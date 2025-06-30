Ronin EA
Versione: 1.2
Aggiornato: 16 luglio 2025
Niente Martingala. Niente Griglia. Niente Medie. Niente IA. Niente Fesserie. Ronin è uno strumento di trading professionale creato per i trader che desiderano una coerenza a lungo termine. È costruito per eseguire con disciplina una strategia specifica basata sul tempo. Questo è un EA specializzato. La sua logica interna è stata sviluppata e messa a punto solo per due strumenti: Oro (XAUUSD) e USDJPY. Non hai bisogno di file di impostazioni complessi o di un'ottimizzazione costante.
Input e Come Usare:
-
Eseguire solo sul grafico XAUUSD M1 (Traderà sia XAUUSD che USDJPY).
-
Offset GMT del broker: Devi inserire qui l'offset GMT del tuo broker per sincronizzare gli orari. La maggior parte dei broker è GMT+3, quindi lascialo a 3. Puoi scrivermi in privato se non sei sicuro. Esempio: Se usi un broker GMT+0 (come Exness), devi inserire 0.
-
Impostazioni dei simboli: Usa questi campi se il tuo broker utilizza un nome non standard per l'Oro o l'USDJPY. Esempio: Se il simbolo dell'Oro del tuo broker è XAUUSDm, devi digitare XAUUSDm nel campo del simbolo dell'Oro. Altrimenti, lascialo come predefinito.
-
Rischio per XAUUSD: Imposta la % di rischio per i trade sull'Oro.
-
Rischio per USDJPY: Imposta la % di rischio per i trade su USDJPY.
-
Ritardo (Delay): Imposta un ritardo (in minuti) tra ogni aggiornamento del trailing SL. (Per evitare di sovraccaricare il server del broker con richieste).
-
Attivazione del trailing SL: Definisce di quanto il prezzo deve muoversi a tuo favore (come percentuale dal prezzo di entrata) prima che il trailing stop diventi attivo.
-
Trailing di questa % del prezzo attuale: Determina la distanza alla quale lo stop loss sarà posizionato rispetto al prezzo corrente. Ad esempio, se questo è impostato su 0.1%, lo stop loss sarà aggiustato a (Prezzo Corrente - 0.1%) man mano che il prezzo sale.
Raccomandazioni:
-
Eseguire su un broker ECN a basso spread per i migliori risultati.
-
Una VPS è altamente raccomandata per garantire che l'EA funzioni 24/7 senza interruzioni.
-
Testare su un conto demo prima di fare trading dal vivo.
Caratteristiche Principali:
-
Nessun rischio di bruciare il conto: Non vedrai mai strategie ad alto rischio come la griglia o la martingala.
-
Controllo Avanzato del Rischio: La dimensione del lotto per ogni trade viene calcolata automaticamente in base alla percentuale di rischio fissa del saldo del conto che definisci. Hai il controllo totale sulla tua esposizione.
-
Nessuna commissione di swap: L'EA gestisce automaticamente tutti gli ordini e le posizioni all'interno di una finestra giornaliera, prevenendo trade fuori controllo.
-
Leggero ed Efficiente: Nessun ingombro sul grafico. Nessun indicatore in ritardo. Solo esecuzione pulita e veloce.
-
Esegui il bot solo sul grafico a 1 minuto di XAUUSD.
-
The developer is very responsive and answered all my questions. The EA is simple to set up. After backtesting, I’m now using it on a live account. So far, I’ve had two trades, and both have been profitable.