Scalp Master Pro EA

Scalp Master Pro EA: Точный скальпинг и продвинутый контроль риска для EURUSD M15

Scalp Master Pro EA разработан для трейдеров, стремящихся к стабильной производительности, структурированному управлению риском и высококачественным торговым установкам на таймфрейме EURUSD M15. Он объединяет две взаимодополняющие стратегии с сильными защитными функциями для поддержания стабильных результатов с течением времени.

Структура Двойной Стратегии

Этот советник включает два интегрированных торговых подхода, что обеспечивает гибкость в различных рыночных условиях:

       
  • Режим Возврата к Среднему: Использует полосы Боллинджера и RSI для определения истощения цены и потенциальных зон разворота. Этот подход направлен на захват рыночных откатов и краткосрочных коррекций.
    •    
  • Режим Следования Тренду: Использует пересечения быстрых/медленных скользящих средних, подтверждение RSI и свечные сигналы для участия в устойчивых направленных движениях.
   

Если вы находите этот советник полезным, пожалуйста, рассмотрите возможность оставить положительный отзыв. Ваш отзыв очень ценится.

Функции Управления Рисками

Scalp Master Pro EA включает несколько встроенных механизмов, предназначенных для поддержки долгосрочного сохранения капитала:

       
  • Динамическое определение размера лота: Автоматически корректирует размер лота в соответствии с заданным процентом риска и расстоянием до стоп-лосса.
    •    
  • Опция Фиксированного Лота: Позволяет торговать с фиксированным объемом, если это предпочтительно.
    •    
  • Защита от Ежедневных Потерь: Останавливает торговлю на день, если достигнут заранее определенный лимит потерь.
    •    
  • Контроль Максимального Использования Маржи: Помогает поддерживать безопасные уровни маржи, ограничивая распределение позиций при высокой рыночной экспозиции.

Подтверждение Более Высокого Таймфрейма

Советник может ссылаться на тенденции более высокого таймфрейма (например, M30) для подтверждения направления сделки. Это помогает повысить точность входа, согласовывая сделки с более крупной рыночной структурой.

Дополнительные Инструменты Управления Сделками

Некоторые функции оптимизации могут быть включены для настройки защиты прибыли и поведения при выходе:

       
  • Настройка Безубытка (Breakeven): Перемещает стоп-лосс в безубыток после достижения заданного порога прибыли.
    •    
  • ATR-Базированный Трейлинг-Стоп: Динамически корректирует трейлинг-стоп в зависимости от волатильности.
    •    
  • Частичный Тейк-Профит: Позволяет масштабировать выход из позиций на заранее определенных уровнях прибыли.

Инструменты Фильтрации Рынка

Scalp Master Pro EA включает фильтры для избежания неблагоприятных торговых условий:

       
  • Настраиваемые Торговые Часы: Настройка того, в какие часы и дни советнику разрешено торговать.
    •    
  • Фильтр Новостей (Планируется): Будущее улучшение, предназначенное для избежания экономических релизов с высоким воздействием.
    •    
  • Фильтр Спреда: Блокирует новые сделки, когда спред превышает заданный пользователем лимит.

Сводка Бэктеста (EURUSD M15)

Советник был протестирован на EURUSD M15 в реалистичных торговых условиях:

       
  • Период Бэктеста: 2025.01.01 – 2025.07.16
    •    
  • Начальный Депозит: 6,000 USD
    •    
  • Кредитное Плечо: 1:30
    •    
  • Риск на Сделку: 1.25%
    •    
  • Качество Моделирования: 100% Реальные Тики
    •    
  • Общая Чистая Прибыль: 1,178.05 USD
    •    
  • Средняя Ежемесячная Прибыль: Примерно 170.19 USD
    •    
  • Фактор Прибыли: 6.47
    •    
  • Максимальная Просадка Баланса: 1.34% (92.97 USD)
    •    
  • Максимальная Просадка Эквити: 1.84% (121.28 USD)

Для точного бэктеста убедитесь, что параметр EnableTradeManagement в разделе DEBUG активирован.

Для Кого Подходит Этот Советник

       
  • Трейдеры Проп-Компаний: Включает средства контроля риска, разработанные для поддержки соблюдения правил.
    •    
  • Скальперы и Краткосрочные Трейдеры: Оптимизирован для захвата краткосрочных движений с дисциплинированной логикой.
    •    
  • Пользователи Автоматизированной Торговли: Подходит для трейдеров, которые предпочитают структурированные, основанные на правилах системы с упором на контроль риска.
Фильтр:
E-MALL ONLINE
49
E-MALL ONLINE 2025.08.30 11:56 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

John Samuel Ifegwu
1805
Ответ разработчика John Samuel Ifegwu 2025.08.30 12:02
Glad to hear that! Happy the set file worked well for you. Wishing you great results ahead!
David Mark
29
David Mark 2025.08.29 10:21 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

John Samuel Ifegwu
1805
Ответ разработчика John Samuel Ifegwu 2025.08.30 20:57
Thank you for sharing your experience, David! 🙏
That’s a great observation regarding the UseSpreadFilter option — it can indeed limit trade frequency depending on broker conditions. Your suggestion about having it disabled by default is very valuable, and I’ll take it into account for future updates. I appreciate you uploading your set files for others to benefit from as well, and I look forward to hearing how it performs on your live account. Wishing you continued success! 📈✨
