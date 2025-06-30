

Pas de Martingale. Pas de Grille. Pas de Moyennage. Pas d'IA. Pas de blabla. Ronin est un outil de trading professionnel conçu pour les traders qui recherchent une constance à long terme. Il est construit pour exécuter une stratégie spécifique, basée sur le temps, avec discipline. C'est un EA spécialiste. Sa logique interne a été développée et affinée pour seulement deux instruments : l'Or (XAUUSD) et l'USDJPY. Vous n'avez pas besoin de fichiers de configuration complexes ou d'optimisation constante.

Paramètres et Comment Utiliser :

Exécutez uniquement sur le graphique XAUUSD M1 (Il tradera à la fois XAUUSD et USDJPY).

Décalage GMT du courtier (Broker GMT Offset) : Vous devez entrer ici le décalage GMT de votre courtier pour synchroniser les heures. La plupart des courtiers sont en GMT+3, donc laissez-le à 3. Vous pouvez m'envoyer un message privé si vous n'êtes pas sûr. Exemple : Si vous utilisez un courtier en GMT+0 (comme Exness), vous devez entrer 0.

Paramètres des symboles (Symbol settings) : Utilisez ces champs si votre courtier utilise un nom non standard pour l'Or ou l'USDJPY. Exemple : Si le symbole de l'Or de votre courtier est XAUUSDm, vous devez taper XAUUSDm dans le champ du symbole de l'Or. Sinon, laissez la valeur par défaut.

Risque pour XAUUSD : Définissez le % de risque pour les trades sur l'Or.

Risque pour USDJPY : Définissez le % de risque pour les trades sur l'USDJPY.

Délai (Delay) : Définit un délai (en minutes) entre chaque mise à jour du stop suiveur (SL). (Pour éviter de surcharger le serveur du courtier avec des requêtes).

Déclenchement du stop suiveur (Trigger trailing SL) : Définit de combien le prix doit bouger en votre faveur (en pourcentage du prix d'entrée) avant que le stop suiveur ne devienne actif.