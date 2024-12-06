HiperCube Pro Gale BTC
- Эксперты
- Adrian Lara Carrasco
- Версия: 2.71
- Обновлено: 13 ноября 2025
- Активации: 10
Введение
Пришло время раскрыть весь потенциал трейдинга,HiperCube Pro Gale BTC это именно то, что вам нужно, благодаря ИИ и Chat GPT, в сочетании с обширным опытом нашей команды разработчиков, мы создали стабильный и надежный ресурс, и теперь он доступен для вас!
Код скидки на 20% на Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20
Особенности продукта:
- Управление рисками с помощью Stop Loss
- Каждая сделка включает встроенный стоп-лосс, чтобы гарантировать, что ваши риски эффективно управляются в любой момент.
Строгие испытания
Робот был протестирован в течение нескольких лет в различных рыночных условиях, доказав свою эффективность и надежность.
Торговля с BTC / Bitcoin
Доступ к рынку криптовалют с уверенностью в системе, проверенной для безопасной торговли BTC и Bitcoin.
Универсальная торговля на Forex
Робот также подходит для торговли на Forex, включая пары, такие как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY, среди прочих.
Торговля товарами
Кроме того, вы можете торговать парой XAU/USD (Золото) с тем же уровнем уверенности и безопасности.
Скачать пресеты
Вы можете скачать пресеты для следующих валютных пар и товаров:
- EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
- USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
- XAU/USD (Золото): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
- BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15
Разблокируйте ВСЮ МОЩЬ трейдинга! С HiperCube DonChian Pro Gale - Индикатор
Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement