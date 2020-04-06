Gold Friday
- Эксперты
- Adrian Lara Carrasco
- Версия: 1.52
- Активации: 5
Возьмите под контроль рынок золота с точностью и высокой доходностью
Ищете профессионального торгового робота, который стабильно приносит прибыль на рынке золота (XAUUSD)? Эта система разработана для требовательных трейдеров, желающих автоматизировать операции и максимизировать капитал при эффективном управлении рисками.
Проверенные результаты
- Чистая прибыль: 164 318,02 USD
- Начальный депозит: 25 000 USD
- Общая доходность: +650%
- Recovery Factor: 5.18
- Profit Factor: 1.71
- Максимальная относительная просадка: всего 28.02%
Эти данные демонстрируют не только впечатляющую доходность, но и устойчивую работу в сложных рыночных условиях. Робот использует умное управление рисками и дисциплинированную торговую логику.
Что вы получите
- Интеллектуальные входы в оптимальных точках
- Автоматический контроль риска на основе рыночных сигналов
- Оптимизация исключительно для рынка золота (XAUUSD)
- Совместимость с ECN-брокерами и низколатентными счетами
- Идеален для роста счета и масштабируемых стратегий
Благодаря стабильности и надежности, этот робот стал доверенным инструментом для трейдеров, стремящихся к автоматизации и свободе.
Скидка 20%
Используйте код ниже на Darwinex Zero, чтобы получить 20% скидку при покупке:
Начните торговать сегодня
Не упустите шанс получить реальные результаты и полный контроль над операциями. Готовы поднять торговлю золотом на новый уровень? Это ваш момент.
Выбирайте результаты, а не обещания. Автоматизируйте торговлю золотом уже сегодня.