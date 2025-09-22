BB Scalping
- Эксперты
- Vasiliy Strukov
- Версия: 1.10
- Активации: 5
BB Scalping Expert — мой последний мощный шедевр для точной торговли золотом на пробоях/скальпинге и без мартингейла! Эта система торгует на пробоях, используя комбинацию полос Боллинджера и индикатора зигзаг. Несколько отложенных ордеров размещаются на максимуме и минимуме полос Боллинджера. При срабатывании трейлинг-стоп отслеживает цену пробоя до тех пор, пока ордера не будут закрыты. Советник использует индикатор зигзаг для динамического стоп-лосса, чтобы защитить ваш счёт и эффективно управлять рисками. Этот советник может торговать любой валютной парой на любом таймфрейме, но лучше всего подходит для золота m15, обеспечивая множество сделок и быструю прибыль!
Минимальный рекомендуемый депозит: $1000
Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения персонального бонуса!
Настройки и мануал здесь
ПАРАМЕТРЫ
- Open new series -true/false - вкл/выкл начало новой серии заказов
- Trade Buy - разрешить советнику покупать
- Trade Sell - разрешить советнику продавать
- Support manual orders true/false – правда/ложь
- Order Comment – BB Scalping - Комментарий к заказу – BB Scalping
- Start lots – Старт лотов
- Use Money Management – вкл/выкл использование автоматического расчета лота
- Autolot. Free margin for each 0.01 lot - размер свободной маржи для открытия каждых 0,01 лота
- TP - получить прибыль
- Trail Start, points - активация трейлинг-стопа
- Trail Step - расстояние от цены при активации трейлинг-стопа
- Close from reverse signal true/false – true или false, закроет открытые сделки, если сигнал развернется
- Start hour – часовому советнику должно быть разрешено начать торговлю, введите 1 или 2 и т. д
- End hour – час, когда советник должен прекратить вход в новую серию сделок
- Draw on-off – разрешить советнику отображать метки прибыли на графике или нет
- Next is Font settings - Настройки шрифта
- Background color Result – Цвет фона Результат
- Magic EA – это специальный номер, который советник присваивает своим ордерам
- Next are settings of ZigZag indicator -Далее идут настройки индикатора ZigZag.
- Next are settings of Bollinger Band indicator - Далее идут настройки индикатора полос Боллинджера.
It respects stop losse keeps drawdown low and adapts to spread conditions. A rare gem on MQL5!! Great support from the author strukov Also