Dragon Bands Z：ビジュアルトレンド分析インジケーター

Dragon Bands Z は、複数のテクニカルソースを視覚的に統合することでチャートの読み取りを簡素化するために設計されたインジケーターです。その目的は、多数の個別のインジケーターでチャートを cluttered にすることなく、市場の方向性と強さを明確に表示することです。

このインジケーターは、ハイブリッドカラーフィルを使用して、価格アクションを4つの主要な視覚状態に変換します。

緑色： 優勢な上昇方向の勢いを示します。

赤色： 優勢な下降方向の勢いを確認します。

黄色： 低ボラティリティまたはレンジ相場の局面を示唆します。

灰色： 市場の優柔不断さを示し、方向性の確認を待つ必要があることを示唆します。

この手法により、現在のトレンドを素早く評価できます。複数のインジケーターを個別に分析するのとは異なり、Dragon Bands Z は分析を統合し、統一された視点を提供します。

主な特徴

視覚的な明瞭さ： 複雑なテクニカル情報をシンプルなカラーコードに変換します。

マルチタイムフレーム分析： 他のタイムフレームでのシグナルやトレンドを確認するためのパネルが含まれており、より大きなトレンドと取引を整合させるのに役立ちます。

汎用性： その主要な機能が方向性の確認に焦点を当てているため、短期（スキャルピング）および長期（スイングトレード）の両方のタイムフレームでの分析に適しています。

Dragon Bands Z は、現在の戦略を強化するサポートツールとなることを目指し、視覚的なノイズを除去して、トレンドの重要な情報のみを残します。

DRAGON BANDS Z (テクニカル情報)

Dragon Bands Z は、3層ハイブリッドアーキテクチャを通じて市場の読み取り能力を向上させるために設計されました。第1層であるハイブリッドバンド（ボリンジャーバンド + ケルトナーチャネル + エンベロープ）は、実際のボラティリティにより良く反応し、各システムが個別に持つ典型的な誤ったブレイクアウトを回避する適応型チャネルを生成します。第2層であるシグナルエンジン（ADX + MACD + ストキャスティクス）は、トレンドの方向性と強さを3者間のコンセンサスに基づいて統合し、孤立したシグナルの主観性を低減します。第3層であるモメンタムフィルター（RSI + ウィリアムズ%R）は、価格の加速が主要な方向と一致していることを検証し、誤解を招くようなダイバージェンスを排除します。これらすべての情報は、簡素化された4色の視覚出力に変換され、各色がテクニカルコンセンサス（強気、弱気、圧縮、または対立）を直接合成して表します。その結果、7つのインジケーターの力を1つの明確で実用的な読み取りに凝縮し、精度と意思決定の速度を最大化するツールが誕生しました。