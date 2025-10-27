Aurum Trader
- Эксперты
- Vasiliy Strukov
- Версия: 1.2
- Обновлено: 2 ноября 2025
- Активации: 5
Советник Aurum Trader сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день.
Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус! Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!
Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем блоге здесь. Остерегайтесь мошенников и не покупайте наборы ни у кого другого!
настройки -
Symbol – Введите точное название символа для золота, как в market watch, например. XAUUSD
Starting_Lot - Начальный размер лота, используемый для первой позиции.
Увеличивайте прибыль на 0,01 за каждый X$ - увеличивайте размер лота на 0,01 после достижения указанной прибыли в долларах США.
TrailStart_Strg1 - Расстояние (в пунктах), на котором начинается трейлинг для стратегии 1 (Пробой).
TrailStop_Strg1 - Шаг закрытия (в пунктах) для стратегии 1.
TP_Strg1 - Уровень тейк-профита для стратегии 1 (пробой).
SL_Strg1 - Уровень стоп-лосса для Стратегии 1 (Пробой).
TrailStart_Strg2 - Расстояние (в пунктах), на котором начинается трейлинг для Стратегии 2 (следование за трендом).
TrailStop_Strg2 - Шаг трейлинга (в пунктах) для Стратегии 2.
TP_Str2 - Уровень тейк-профита для Стратегии 2.
EA_Name - название эксперта (для идентификации).
Магическое число - Уникальный идентификатор для каждого экземпляра графика, предотвращающий вмешательство в торговлю.
It is like every EA from the developer Strukov: absolutely accurate and with very good entries!