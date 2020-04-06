Breakout Emperor

Breakout Emperor — Торговая система пробоя для XAUUSD (M15)

Breakout Emperor – это автоматизированный советник (Expert Advisor) для торговли пробоев, разработанный для XAUUSD на таймфрейме M15. Система была создана для выявления структурированных условий пробоя с использованием фильтров волатильности, импульса и диапазона. Она включает несколько уровней защиты риска и адаптивную логику входа, основанную на рыночных условиях.

Советник был оценен посредством бэктеста с октября 2023 года по июль 2025 года, в ходе которого на тестируемой конфигурации было совершено 213 сделок. Все показатели эффективности, показанные ниже, основаны исключительно на результатах бэктеста за этот конкретный период и конфигурацию.

Обзор стратегии

Торговая логика использует комбинацию ATR, ADX и RSI для фильтрации сценариев пробоя. Советник работает в пределах заранее определенных зон волатильности и применяет адаптивное управление сделками. Его структура входа разработана для захвата продолжающихся движений при сохранении контролируемого риска.

Ключевые технические особенности

  • 213 сделок совершено в тестируемый период
  • Чистый результат бэктеста для тестируемой конфигурации: $14,619.59 (начальный баланс $6,000)
  • Максимальная просадка (Баланс): 6.43%
  • Максимальная просадка (Эквити): 9.39%
  • Динамическое определение размера позиции на основе эквити счета
  • Инструменты управления риском: безубыток, трейлинг-стоп, буферизация стоп-лосса, частичный тейк-профит, стоп на основе просадки
  • Уточнение входа с использованием условий ADX и RSI
  • Ключевые статистические данные бэктеста: Фактор прибыли 1.73, Коэффициент восстановления 7.37, Коэффициент Шарпа 4.91

Умные торговые фильтры

  • Фильтр диапазона (Range Filter): Определяет зоны пробоя в диапазоне 160–2200 пунктов
  • Фильтры ADX и RSI: Используются для уменьшения количества входов с низким импульсом или ложных пробоев
  • Стоп-лосс и трейлинг на основе ATR: Корректирует уровни защиты в соответствии с рыночной волатильностью
  • Ограничение убытков (Loss Cap): Опция приостановки торговли при приближении к сокращению эквити на 30%

Конфигурация бэктеста

  • Символ: XAUUSD
  • Платформа: MT5
  • Кредитное плечо: 1:10
  • Торговая сессия: Пробой Азиатской сессии (Session 3)
  • Период тестирования: 2023.10.01 – 2025.07.22
  • Точность моделирования: 99% тиковая точность

Сводка результатов бэктеста

Показатель Значение
Всего сделок 213
Фактор прибыли 1.73
Макс. просадка (Баланс) 6.43%
Средняя прибыль со сделки $68.64
Крупнейшая прибыльная сделка $739.62
Крупнейшая убыточная сделка -$284.97
Коэффициент Шарпа 4.91
Коэффициент восстановления 7.37
  • Примечание: Для точного воспроизведения вышеуказанных результатов убедитесь, что параметр "EnableTradeManagement" в разделе "DEBUG" во время бэктеста установлен как true.

Целевые пользователи

  • Трейдеры, работающие с XAUUSD на таймфрейме M15
  • Пользователи, применяющие методологии, ориентированные на пробой
  • Трейдеры, которым требуются структурированные фильтры риска и волатильности
  • Пользователи алгоритмических систем, ищущие модель пробоя с заранее заданными правилами

Описание системы

Breakout Emperor предназначен для анализа фаз сжатия и расширения волатильности. Советник объединяет оценку диапазона, подтверждение импульса и адаптацию к риску. Его параметры конфигурации позволяют пользователю настраивать толерантность к риску, пороги пробоя и логику трейлинга в соответствии с индивидуальными торговыми требованиями.

