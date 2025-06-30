

Kein Martingal. Kein Grid. Kein Averaging. Keine KI. Kein Unsinn. Ronin ist ein professionelles Trading-Tool für Händler, die langfristige Konsistenz anstreben. Es wurde entwickelt, um eine spezifische, zeitbasierte Strategie diszipliniert auszuführen. Dies ist ein spezialisierter EA. Seine interne Logik wurde nur für zwei Instrumente entwickelt und feinabgestimmt: Gold (XAUUSD) und USDJPY. Sie benötigen keine komplexen Einstellungsdateien oder ständige Optimierung.

Eingaben und Anwendung:

Nur auf dem XAUUSD M1-Chart ausführen (Er wird sowohl XAUUSD als auch USDJPY handeln).

GMT-Offset des Brokers: Sie müssen hier den GMT-Offset Ihres Brokers eingeben, um die Zeiten zu synchronisieren. Die meisten Broker haben GMT+3, also belassen Sie es bei 3. Sie können mir eine DM senden, wenn Sie unsicher sind. Beispiel: Wenn Sie einen GMT+0-Broker (wie Exness) verwenden, müssen Sie 0 eingeben.

Symbol-Einstellungen: Verwenden Sie diese Felder, wenn Ihr Broker einen nicht standardmäßigen Namen für Gold oder USDJPY verwendet. Beispiel: Wenn das Goldsymbol Ihres Brokers XAUUSDm lautet, müssen Sie XAUUSDm in das Goldsymbolfeld eingeben. Andernfalls lassen Sie es auf dem Standardwert.

Risiko für XAUUSD: Legen Sie das %-Risiko für Gold-Trades fest.

Risiko für USDJPY: Legen Sie das %-Risiko für USDJPY-Trades fest.

Verzögerung (Delay): Legt eine Zeitverzögerung (in Minuten) zwischen jeder Aktualisierung des Trailing SL fest. (Um eine Überlastung des Broker-Servers mit Anfragen zu vermeiden).

Trailing SL auslösen (Trigger trailing SL): Definiert, wie stark sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegen muss (als Prozentsatz vom Einstiegspreis), bevor der Trailing Stop aktiv wird.