Ronin EA
- 专家
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- 版本: 1.3
- 更新: 23 十一月 2025
- 激活: 10
实时信号：点击这里
无马丁。无网格。无加仓。无AI。拒绝废话。 Ronin 是一款专业的交易工具，专为追求长期稳定性的交易者而设计。它旨在严格执行一种特定的、基于时间的策略。 这是一款专家级EA。其内部逻辑仅针对两种产品进行了开发和微调：黄金 (XAUUSD) 和美元/日元 (USDJPY)。您不需要复杂的设置文件或持续的优化。
输入参数及使用方法：
-
仅在 XAUUSD M1 图表上运行（它将同时交易 XAUUSD 和 USDJPY）。
-
经纪商GMT时区偏移 (Broker GMT Offset): 您必须在此处输入您的经纪商的GMT偏移量以同步时间。 大多数经纪商是 GMT+3，所以保持默认值 3 即可。如果您不确定，可以私信我。 例如：如果您使用 GMT+0 的经纪商（如 Exness），您必须输入 0。
-
交易品种设置 (Symbol settings): 如果您的经纪商为黄金或USDJPY使用非标准名称，请使用这些字段。 例如：如果您经纪商的黄金交易品种是 XAUUSDm，您必须在黄金品种字段中输入 XAUUSDm。否则，请保留默认设置。
-
XAUUSD 风险 (Risk for XAUUSD): 设置黄金交易的风险百分比。
-
USDJPY 风险 (Risk for USDJPY): 设置 USDJPY 交易的风险百分比。
-
延迟 (Delay): 设置每次更新追踪止损之间的时间延迟（以分钟为单位）。（以避免过多的请求导致经纪商服务器过载）。
-
触发追踪止损 (Trigger trailing SL): 定义价格必须朝对您有利的方向移动多少（以入场价的百分比计算），追踪止损才会激活。
-
按当前价格的此百分比追踪 (Trailing by this % of current price): 决定止损与当前价格的距离。例如，如果此项设置为 0.1%，随着价格上涨，止损将被调整至 (当前价格 - 0.1%)。
建议：
-
在低点差的ECN经纪商上运行以获得最佳效果。
-
强烈推荐使用VPS，以确保EA能够24/7不间断运行。
-
在进行真实交易前，请先在模拟账户上进行测试。
主要特点：
-
无爆仓风险： 您绝不会看到像网格或马丁格尔这样的高风险策略。
-
高级风险控制： 每笔交易的手数是根据您定义的账户余额固定风险百分比自动计算的。您可以完全控制您的风险敞口。
-
无隔夜利息： EA 在每日窗口内自动管理所有订单和持仓，防止失控的交易。
-
轻量高效： 无图表混乱。无延迟指标。只有干净利落的快速执行。
-
请仅在 XAUUSD 1分钟图表上运行该机器人。
-
实盘信号即将推出。
The developer is very responsive and answered all my questions. The EA is simple to set up. After backtesting, I’m now using it on a live account. So far, I’ve had two trades, and both have been profitable.