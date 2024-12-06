HiperCube Pro Gale BTC

5

Введение

Пришло время раскрыть весь потенциал трейдинга,HiperCube Pro Gale BTC это именно то, что вам нужно, благодаря ИИ и Chat GPT, в сочетании с обширным опытом нашей команды разработчиков, мы создали стабильный и надежный ресурс, и теперь он доступен для вас!

Особенности продукта:

  • Управление рисками с помощью Stop Loss
  • Каждая сделка включает встроенный стоп-лосс, чтобы гарантировать, что ваши риски эффективно управляются в любой момент.

Строгие испытания
Робот был протестирован в течение нескольких лет в различных рыночных условиях, доказав свою эффективность и надежность.

Торговля с BTC / Bitcoin
Доступ к рынку криптовалют с уверенностью в системе, проверенной для безопасной торговли BTC и Bitcoin.

Универсальная торговля на Forex
Робот также подходит для торговли на Forex, включая пары, такие как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY, среди прочих.

Торговля товарами
Кроме того, вы можете торговать парой XAU/USD (Золото) с тем же уровнем уверенности и безопасности.

Скачать пресеты

Вы можете скачать пресеты для следующих валютных пар и товаров:

  • EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
  • USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
  • XAU/USD (Золото): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
  • BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

Разблокируйте ВСЮ МОЩЬ трейдинга! С  HiperCube DonChian Pro Gale - Индикатор


Отзывы 3
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
530
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Vitoro
49
Vitoro 2025.10.18 17:19 
 

Hola, buenas tardes, he descargado la actualización del bot con la habilidad para configurar el horario de trabajo, estoy haciendo pruebas en el probador de estrategias de Metatrader 5 y cuando habilito el Use DonChian PRO Gale(Highly Recommend) en los parámetros de entrada, parece que me falta un indicador, he descargado: HiperCube DonChain y HiperCube DonChian Pro Gale pero en la pestaña diario muestra esto: cannot load custom indicator 'DonChain' [4802] Por favor me indica como puedo solucionarlo o si me puede compartir el link para descargar el indicador y si tiene los preset actualizados. Muchas gracias, estoy muy contento con el bot, lo veo poderoso!

Ответ на отзыв