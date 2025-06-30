Ronin EA

Pas de Martingale. Pas de Grille. Pas de Moyennage. Pas d'IA. Pas de blabla. Ronin est un outil de trading professionnel conçu pour les traders qui recherchent une constance à long terme. Il est construit pour exécuter une stratégie spécifique, basée sur le temps, avec discipline. C'est un EA spécialiste. Sa logique interne a été développée et affinée pour seulement deux instruments : l'Or (XAUUSD) et l'USDJPY. Vous n'avez pas besoin de fichiers de configuration complexes ou d'optimisation constante.

Paramètres et Comment Utiliser :

  • Exécutez uniquement sur le graphique XAUUSD M1 (Il tradera à la fois XAUUSD et USDJPY).

  • Décalage GMT du courtier (Broker GMT Offset) : Vous devez entrer ici le décalage GMT de votre courtier pour synchroniser les heures. La plupart des courtiers sont en GMT+3, donc laissez-le à 3. Vous pouvez m'envoyer un message privé si vous n'êtes pas sûr. Exemple : Si vous utilisez un courtier en GMT+0 (comme Exness), vous devez entrer 0.

  • Paramètres des symboles (Symbol settings) : Utilisez ces champs si votre courtier utilise un nom non standard pour l'Or ou l'USDJPY. Exemple : Si le symbole de l'Or de votre courtier est XAUUSDm, vous devez taper XAUUSDm dans le champ du symbole de l'Or. Sinon, laissez la valeur par défaut.

  • Risque pour XAUUSD : Définissez le % de risque pour les trades sur l'Or.

  • Risque pour USDJPY : Définissez le % de risque pour les trades sur l'USDJPY.

  • Délai (Delay) : Définit un délai (en minutes) entre chaque mise à jour du stop suiveur (SL). (Pour éviter de surcharger le serveur du courtier avec des requêtes).

  • Déclenchement du stop suiveur (Trigger trailing SL) : Définit de combien le prix doit bouger en votre faveur (en pourcentage du prix d'entrée) avant que le stop suiveur ne devienne actif.

  • Suivi par ce % du prix actuel : Détermine la distance à laquelle le stop loss sera placé par rapport au prix actuel. Par exemple, si ceci est réglé sur 0.1%, le stop loss sera ajusté à (Prix Actuel - 0.1%) à mesure que le prix monte.

Recommandations :

  • Exécutez sur un courtier ECN à faible spread pour de meilleurs résultats.

  • Un VPS est fortement recommandé pour garantir que l'EA fonctionne 24h/24 et 7j/7 sans interruption.

  • Testez sur un compte de démonstration avant de trader en réel.

Caractéristiques Clés :

  • Aucun risque de faire sauter le compte : Vous ne verrez jamais de stratégies à haut risque comme la grille ou la martingale.

  • Contrôle Avancé du Risque : La taille de lot pour chaque trade est calculée automatiquement en fonction du pourcentage de risque fixe du solde du compte que vous définissez. Vous avez un contrôle total sur votre exposition.

  • Pas de frais de swap : L'EA gère automatiquement tous les ordres et positions dans une fenêtre journalière, empêchant les trades hors de contrôle.

  • Léger & Efficace : Pas d'encombrement sur le graphique. Pas d'indicateurs à la traîne. Juste une exécution propre et rapide.

  • Exécutez le bot uniquement sur le graphique 1 minute de XAUUSD.

  • Signal en direct à venir.

Nag19
69
Nag19 2025.07.24 22:08 
 

The developer is very responsive and answered all my questions. The EA is simple to set up. After backtesting, I’m now using it on a live account. So far, I’ve had two trades, and both have been profitable.

khushab
742
khushab 2025.07.14 19:29 
 

using this on Live account. So far it is performing excellent. Good EA good Support .

worldofhunger
1054
worldofhunger 2025.07.06 23:12 
 

This is the one, you wont regret it, it wont blow out your account and everything it does is like a professional trader, set it and forget it, use the recommended risk and that's it.

Simple Trading Manager
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (3)
Utilitaires
Le trading visuel simplifié : Placez et faites glisser simplement des lignes horizontales sur votre graphique pour définir vos niveaux d'entrée, de Stop Loss et de Take Profit. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Les lignes visuelles vous donnent une clarté instantanée sur la configuration de votre transaction. Calcul automatique de la taille de lot : Arrêtez de risquer plus que ce que vous aviez prévu. Définissez votre risque comme un montant fixe ou comme un pourcentage du solde de vot
FREE
