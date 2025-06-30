Ronin EA

Kein Martingal. Kein Grid. Kein Averaging. Keine KI. Kein Unsinn. Ronin ist ein professionelles Trading-Tool für Händler, die langfristige Konsistenz anstreben. Es wurde entwickelt, um eine spezifische, zeitbasierte Strategie diszipliniert auszuführen. Dies ist ein spezialisierter EA. Seine interne Logik wurde nur für zwei Instrumente entwickelt und feinabgestimmt: Gold (XAUUSD) und USDJPY. Sie benötigen keine komplexen Einstellungsdateien oder ständige Optimierung.

Eingaben und Anwendung:

  • Nur auf dem XAUUSD M1-Chart ausführen (Er wird sowohl XAUUSD als auch USDJPY handeln).

  • GMT-Offset des Brokers: Sie müssen hier den GMT-Offset Ihres Brokers eingeben, um die Zeiten zu synchronisieren. Die meisten Broker haben GMT+3, also belassen Sie es bei 3. Sie können mir eine DM senden, wenn Sie unsicher sind. Beispiel: Wenn Sie einen GMT+0-Broker (wie Exness) verwenden, müssen Sie 0 eingeben.

  • Symbol-Einstellungen: Verwenden Sie diese Felder, wenn Ihr Broker einen nicht standardmäßigen Namen für Gold oder USDJPY verwendet. Beispiel: Wenn das Goldsymbol Ihres Brokers XAUUSDm lautet, müssen Sie XAUUSDm in das Goldsymbolfeld eingeben. Andernfalls lassen Sie es auf dem Standardwert.

  • Risiko für XAUUSD: Legen Sie das %-Risiko für Gold-Trades fest.

  • Risiko für USDJPY: Legen Sie das %-Risiko für USDJPY-Trades fest.

  • Verzögerung (Delay): Legt eine Zeitverzögerung (in Minuten) zwischen jeder Aktualisierung des Trailing SL fest. (Um eine Überlastung des Broker-Servers mit Anfragen zu vermeiden).

  • Trailing SL auslösen (Trigger trailing SL): Definiert, wie stark sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegen muss (als Prozentsatz vom Einstiegspreis), bevor der Trailing Stop aktiv wird.

  • Trailing um diesen % des aktuellen Preises: Bestimmt den Abstand, in dem der Stop-Loss vom aktuellen Preis platziert wird. Wenn dies zum Beispiel auf 0.1% eingestellt ist, wird der Stop-Loss auf (Aktueller Preis - 0.1%) angepasst, wenn der Preis steigt.

Empfehlungen:

  • Für beste Ergebnisse auf einem ECN-Broker mit niedrigem Spread ausführen.

  • Ein VPS wird dringend empfohlen, um sicherzustellen, dass der EA rund um die Uhr ohne Unterbrechung läuft.

  • Testen Sie auf einem Demokonto vor dem Live-Handel.

Hauptmerkmale:

  • Kein Risiko eines Kontocrashs: Sie werden niemals risikoreiche Strategien wie Grid oder Martingal sehen.

  • Fortschrittliche Risikokontrolle: Die Lotgröße für jeden Trade wird automatisch basierend auf dem von Ihnen definierten festen Risikoprozentsatz des Kontostands berechnet. Sie haben die totale Kontrolle über Ihr Engagement.

  • Keine Swap-Gebühren: Der EA verwaltet alle Orders und Positionen automatisch innerhalb eines täglichen Fensters und verhindert so ausufernde Trades.

  • Leichtgewichtig & Effizient: Kein Chart-Durcheinander. Keine verzögernden Indikatoren. Nur saubere und schnelle Ausführung.

  • Führen Sie den Bot nur auf dem 1-Minuten-Chart von XAUUSD aus.

  • Live-Signal in Kürze verfügbar.

Bewertungen 4
Nag19
84
Nag19 2025.07.24 22:08 
 

The developer is very responsive and answered all my questions. The EA is simple to set up. After backtesting, I’m now using it on a live account. So far, I’ve had two trades, and both have been profitable.

khushab
742
khushab 2025.07.14 19:29 
 

using this on Live account. So far it is performing excellent. Good EA good Support .

worldofhunger
1068
worldofhunger 2025.07.06 23:12 
 

This is the one, you wont regret it, it wont blow out your account and everything it does is like a professional trader, set it and forget it, use the recommended risk and that's it.

Auswahl:
