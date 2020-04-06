King Fibonacci

👑 Король Фибоначчи — Точная торговля на уровне 0.618 (Золотое сечение)
King Fibonacci — это продвинутый свинговый торговый робот (EA), построенный на одном из самых мощных инструментов технического анализа — уровне отката Фибоначчи 0.618.

Робот автоматически определяет ключевые свинги (важные максимумы и минимумы), рассчитывает золотой уровень 0.618 и открывает сделки только тогда, когда цена возвращается в эту точку разворота.

King Fibonacci создан для трейдеров, которые ценят точность, структуру и чистые входы без шума, индикаторов и запаздывающих сигналов.
Он работает дисциплинированно, выборочно и использует профессиональное управление позицией.

⚙️ Основная логика работы

✅ Автоматическое определение свингов

EA анализирует заданный период и определяет наиболее важные максимум и минимум, чтобы корректно построить уровни Фибоначчи.

✅ Сигнальный модуль 0.618

Расчёт золотого отката происходит по реальной структуре цены:

  • В восходящем тренде: покупка от уровня 0.618

  • В нисходящем тренде: продажа от уровня 0.618

Сделка открывается только когда цена входит в регулируемую зону допуска возле уровня Фибоначчи.

✅ Динамическое обновление уровней

При появлении новых свингов робот автоматически перерисовывает уровни.

✅ Только один сигнал на уровень

Исключает многократные входы на одном и том же уровне отката.

✅ Встроенная проверка риска и объёма

Автоматическая корректировка лотов, проверка маржи и безопасные расстояния стоп-лосса и тейк-профита.

💡 Основные функции

Функция Описание
🎯 Логика золотого сечения Торговля только на откате 0.618
🔍 Автопоиск свингов Динамическое определение ключевых максимумов/минимумов
📐 Построение уровней Автоматическое отображение Фибоначчи на графике
🛡️ Полная система безопасности Проверка маржи, размера лота и контроля проскальзывания
🚫 Без мартингейла / без грида Один чистый вход
🔄 Торговля по тренду Покупка в росте, продажа в падении
📊 Поддержка тестирования Использует цены закрытия для визуального теста
📉 Контроль допуска Цена должна коснуться уровня в заданном диапазоне

⚙️ Параметры настройки

Свинги

  • Период поиска

  • Использовать цену закрытия (для тестов)

Настройки Фибоначчи

  • Допуск в пунктах

  • Включить рисование уровней

  • Количество баров между сделками

Риск и ордера

  • Фиксированный лот

  • Стоп-лосс (в пунктах)

  • Тейк-профит (в пунктах)

  • Проскальзывание

  • Магик-номер

Общие настройки

  • Разрешить несколько позиций

  • Проверка маржи перед входом

  • Показ отладочной информации (по желанию)

📈 Рекомендации

Настройка Значение
Инструменты Основные FX пары, металлы, индексы, биткоин
Таймфрейм M1, M15, M30 или H1
Lookback 100 баров
Минимальный депозит $500+
Стиль Свинг-трейдинг, разворот по структуре

Работает «из коробки» с безопасными настройками.
Цена повышается каждые 10 продаж.

⚠️ Важные замечания

  • Без мартингейла, без грида, без усреднения.

  • Робот ждёт точного касания зоны 0.618 — сигналов немного, но они качественные.

  • Для точных тестов используйте режим «Every tick based on real ticks».

  • Нужен брокер, поддерживающий стоп-ордера и достаточную маржу.

🔥 Почему трейдеры выбирают King Fibonacci

  • Работает на одном из самых сильных уровней рынка

  • Чистая, структурированная логика

  • Без индикаторов — чистое движение цены

  • Автоматическая адаптация к новым свингам

  • Точная стратегия откатов, близкая к институциональной

💬 Итог

King Fibonacci объединяет умный анализ структуры с силой уровня 0.618, который трейдеры используют десятилетиями.

Ты получаешь:

  • Точные входы

  • Чёткую логику

  • Безопасное управление риском

  • Полностью автоматизированную торговлю по структуре

Мощный EA для тех, кто уважает золотое правило ценового движения.

⚖️ Отказ от ответственности

Торговля Forex и CFD связана с риском и подходит не всем. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Торгуйте ответственно.


