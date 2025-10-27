Советник Aurum Trader сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день.

Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус! Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!

Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем блоге здесь. Остерегайтесь мошенников и не покупайте наборы ни у кого другого!

настройки -

Symbol – Введите точное название символа для золота, как в market watch, например. XAUUSD

Starting_Lot - Начальный размер лота, используемый для первой позиции.

Увеличивайте прибыль на 0,01 за каждый X$ - увеличивайте размер лота на 0,01 после достижения указанной прибыли в долларах США.

TrailStart_Strg1 - Расстояние (в пунктах), на котором начинается трейлинг для стратегии 1 (Пробой).

TrailStop_Strg1 - Шаг закрытия (в пунктах) для стратегии 1.

TP_Strg1 - Уровень тейк-профита для стратегии 1 (пробой).

SL_Strg1 - Уровень стоп-лосса для Стратегии 1 (Пробой).

TrailStart_Strg2 - Расстояние (в пунктах), на котором начинается трейлинг для Стратегии 2 (следование за трендом).

TrailStop_Strg2 - Шаг трейлинга (в пунктах) для Стратегии 2.

TP_Str2 - Уровень тейк-профита для Стратегии 2.

EA_Name - название эксперта (для идентификации).

Магическое число - Уникальный идентификатор для каждого экземпляра графика, предотвращающий вмешательство в торговлю.



