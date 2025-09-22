BB Scalping

4.2

BB Scalping Expert — мой последний мощный шедевр для точной торговли золотом на пробоях/скальпинге и без мартингейла! Эта система торгует на пробоях, используя комбинацию полос Боллинджера и индикатора зигзаг. Несколько отложенных ордеров размещаются на максимуме и минимуме полос Боллинджера. При срабатывании трейлинг-стоп отслеживает цену пробоя до тех пор, пока ордера не будут закрыты. Советник использует индикатор зигзаг для динамического стоп-лосса, чтобы защитить ваш счёт и эффективно управлять рисками. Этот советник может торговать любой валютной парой на любом таймфрейме, но лучше всего подходит для золота m15, обеспечивая множество сделок и быструю прибыль!

Минимальный рекомендуемый депозит: $1000

Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!

Настройки и мануал здесь

  ПАРАМЕТРЫ

  • Open new series -true/false - вкл/выкл начало новой серии заказов
  • Trade Buy - разрешить советнику покупать
  • Trade Sell - разрешить советнику продавать
  • Support manual orders true/false – правда/ложь
  • Order Comment – BB Scalping - Комментарий к заказу – BB Scalping
  • Start lots – Старт лотов
  • Use Money Management – вкл/выкл использование автоматического расчета лота
  • Autolot. Free margin for each 0.01 lot - размер свободной маржи для открытия каждых 0,01 лота
  • TP - получить прибыль
  • Trail Start, points - активация трейлинг-стопа
  • Trail Step -  расстояние от цены при активации трейлинг-стопа
  • Close from reverse signal true/false – true или false, закроет открытые сделки, если сигнал развернется
  • Start  hour – часовому советнику должно быть разрешено начать торговлю, введите 1 или 2 и т. д
  • End hour – час, когда советник должен прекратить вход в новую серию сделок
  • Draw on-off – разрешить советнику отображать метки прибыли на графике или нет
  • Next is Font settings - Настройки шрифта
  • Background color Result – Цвет фона Результат
  • Magic EA – это специальный номер, который советник присваивает своим ордерам
  • Next are settings of ZigZag indicator -Далее идут настройки индикатора ZigZag.
  • Next are settings of Bollinger Band indicator - Далее идут настройки индикатора полос Боллинджера.

Отзывы 5
Motasem Mohamed
26
Motasem Mohamed 2025.10.18 22:01 
 

It respects stop losse keeps drawdown low and adapts to spread conditions. A rare gem on MQL5!! Great support from the author strukov Also

Ali Messi
53
Ali Messi 2025.10.18 18:24 
 

I’ve tested tons of scalping bot and most just gamble but BB Scalp EA trades smart. Tight SL quick TP and amazing consistency. My equity curve finally looks stable. Highly recommend this one! 🔥

Amir Alikhan
74
Amir Alikhan 2025.10.11 18:37 
 

Super easy setup.....no confusing parameters. Just load it on your chart and let it go. Small steady wins every day exactly what a good scalper should do. Love it!!! GREAT SUPPORT FROM AUTHOR AND ADMINS OF THE GROUP

