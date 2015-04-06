Gold Emperor Pro – Автоматизированная торговая система для XAUUSD (M5)

Gold Emperor Pro — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для торговли XAUUSD на таймфрейме M5. Он использует шесть независимых стратегий, работающих одновременно для выявления торговых возможностей в различных рыночных условиях.

Чтобы начать торговлю, прикрепите советник к графику XAUUSD M5, настройте параметры при необходимости и запустите его. Для увеличения частоты сделок вы можете включить опции INCLUDE SCALPING (Скальпинг) и INCLUDE ASIAN SESSION (Азиатская сессия). Сложная настройка не требуется.

Основные характеристики

Полностью автоматизированная торговая система

Оптимизирована специально для XAUUSD на таймфрейме M5

Шесть интегрированных стратегий, работающих параллельно

Опции управления позициями на основе рисков

Простой процесс установки и настройки

Минимальные требования

Символ: XAUUSD

XAUUSD Таймфрейм: M5

M5 Формат цены: Советнику требуются котировки золота с 2 знаками после запятой

Советнику требуются Начальный депозит: Минимум: $500 Рекомендуется: $1,000

Кредитное плечо: Минимум 1:100 (более высокое плечо может улучшить гибкость)

Краткое руководство

Gold Emperor Pro создан для стабильной и контролируемой торговли на XAUUSD. Ниже представлен краткий обзор основных входных данных и функций.

Уровни риска

Советник поддерживает несколько предустановленных режимов риска, основанных на эквити. При включении каждый режим активируется, когда баланс счета достигает соответствующего порога:

Очень низкий риск – активируется при $100

Низкий риск – активируется при $300

Средне-низкий риск – активируется при $600

Средний риск – активируется при $1,000

Высокий риск – активируется при $150,000

Очень высокий риск – активируется при $200,000

Экстремальный риск – активируется при $250,000

Размер лота

Fixed Lot: Использует постоянный размер лота для каждой сделки.

Использует постоянный размер лота для каждой сделки. Fixed Lot OFF: Включает автоматическое масштабирование в зависимости от эквити счета.

Динамический фиксированный лот

Когда включены опции FixedLot и Dynamic Fixed Lot, советник автоматически регулирует размер лота в соответствии с заранее определенными этапами роста эквити. Это позволяет системе постепенно увеличивать размер позиций, сохраняя контроль над просадкой.

Включить скальпинг (Include Scalping)

Включение этой опции активирует движок скальпинга, позволяя советнику совершать дополнительные сделки в периоды повышенной рыночной активности. Это может увеличить частоту торговли. Пользователям следует оценить этот режим с помощью бэктестинга перед использованием на реальном счете.

Примечание: Функция INCLUDE SCALPING предназначена для данных начиная с 2024 года. При включении уровень сетки (grid level) автоматически снижается до 2.

Включить Азиатскую сессию (Include Asian Session)

Эта опция позволяет советнику запускать дополнительную стратегию во время азиатской торговой сессии. Это может увеличить общие торговые возможности в зависимости от рыночных условий.

Gold Emperor Pro обеспечивает структурированный и мультистратегический подход к торговле XAUUSD. Он спроектирован для стабильной работы в различных рыночных условиях и предлагает гибкие настройки риска и размера лота для разных типов счетов.