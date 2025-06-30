Ronin EA
- エキスパート
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 23 11月 2025
- アクティベーション: 10
ライブシグナル: ここをクリック
マーチンゲールなし。グリッドなし。ナンピンなし。AIなし。ごまかしなし。 Roninは、長期的な安定性を求めるトレーダーのために作られたプロフェッショナルな取引ツールです。特定の時間ベースの戦略を規律正しく実行するために構築されています。 これは専門的なEAです。その内部ロジックは、ゴールド（XAUUSD）と米ドル/円（USDJPY）の2つの金融商品のみのために開発・微調整されています。複雑な設定ファイルや継続的な最適化は必要ありません。
入力項目と使用方法：
-
XAUUSDのM1（1分足）チャートのみで実行してください（XAUUSDとUSDJPYの両方を取引します）。
-
ブローカーのGMTオフセット (Broker GMT Offset): 時間を同期させるために、ご使用のブローカーのGMTオフセットをここに入力する必要があります。 ほとんどのブローカーはGMT+3なので、3のままにしてください。不明な場合はDMでご連絡ください。 例：GMT+0のブローカー（Exnessなど）を使用する場合、0を入力する必要があります。
-
シンボル設定 (Symbol settings): ブローカーがゴールドやUSDJPYに非標準の名称を使用している場合、これらのフィールドを使用してください。 例：ブローカーのゴールドのシンボルがXAUUSDmの場合、ゴールドのシンボル欄にXAUUSDmと入力する必要があります。それ以外の場合は、デフォルトのままにしてください。
-
XAUUSDのリスク (Risk for XAUUSD): ゴールド取引のリスクを%で設定します。
-
USDJPYのリスク (Risk for USDJPY): USDJPY取引のリスクを%で設定します。
-
遅延 (Delay): トレーリングSLの各更新間の時間遅延（分単位）を設定します。（ブローカーサーバーへのリクエスト過多を避けるため）。
-
トレーリングSLのトリガー (Trigger trailing SL): トレーリングストップが有効になる前に、価格がどれだけ有利な方向に動く必要があるか（エントリー価格からのパーセンテージとして）を定義します。
-
現在価格のこの%でトレーリング (Trailing by this % of current price): ストップロスが現在価格からどのくらいの距離に置かれるかを決定します。例えば、これを0.1%に設定すると、価格が上昇するにつれてストップロスは（現在価格 - 0.1%）に調整されます。
推奨事項：
-
最良の結果を得るために、低スプレッドのECNブローカーで実行してください。
-
EAが24時間365日中断なく稼働するように、VPSの利用を強く推奨します。
-
ライブ取引の前にデモ口座でテストしてください。
主な特徴：
-
口座破綻のリスクなし： グリッドやマーチンゲールのようなハイリスクな戦略は一切ありません。
-
高度なリスク管理： 各取引のロットサイズは、お客様が定義した口座残高に対する固定リスク率に基づいて自動的に計算されます。エクスポージャーを完全にコントロールできます。
-
スワップ手数料なし： EAはすべての日中の注文とポジションを自動的に管理し、制御不能な取引を防ぎます。
-
軽量＆効率的： チャートの乱雑さなし。遅延するインジケーターなし。クリーンで高速な実行のみ。
-
ボットはXAUUSDの1分足チャートのみで実行してください。
-
ライブシグナルは近日公開予定です。
The developer is very responsive and answered all my questions. The EA is simple to set up. After backtesting, I’m now using it on a live account. So far, I’ve had two trades, and both have been profitable.