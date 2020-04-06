👑 Король Фибоначчи — Точная торговля на уровне 0.618 (Золотое сечение)

King Fibonacci — это продвинутый свинговый торговый робот (EA), построенный на одном из самых мощных инструментов технического анализа — уровне отката Фибоначчи 0.618.

Робот автоматически определяет ключевые свинги (важные максимумы и минимумы), рассчитывает золотой уровень 0.618 и открывает сделки только тогда, когда цена возвращается в эту точку разворота.

King Fibonacci создан для трейдеров, которые ценят точность, структуру и чистые входы без шума, индикаторов и запаздывающих сигналов.

Он работает дисциплинированно, выборочно и использует профессиональное управление позицией.

⚙️ Основная логика работы

✅ Автоматическое определение свингов

EA анализирует заданный период и определяет наиболее важные максимум и минимум, чтобы корректно построить уровни Фибоначчи.

✅ Сигнальный модуль 0.618

Расчёт золотого отката происходит по реальной структуре цены:

В восходящем тренде: покупка от уровня 0.618

В нисходящем тренде: продажа от уровня 0.618

Сделка открывается только когда цена входит в регулируемую зону допуска возле уровня Фибоначчи.

✅ Динамическое обновление уровней

При появлении новых свингов робот автоматически перерисовывает уровни.

✅ Только один сигнал на уровень

Исключает многократные входы на одном и том же уровне отката.

✅ Встроенная проверка риска и объёма

Автоматическая корректировка лотов, проверка маржи и безопасные расстояния стоп-лосса и тейк-профита.

💡 Основные функции

Функция Описание 🎯 Логика золотого сечения Торговля только на откате 0.618 🔍 Автопоиск свингов Динамическое определение ключевых максимумов/минимумов 📐 Построение уровней Автоматическое отображение Фибоначчи на графике 🛡️ Полная система безопасности Проверка маржи, размера лота и контроля проскальзывания 🚫 Без мартингейла / без грида Один чистый вход 🔄 Торговля по тренду Покупка в росте, продажа в падении 📊 Поддержка тестирования Использует цены закрытия для визуального теста 📉 Контроль допуска Цена должна коснуться уровня в заданном диапазоне

⚙️ Параметры настройки

Свинги

Период поиска

Использовать цену закрытия (для тестов)

Настройки Фибоначчи

Допуск в пунктах

Включить рисование уровней

Количество баров между сделками

Риск и ордера

Фиксированный лот

Стоп-лосс (в пунктах)

Тейк-профит (в пунктах)

Проскальзывание

Магик-номер

Общие настройки

Разрешить несколько позиций

Проверка маржи перед входом

Показ отладочной информации (по желанию)

📈 Рекомендации

Настройка Значение Инструменты Основные FX пары, металлы, индексы, биткоин Таймфрейм M1, M15, M30 или H1 Lookback 100 баров Минимальный депозит $500+ Стиль Свинг-трейдинг, разворот по структуре

Работает «из коробки» с безопасными настройками.

Цена повышается каждые 10 продаж.

⚠️ Важные замечания

Без мартингейла, без грида, без усреднения.

Робот ждёт точного касания зоны 0.618 — сигналов немного, но они качественные.

Для точных тестов используйте режим «Every tick based on real ticks».

Нужен брокер, поддерживающий стоп-ордера и достаточную маржу.

🔥 Почему трейдеры выбирают King Fibonacci

Работает на одном из самых сильных уровней рынка

Чистая, структурированная логика

Без индикаторов — чистое движение цены

Автоматическая адаптация к новым свингам

Точная стратегия откатов, близкая к институциональной

💬 Итог

King Fibonacci объединяет умный анализ структуры с силой уровня 0.618, который трейдеры используют десятилетиями.

Ты получаешь:

Точные входы

Чёткую логику

Безопасное управление риском

Полностью автоматизированную торговлю по структуре

Мощный EA для тех, кто уважает золотое правило ценового движения.

⚖️ Отказ от ответственности

Торговля Forex и CFD связана с риском и подходит не всем. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Торгуйте ответственно.