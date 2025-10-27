Aurum Trader

5

 Советник Aurum Trader сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день. 

 Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус!  Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!

 Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем блоге здесь.  Остерегайтесь мошенников и не покупайте наборы ни у кого другого!

 настройки - 

Symbol – Введите точное название символа для золота, как в market watch, например. XAUUSD

Starting_Lot - Начальный размер лота, используемый для первой позиции.

Увеличивайте прибыль на 0,01 за каждый X$ - увеличивайте размер лота на 0,01 после достижения указанной прибыли в долларах США.

TrailStart_Strg1 - Расстояние (в пунктах), на котором начинается трейлинг для стратегии 1 (Пробой).

TrailStop_Strg1 - Шаг закрытия (в пунктах) для стратегии 1.

TP_Strg1 - Уровень тейк-профита для стратегии 1 (пробой).

SL_Strg1 - Уровень стоп-лосса для Стратегии 1 (Пробой).

TrailStart_Strg2 - Расстояние (в пунктах), на котором начинается трейлинг для Стратегии 2 (следование за трендом).

TrailStop_Strg2 - Шаг трейлинга (в пунктах) для Стратегии 2.

TP_Str2 - Уровень тейк-профита для Стратегии 2.

EA_Name - название эксперта (для идентификации).

Магическое число  - Уникальный идентификатор для каждого экземпляра графика, предотвращающий вмешательство в торговлю.


Отзывы 4
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.11.10 12:01 
 

It is like every EA from the developer Strukov: absolutely accurate and with very good entries!

robert hanss
58
robert hanss 2025.11.03 22:21 
 

From a value‑perspective Aurum Trader presents a compelling offer for what it promises. quality trades over quantity clear risk parameters and a focus on gold. Still testing but very promising for sure. will update as it goes on.

carmelo allison
43
carmelo allison 2025.11.03 21:30 
 

One of Aurum Trader’s strengths is the developer’s support and overall transparency. When choosing an EA, I value not just the algorithm but the backing behind it and Strukov shows good signals of quality here. IF you are looking for long term consistency this your choice for sure !! thanks strukov and the team

