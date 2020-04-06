Gold Friday

Возьмите под контроль рынок золота с точностью и высокой доходностью

Ищете профессионального торгового робота, который стабильно приносит прибыль на рынке золота (XAUUSD)? Эта система разработана для требовательных трейдеров, желающих автоматизировать операции и максимизировать капитал при эффективном управлении рисками.

Проверенные результаты

Чистая прибыль: 164 318,02 USD

164 318,02 USD Начальный депозит: 25 000 USD

25 000 USD Общая доходность: +650%

+650% Recovery Factor: 5.18

5.18 Profit Factor: 1.71

1.71 Максимальная относительная просадка: всего 28.02%

Эти данные демонстрируют не только впечатляющую доходность, но и устойчивую работу в сложных рыночных условиях. Робот использует умное управление рисками и дисциплинированную торговую логику.

Что вы получите

Интеллектуальные входы в оптимальных точках

Автоматический контроль риска на основе рыночных сигналов

Оптимизация исключительно для рынка золота (XAUUSD)

Совместимость с ECN-брокерами и низколатентными счетами

Идеален для роста счета и масштабируемых стратегий

Благодаря стабильности и надежности, этот робот стал доверенным инструментом для трейдеров, стремящихся к автоматизации и свободе.

Скидка 20%

Используйте код ниже на Darwinex Zero, чтобы получить 20% скидку при покупке:

Discount Code: DWZ2328770MGM_20

Начните торговать сегодня

Не упустите шанс получить реальные результаты и полный контроль над операциями. Готовы поднять торговлю золотом на новый уровень? Это ваш момент.

Выбирайте результаты, а не обещания. Автоматизируйте торговлю золотом уже сегодня.