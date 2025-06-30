Simple Trading Manager Yahia Mohamed Hassan Mohamed 5 (7) 实用工具

可视化交易，轻松简便： 只需在图表上放置并拖动水平线，即可设置您的入场、止损和止盈水平。 所见即所得。可视化线条让您对您的交易设置一目了然。 自动手数计算： 停止承担超出您预期的风险。将您的风险设置为固定金额 或账户余额的百分比（例如，1%）。 EA 会根据您的止损距离即时计算出正确的手数，确保您的风险始终在控制之中。 全面支持订单类型： 市价执行：通过买入/卖出市价按钮即时进入市场。 挂单：轻松为您的特定策略设置买入/卖出限价单和买入/卖出止损单。如果市场价格过于接近，EA 甚至会自动调整线条。 高级盈利与交易管理： 多个止盈目标：分批确保您的利润。最多可设置4个部分止盈水平。信息标签会显示每个水平的风险/回报比和潜在利润。 自动移至保本点：轻松保护您的资本。一旦价格达到指定目标，EA 可以自动将您的止损移动到保本点。 智能百分比调整：当您启用或禁用止盈水平时，利润百分比会自动重新平衡，为您节省时间。 简洁清晰的界面： 控制面板让您能够访问所有设置，而不会让您的屏幕显得拥挤。 需要更多图表空间？只需将面板最小化为一个不显眼的小标签。 所有设置，包括线条