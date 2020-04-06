CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
- Эксперты
- Fabio Rodrigues
- Версия: 8.4
- Обновлено: 4 декабря 2025
- Активации: 5
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года.
Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален.
Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками.
Техническая архитектура
1. Интеллектуальная система сигналов
Многотаймфреймовый расчёт: тройной анализ (работа, быстрое и медленное подтверждение)
Система голосования: 3 основных индикатора (EMA, MACD, RSI) с настраиваемыми весами
Режимы риска: 5 уровней (ультраагрессивный → ультраконсервативный), влияющих на чувствительность
2. Расширенное управление рисками
Гибридный расчёт лота: фиксированный или основанный на риске (USD)
Бесконечный безубыток: прогрессивная система в долларах, а не в пунктах. Достижение установленной прибыли — стоп-лосс обнуляется. Удвоение прибыли — стоп-лосс снижается до установленного значения и т. д.
Защита маржи: активное предотвращение ошибок «Недостаточно денег».
Иерархические лимиты: дневные, глобальные и лимиты просадки.
3. Управление позициями
Мультиактивы: до 14 символов одновременно.
Полная защита: уровни заморозки, брокерские лимиты, проверка цен.
Аварийное закрытие: приоритетная система в критических ситуациях.