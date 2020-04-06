SMC Order Block EA Pro
- Эксперты
- John Samuel Ifegwu
- Версия: 2.3
- Обновлено: 14 июля 2025
- Активации: 5
SMC Order Block EA Pro с помощью ИИ для XAUUSD
SMC Order Block EA Pro — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная специально для XAUUSD. Она объединяет Концепции Умных Денег (Smart Money Concepts, SMC) с модулем, работающим на основе ИИ, для улучшения принятия решений, согласованности и контроля риска. Система создана, чтобы помочь трейдерам управлять как личными счетами, так и условиями проп-фирм с помощью структурированного, основанного на правилах исполнения.
Советник использует логику институционального стиля, определяя блоки ордеров (order blocks), направленный уклон (directional bias) и структурированное поведение цены. Благодаря интегрированному модулю ИИ, он улучшает фильтрацию сделок и адаптируется к меняющимся рыночным условиям.
Для начала прикрепите советник к графику XAUUSD и загрузите файл рекомендуемых настроек, доступный в разделе комментариев к продукту.
Основные Характеристики
- Полностью автоматизированная торговля, не требующая ручного вмешательства.
- Оптимизирован для XAUUSD на таймфрейме H4.
- Сочетает логику, ориентированную на прибыль, со строгими параметрами управления рисками.
- Простая настройка с понятными входными параметрами конфигурации.
Минимальные Требования и Рекомендации
- Брокер: Любой авторитетный брокер с конкурентными спредами.
- Формат Цены: Требуется котировка XAUUSD с 2 знаками после запятой.
- Начальный Депозит:
- Минимальный: 150 USD (с кредитным плечом 1:500)
- Рекомендуемый: 500 USD (с кредитным плечом 1:500)
- Кредитное Плечо: Минимум 1:100 (рекомендуется 1:500).
SMC Order Block EA Pro разработан, чтобы предложить структурированный, последовательный и адаптируемый подход к торговле золотом, используя Концепции Умных Денег с поддержкой ИИ.
Получите советник сегодня и примените дисциплинированный, систематический метод к своей торговле XAUUSD.