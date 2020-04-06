Breakout Emperor
- Эксперты
- John Samuel Ifegwu
- Версия: 1.1
- Обновлено: 23 июля 2025
- Активации: 5
Breakout Emperor — Торговая система пробоя для XAUUSD (M15)
Breakout Emperor – это автоматизированный советник (Expert Advisor) для торговли пробоев, разработанный для XAUUSD на таймфрейме M15. Система была создана для выявления структурированных условий пробоя с использованием фильтров волатильности, импульса и диапазона. Она включает несколько уровней защиты риска и адаптивную логику входа, основанную на рыночных условиях.
Советник был оценен посредством бэктеста с октября 2023 года по июль 2025 года, в ходе которого на тестируемой конфигурации было совершено 213 сделок. Все показатели эффективности, показанные ниже, основаны исключительно на результатах бэктеста за этот конкретный период и конфигурацию.
Обзор стратегии
Торговая логика использует комбинацию ATR, ADX и RSI для фильтрации сценариев пробоя. Советник работает в пределах заранее определенных зон волатильности и применяет адаптивное управление сделками. Его структура входа разработана для захвата продолжающихся движений при сохранении контролируемого риска.
Ключевые технические особенности
- 213 сделок совершено в тестируемый период
- Чистый результат бэктеста для тестируемой конфигурации: $14,619.59 (начальный баланс $6,000)
- Максимальная просадка (Баланс): 6.43%
- Максимальная просадка (Эквити): 9.39%
- Динамическое определение размера позиции на основе эквити счета
- Инструменты управления риском: безубыток, трейлинг-стоп, буферизация стоп-лосса, частичный тейк-профит, стоп на основе просадки
- Уточнение входа с использованием условий ADX и RSI
- Ключевые статистические данные бэктеста: Фактор прибыли 1.73, Коэффициент восстановления 7.37, Коэффициент Шарпа 4.91
Умные торговые фильтры
- Фильтр диапазона (Range Filter): Определяет зоны пробоя в диапазоне 160–2200 пунктов
- Фильтры ADX и RSI: Используются для уменьшения количества входов с низким импульсом или ложных пробоев
- Стоп-лосс и трейлинг на основе ATR: Корректирует уровни защиты в соответствии с рыночной волатильностью
- Ограничение убытков (Loss Cap): Опция приостановки торговли при приближении к сокращению эквити на 30%
Конфигурация бэктеста
- Символ: XAUUSD
- Платформа: MT5
- Кредитное плечо: 1:10
- Торговая сессия: Пробой Азиатской сессии (Session 3)
- Период тестирования: 2023.10.01 – 2025.07.22
- Точность моделирования: 99% тиковая точность
Сводка результатов бэктеста
|Показатель
|Значение
|Всего сделок
|213
|Фактор прибыли
|1.73
|Макс. просадка (Баланс)
|6.43%
|Средняя прибыль со сделки
|$68.64
|Крупнейшая прибыльная сделка
|$739.62
|Крупнейшая убыточная сделка
|-$284.97
|Коэффициент Шарпа
|4.91
|Коэффициент восстановления
|7.37
- Примечание: Для точного воспроизведения вышеуказанных результатов убедитесь, что параметр "EnableTradeManagement" в разделе "DEBUG" во время бэктеста установлен как true.
Целевые пользователи
- Трейдеры, работающие с XAUUSD на таймфрейме M15
- Пользователи, применяющие методологии, ориентированные на пробой
- Трейдеры, которым требуются структурированные фильтры риска и волатильности
- Пользователи алгоритмических систем, ищущие модель пробоя с заранее заданными правилами
Описание системы
Breakout Emperor предназначен для анализа фаз сжатия и расширения волатильности. Советник объединяет оценку диапазона, подтверждение импульса и адаптацию к риску. Его параметры конфигурации позволяют пользователю настраивать толерантность к риску, пороги пробоя и логику трейлинга в соответствии с индивидуальными торговыми требованиями.