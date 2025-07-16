Scalp Master Pro EA: Точный скальпинг и продвинутый контроль риска для EURUSD M15

Scalp Master Pro EA разработан для трейдеров, стремящихся к стабильной производительности, структурированному управлению риском и высококачественным торговым установкам на таймфрейме EURUSD M15. Он объединяет две взаимодополняющие стратегии с сильными защитными функциями для поддержания стабильных результатов с течением времени.

Структура Двойной Стратегии

Этот советник включает два интегрированных торговых подхода, что обеспечивает гибкость в различных рыночных условиях:

Режим Возврата к Среднему: Использует полосы Боллинджера и RSI для определения истощения цены и потенциальных зон разворота. Этот подход направлен на захват рыночных откатов и краткосрочных коррекций.

Использует полосы Боллинджера и RSI для определения истощения цены и потенциальных зон разворота. Этот подход направлен на захват рыночных откатов и краткосрочных коррекций. Режим Следования Тренду: Использует пересечения быстрых/медленных скользящих средних, подтверждение RSI и свечные сигналы для участия в устойчивых направленных движениях.

Функции Управления Рисками

Scalp Master Pro EA включает несколько встроенных механизмов, предназначенных для поддержки долгосрочного сохранения капитала:

Динамическое определение размера лота: Автоматически корректирует размер лота в соответствии с заданным процентом риска и расстоянием до стоп-лосса.

Автоматически корректирует размер лота в соответствии с заданным процентом риска и расстоянием до стоп-лосса. Опция Фиксированного Лота: Позволяет торговать с фиксированным объемом, если это предпочтительно.

Позволяет торговать с фиксированным объемом, если это предпочтительно. Защита от Ежедневных Потерь: Останавливает торговлю на день, если достигнут заранее определенный лимит потерь.

Останавливает торговлю на день, если достигнут заранее определенный лимит потерь. Контроль Максимального Использования Маржи: Помогает поддерживать безопасные уровни маржи, ограничивая распределение позиций при высокой рыночной экспозиции.

Подтверждение Более Высокого Таймфрейма

Советник может ссылаться на тенденции более высокого таймфрейма (например, M30) для подтверждения направления сделки. Это помогает повысить точность входа, согласовывая сделки с более крупной рыночной структурой.

Дополнительные Инструменты Управления Сделками

Некоторые функции оптимизации могут быть включены для настройки защиты прибыли и поведения при выходе:

Настройка Безубытка (Breakeven): Перемещает стоп-лосс в безубыток после достижения заданного порога прибыли.

Перемещает стоп-лосс в безубыток после достижения заданного порога прибыли. ATR-Базированный Трейлинг-Стоп: Динамически корректирует трейлинг-стоп в зависимости от волатильности.

Динамически корректирует трейлинг-стоп в зависимости от волатильности. Частичный Тейк-Профит: Позволяет масштабировать выход из позиций на заранее определенных уровнях прибыли.

Инструменты Фильтрации Рынка

Scalp Master Pro EA включает фильтры для избежания неблагоприятных торговых условий:

Настраиваемые Торговые Часы: Настройка того, в какие часы и дни советнику разрешено торговать.

Настройка того, в какие часы и дни советнику разрешено торговать. Фильтр Новостей (Планируется): Будущее улучшение, предназначенное для избежания экономических релизов с высоким воздействием.

Будущее улучшение, предназначенное для избежания экономических релизов с высоким воздействием. Фильтр Спреда: Блокирует новые сделки, когда спред превышает заданный пользователем лимит.

Сводка Бэктеста (EURUSD M15)

Советник был протестирован на EURUSD M15 в реалистичных торговых условиях:

Период Бэктеста: 2025.01.01 – 2025.07.16

2025.01.01 – 2025.07.16 Начальный Депозит: 6,000 USD

6,000 USD Кредитное Плечо: 1:30

1:30 Риск на Сделку: 1.25%

1.25% Качество Моделирования: 100% Реальные Тики

100% Реальные Тики Общая Чистая Прибыль: 1,178.05 USD

1,178.05 USD Средняя Ежемесячная Прибыль: Примерно 170.19 USD

Примерно 170.19 USD Фактор Прибыли: 6.47

6.47 Максимальная Просадка Баланса: 1.34% (92.97 USD)

1.34% (92.97 USD) Максимальная Просадка Эквити: 1.84% (121.28 USD)

Для точного бэктеста убедитесь, что параметр EnableTradeManagement в разделе DEBUG активирован.

Для Кого Подходит Этот Советник