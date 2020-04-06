King Fibonacci
👑 Король Фибоначчи — Точная торговля на уровне 0.618 (Золотое сечение)
King Fibonacci — это продвинутый свинговый торговый робот (EA), построенный на одном из самых мощных инструментов технического анализа — уровне отката Фибоначчи 0.618.
Робот автоматически определяет ключевые свинги (важные максимумы и минимумы), рассчитывает золотой уровень 0.618 и открывает сделки только тогда, когда цена возвращается в эту точку разворота.
King Fibonacci создан для трейдеров, которые ценят точность, структуру и чистые входы без шума, индикаторов и запаздывающих сигналов.
Он работает дисциплинированно, выборочно и использует профессиональное управление позицией.
⚙️ Основная логика работы
✅ Автоматическое определение свингов
EA анализирует заданный период и определяет наиболее важные максимум и минимум, чтобы корректно построить уровни Фибоначчи.
✅ Сигнальный модуль 0.618
Расчёт золотого отката происходит по реальной структуре цены:
В восходящем тренде: покупка от уровня 0.618
В нисходящем тренде: продажа от уровня 0.618
Сделка открывается только когда цена входит в регулируемую зону допуска возле уровня Фибоначчи.
✅ Динамическое обновление уровней
При появлении новых свингов робот автоматически перерисовывает уровни.
✅ Только один сигнал на уровень
Исключает многократные входы на одном и том же уровне отката.
✅ Встроенная проверка риска и объёма
Автоматическая корректировка лотов, проверка маржи и безопасные расстояния стоп-лосса и тейк-профита.
💡 Основные функции
|Функция
|Описание
|🎯 Логика золотого сечения
|Торговля только на откате 0.618
|🔍 Автопоиск свингов
|Динамическое определение ключевых максимумов/минимумов
|📐 Построение уровней
|Автоматическое отображение Фибоначчи на графике
|🛡️ Полная система безопасности
|Проверка маржи, размера лота и контроля проскальзывания
|🚫 Без мартингейла / без грида
|Один чистый вход
|🔄 Торговля по тренду
|Покупка в росте, продажа в падении
|📊 Поддержка тестирования
|Использует цены закрытия для визуального теста
|📉 Контроль допуска
|Цена должна коснуться уровня в заданном диапазоне
⚙️ Параметры настройки
Свинги
Период поиска
Использовать цену закрытия (для тестов)
Настройки Фибоначчи
Допуск в пунктах
Включить рисование уровней
Количество баров между сделками
Риск и ордера
Фиксированный лот
Стоп-лосс (в пунктах)
Тейк-профит (в пунктах)
Проскальзывание
Магик-номер
Общие настройки
Разрешить несколько позиций
Проверка маржи перед входом
Показ отладочной информации (по желанию)
📈 Рекомендации
|Настройка
|Значение
|Инструменты
|Основные FX пары, металлы, индексы, биткоин
|Таймфрейм
|M1, M15, M30 или H1
|Lookback
|100 баров
|Минимальный депозит
|$500+
|Стиль
|Свинг-трейдинг, разворот по структуре
Работает «из коробки» с безопасными настройками.
⚠️ Важные замечания
Без мартингейла, без грида, без усреднения.
Робот ждёт точного касания зоны 0.618 — сигналов немного, но они качественные.
Для точных тестов используйте режим «Every tick based on real ticks».
Нужен брокер, поддерживающий стоп-ордера и достаточную маржу.
🔥 Почему трейдеры выбирают King Fibonacci
Работает на одном из самых сильных уровней рынка
Чистая, структурированная логика
Без индикаторов — чистое движение цены
Автоматическая адаптация к новым свингам
Точная стратегия откатов, близкая к институциональной
💬 Итог
King Fibonacci объединяет умный анализ структуры с силой уровня 0.618, который трейдеры используют десятилетиями.
Ты получаешь:
Точные входы
Чёткую логику
Безопасное управление риском
Полностью автоматизированную торговлю по структуре
Мощный EA для тех, кто уважает золотое правило ценового движения.
⚖️ Отказ от ответственности
Торговля Forex и CFD связана с риском и подходит не всем. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Торгуйте ответственно.