоматической торговли по сигналам пробоя индикатора.
  • Сейф для проп-фирм — может безопасно использоваться для оценки проп-фирм и для пополнения торговых счетов.


Рекомендуемое применение:

Рынки:   Форекс, сырьевые товары, индексы, криптовалюты и акции.

Временные рамки:   M1, M5, M15, M30 и H1.


ORB Seeker MT5 разработан для трейдеров, которым нужен простой и практичный способ торговли на основе прорывов диапазона открытия. Используйте его для ручного планирования сделок, торговли на основе оповещений или автоматического исполнения с помощью включенного в комплект бесплатного бонусного советника.

Если вам нравятся открытия торговых сессий и прорывы, ORB Seeker MT5 предоставляет вам всю структуру ORB в одном графическом инструменте: диапазон, сигнал на прорыв, точка входа, стоп-лосс, тейк-профит, оповещения и дополнительная автоматизация.

ORB Seeker MT5 также является вполне подходящим торговым инструментом для оценки деятельности проп-фирм и для торговых счетов с пополнением баланса.


Важное примечание

ORB Seeker MT5 — это инструмент технического анализа. Он не гарантирует прибыль, и все торговые решения остаются вашей ответственностью. На результаты могут влиять рыночные условия, спред, волатильность, проскальзывание и исполнение ордеров брокером.


ORB Seeker MT5 продается только через официальный MQL5 Market. Если вы видите его в продаже где-либо еще, это не авторизованная копия.


Спасибо за вашу поддержку. Если у вас есть какие-либо вопросы, идеи или предложения по будущим обновлениям, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я всегда открыт для полезных отзывов от трейдеров, использующих этот инструмент.

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5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Индикаторы
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
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