Рекомендуем также
Bollinger Reversal Pro MT4
Adam Benjamin Kildare
Эксперты
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT4) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Root Diamond EA
Yevheniy Kopanitskyy
Эксперты
Полноценная автоматическая торговая платформа вобравшая в себя самые лучшие настройки BinaryMiner и Root-Diamond Встроенные конфигурации. 1. Автоматический расчёт абьёма от депозита. 2.Открытие  только одной позиции от расчётного уровня в Long или Short 3.Подстраховка для выхода в Без Убыток в случаи Контра тренда 4 бинарных индикатора фильтруют рынок и определяют близ лежащую волну в рыночном движении. Всё вобравшие конфигурации гарантируют долгосрочный доход //---------Настраиваемые параметры-
FREE
Hamster Scalping
Ramil Minniakhmetov
4.78 (233)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник, использующий два режим для любителей скальпинга и мартингейла. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Брокер с хорошим исполнением и со спредом 2-5 пункта, необходим очень быстрый VPS-серв
Universal Full Invisible Controller
Ihar Volkau
Эксперты
Hello, dear traders! Allow me to present an indispensable assistant for your Forex trading.  First of all, I want to focus your attention on the fact that the first trade order is opened MANUALLY by you by pressing the corresponding button of the selected direction of the transaction according to your strategy. I will give you 10 reasons why each trader should have this advisor! -)) 1) Such levels as Stop Loss, Take Profit, as well as deferred averaging warrants will be STRICTLY VIRTUAL, that is
Smart Grid Pro
Erik Shahazizyan
Эксперты
The advisor is based on a grid strategy and order averaging, is universal and can work on any currency pairs, depending on the settings, it is important to find out the range of price fluctuations for a specific currency bet over the last 2-3 months. During important news, it is recommended to set a high timeframe. The advisor has clear and easily manageable settings; you can configure the accuracy of averaging, the number of orders after which the martingale will work, and limit the number of
Sensor EA MT4
Jamal El Alama
Эксперты
Description : Sensor EA MT4 is an advanced Expert advisor for MetaTrader 4, built using the usual signals provided by Bollinger Bands Technical Indicator . The Expert Advisor places a buy order, When price crosses above the lower band, and a sell order when price crosses below the upper band. The Expert Advisor uses a Stop Loss and a Take profit. The Expert Advisor settings are as follows : ( The parameters below can be set according to your trading rules. ) StopLoss ( Stop Loss in pips) TakePr
Bands Jazz
Iurii Tokman
Эксперты
Bands Jazz - советник основан на анализе сигналов от индикатора Bollinger Bands . Алгоритм работы эксперта прост, используется СЛ, ТП и траление открытых позиций. Описание настроек TimeBeginHour - Число, задаёт часы времени начала торговли. Значения от 0 - 24. TimeBeginMinute - Число, задаёт минуты времени начала торговли. Значения от 0 - 60. TimeEndHour - Число, задаёт часы времени окончания торговли. Значения от 0 - 24. TimeEndMinute - Число, задаёт минуты времени окончания торговли. Значения
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
Bollinger Trade X
Yu Xin Pu
Эксперты
Bollinger Trade   X is an EA based on Bollinger Bands. Bollinger parameters such as Sell & Buy Period, Deviations, Bands Shift, Candlestick Index, and Shift can be adjusted. Bollinger Trade  X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Bollinger Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Эксперты
Night Rocker EA – ночной скальпер, имеющий систему оценки волатильности рынка и торгующий в период, когда цены находятся во флете. Кроме того, имеется встроенный фильтр спреда и проскальзывания. Каждый открываемый ордер имеет стоп-лосс и тейк-профит. Также система оценки волатильности рынка закрывает ордера при изменении условий на рынке в негативную для трейдера сторону. Советник работает на парах USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD. Период M15. Внутренняя система управления работой с терминалом поз
Diamond Seeker Pro
Segundo Calvo Munoz
Эксперты
Taking as baseline  Diamond Trend  Indicator, there is a new Strategy of use through a  new Expert Advisor opening positions on the current trend.   It is   recommended  to use 1:500 or above to mitigate typical margin default risks. Works in any timeframe... For better and consistent outcomes I recommend to use it as a Marathon runner with multiple and collaborative instances instead of as one Sprinter instance... This EA uses a Classic Martingale ...  so, are you ready to surf the waves?... Re
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Эксперты
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
DAX30 expert Optimus
Ol'ga Alpatova
5 (1)
Эксперты
Эксперт построен на многолетнем изучении волатильности индекса #DAX30. Эксперт открывает не более одной сделки в день. При отсутствии сигнала, сделка не откроется. такое ограничение создано сохранить вас от потерь. ВАЖНО!!!!  при наличие уже открытой сделки, эксперт новую не откроет. Даже если вы открыли сделку в ручную, эксперт не откроет новую. сделано с целью безопасности депозита и открытия в противоположные стороны. ЧТОБЫ ЭКСПЕРТ РАБОТАЛ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКРЫТЫХ СДЕЛОК В ТЕРМИНАЛЕ!!! Преимущ
Engulfing Scalping EA
Suriya Thammalungka
Эксперты
Engulfing Scalping EA is a fully automated Expert Advisor designed for traders who appreciate the reliability of Price Action combined with a robust recovery mechanism. This EA operates based on the classic Engulfing Candle Pattern , one of the most powerful reversal and continuation signals in technical analysis. It does not rely on lagging indicators; instead, it reads raw market sentiment directly from the charts. How It Works The logic is divided into two intelligent phases: 1. Continuous En
Monster Trader
Andrey Kozak
Эксперты
Простой но эффективный робот построенный на одном индикаторе MACD. Это демонстрация того, что даже простые роботы, которые работают на одном стандартном индикаторе, могут быть эффективными трейдерами. Робот анализирует индикатор MACD и полностью в автоматическом реиме ведет торговлю. Все торговые процессы автоматизированы. Вы просто указываете размер Лота, устанавливаете робота на EUURSD M5 и робот начинат торговать. Для валютной пары EURUSD M5 настройки менять не нужно. Для других валютных пар
FX Arrow Reversal EA
Thomas Bradley Butler
Эксперты
OPTMIZE EA BEFORE BACKTEST AND USE. FX Arrow Reversal EA is the EA of a version of the indicator found here: https://www.mql5.com/en/market/product/87684 OPTIMIZE This EA was made  and optimized on EUR/USD15 min charts from the this year data, 2022. Trade forward and optimize when needed.  Also if you want to manually trade by the indicator version Other assets and time frames can be explored through optimization. Back test on a year of data.
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Эксперты
This is a price action trading robot, the EA will stick to the medium term trend and price to deliver trades. Orders are always protected by the user set stop loss points. With the capital management system, it will help that EA operates in accordance with its purpose. Telegram : https://t.me/trungtqIT Timeframe is H1. Minimum account balance: $100. Attention is Important: EA only test live on demo or real accounts. Backtest results are just random and inaccurate. Features: Every trade is prote
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Эксперты
This E.A is designed to wait for the perfect opportunity to get in the market, take a few trades (low risk) and get out. There is an option to Cut Loss at specific percentage of balance, this should be set to a max of 1% since we scalping. Very cautious EA, can go up to a few days without taking a trade. This should not alarm you, it simply means there currently is no opportunity available. Mainly designed for low spread brokers. Tested Pairs and their settings: EURUSD M1 : Jan 2022 - Dec 2022
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Эксперты
Gold Ranger is a fully automatic trading robot. It uses market trend to send orders and uses averaging only for recovery purposes. This robot is specifically designed for Gold or XAUUSD with H1 time frame, but it also can be used in all time frame and all trading pairs. Setting Parameters: Expert Name - EA name and trades comment. Magic Number - EA identification number to identify trades. direct - Open position direction. Lotsize - Lot size. AutoLots - True will turn on auto lot calculation.
Fxdolarix
Andrey Kozak
Эксперты
Fxdolarix - автоматический робот скальпер для GBPUSD M5. Был протестирован на реальном счету в течении 3 месяцев. Робот использует стратегию скальпинга, ориентированную на краткосрочное движение цены внутри дня. Основной акцент детается на выявление моментов краткосрочной волатильности и выоспроизведении быстрых сделок. Робот использует в своей работе такие индикаторы как: iMACD, iMA, iStochastic. С помощью этих индикаторов робот выявляет направление тренда, а с помощью активности тикового движе
Fx Ilan Pluss
Denis Kudryashov
3 (1)
Эксперты
Fx Ilan Pluss Советник Fx Ilan Pluss -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. FX Ilan Plus можно использовать либо на одном графике, либо на двух г
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Эксперты
Советник Stacking King — точная мощь, простота в использовании Описание: Советник Stacking King — это мощный торговый инструмент, который позволяет мгновенно открывать несколько сделок одним щелчком мыши или автоматически складывать сделки каждую минуту в течение установленного периода времени — прямо на вашем активном терминале MT4. Независимо от того, являетесь ли вы скальпером, участником тренда или складываете прорывы, этот советник дает вам полный контроль с минимальными усилиями. Создан д
EMA MultiFlex EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
EMA MultiFlex EA – Your Path to Trading Excellence! Take control of your trading strategy and optimize it your way! Why EMA MultiFlex EA? This Expert Advisor (EA) is designed with flexibility and performance in mind, empowering YOU to become the architect of your trading success. Priced at just $65, this EA is perfect for traders who enjoy testing, optimizing, and mastering unique strategies. Important Note The EA comes with a solid framework but is not pre-optimized. It's a tool created for tr
AntiPhasma
Vladislav Filippov
Эксперты
!!!!!!!!!!!!!!!Настройки в обсуждениях!!!!!!!!!!!!!!! AntiPhasma - это полностью автоматизированный торговый советник. Созданный большой командой программный функционал советника строился исключительно под стратегию безопасной торговли по тренду нейросетевого зигзага, суть которой заключается в закрытии сделки при достижении положительного коэффициента прибыльности в несколько пунктов, что дает покупателю возможность свести к минимуму потери средств от открытия проигрышных сделок. Советник осн
RSI Double Cross EA
Ihor Koshel
Эксперты
RSI Double Cross Robot   is a fully automated expert advisor based on a classic yet powerful momentum concept — the crossover of two RSI indicators with different periods. The robot identifies trend changes and market momentum shifts by tracking the interaction between fast and slow RSI values. Trades are opened only when clear directional signals appear, while a built-in volatility filter helps avoid flat and low-activity market conditions. RSI Double Cross Robot applies strict risk management,
GVolt MT4
DRT Circle
Эксперты
