SMC Order Block EA Pro — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная специально для XAUUSD. Она объединяет Концепции Умных Денег (Smart Money Concepts, SMC) с модулем, работающим на основе ИИ, для улучшения принятия решений, согласованности и контроля риска. Система создана, чтобы помочь трейдерам управлять как личными счетами, так и условиями проп-фирм с помощью структурированного, основанного на правилах исполнения.

Советник использует логику институционального стиля, определяя блоки ордеров (order blocks), направленный уклон (directional bias) и структурированное поведение цены. Благодаря интегрированному модулю ИИ, он улучшает фильтрацию сделок и адаптируется к меняющимся рыночным условиям.

Для начала прикрепите советник к графику XAUUSD и загрузите файл рекомендуемых настроек, доступный в разделе комментариев к продукту.

Основные Характеристики

Полностью автоматизированная торговля, не требующая ручного вмешательства.

Оптимизирован для XAUUSD на таймфрейме H4.

Сочетает логику, ориентированную на прибыль, со строгими параметрами управления рисками.

Простая настройка с понятными входными параметрами конфигурации.

Минимальные Требования и Рекомендации

Брокер: Любой авторитетный брокер с конкурентными спредами.

Формат Цены: Требуется котировка XAUUSD с 2 знаками после запятой.

Начальный Депозит: Минимальный: 150 USD (с кредитным плечом 1:500) Рекомендуемый: 500 USD (с кредитным плечом 1:500)

Кредитное Плечо: Минимум 1:100 (рекомендуется 1:500).

SMC Order Block EA Pro разработан, чтобы предложить структурированный, последовательный и адаптируемый подход к торговле золотом, используя Концепции Умных Денег с поддержкой ИИ.

Получите советник сегодня и примените дисциплинированный, систематический метод к своей торговле XAUUSD.