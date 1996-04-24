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С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов!

ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика.

Программа автоматически строит график предрыночного или пользовательского сессионного диапазона для любого инструмента, а затем выдает четкие сигналы пробоя с указанием точек входа, стоп-лосса, тейк-профита и, при необходимости, частичных уровней тейк-профита (50%). Все расчеты выполняются и отображаются непосредственно на графике в режиме реального времени.

Торгуйте на открытии Лондонской сессии, Нью-Йоркской сессии, азиатской сессии или в собственном окне рынка. ORB Seeker MT5 адаптируется к выбранному вами времени сессий, поэтому вы можете точно видеть, где находится рыночный диапазон, где находится уровень прорыва и где расположены торговые уровни.

В качестве бонуса к каждой покупке бесплатно предоставляется советник ORB Seeker EA. Советник считывает сигналы пробоя индикатора и может автоматически открывать сделки, предоставляя вам возможность торговать вручную или позволить советнику обрабатывать точки входа, используя логику сигналов индикатора.

Почему стоит выбрать ORB Seeker MT5?

Поддержка нескольких торговых сессий — установите собственное время начала и окончания торговой сессии для Лондона, Нью-Йорка, Азии или пользовательские торговые сессии.

установите собственное время начала и окончания торговой сессии для Лондона, Нью-Йорка, Азии или пользовательские торговые сессии. Полный набор визуальных элементов для обозначения зоны прорыва: линии максимума и минимума сессии, рамка диапазона, стрелки зоны прорыва, линия входа, метки SL/TP и, при желании, маркер 50% TP.

линии максимума и минимума сессии, рамка диапазона, стрелки зоны прорыва, линия входа, метки SL/TP и, при желании, маркер 50% TP. Два режима пробоя: используйте «Пробой при закрытии» для подтверждения свечи или «Пробой при касании» для более быстрого обнаружения пробоя.

используйте «Пробой при закрытии» для подтверждения свечи или «Пробой при касании» для более быстрого обнаружения пробоя. Режим повторного тестирования/коррекции — Дополнительная логика повторного тестирования помогает фильтровать сигналы на повторный вход, ожидая, пока цена вернется в диапазон, прежде чем будет принят новый пробой.

Дополнительная логика повторного тестирования помогает фильтровать сигналы на повторный вход, ожидая, пока цена вернется в диапазон, прежде чем будет принят новый пробой. Гибкие варианты стоп-лосса/тейк-профита — выбирайте фиксированные уровни стоп-лосса/тейк-профита, уровни на основе ATR или классические целевые значения риска/вознаграждения 1:0,5, 1:1, 1:2 и 1:3.

выбирайте фиксированные уровни стоп-лосса/тейк-профита, уровни на основе ATR или классические целевые значения риска/вознаграждения 1:0,5, 1:1, 1:2 и 1:3. Управление буфером прорыва — добавьте пользовательский буфер за пределами верхнего или нижнего предела сессии, чтобы уменьшить количество преждевременных сигналов прорыва.

добавьте пользовательский буфер за пределами верхнего или нижнего предела сессии, чтобы уменьшить количество преждевременных сигналов прорыва. Встроенные фильтры — используйте фильтр тренда MA, фильтр импульса RSI и фильтр VWAP для дополнительного подтверждения сделок.

используйте фильтр тренда MA, фильтр импульса RSI и фильтр VWAP для дополнительного подтверждения сделок. Без перерисовки — как только срабатывает действительный сигнал пробоя, сигнал остается зафиксированным на графике.

как только срабатывает действительный сигнал пробоя, сигнал остается зафиксированным на графике. Интеллектуальная обработка графиков — автоматический сброс сессий, удобное управление объектами и поддержка нескольких сигналов прорыва в рамках одной сессии.

автоматический сброс сессий, удобное управление объектами и поддержка нескольких сигналов прорыва в рамках одной сессии. Полный набор оповещений — всплывающие уведомления, push-уведомления и оповещения по электронной почте с подробной информацией о сделках.

всплывающие уведомления, push-уведомления и оповещения по электронной почте с подробной информацией о сделках. В комплект входит бонусный советник ORB Seeker EA — используйте входящий в комплект бонусный советник для автоматической торговли по сигналам пробоя индикатора.

Сейф для проп-фирм — может безопасно использоваться для оценки проп-фирм и для пополнения торговых счетов.





Рекомендуемое применение:

Рынки: Форекс, сырьевые товары, индексы, криптовалюты и акции.

Временные рамки: M1, M5, M15, M30 и H1.





ORB Seeker MT5 разработан для трейдеров, которым нужен простой и практичный способ торговли на основе прорывов диапазона открытия. Используйте его для ручного планирования сделок, торговли на основе оповещений или автоматического исполнения с помощью включенного в комплект бесплатного бонусного советника.

Если вам нравятся открытия торговых сессий и прорывы, ORB Seeker MT5 предоставляет вам всю структуру ORB в одном графическом инструменте: диапазон, сигнал на прорыв, точка входа, стоп-лосс, тейк-профит, оповещения и дополнительная автоматизация.

ORB Seeker MT5 также является вполне подходящим торговым инструментом для оценки деятельности проп-фирм и для торговых счетов с пополнением баланса.





Важное примечание

ORB Seeker MT5 — это инструмент технического анализа. Он не гарантирует прибыль, и все торговые решения остаются вашей ответственностью. На результаты могут влиять рыночные условия, спред, волатильность, проскальзывание и исполнение ордеров брокером.





ORB Seeker MT5 продается только через официальный MQL5 Market. Если вы видите его в продаже где-либо еще, это не авторизованная копия.





Спасибо за вашу поддержку. Если у вас есть какие-либо вопросы, идеи или предложения по будущим обновлениям, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я всегда открыт для полезных отзывов от трейдеров, использующих этот инструмент.