Dragon Bands Z：可视化趋势分析指标

Dragon Bands Z 是一款旨在通过视觉整合多种技术来源来简化图表解读的指标。其目标是清晰地指示市场方向和强度，而无需使用多个指标使图表过于拥挤。

该指标使用混合颜色填充将价格行为转换为四种主要的视觉状态：

绿色： 表示主导的上升方向力量。

红色： 确认主导的下降方向力量。

黄色： 提示低波动性或盘整阶段。

灰色： 表明市场犹豫不决，建议等待方向确认。

这种方法可以快速评估当前趋势。与单独分析多个指标不同，Dragon Bands Z 融合了分析，提供统一的视角。

主要特点

视觉清晰度： 将复杂的技术信息转化为简单的颜色代码。

多时间框架分析： 包含一个面板，用于在其他时间框架上确认信号或趋势，有助于使交易与主要趋势保持一致。

多功能性： 适用于短时间框架（剥头皮交易）和长时间框架（波段交易）的分析，因为其核心功能侧重于确认方向。

Dragon Bands Z 旨在成为一种辅助工具，通过消除视觉噪音，只保留趋势的基本信息，从而增强您的当前策略。

DRAGON BANDS Z (技术信息)

Dragon Bands Z 旨在通过三层混合架构提升市场解读能力。第一层是混合波段（布林带 + 肯特纳通道 + 包络线），生成一个自适应通道，能更好地响应真实波动性，并避免每个独立系统常见的虚假突破。第二层是信号引擎（ADX + MACD + 随机指标），通过三方共识整合趋势方向和强度，减少了孤立信号的主观性。第三层是动量过滤器（RSI + 威廉指标 %R），验证价格加速是否与主要方向一致，从而消除误导性背离。所有这些信息都被转化为简化的四色视觉输出，每种颜色直接代表技术共识的综合：看涨、看跌、压缩或冲突。最终，该工具将七个指标的强大功能浓缩为单一、清晰且可操作的解读，最大限度地提高了精度和决策速度。