GVolt — точный золотой сеточный движок (без мартингейла) GVolt — это продвинутый советник для торговли золотом, разработанный для трейдеров, которым требуется стабильность, точность и интеллектуальная обработка ордеров на высоковолатильном рынке XAUUSD. GVolt, построенный на архитектуре без мартингейла, обеспечивает контролируемый, структурированный подход к волатильности, поддерживая при этом частую торговую активность и независимое исполнение стратегий. Этот советник был создан с единственно
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Эксперты
Советник использует для анализа рынка и определения торговых сигналов индикатор FletBoxPush . Индикатор встроен в советник и дополнительная установка его на график не обязательна. Торговля происходит на пробой уровней определенных как границы флета. Используется ограничение убытков. Описание настроек советника TimeFrames - период графика, настройка для индикатора colour - цвет участка цены, определенного как флет, настройка для индикатора Rectangle - показывать участки цены определенных как фле
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Capybara
Sergey Kasirenko
4.72 (53)
Эксперты
Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Эксперты
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная то
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
PAHunter
Van Hoa Nguyen
3.8 (5)
Эксперты
PAHunter the ground breaking MT4 expert advisor is changing the way you trade gbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. currency pairs! Developed by a team of experienced traders with over 10+ years of trading experience in the forex market. The current version adds a number of features that help increase system consistency. Trade with scalping strategy on M5 timeframe. Orders always come with a fixed stop loss and take profit level. Robots do not use potentially risky strategies.
Другие продукты этого автора
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Эксперты
EA Gold Stuff mt5 - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f mt5 , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Для советника требуется хеджинговый тип счета  Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!  Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и ман
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Эксперты
Советник Aurum Trader mt5 сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день.   Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус!  Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!  Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем
EA Game Changer mt5
Vasiliy Strukov
5 (2)
Эксперты
Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Эксперты
BB Scalping Expert — мой последний мощный шедевр для точной торговли золотом на пробоях/скальпинге и без мартингейла! Эта система торгует на пробоях, используя комбинацию полос Боллинджера и индикатора зигзаг. Несколько отложенных ордеров размещаются на максимуме и минимуме полос Боллинджера. При срабатывании трейлинг-стоп отслеживает цену пробоя до тех пор, пока ордера не будут закрыты. Советник использует индикатор зигзаг для динамического стоп-лосса, чтобы защитить ваш счёт и эффективно управ
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Эксперты
Советник Aurum Trader сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день.   Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус!  Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!  Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем блог
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
4.63 (8)
Эксперты
ОПИСАНИЕ ПИН-БАРА: Советник Pin Bar использует мультистратегический подход, сочетающий торговлю по пин-барам с методами следования за трендом и возврата к среднему значению. Пин-бар — это тип свечи, сигнализирующий о резком развороте и отскоке цены. Он определяется по длинному хвосту, который называется «тенью» или «фитилем». Хвост пин-бара показывает область цены, отклонившейся от тренда, и подразумевает, что цена продолжит движение в направлении, противоположном указанному хвостом. Медвежий с
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
Эксперты
ОПИСАНИЕ ПИН-БАРА: Советник Pin Bar использует мультистратегический подход, сочетающий торговлю по пин-барам с методами следования за трендом и возврата к среднему значению. Пин-бар — это тип свечи, сигнализирующий о резком развороте и отскоке цены. Он определяется по длинному хвосту, который называется «тенью» или «фитилем». Хвост пин-бара показывает область цены, отклонившейся от тренда, и подразумевает, что цена продолжит движение в направлении, противоположном указанному хвостом. Медвежий с
Фильтр:
akira1212
184
akira1212 2025.12.03 13:41 
 

The account has been settled.

Motasem Mohamed
26
Motasem Mohamed 2025.10.18 22:01 
 

It respects stop losse keeps drawdown low and adapts to spread conditions. A rare gem on MQL5!! Great support from the author strukov Also

Ali Messi
53
Ali Messi 2025.10.18 18:24 
 

I’ve tested tons of scalping bot and most just gamble but BB Scalp EA trades smart. Tight SL quick TP and amazing consistency. My equity curve finally looks stable. Highly recommend this one! 🔥

Amir Alikhan
74
Amir Alikhan 2025.10.11 18:37 
 

Super easy setup.....no confusing parameters. Just load it on your chart and let it go. Small steady wins every day exactly what a good scalper should do. Love it!!! GREAT SUPPORT FROM AUTHOR AND ADMINS OF THE GROUP

dygonlinux
222
dygonlinux 2025.09.26 11:38 
 

I tested the ea only for 4 days but all 4 days i closed in profits even if i had only a loss. It is a scalper so it is normal to have profits and loss. The important is closing in profits and in general the account must grow.The ea is promising and it is not martingale so it is more more safe especially trading gold. Daleen and Strukov are always present to help with configurations and help so i am happy to be in their group. Every question has an answer.

Ответ на отзыв