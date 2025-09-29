Dragon Bands Z : Indicateur d'Analyse Visuelle de Tendance

Dragon Bands Z est un indicateur conçu pour simplifier la lecture des graphiques grâce à la consolidation visuelle de multiples sources techniques. Son objectif est de fournir une indication claire de la direction du marché et de sa force, sans la nécessité de graphiques surchargés de nombreux indicateurs individuels.

L'indicateur utilise un remplissage de couleur hybride pour traduire l'action des prix en quatre états visuels primaires :

Vert : Indique une force directionnelle haussière prédominante.

Rouge : Confirme une force directionnelle baissière prédominante.

Jaune : Suggère une phase de faible volatilité ou de consolidation.

Gris : Signale l'indécision du marché, suggérant la nécessité d'attendre une confirmation de la direction.

Cette méthodologie permet une évaluation rapide de la tendance actuelle. Contrairement à l'analyse de plusieurs indicateurs séparément, Dragon Bands Z fusionne l'analyse pour une vision unifiée.

Caractéristiques Clés

Clarté Visuelle : Traduit les informations techniques complexes en un code couleur simple.

Analyse Multitemporelle : Comprend un panneau pour confirmer le signal ou la tendance sur d'autres horizons temporels, ce qui aide à aligner les opérations avec la tendance majeure.

Polyvalence : Il convient à l'analyse sur des horizons temporels courts (scalping) et longs (swing trading), car sa fonctionnalité se concentre sur la confirmation des directions.

Dragon Bands Z vise à être un outil de support qui renforce votre stratégie actuelle, en éliminant le bruit visuel pour ne laisser que les informations essentielles de la tendance.

DRAGON BANDS Z (Informations techniques)

Dragon Bands Z a été conçu pour optimiser la lecture du marché grâce à une architecture hybride à trois couches. La première, les Bandres Hybrides (Bollinger + Keltner + Envelopes), génère un canal adaptatif qui réagit mieux à la volatilité réelle et évite les fausses cassures typiques de chaque système pris séparément. La deuxième, le Moteur de Signaux (ADX + MACD + Stochastique), intègre la direction et la force de la tendance sous un consensus tripartite, réduisant la subjectivité des signaux isolés. La troisième, le Filtre de Momentum (RSI + Williams %R), valide que l'accélération du prix accompagne la direction principale, éliminant les divergences trompeuses. Toutes ces informations sont traduites en une sortie visuelle simplifiée à quatre couleurs, où chaque nuance représente la synthèse directe du consensus technique : haussier, baissier, compression ou conflit. Le résultat est un outil qui condense la puissance de sept indicateurs en une seule lecture claire et opérationnelle, maximisant la précision et la vitesse de décision.