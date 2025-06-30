Ronin EA
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- 버전: 1.3
- 업데이트됨: 23 11월 2025
- 활성화: 10
마틴게일 없음. 그리드 없음. 물타기 없음. 인공지능 없음. 헛소리 없음. Ronin은 장기적인 일관성을 원하는 트레이더를 위해 만들어진 전문 트레이딩 도구입니다. 특정 시간 기반 전략을 원칙에 따라 실행하도록 제작되었습니다. 이것은 전문가용 EA입니다. 내부 로직은 오직 두 가지 상품, 즉 금(XAUUSD)과 USDJPY에 대해서만 개발되고 미세 조정되었습니다. 복잡한 설정 파일이나 지속적인 최적화가 필요하지 않습니다.
입력 및 사용 방법:
XAUUSD M1 차트에서만 실행하십시오 (XAUUSD와 USDJPY 모두 거래합니다).
브로커 GMT 오프셋 (Broker GMT Offset): 시간을 동기화하려면 여기에 브로커의 GMT 오프셋을 입력해야 합니다. 대부분의 브로커는 GMT+3이므로 3으로 두십시오. 확실하지 않으면 제게 DM을 보내주세요. 예시: GMT+0 브로커(예: Exness)를 사용하는 경우 0을 입력해야 합니다.
심볼 설정 (Symbol settings): 브로커가 금 또는 USDJPY에 비표준 이름을 사용하는 경우 이 필드를 사용하십시오. 예시: 브로커의 금 심볼이 XAUUSDm인 경우, 금 심볼 필드에 XAUUSDm을 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 기본값으로 두십시오.
XAUUSD 리스크 (Risk for XAUUSD): 금 거래에 대한 % 리스크를 설정합니다.
USDJPY 리스크 (Risk for USDJPY): USDJPY 거래에 대한 % 리스크를 설정합니다.
지연 (Delay): 트레일링 스탑의 각 업데이트 사이에 시간 지연(분 단위)을 설정합니다. (브로커 서버에 요청이 과부하되는 것을 방지하기 위함).
트레일링 스탑 발동 (Trigger trailing SL): 트레일링 스탑이 활성화되기 전에 가격이 진입 가격 대비 몇 퍼센트 유리하게 움직여야 하는지를 정의합니다.
현재가의 이 %로 추적 (Trailing by this % of current price): 스탑로스가 현재가에서 얼마나 떨어져 위치할지 결정합니다. 예를 들어, 이 값을 0.1%로 설정하면 가격이 상승함에 따라 스탑로스는 (현재가 - 0.1%)로 조정됩니다.
권장 사항:
최상의 결과를 위해 스프레드가 낮은 ECN 브로커에서 실행하십시오.
EA가 24/7 중단 없이 실행되도록 VPS 사용을 강력히 권장합니다.
실거래 전에 데모 계좌에서 테스트하십시오.
주요 특징:
계좌 파산 위험 없음: 그리드나 마틴게일과 같은 고위험 전략을 절대 사용하지 않습니다.
고급 리스크 관리: 모든 거래의 랏 크기는 사용자가 정의한 계좌 잔고의 고정 리스크 비율에 따라 자동으로 계산됩니다. 노출을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
스왑 수수료 없음: EA는 일일 창 내에서 모든 주문과 포지션을 자동으로 관리하여 통제 불능의 거래를 방지합니다.
가볍고 효율적: 차트가 복잡하지 않습니다. 지연되는 지표가 없습니다. 깔끔하고 빠른 실행뿐입니다.
봇은 XAUUSD 1분 차트에서만 실행하십시오.
라이브 시그널은 곧 제공될 예정입니다.
I have been using this EA for some time now, and I can confidently say it is one of the most solid and well-designed robots I have tested on MQL5. The strategy behind this EA is real, logical, and well structured. It is not one of those “magic” systems based on aggressive martingale or uncontrolled grids. The risk management is clear, flexible, and allows the EA to be adapted to different trading styles and risk profiles, which is essential for long-term trading. Another strong point is the stability of the EA. Trades are opened based on clear rules, execution is consistent, and the behavior remains predictable even in different market conditions. It is evident that this EA was developed with serious testing and experience behind it. I would also like to highlight the seller, who has been absolutely excellent to deal with. Always responsive, helpful, and willing to assist with questions or setup. This level of support shows professionalism and genuine care for customers. In summary: ✔ Well-structured and realistic strategy ✔ Responsible risk management ✔ Stable and reliable EA ✔ Excellent support from the seller I highly recommend this EA to anyone looking for a serious, transparent trading system with a real trading logic, not just marketing hype.